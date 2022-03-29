"Низовой патриотизм не приветствуется". Как в России запрещают несанкционированную поддержку войны

Анастасия Лотарева

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

После вторжения России в Украину российские патриотические организации были вынуждены определиться с позицией по главному вопросу политической повестки. Многие из таких оппозиционных объединений войну поддержали, но пока это никак не сказалось на их положении - задержания и аресты продолжают идти своим чередом. Русская служба Би-би-си рассказывает, как власть преследует оппозиционеров, поддержавших войну.

Ранним утром в промзоне на Измайловском шоссе в Москве несколько людей споро грузят в грузовую машину коробки. Человек, который показывает мне происходящее, переводит камеру телефона на себя. Он в балаклаве, глаза закрыты зеркальными очками, на голове кепка - буквально ни одного сантиметра открытого лица, чтобы городские видеокамеры не распознали. По словам Дмитрия, крайне правого идейного националиста, он в розыске уже третий год, поэтому долгое время вообще не жил в Москве, а находился "поближе к Донбассу", но сейчас вернулся в родной город, чтобы "эффективнее помогать русским братьям".

"Я легко отвечаю на вопрос, что я делал восемь лет назад, - весело говорит он. - Это "апэшечка" [Администрация президента] ерзает туда-сюда, а я всегда говорил, что укрофашистов надо бить и бил сам, хорошо бил".

На его запястье татуировка - две молнии, скандинавские руны. В нацистской Германии их использовали как эмблему СС. В коробках, которые товарищи Дмитрия грузят в фуру - медицинские материалы, разная оптика для наблюдения и оружия и, как он говорит, "кое-что еще".

"Прорвало трубу"

Власти России проводят репрессивную политику не только по отношению к демократической оппозиции. Сначала они последовательно зачистили националистов - если в 2006 году "Русский марш", главное объединяющее националистов мероприятие, собирал многотысячные колонны и его посещали депутаты Госдумы, то сейчас его просто перестали согласовывать, а участников и организаторов задерживают превентивно.

Участники левого движения, отчасти пытающиеся действовать под крылом вполне системной КПРФ, тоже часто получали сроки, а их попытки зарегистрировать свои объединения оканчивались ничем. Многие из оппозиционных движений годами поддерживали самопровозглашенные республики на востоке Украины - от гуманитарной помощи и поездок добровольцев до открытия ячеек на непризнанных территориях.

Подпись к фото, Полицейские задерживают одного из участников "Русского марша"-2021

20 марта Украина отвергла ультиматум России по сдаче Мариуполя. В окрестностях города убили замглавнокомандующего Черноморским флотом России.

А в Санкт-Петербурге нацболы (партия "Другая Россия Э.В. Лимонова"), партия "РОТ-Фронт", Русское Имперское Движение запланировали проведение конференции "Za Победу!"

Представители, как они себя называют, "независимых патриотических сил" ("левые" и "правые" обычно не объединяются в одном пространстве) планировали обсудить ход боевых действий в Украине, меры по поддержке армии и ополчения, планы по проведению уличных акций, координацию в сборе гуманитарной помощи, ведение информационной войны.

Сначала конференция должна была состояться в гостинице "Киевская", затем в "Октябрьской", но аренду последовательно отменяли. "Мы предполагаем, что это сделано под давлением сверху, хотя и не понимаем, чем вызвано такое поведение властей", - говорят организаторы.

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"Роспотребнадзор", "прорвало трубу", "появился постоянный клиент", "ФСБ" (наверное, самый честный ответ), - говорит нацбол Андрей Песоцкий. - В общем, патриотизм нынче должен быть лишь на 100% спущенный сверху. Низовой патриотизм очень не приветствуется. Окей, Кремль - тебе не нужны как самостоятельные политические акторы те, кто был за "Русскую весну" 2014 года, когда официоз поддерживал иное. А своя идеология у вас для Украины есть? Наспех сконструированных денацификации и демилитаризации будет достаточно?"

В конце концов конференция состоялась в тесном помещении партии "РОТ-фронт" под массивными бюстами Ленина и Сталина. Сначала выступающие называют происходящее на Украине "спецоперацией", иногда добавляя слова "так называемая". Первым не выдерживает координатор нацболов и один из руководителей московского отделения Михаил Аксель, только что вернувшийся из Донецка (он называет себя независимым военкором): "Так называемая спецоперация… Я не люблю это слово, давайте говорить прямо - война".

"По законам военного времени"

Специальный приглашенный гость конференции, полковник Владимир Квачков, выглядит крайне довольным. Он ни разу не говорит слово "спецоперация", предлагает бороться с "жидобандеровцами" (оговариваясь, что это слово придумал украинский олигарх Игорь Коломойский).

Военные успехи российской армии Квачков оценивает сдержанно, считая что "потерян темп" и войну нельзя заканчивать "пока на границах с Польшей, Словакией и Румынией не будут стоять русские погранзаставы". Квачков рассказывал корреспонденту Би-би-си о проблемах российской армии еще 2 января этого года. Тогда, попивая облепиховый чай в модном московском кафе, он рассуждал о "сердюковских оглоедах" и сложностях грядущей войны и жизни. "Будут [продуктовые] карточки! - восторженно говорил он, оглядывая нарядных людей. - Будут новые правила, слышали, "по законам военного времени"?

Сейчас на вопрос "не боитесь ли вы сесть?" Владимир Квачков, уже отсидевший восемь лет по обвинению в организации мятежа и терроризме, смеется и безмятежно говорит: "Настенька, да обязательно сяду, я для этого, можно сказать, и работаю".

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков сразу после выхода из колонии в 2019 году

Как и Квачков, действия российской армии и руководства страны не слишком восторженно оценивает Игорь Гиркин (Стрелков). Экс-сотрудник ФСБ, в 2014 году он был важной военной и политической фигурой самопровозглашенной ДНР. Также он - один из четырёх обвиняемых на амстердамском процессе о малайзийском Боинге, который 17 июля 2014 года был сбит ракетой в небе над Донецкой областью.

Сейчас Гиркин критикует действия чеченских отрядов, призывает к всеобщей мобилизации, а президенту России предлагает "выбрать стул" из тех, что годами "разъезжаются под его задницей": "государственно-патриотическую идеологию" или "либерально-олигархическую экономическую модель". В ответ на просьбу Би-би-си о комментарии Гиркин сказал, что "принял решения не давать интервью вражеским СМИ до конца войны".

Нацбол Александр Аверин, воевавший в Донбассе и получивший три года колонии в 2018 году за "контрабанду оружия через границу с ДНР", тщательно выбирая слова, говорит что "войной мы восемь лет называли то, что происходит на Донбассе, а сейчас действительно Россия ведет специальную военную операцию".

В ответ на вопрос о преследовании нацболов (на протяжении нескольких месяцев до 24 февраля членов "Другой России" постоянно задерживали, часто прямо на выходе из спецприемника) он приводит в пример Кирилла Имашева, лидера пермских нацболов. "Его задерживали несколько раз, он голодал в спецприемнике - а вот сейчас он военкор и пишет об успехах нашей армии".

"Возможное тюремное заключение - профессиональный риск российского политика. В нынешней ситуации я сомневаюсь, что власть будет репрессировать тех людей, которые поддерживают операцию Z несколько не так, как государственный официоз, - говорит нацбол Песоцкий. - Скорее будет замалчивание и определенный нейтралитет в отношении нацболов и других лево-патриотов".

"Воевал в ЛНР, умышленно убивал людей"

Нейтралитета пока не получается в Башкирии - там 27 марта по обвинению в терроризме арестовали членов марксистского кружка, среди них - депутата Курултая Башкирии (республиканского парламента) Дмитрия Чувилина.

