Зашло ли российское вторжение в тупик? Эксперты о ситуации на фронтах

Григор Атанесян

Би-би-си

18 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российский солдат на фоне мирных жителей Маруиполя

Через месяц после нападения на Украину российская армия не контролирует ни одного крупного города страны, а наступление на Киев и Николаев практически остановилось.

Находящиеся под непрерывными обстрелами Харьков и Мариуполь также не сдаются. Единственным областным центром, захваченным российской армией, остается Херсон, население которого и до войны не дотягивало до 300 тысяч.

Что ожидать от следующего этапа войны?

Би-би-си собрала мнения экспертов о ситуации на фронтах и попросила их поделиться прогнозом на будущее.

“Не так быстро, как хотелось бы”

В Кремле и минобороны РФ утверждают, что “спецоперация” идет по плану - однако даже не все российские официальные лица это подтверждают. Операция “идет не так быстро, как хотелось бы”, публично признавал Виктор Золотов, возглавляющий принимающую участие во вторжении Росгвардию.

Неспешные темпы российского наступления признают теперь даже в эфире государственного телевидения. Провластные комментаторы объясняют это заботой о мирных жителях - якобы российская армия могла продвигаться быстрее, но медлит специально.

Все независимые эксперты эту версию как один отвергают: многочисленные разрушения жилых кварталов и больниц в Украине подтверждены международными организациями.

Сейчас театр военных действий можно разделить на три условных фронта, из которых на двух российское наступление увязло, считает Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США.

На первом из этих фронтов, под Киевом, российская армия пытается укрепить позиции, однако окружить украинскую столицу ей до сих пор не удалось, и новое наступление в ближайшее время тоже вряд ли запланировано, пишет Кофман.

Наступление со стороны Крыма, где российская армия добилась наибольших успехов и смогла захватить областной центр Херсон, также увязло, и непосредственной опасности для Николаева и Одессы не представляет, считает эксперт.

Автор фото, EPA/Maxar Technologies Подпись к фото, Вид разрушений в Мариуполе со спутника

Отказ от штурма Киева и Одессы?

“В ближайшее время высадки морского десанта в Одессе или броска российской армии в Приднестровье мы не увидим - а может, и не увидим вообще, по крайней мере, на этом этапе войны”, - пишет Кофман.

Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США, с ним согласен.

“Высадка морского десанта - большой риск. При попытке высадки украинские силы могут открыть по российским кораблям артиллерийский огонь”, - сказал Ли в интервью Би-би-си.

Ли приводит в пример такого сценария обстрел российского патрульного катера “Раптор” из противотанкового ракетного комплекса под Мариуполем во вторник. Соответствующие кадры опубликовал украинский полк “Азов” (в России он запрещен и признан террористической организацией).

Для высадки в Одессе российским силам может не хватить личного состава, считают в исследовательской группе Conflict Intelligence Team.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Похороны замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ Андрея Палия

“Все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, так или иначе задействованы в боях”, - говорится в ее докладе.

Ли считает, что понесенные российской армией потери заставили Москву сузить задачи операции, и в данный момент наступление россиян не несет прямой угрозы для Киева. Что же касается будущего Одессы, там ключевым фактором может стать судьба соседнего Николаева.

Под Николаевом проходили ожесточенные бои, однако, по данным Ли, есть основания считать, что украинские силы могли отбить наступление и даже перейти к контратаке.

Он предполагает, что на данном этапе российская армия может отказаться от попыток взять город: на это указывает тот факт, что россияне вывели свою авиацию с аэродрома Чернобаевка, расположенного под оккупированным Херсоном.

Судя по спутниковым снимкам, на этом аэродроме были уничтожены несколько российских военных вертолетов.

Ошибки российской армии

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“С самого начала военным усилиям России не хватало концентрации. Слишком много сил было сосредоточено на разных наступательных линиях”, - считает Кофман.

Роб Ли предполагает, что обстановка секретности, в которой готовилось нападение на Украину, привела к отсутствию необходимой координации между родами, видами и подразделениями участвующих в наступлении войск.

Любая масштабная военная операция требует от офицеров продумывания и подготовки огромного множества вариантов действий, а это просто невозможно сделать в условиях отсутствия подробностей планов центрального командования.

“Российские войска начали войну с амбициозных планов - и пытались добиться всего и сразу. Они пошли на Киев, пошли на Одессу, пошли на Мариуполь, попытались окружить Харьков и Сумы. Но у них не было для этого сил”, - полагает эксперт.

Ли отмечает, что россияне даже не всегда шифруют свои коммуникации. По данным американских военных, один из российских генералов в Украине был убит, после того как воспользовался обычным мобильным телефоном.

Как уточняет New York Times, украинская разведка перехватила звонок, установила местонахождение говорящего и нанесла по нему удар.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российское командование сильно недооценило боеспособность украинской армии, говорят специалисты

Би-би-си удалось подтвердить смерть одного российского генерала, в то время как украинские силы сообщают не менее чем о полудюжине убитых российских генералов, называя их имена, звания и должности, а российская сторона не подтверждает ни одну из этих потерь.

Роб Ли также отмечает, что российские войска не контролируют воздушное пространство Украины, что позволяет украинцам снабжать свои армейские подразделения и пополнять их личный состав.

Разные специалисты также сходятся во мнении, что российское командование сильно недооценило боевой дух и воинскую подготовку украинской армии.

"Я думаю, что Путин совершил две классические ошибки. Первая - он недооценил своего противника. И вторая - он переоценил способности и качество своей собственной армии и своих военно-воздушных сил. Судя по информации, которую мы видим, россияне сейчас не имеют подавляющего преимущества в воздухе", - считает американский генерал в отставке Ричард Ширрефф, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе.

Битва за Донбасс?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские силы не сдают города и вступают в городские бои

Вместо попыток взять Киев и Одессу российские силы сосредоточатся на Донбассе, попытавшись окружить украинские войска в области “Операции объединенных сил” (ООС), считает Роб Ли.

“Я не думаю, что эта война закончилась. Российские силы по-прежнему могут нанести украинской армии значительный ущерб, и область ООС будет самым сложным направлением. Однако украинское сопротивление остается очень сильным”, - говорит Ли.

Ключевыми фронтами в ближайшую неделю станет Мариуполь и зона ООС, соглашается Кофман. Он ожидает, что там россияне попытаются взять противника "в клещи" путем одновременного наступления с севера и юга.

Эксперт предполагает, что Москва ищет повод объявить победу, и захват Донбасса может стать именно таким событием. А дальше Кремль может пытаться выбить из Киева уступки, используя контроль над этой территорией.

“Зашла ли война в тупик? И да, и нет. Российские силы могут медленно, постепенно продвигаться в Донбассе. Я подозреваю, что украинская армия может удерживать позиции на большинстве фронтов, и, возможно, проводить контратаки на некоторых из них. Однако истощение, несомненно, сказывается на обеих сторонах”, - заключает Кофман.

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