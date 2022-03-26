"Родные стены помогают": почему все больше украинцев возвращается в Киев

Евгения Ковалевска

BBC News Украина

36 минут назад

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Автор фото, Катерина Горностай

Первое, что решила сделать Анна по возвращении домой - наполнить его уютом. Анна живет в Киеве и уехала оттуда во второй день войны.

Несколько недель спустя она вернулась и написала у себя в "Фейсбуке": "Посоветуйте простой рецепт дрожжевой сладкой выпечки. Мы вчера вернулись в Киев, домой, и я ужасно хочу наполнить дом уютом".

Со дня вторжения России в Украину прошло чуть больше месяца. Люди пережили страх, отчаяние, разочарование - и приняли ситуацию такой, какая она есть. В стране война, а дома родные стены помогают - это выражение для многих приобрело истинный смысл.

Все больше мирных жителей возвращается домой - в Киев.

Дом с уютом

История киевлянки Анны - не единичный случай. Они с мужем и четырехлетней дочерью уехали из Киева 25 февраля, на второй день войны.

"На тот момент это было правильное решение. Мы уехали на дачу в бориспольском районе", - рассказывает Анна.

Помимо сложных бытовых условий на летней даче, которая не приспособлена к низким температурам, ситуация была напряженная: "Здесь тоже были слышны взрывы - удаленно, но почти весь день. Над нами низко пролетали вертолеты. И в какой-то момент супруг сказал, что нам было бы безопаснее вернуться".

Подпись к фото, Вернувшись домой, Анна первым делом напекла ароматных ватрушек

Несмотря на то, что Анну пугали длинной дорогой и множеством блокпостов на пути в столицу, возвращение получилось быстрым и счастливым.

За эти недели Киев и условия жизни в нем сильно изменились.

Супруг Анны занят в волонтерском движении, а она с дочерью выстаивает очереди в магазинах или просто гуляет. Благодаря хорошему интернету в городе на прошлой неделе у Анны появилась работа.

"Я настроена оставаться. Здесь мы все вместе", - говорит Анна о жизни в Киеве.

Анна испекла булочки по рецепту, который ей посоветовали, и теперь ее квартира наполнена ароматом корицы и уюта.

Киев - "дом, где дышат люди"

Режиссер Екатерина Горностай в первые дни войны уехала из Киева к своей маме, живущей недалеко от столицы: там сначала вроде бы было спокойнее.

"Но с каждым днем мы все четче могли слышать (а иногда даже видеть) линию фронта вокруг Киева. Каждый вечер мы решали, оставаться ли еще или бежать дальше", - вспоминает она.

Мама наотрез отказалась куда-то ехать, бегство на запад или за границу Екатерина не рассматривала, поэтому было принято решение возвращаться в Киев.

Несмотря на то, что в январе в широкий прокат вышел полнометражный фильм Екатерины Горностай "Стоп-Земля", сейчас она работает не по профессии.

"Мы довольно быстро нашли волонтерский центр и уже две недели работаем руками: фасуем обеды для нуждающихся. Эта работа спасает меня от постоянного чтения новостей и ужасных навязчивых мыслей", - рассказывает о своем времяпровождении в Киеве Екатерина.

Подпись к фото, На подоконнике в одной из квартир Киева уже зацвели орхидеи

"Говорят, если постоянно не жить в доме, он очень быстро рушится. С городами такая же история. Город должен быть наполнен своими жителями, нужно, чтобы продолжался круговорот продуктов, денег и услуг", - убеждена она.

Сейчас Екатерина радуется простым вещам, свидетельствующим о жизни города: открывшемуся у дома кафе, букету на день рождения коллеге, который можно купить в переходе, и даже маленькой пробке на дороге.

"Я воспринимаю Киев как гигантский дом, в котором живут люди. Они переживают, часто сидят в укрытиях, спасают из-под завалов своих соседей, но продолжают здесь оставаться", - говорит Екатерина.

"Мне страшно, что бомбардировка города российскими самолетами и ракетами может усилиться, но я бы очень хотела остаться здесь", - подытоживает она.

"Ориентируемся на сирены"

В первый день войны Елена Ковальчук с супругом и дочерью выехали к друзьям, живущим под Киевом.

"Когда у нас прошел первый шок, спустя несколько недель мы решили вернуться в свою квартиру. В родных стенах спокойнее", - говорит Елена.

Они оборудовали свою квартиру и этаж, чтобы было безопаснее.

Елена довольна решением вернуться в Киев. Если оставаться в Украине - то только у себя дома, говорит она.

"Мы здесь живем уже неделю и нам спокойно. Ориентируемся на сирены. Здесь спокойнее моим детям, потому что они среди своих вещей", - добавляет Елена.

"Чувствую, что нужна Киеву"

Оксана Белоус вспоминает, что 24 февраля у нее возникло плохое предчувствие. Еще утром от соседей к ней в квартиру залез большой таракан.

Когда позвонил сын и рассказал о взрывах, Оксана взяла кота и собаку и уехала на дачу на Житомирской трассе. После того, как там пропало электричество и рядом начались бои, она переехала в Винницу.

"Сидишь и думаешь, чего ты здесь сидишь, от чего прячешься?" - вспоминает Оксана.

Оксана - киевлянка в пятом поколении. Киев - родной город, все предки жили здесь, где и она сейчас, в этом углу центра столицы.

"Я спрашивала свою бабушку, которая во время Второй мировой войны, во время оккупации оставалась в Киеве, не боялась ли она, что бомбы летят. Она отвечала: будет так, как суждено. Если судьба погибнуть - то в родном доме, если родные стены сохранят, так будем жить. Так род и держится", - добавляет Оксана.

Автор фото, Олексій Самсонов Подпись к фото, Постер фильма "Стоп-Земля" в районе Лукьяновка в Киеве, где 15 марта произошел взрыв

Оксана - народная мастерица. Уже много лет она проводит мастер-классы по росписи писанок. Еще в Виннице ей стали писать люди и спрашивать о разных товарах.

"Люди спрашивают о красках, писачках, книгах. Это такая писанкотерапия для всех", - говорит Оксана.

Она вернулась в Киев несколько дней назад и уже пакует заказ: часть заработка Оксана отдает на нужды пострадавших от войны через греко-католическую церковь.

Что касается предчувствий об окончании войны, у Оксаны они хорошие.

"Самые мрачные времена наступают перед рассветом. Все, что не делается, все к лучшему. Нам нужно пройти через это", - считает она.