"По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя в России", - сообщил Следственный комитет.

Организатором преступного сообщества назвали Павла Матисова, "Матроса". В 2014 году он уехал воевать в Донбасс, а когда вернулся, по версии следствия, решил заняться свержением государственного строя в России.

Свидетель обвинения Сергей Сапожников, также воевавший в Донбассе (в 2017 году его помещали на два месяца в СИЗО в Уфе по запросу украинских спецслужб об экстрадиции), рассказывает, что Матисов "неоднократно предлагал взять оружие и совершать убийства сотрудников правоохранительных органов, воевал в ЛНР, умышленно убивал людей". Все задержанные арестованы до 23 мая.

Депутат Чувилин - координатор "Левого фронта", организации, которая поддержала вторжение в Украину специальной резолюцией. По пути "Левый фронт" потерял нескольких важных функционеров, включая сооснователя Алексея Сахнина, который сказал: "Несмотря на все риторические уловки, [резолюция] означает поддержку этой преступной войны". Проект альтернативной резолюции с осуждением войны набрал 20 процентов голосов.

Лидер организации Сергей Удальцов, два года отсидевший по "Болотному делу" и десятки раз задержанный по самым разнообразным поводам, не избежал этого и после положительной резолюции. 19 марта его задержали у выхода из метро "во время проведения опроса о специальной военной операции".

Удальцов говорит, что, занимая "безусловно патриотическую позицию", хотел бы получить от власти ответ на вопрос, хорошо ли они продумали эту войну. "Мы из истории знаем много примеров, когда правители под самыми благовидными и правильными предлогами втягивали свой народ в катастрофические и кровавые войны. Мы под это не подписывались. Защита Донбасса - это одно, а захватническая империалистическая война - совсем другое!" - добавляет он.

Автор фото, Press office of the Simonovsky District Court Подпись к фото, Адвокат Виолетта Волкова и координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов во время очередного суда

Тем не менее, пока активисты "Левого фронта" вместе с КПРФ проводят акции "в поддержку спецоперации" в виде автопробегов с красными флагами, "гуманитарной помощи Донбассу" и одиночных пикетов.

"Казенные патриоты" и прокурорское предупреждение

Сразу после начала войны журналисты националистических изданий Артемий Сыч и Свят Павлов, а также православный публицист и колумнист RT Егор Холмогоров подали в московскую мэрию заявление на проведение "Марша солидарности народа и армии" на Тверской улице.

Предполагалось участие 25 тысяч человек. 4 марта московская мэрия им отказала, сославшись на "эпидемиологическую обстановку". Егор Холмогоров спустя несколько дней получил предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры.

"Фактически - предсудимость, которая наверняка попадет во всевозможные базы. Еще раз, в ответ на законную просьбу о патриотическом лоялистском митинге - предсудимость", - сказал Би-би-си Холмогоров. Он намерен и далее выступать в поддержку российской армии, но в частном порядке, в соцсетях. "А публично меня, как видите, "казенные патриоты" предупредили", - добавляет он.

Еще один известный деятель националистического движения, Александр Баркашов, давно занимающийся формированием "добровольческих сил" для Донбасса, на вопрос о взаимодействии с властями лаконично отвечает: "Спаси Христос! С сатанистами не сотрудничал и не буду". В своих постах в соцсети VK он употребляет запрещенные и подсудные в России символы, в частности, свастику и рунические обозначения CC.

Дмитрий, отправивший колонну в Донбасс, присылает релиз Движения националистов, в котором он состоит.

"Социальная сеть Вконтакте заблокировала на территории Российской Федерации группу Движения Националистов, ДН (организаторы Русского Марша, и, возможно, последняя активная протестная формация националистов в РФ). Блокировка была осуществлена на основании требования Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22".

Он сопровождает его смайликами в виде клоунов. На вопрос, не боится ли он второго уголовного преследования, Дмитрий отвечает армейской пословицей: "Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют".

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