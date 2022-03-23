Удар "Кинжалом" по Западной Украине: странности и нестыковки

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для запуска ракет "Кинжал" используется тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31

18 марта Россия объявила об успешном применении гиперзвуковой высокоточной ракеты "Кинжал" по складу боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковске. В соцсетях обратили внимание на то, что видеокадры, которыми минобороны России проиллюстрировало удар по Ивано-Франковской области, на самом деле могут быть сделаны в Харьковской.

Очевидцы, проживающие неподалеку от места предполагаемого удара "Кинжала", говорят, что не слышали никаких мощных взрывов, которые должны были бы последовать в случае попадания ракеты в склад боеприпасов.

Возникают вопросы: был ли "Кинжал", а если да, то зачем российская армия стала использовать такие дорогостоящие ракеты?

"На видео есть снег, но у нас здесь нет снега"

Как заявила пресс-служба министерства обороны России, "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области".

Тогда же в соцсетях появились два видео - любительское и официальное от минобороны России.

"Смотри, *******!" - восклицает на первом видео голос за кадром. В небе виден стремительно движущийся огненный шар, через считанные секунды он скрывается в облаках, и раздается громкий звук - возможно, от сверхзвуковой ударной волны. Место и время съемки неизвестны.

На втором видео - от российского министерства обороны - показан момент ракетного или бомбового удара по какому-то строению барачного типа. Кадры, судя по всему, сняты с беспилотника. В результате взрыва здание выглядит полностью уничтоженным, видно, как от него бегут люди.

"Вторая фаза военной операции началась. Россия впервые применила "Кинжалы" и начала уничтожать целые бригады ВСУ, теперь боевые действия будут жёстче", - так отреагировали на сообщение минобороны прокремлевские паблики.

Но некоторые пользователи заметили нестыковки между заявлением российских военных и выложенной ими видеозаписью.

"Мне одно интересно - на видео есть снег, но у нас здесь нет снега", - пишет житель Ивано-Франковской области.

А жители окрестных сел, где находится якобы подвергшийся российской атаке арсенал, никаких мощных взрывов в те дни не слышали. "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно", сообщили изданию "Украинская правда" люди из села Делятин.

Автор фото, Russian MoD

Непонятно и то, как удалось снять видео атаки на склад, расположенный в 350 километрах от границы с Беларусью, где мог бы находиться ближайший российский пункт управления беспилотником. Технические характеристики даже самых передовых российских разработок - БПЛА "Орион" и "Орлан-10" - не позволяют передавать информацию в режиме реального времени на таком расстоянии.

Зато местность из видео минобороны узнали жители Харьковской области - об этом они писали в соцсетях.

Ферма или большой курятник

Во вторник вечером издание The War Zone получило спутниковые снимки, сделанные американской компанией Planet Labs, которые подтверждают - на видео министерства обороны России показан удар не по крупному складу на западе Украины, а по ферме или большому курятнику на юго-востоке Харьковской области.

Снимки были сделаны 12 марта 2022 года, за неделю до публикации видео и распространения информации о применении "Кинжала". К тому времени ферма уже была частично уничтожена.

"Маловероятно, что на видео показано применение ракеты "Кинжал". Мы не можем ответить на вопрос - использовалась ли она вообще. Возможно, где-то и была другая цель, но на видео не она", - пишет The War Zone.

Об ударах "Кинжалами" по Харьковской области российское минобороны ничего не сообщало.

"Тип ракеты будет еще установлен"

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Нетипичной выглядит и реакция украинского министерства обороны. Обычно во время боевых действий военные крайне неохотно и осторожно сообщают о собственных потерях, но на этот раз представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сразу же заявил - российская ракета попала в цель.

"Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушения. Есть детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - сказал Игнат.

"Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", - добавил он.

Остаются и другие вопросы - например, способна ли ракета "Кинжал" уничтожить подземный склад боеприпасов. По информации из открытых источников, арсенал в Делятине расположен в горных выработках на глубине от нескольких десятков до сотен метров, обладает противоатомной защитой. Во времена СССР этот склад обозначался как "Объект 711" и был одной из баз хранения ядерного оружия.

Не совсем очевидна и военная целесообразность использования довольно дорогой и дальнобойной (дальность полета - свыше 2 тысяч километров) ракеты. По одним источникам, цена одного "Кинжала" составляет 500 тысяч долларов, по другим - более миллиона.

Американские и британские военные аналитики все же допускают, что Россия могла применить "Кинжал", но предполагают, что она преследовала не военно-тактическую, а скорее, политическую цель - показать НАТО готовность к эскалации.

"Использование такой дорогой, редкой и высокотехнологичной системы для поражения склада боеприпасов, скорее всего, сигнализировало и демонстрировало намерение и способность к эскалации, а не стремление к достижению конкретной военной цели", - говорится на сайте американского аналитического центра "Институт по изучению войны".

"Кинжал" - это ракета двойного назначения, которая может нести ядерную боевую нагрузку, хотя ракета, используемая в Украине, несла обычный осколочно-фугасный заряд. Ее использование, вероятно, сигнализировало о готовности Москвы рассмотреть вопрос об использовании ядерного оружия малой мощности в дополнение к демонстрации возможности применения гиперзвукового оружия", - пишут военные исследователи.

Комментарий министерства обороны Великобритании:

"Россия заявила, что выпустила несколько "гиперзвуковых" ракет по целям на западе Украины.

Если это правда, то, вероятно, это были "Кинжалы" - система баллистических ракет воздушного базирования на базе баллистической ракеты "Искандер", которая уже активно использовалась российскими войсками при нападении на Украину.

Утверждения России об использовании опытного образца "Кинжала", скорее всего, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании.