Ездил ли "Азов" в Гонконг? Что говорят и пишут в китайских СМИ и соцсетях о войне в Украине

Служба мониторинга Би-би-си

для bbcrussian.com

59 минут назад

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Три недели назад двое пенсионеров в одном из парков Шанхая "подрались на почве украинского конфликта", писала британская Financial Times. В результате изображение поддерживающего Россию 70-летнего Шень Цзяньго с окровавленным ухом разлетелось по соцсетям, пользователи которых иронично назвали случившееся "войной чужими руками".

В то время как российское военное вторжение в Украину осудило большинство государств мира, Китай остается одним из немногих исключений. Китайское правительство во всех официальных заявлениях по поводу войны в Украине высказывается крайне осторожно и туманно, а при голосованиях в ООН воздерживается.

Пекин отвергает требования Запада осудить Россию или ввести против нее санкции, но в то же время открыто Владимира Путина не поддерживает.

Китай утверждает, что его подход в этом вопросе "объективен и справедлив", что Пекин занимает "исторически правильную" позицию - без явной поддержки России или Украины.

Однако пророссийская интерпретация событий в жестко контролируемых государством китайских СМИ очевидна, и российским источникам отдается явное предпочтение.

Что же и в какой тональности СМИ Китая пишут об этой войне и как это отражается на дискуссиях в китайских соцсетях?

"Родина с вами, где бы вы ни находились"

С тех пор, как началась война, китайские СМИ избегают называть происходящее вторжением. В первый день войны государственные новостные каналы, включая The Paper и официальное информагентство Xinhua News Agency повторяли формулировку Путина - "специальная военная операция". Затем в оборот вошли такие определения, как "кризис", "конфликт" и "ситуация", и только изредка происходящее называют войной - в тех случаях, когда речь идет о конкретных боевых действиях.

В первые дни войны, когда позиция официального Пекина была еще не до конца ясной, большинство СМИ сосредоточилось на таких проблемах, как эвакуация китайских граждан из Украины и усилия китайских дипломатов в этом направлении.

Большое внимание было уделено открытому письму и видеообращению посла Китая в Украине Фань Сяньжуна от 27 февраля, в котором тот попытался успокоить соотечественников, застрявших на территории Украины, и заверить, что им гарантируется безопасная эвакуация.

После того как группы китайских граждан были успешно переправлены в соседние страны, китайские СМИ наперебой хвалили за это свое правительство. Например, 7 марта все государственные издания перепечатывали слова министра иностранных дел Ван И: "Неважно, когда, неважно, где вы находитесь, - мы с вами [китайскими гражданами за рубежом], и с вами вся наша родина".

Главное - критиковать США

Еще до начала войны китайские СМИ придерживались риторики, схожей с кремлевской: в украинском кризисе виноваты США и НАТО. И по мере того, как напряжение росло и наконец переросло в военные действия, в этой риторике в общем ничего не поменялось.

Государственное телевидение CCTV вовсю цитировало западных политиков и те медиа, которые возлагали вину за войну на Запад - например, члена Европарламента от немецкой популистской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннара Бека и бывшей конгрессвумен США Талси Габбард, критикующих внешнюю политику США и расширение НАТО.

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Регулярный гость на государственном телевидении - Су Сяохуй, заместитель директора департамента международных и стратегических исследований Шанхайской академии международных исследований, аналитического центра при МИД Китая. Он постоянно критикует США.

"Соединенные Штаты, инициатор [российско-украинского кризиса],… продолжают раздувать его пламя… Поставляя в Украину оружие, (…) США, как мы видим, пытаются и далее накалять обстановку, подталкивая Украину на передовую противостояния и атакуя Россию, используя для этого Украину", - говорил он в информационной программе CCTV 14 марта.

США в китайских газетах обвиняются в "искажении китайского нейтрального подхода": "Вашингтон, не раз замеченный в нарушении принципа уважения суверенитета и территориальной целостности, хочет обвинить Китай в тех ошибках, которые сделали сами США".

