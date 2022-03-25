Виртуальная больница и жилье на полгода: как россияне и белорусы в Британии помогают украинским беженцам

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

40 минут назад

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Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Виртуальная больница, бесплатный Airbnb для беженцев, карта гуманитарной помощи - с начала российского вторжения в Украину в Британии и за ее пределами появились десятки проектов помощи жертвам войны. Русская служба Би-би-си узнала, как благодаря таким инициативам семья из Украины может найти себе жилье в любой точке мира и получить бесплатную консультацию у врача.

Прыжок в неизвестность

В начале марта этого года британское правительство анонсировало план помощи жертвам войны, согласно которому британские граждане могут предоставлять украинским беженцам жилье на полгода и получать за это компенсацию.

За считанные дни о желании принять участие в инициативе заявили более 150 тысяч жителей Соединенного Королевства. Однако у многих сразу возник вопрос: как британцам, не владеющим русским и украинским языками, искать семьи из Украины?

"Мои друзья и знакомые зарегистрировались в этой схеме: все хотели помочь, но не знали как, - говорит в интервью Би-би-си социальный предприниматель и волонтер Евгения Минеева. - Знакомая тэгнула в "Фейсбуке" мужчину, который собирает базу украинских семьей, желающих приехать в Англию, а я собирала такую же базу британцев. Мы решили объединить усилия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Лондоне регулярно проходят демонстрации в поддержку Украины

Евгения начала обзванивать украинские семьи, а затем желающих им помочь британцев: на то, чтобы устроить одну такую семью, уходило до 20 телефонных звонков, говорит она.

Евгения занимается таким матчмекингом в свободное от работы время, хотя, как говорит она сама, "на телефоне сидишь с утра до поздней ночи".

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"Обычно обе стороны хотят познакомиться по видеосвязи, я помогаю организовать встречу, - добавляет Евгения. - Иногда беженцы просят помочь с переводом, потенциальные спонсоры тоже хотят, чтобы я принимала участие в разговоре. Здесь все прыгают в неизвестность".

"Сложнее всего поселить большие семьи, - продолжает она. - Принимающая сторона всегда представляет себе маму с маленьким ребенком, но такое редко бывает. Родные стараются держаться вместе".

Работа Евгении и других волонтеров (сейчас в команде шесть человек) включает не только матчмейкинг, но и оформление документов на визу, на которое уходят часы. Всего за неделю волонтерам удалось найти жилье и спонсоров для 20 украинских семей, которые теперь ждут ответа от британских властей.

"Никто не знает, сколько нужно ждать, потому что ни один человек пока не получил ответа, это очень расстраивает, - говорит Минеева. - Крупные НКО и государство пока не разобрались, как эту систему наладить, а людям нужна помощь прямо сейчас, поэтому я решила помочь".

Жилье в Казахстане и Нигерии

По данным ООН, с начала войны Украину покинули более 3,5 млн жителей, большинство из них уехали в Польшу. Одним из главных вопросов для беженцев стал поиск временного жилья.

Автор фото, icanhelp.host Подпись к фото, На сайте белорусских разработчиков отмечены сотни предложений бесплатного жилья в разных странах мира

Эту проблему пытается решить проект ICanHelp, предназначенный для помощи украинским семьям, с его помощью они могут найти бесплатное жилье в любой точке мира. Желающим поселить у себя семью достаточно добавить информацию о себе и свое местоположение, которое отобразится на карте Google Maps.

На сайте можно найти десятки предложений жилья по всему миру: от США и Британии до Казахстана и даже Нигерии.

Проект разработан белорусскими предпринимателями и IT-специалистами на волонтерской основе. По данным ICanHelp, ежедневно сайт посещают около 30 тысяч человек. Найти себе жилье благодаря платформе смогли более трех тысяч украинцев, утверждают разработчики.

"Мы делали то, что у нас получалось, вместо того чтобы читать новости, которые высасывают энергию, - говорит один из основателей проекта Георгий Качановский. - Как мы видим сегодня, это было правильное решение: благодаря нашей платформе многие люди нашли себе пристанище в Европе и по всему миру".

В Великобритании разработали еще одну платформу, которая занимается "виртуальным знакомством" британцев с украинскими беженцами - Oiko. На сайте этой компании можно увидеть фотографии и описание украинских семей и спонсоров из Великобритании, готовых предоставить жилье.

Украинская еда в русском ресторане

К сбору средств в поддержку Украины подключаются десятки русскоязычных организаций и людей из разных сфер: от бизнесменов, открывающих пункты приема гуманитарной помощи, до "Пушкинского дома" в Лондоне, организовывающего благотворительные концерты и аукционы.

Шеф-повар русского ресторана Zima в Лондоне Алексей Зимин организовал благотворительный ужин, посвященный украинской кухне.

Автор фото, Toma Evsyukova/ZIMA Magazine Подпись к фото, Ресторан русской кухни Zima устраивает благотворительные ужины и отчисляет процент от дохода на помощь Украине

Как говорит Зимин, ресторан, расположенный в центре лондонского района Сохо, отчисляет 10% от всей выручки в британский Красный Крест на помощь украинским беженцам - на 25 марта собрано более 20 тысяч фунтов (около 26 тысяч долларов).

Для упрощения процедуры поиска пунктов приема гуманитарной помощи группа российских волонтеров (пожелавших сохранить анонимность) разработала мобильную карту, на которой обозначены такие центры в Британии и разных странах Европы.

"Много людей начали собирать гуманитарную помощь, пункты сдачи были в основном в инстаграм-постах и в формате скриншотов, что дико неудобно. Мы подумали, что нужно добавить эту информацию в глобальную карту, чтобы люди видели, куда им удобнее ехать", - говорит один из разработчиков.

Виртуальная больница для беженцев

Помимо поиска жилья, украинские беженцы столкнулись с еще одной трудностью - получением медицинской помощи. Большинство людей не говорит на языке страны, в которой оказались, и не знает, где найти врача.

"Люди, которые остались без медикаментов и врачебной помощи, у которых на фоне стресса обострились хронические заболевания - они не знают, куда пойти, и где получить консультацию", - говорит Би-би-си Инна Бургсталлер.

Инна - врач с 16-летним стажем и эксперт в области клинических исследований. За две недели она организовала онлайн-платформу для украинских беженцев из Лондона, на которой они могут получить консультацию разных специалистов (сейчас их более 140): от кардиологов до педиатров и инфекционистов.

"Мне хотелось соединить людей и быстро поставить проект на ноги. Хотелось сделать это максимально просто и практично, потому что это моя работа", - говорит Инна, добавляя, что проект некоммерческий, и сейчас команда изо всех сил пытается собрать средства.

Большинство врачей, присоединившихся к проекту, живут в Беларуси, Британии и Израиле.

"Ни один человек, который к нам обратился, не говорит на английском языке. Если пациенты узнают, что врач - россиянин, отказываются от консультации, а врачей из Беларуси они принимают", - говорит Инна.

По словам Инны, за две недели врачи на платформе провели более 70 консультаций. Около 40% беженцев, которые обращаются за помощью, находятся в Украине, остальные разбросаны по разным странам Восточной Европы.

Автор фото, Richard Baker