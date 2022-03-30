"На календаре Сталинград": кто посчитал переговоры с Украиной шагом к поражению России

14 минут назад

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Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, Акция в поддержку Путина и российской армии в Ростове-на-Дону

Российско-украинские переговоры в Стамбуле впервые получились конструктивными, однако не все из тех, кто относит себя к российским патриотам, обрадовались шагу к миру.

Переговорщик от России Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной "конструктивными". 29 марта он объявил, что Россия "делает два шага навстречу" Украине для деэскалации конфликта.

Один из шагов - по военной линии - раскрыл замминистра обороны Александр Фомин. "Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - сообщил он.

Фомин добавил, что в Киеве "должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".

Результатов переговоров еще нет: Украина представила свои предложения, среди которых - отказ от выяснения статуса Крыма военным путем. Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Российская сторона будет думать над этими предложениями.

Впервые с начала вторжения в Украину переговоры привели к каким-то подвижкам, а участники посчитали их конструктивными. Но таким новостям не все обрадовались.

"Какие могут быть переговоры с украинцами"

"В предлагаемом виде "договор России и Украины" - это признание Россией поражения и победа Украины в "Войне за независимость". Последствия такого соглашения для России будут катастрофическими", - высказался о переговорах националист Егор Холмогоров.

Автор фото, Sergei Karpov/TASS Подпись к фото, "Прекращение боевых действий. Вывод войск РФ отовсюду, кроме Донбасса. Бумажные заявления Украины - абсолютное поражение РФ", - считает Холмогоров

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В другом посте публицист расписал, какие события он сочтет поражением России в войне. По его мнению, если бои прекратятся, а российская армия покинет всю территорию Украины, кроме Донбасса - значит, Россия проиграла. Поражением будет даже ситуация, в которой Украина признает Крым российским, а "народные республики" - независимыми, если при этом российские войска все же выведут. Победой же будет падение Харькова, Одессы, а лучше и Киева, считает Холмогоров.

"У меня нет сомнений, что США и Великобритания не дадут Зеленскому подписать мир с Россией. Поэтому придется побеждать. Других вариантов нет, - заявил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады, а позже спикер парламента так называемой Новороссии Олег Царев.

"США и Великобританию, кроме войны до последнего украинца, ещё устраивает полная капитуляция России. Но капитуляция приведёт к распаду России, и на такой сценарий точно не согласится наш Верховный Главнокомандующий", - написал он.

"Да и вообще какие могут быть переговоры с украинцами - "Там, где хохол прошел - еврею делать нечего", - написала бывшая советница Володина, основательница издания "Daily Storm" Анастасия Кашеварова. - Невозможно с ними договориться, они всегда обманывают", - добавила она, пересказав историю общения своей свекрови с украинцами в 1990-х (Би-би-си не поддерживает и осуждает оскорбительные высказывания в адрес какой бы то ни было нации).

Официально власти уже не вспоминают об изначально провозглашенных целях нападения на Украину, которые назвал президент Путин: денацификацию и демилитаризацию. А блогеры помнят.

"Денацификация и демилитаризация - это было главным в СВО. Так еще цель не достигнута", - напомнила Кашеварова. И поругала РИА Новости за заметку о результатах переговоров: "РИА Новости, ваша выжимка из того, что говорил Мединский - это просто вражеская агитка, нельзя так".

"Очередные Хасавюртовские соглашения"

Журналист "Комсомольской правды" Александр Коц понадеялся, что переговоры ни к чему не приведут: "За 8 лет можно было убедиться, что происходящее в высоких кабинетах, переговоры, имплементации и прочие херации очень далеки от происходящего на земле. И те же Минские соглашения нам были нужны, чтобы подготовиться к СВО".

Ситуацию он сравнил с окончанием Первой чеченской войны: "Но если мы собираемся заключить очередные Хасавюртовские соглашения, то надо помнить, что за ними последовала Вторая чеченская. А главное - обидно за павших…"

Чеченскую войну вспомнил и Рамзан Кадыров, который очень гордится успехами своих военных в Украине. Он "успокоил" аудиторию, что война вовсе не заканчивается: "Вот я читаю в разных телеграм-каналах, что Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры… Я вам говорю как воин. В Чеченской республике были террористы, как сегодня в Украине. И пока мы их не уничтожили, у нас ничего не закончилось. Я вас уверяю, пока [существуют] бандеровцы, нацики или, как называют себя, исламские боевики, шайтаны, в Украине не может быть никакой нормальной жизни". Он тут же рассказал об успехах своих бойцов: "Сейчас время позднее, но мои ребята в Мариуполе забрали два квартала. Бои не останавливаются и не будут останавливаться, пока мы не уничтожим последнего бандеровца".

Автор фото, Press Office of the Head of the Chechen Republic

Кадыров фактически оспорил решение российских властей вести переговоры с Украиной: "На Украине нет власти, чтобы вести переговоры. Там есть кукла, а кукловоды на Западе, в Европе сидят", - заявил он.

И пусть и не напрямую, обратился к Путину: "Мы, воины, не согласны на переговоры, на эти соглашения. Ну, это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и будет. Но мы, воины, не намерены ни на шаг отступить. И мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал".

"То, что сегодня уже сделано, должно быть доделано"

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не напрямую критиковал переговоры, но тоже настаивал на целях денацификации и демилитаризации: "Эта задача должна быть выполнена и доведена до конца. Переговоры, которые сегодня прошли в Стамбуле… Пускай Украина идет на уступки, но задача демилитаризации и денацификации должна быть выполнена до конца. И полное освобождение до границ Луганской и Донецкой республик, и не только это. То, что сегодня уже сделано, должно быть доделано до конца".

Другой лидер объединенной партии, писатель Захар Прилепин, сейчас воюет в Украине. Еще 8 лет назад он принимал участие в боевых действиях в Донбассе. "Только вернувшись на базу узнал, что "Россия всё слила", - написал он в своем телеграм-канале о переговорах. - Но там, где мы были - бурно и бодро идут ровно противоположные процессы. И как сегодня идут, так и завтра будут идти, и послезавтра. Люди пашут и сеют. Сеют, сеют, сеют. Когда всё посеют - тогда взойдёт мир. Чуть позже. Россия спокойна и сосредоточена. С нескольких сторон спокойно заходят все, кому ещё надо зайти. Выглядит это невероятно убедительно".

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Миронов (слева) и Прилепин - сопредседатели одной партии

А утром 30 марта журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов спросил пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, необходимы ли вообще переговоры с Украиной: "Не могу, вот реплика от народа, что называется. Некоторые эксперты выражают опасения, дескать, у нас на календаре боевых действий уже Сталинград, зачем нам нужны переговоры".

"Ну, никаких сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно, - отрезал Песков. - Это первое. А главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы. Нужно доверять им. Позиция российской стороны хорошо известна. Она логична, она имеет очень прочную подоснову. И собственно эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам".