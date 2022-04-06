Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Владимир Жириновский - бессменный лидер парламентской партии ЛДПР - умер в Москве. Ему было 75 лет. Жириновский более 30 лет провел в большой политике. В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ с коронавирусом.

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский", - сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

25 марта СМИ ошибочно сообщили о смерти лидера ЛДПР, который находился в Центральной клинической больнице с февраля после заражения коронавирусом. Володин тогда быстро опроверг его кончину, а в партии пообещали судиться с СМИ, первыми сообщившими о смерти Жириновского. Минздрав России оценивал его состояние как стабильное.

Жириновского называли "политическим клоуном" и державником-великороссом, популистом и антизападником, евреем и антисемитом, женоненавистником и любимцем женского электората. Одни его высмеивали и презирали, другие им восхищались, о нем сочиняли анекдоты.

"Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел, - пишет Володин. - Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России".

Фракция ЛДПР назвала смерть своего лидера "ударом для всей России". После минуты молчания работа Госдумы была прервана на час, сообщает Интерфакс.

Лидер ЛДПР сделал тысячи заявлений, многие из которых разошлись на цитаты. Би-би-си вспоминает некоторые из наиболее громких и спорных высказываний Жириновского.

О России

"Восстановите гимн, и страна скажет: "Не надо зарплаты!"

"Не привык к такому русский человек. Общинность, соборность - вот извечные российские архетипы".

"Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана. Чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодежи, санатории, профилактории".

"Пусть курит наш народ! Курить и пить каждый день всем - это единственное спасение, чтобы меньше было самоубийств. Кончат курить - все будут вешаться".

"Чё не смеётесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!"

О себе

"Я самый бедный депутат в России".

"Кто в армии не стирал носки чеченцам?! Я стирал!"

"Мне Саддам Хусейн ни одного динара не дал. Если бы дал, я бы взял".

"И на следующих [выборах], и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Жириновский прочитал в Кремле "Боже, царя храни!"

"Откуда у меня Maybach? Откуда, откуда - из Германии!"

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть".

"У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом".

О женщинах и сексе

Автор фото, Artyom Geodakyan

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"Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить".

"Все мужчины вас ненавидят - женщин, потому что вы мешаете развиваться мужчине. Когда он хочет вас, вас нету. Он вас покупает: своим положением, деньгами, страхом вашим остаться одной, остаться с ребенком".

"Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком".

"От отношений между мальчиками дети не рождаются. Но это часть эротической культуры".

"С этого года вводим нормативы для половой жизни: раз в квартал. Под влиянием порнографии, порно-кассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал - 3-4 раза в год достаточно".

"В отношениях юношей и девушек тоже нужен воспитательный процесс. А то сразу и изнасилование. 5 минут удовольствия - 5 минут тюрьмы. Вы ему сначала объясните. Ты чего хочешь? 5 лет в тюрьме сидеть? Нет? Ну тогда оставь ее в покое".

Об образовании

"Чем более образованный народ, тем быстрее будут революции".

"Но неужели вы не можете понять, что чем больше высокообразованной молодежи, и все поколение, если будет образованным, - они будут свергать власть каждые десять лет?"

"Сейчас огромное количество англицизмов, других заимствований появилось: говорят "перформанс" вместо "представления" или "сет" вместо "набор" - это просто засорение языка, а не развитие. А чтобы знать русский язык во всей его красоте и многообразии, сочности, если хотите, нужно как можно больше читать".

О Западе

"От чего коровы с ума сходят? От британской демократии".

"Британия - это самое подлое и коварное, что есть в мировой политике".

"Америка бомбит Хиросиму и Нагасаки - все молчат; оккупировала сто пятьдесят стран - все молчат; раздолбала нашу подводную лодку "Курск" (если б мы то же самое сделали с американской, уже была бы ядерная война). Мы им простили".

"Немцы нам большевиков в запломбированном вагоне прислали. Нам надо теперь прислать в Европу запломбированный вагон с чеченцами".

"Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и США будут под водой!"

"Мы направим в Америку ещё 10 миллионов русских и изберём в Америке своего президента. А ты, Джордж (президент США Джордж Буш-младший - прим. Би-би-си), получишь хорошую камеру в Бутырке".

"Локальные войны будут. Не надо думать про какое-то мировое правительство, закулисы, кому-то что-то отдать. Наоборот, все разойдутся, и каждый будет вариться в собственном котле. И НАТО разойдется, и Евросоюз. Британия уже ушла. Америка уйдет в самоизоляцию, Америке никакая война не нужна. Они уже все получили. Зачем им война?

Они уходят к себе и с удовольствием живут на то, что они заработали за весь 20-й год, и 21-й. А мы в центре остаемся. Мы успокоим Восточную Европу, постсоветское пространство, Турцию, и имеем огромную продовольственную базу. И лекарства. Да, у нас были проблемы с медициной, но наши ученые способны дать вакцину против любой заразы".

Про Михаила Горбачева и Бориса Ельцина

Автор фото, Getty Images

"Какие слова найти в русском языке про этого генсека [Михаила Горбачева]? Как иначе можно его назвать, кроме как предатель, изменник, негодяй?"

"На окнах здания "Ельцин-центра" нужно поставить решетки, чтобы хотя бы символически показать, где место Ельцину за его деяния во главе России".

"Мы вынесли постановление: осудить всю внутреннюю и внешнюю политику периода Горбачёва и Ельцина. И комитет по законодательству нам мешает.

"Да, Ельцина уже нет. А почему он умер? Стыдно стало! И Гайдара нет. Почему он умер? Стыдно стало! Один у нас бессовестный, без стыда и совести - Чубайс. Вот он при месте!"

О нынешней власти

"У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть".

"Диктатура - это запор. Демократия - понос. Выбирайте, что вам больше нравится".

"КПСС была говно, а эта ["Единая Россия"] - трижды говно".

"Очень трудно преодолеть ту враждебную силу, которая захватила ключевые экономические и идеологические позиции и держит ещё в своих руках многие политические рычаги власти в стране. Но грядёт час, когда всю нечисть доставят на Ярославский вокзал, места для неё в последнем вагоне на север готовы. И правоохранительные органы уже подбирают пассажиров из числа высокопоставленных коррупционеров".