Рядом с цитируемой статьей помещена карикатура: Дядя Сэм подливает из шланга бензин в пылающий огонь, на котором написано "Украина" (представитель китайского МИД Чжао Лицзянь даже разместил этот рисунок у себя в "Твиттере").

Похожую карикатуру поместила у себя 21 марта и англоязычная China Daily.

Такая настойчивая критика США по поводу войны даже стала причиной того, что некоторые пользователи соцсетей начали подшучивать: мол, такое впечатление, что на Украину напали Соединенные Штаты, а не Россия.

Кремлевские теории заговоров популярны

Несмотря на то, что СМИ Китая в основном стараются придерживаться фактов в своих репортажах о войне в Украине, они предоставляют куда больше времени и места российской точке зрения на события.

Например, выходящая в прайм-тайм информационная программа CCTV "Связь новостей" обычно отводит больше эфирного времени заявлениями российской стороны о происходящем. Скажем, 19 марта программа сообщила о призыве президента Зеленского к России начать содержательные мирные переговоры, но тут же привела заявление Сергея Лаврова, где тот обвинил США в препятствовании таким переговорам.

Новостной телеканал Phoenix TV, частично принадлежащий государству, - одно из немногих китайских СМИ, пославших своих репортеров на войну. Впрочем, журналисты работают только на востоке Украины, на территории, занятой российскими войсками. Так что, несмотря на попытки освещать происходящее сбалансированно и нейтрально, журналисты телеканала в основном интервьюируют либо пророссийски настроенных жителей, либо представителей военизированных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Например, в репортаже 10 марта много времени было отведено обвинениям российского минобороны, представитель которого утверждал, что Украина, согласно некоему секретному документу, оказавшемуся в распоряжении минобороны РФ, планировала в январе вторжение в Донбасс.

Китайские СМИ придерживаются тех же теорий заговоров, что и прокремлевские, - особенную популярность приобрели обвинения в адрес США в финансировании военных биологических лабораторий на территории Украины. В публикациях (например, в комментарии агентства Синьхуа 19 марта) называют их "лишь верхушкой айсберга - американской биологической военной империи, лабратории которой работают по всему миру".

Точно так же охотно повторяются и утверждения Путина о том, что целью "спецоперации" является "денацификация" Украины. Китайские СМИ, как и российские, называют украинскую армию и, в частности, батальон "Азов", "неонацистами" (на самом деле "Азов" - полк, а не батальон).

Газета Global Times, националистический таблоид, 9 марта перепечатала фотографию с сайта радиостанции Sputnik (входящей в МИА "Россия сегодня" и финансируемой российским государством), на которой запечатлен украинский ребенок с автоматическим оружием в руках на фоне флага, который китайская газета называет неонацистским.

Таблоид утверждает, что его расследование показало: некоторые члены "неонацистского" "Азова" участвовали в антиправительственных протестах в Гонконге в 2019 году. О том же пишет и сайт Guancha ("Обозреватель"), созданный при поддержке все той же Шанхайской академии международных исследований.

Параллельная вселенная китайских соцсетей

Неудивительно, что и жестко цензурируемая китайская соцсеть Sina Weibo (популярный сервис микроблогов) разительно отличается по настроениям от западных соцсетей.

Встречаются порой и посты в поддержку Украины, но комментариев, в которых одобряются действия Путина и России, гораздо больше.

Например, в первые дни войны, когда китайские СМИ цитировали российские о том, что Владимир Зеленский якобы уже бежал из Киева, это активно обсуждалось на Weibo. Многие пользователи критиковали украинского президента за то, что тот бросил свой народ и вообще служил инструментом в руках у США.

В этой соцсети постоянно обсуждаются и цитируются кремлевские обвинения в адрес Украины в неонацизме и культурном геноциде русскоговорящих граждан востока Украины.

Так, в комментарии под постом государственного Китайского национального радио 22 марта, где повторяются российские утверждения, что часть американского оружия отправлена "украинским неонацистам", один пользователь соцсети пишет: "Байден - военный преступник!". Другой добавляет: "Какой злой! США - это демоническая сущность".

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