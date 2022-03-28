Аяз Муталибов - политик, отдавший власть без крови. Каким был первый президент Азербайджана

час назад

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Автор фото, ТАСС/Мусаэльян Владимир,Песов Эдуард Подпись к фото, Аяз Муталибов был президентом сначала советского, а затем независимого Азербайджана

В Баку похоронили первого президента Азербайджана Аяза Муталибова. Его называли человеком Москвы, слишком мягким руководителем, оставившим свой пост под давлением и без крови.

Аяз Муталибов был президентом сначала советского, а затем независимого Азербайджана чуть меньше двух лет и покинул этот пост сам, в марте 1992 года.

Долгое время он был в опале у современной азербайджанской власти, жил в Москве. 28 марта его похоронили в первом ряду на Аллее почетного захоронения в Баку, там же, где покоится другой бывший президент - Гейдар Алиев, с которым у него были непростые отношения. Муталибов скончался на 84-м году жизни.

В Азербайджане многие считали его человеком Москвы. При СССР он занимал партийные должности, был председателем Госплана, затем совета министров Азербайджанской СССР, и наконец, в мае 1990 года Верховный совет республики выбрал его президентом Азербайджана.

На этом посту он пережил развал СССР и ушел в марте 1992 под давлением националистов, в тот момент, когда война в Карабахе уже шла во всю.

Случайный президент

Историк Ариф Юнус и политолог Зардушт Ализаде рассказали в интервью Би-би-си, что Муталибов стал президентом случайно. Похожего мнения придерживается британский исследователь Карабахского конфликта Том де Ваал, который пишет об этом в своей книге "Черный сад".

Муталибов был нетипичной в тогдашнем Азербайджане политической фигурой, главным образом потому, что родился в Баку, а не в Нахичевани, вотчине Гейдара Алиева. Он использовал свою лояльность, чтобы заручиться сильной политической поддержкой Москвы.

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Ариф Юнус считает, что Муталибова в 1990 году назначила Москва, просто как человека не связанного с опальным бывшим членом Политбюро Гейдаром Алиевым. "Он был таким бакинским парнем, стилягой", - вспоминает Юнус.

Зардушт Ализаде рассказывает, как предлагал Муталибову провести решительные реформы, узаконить фактически уже существовавшие к концу 90-х капиталистические отношения, противодействовать националистам из возникшей тогда партии Народного фронта.

"Он не знал людей, царствие ему небесное, он не был кровопийцей, а был рядовым партократом, очень добрым, не кровожадным, склонным к компромиссам человеком. Но так получилось, что царская корона досталась ему, но он не сумел ее сохранить, - считает Ализаде. - Он не обладал главной особенностью политика - решительностью".

И вокруг себя, по словам Ализаде, Муталибов собирал нерешительных людей, не способных противостоять радикальным националистам. "Он будто играл с уличными людьми в карты, имея на руках все козыри, и проиграл", - говорит Ализаде.

Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, По словам историка, Муталибов недооценивал народное движение в Азербайджане

Муталибов в Карабахском конфликте

"Именно то, что он был слабым и боялся крови, это и привело к тому, что пролилось много крови и Азербайджан потерял тогда Карабах", - говорит Ализаде.

По словам Юнуса, Муталибов не понимал сложности процессов в Карабахе, недооценивал народное движение в Азербайджане и слишком сильно рассчитывал на Москву. Как считает историк, из-за Муталибова у Азербайджана позже, чем у Армении появилась армия, так как он хотел решить проблему Карабаха в пользу Азербайджана руками Москвы.

Автор фото, TASS Подпись к фото, По словам Юнуса, Муталибов не понимал сложности процессов в Карабахе

Операция "Кольцо"

Когда в марте 1991 года Москва провела всесоюзный референдум по поводу судьбы СССР, Азербайджан, в отличие от некоторых других республик, проголосовал за сохранение союзного государства.

В документальном фильме миротворческой организации Сonciliation Resources "Части круга" сам Муталибов вспоминает, как Горбачев, по его словам, обрадовался, что Азербайджан решил остаться в составе СССР.

В обмен на это Муталибов потребовал от Горбачева решительных мер в отношении армян Карабаха, которые требовали отделения региона от Азербайджана, в том числе - разоружения незаконных формирований и более жесткого паспортного режима.

В апреле-мае 1991 года война в Карабахе только начиналась, когда советская армия провела военную операцию "Кольцо". Официальным поводом для нее стала проверка того самого паспортного режима. В результате операции армянское население около 20 населенных пунктов было вынуждено покинуть свои дома.

Хотя в том же интервью Муталибов считает эту сделку успехом, Том де Ваал в своей книге "Черный сад", напротив, считает, что эта операция только усугубила ситуацию .

"Муталибов считал, что русские нам помогут, и на его совести операция "Кольцо", - говорит Ариф Юнус. - Он не понял, что по большому счету Москва его подставила".

Автор фото, ТАСС\Hrayr Badalyan Подпись к фото, В апреле-мае 1991 года война в Карабахе только начиналась, когда советская армия провела военную операцию "Кольцо"

Муталибов и теория заговора вокруг Ходжалы

"Он делал ставку на советскую, а потом российскую армию, и это была ошибка, - говорит Юнус, - И то, что произошло в Ходжалы - это ошибка Муталибова".

Еще одно событие, в связи с которым Муталибова вспоминают в Азербайджане, - это убийство армянскими вооруженными отрядами жителей азербайджанской деревни Ходжалы в Карабахе в феврале 1992 года.

Аяз Муталибов, возможно, сам того не ожидая, оказался автором теории заговора вокруг этой трагедии. Оппозиция обвинила его в попытке скрыть трагедию и в неспособности защитить свой народ. Через несколько дней он подал в отставку.

Но уже через месяц после отставки, в апреле 1992 года, Муталибов дал интервью российской "Независимой газете", в котором обвинил в событиях оппозиционную партию "Народный фронт".

"Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это все было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для дискредитации президента", - заявил он.

Хотя экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, в отличие от Муталибова лично участвовавшие в карабахской войне, скептически относились к его гипотезе, она стала крайне популярной в Ереване. Позже Муталибов отказывался от своих слов, но было поздно.

"Муталибов, оправдываясь, выстроил теорию о том, что во всем виноват "Народный фронт", и армянская сторона с удовольствием это подхватила", — вспоминает армянский журналист Марк Григорян.

Автор фото, ТАСС\Мусаэльян Владимир,Песов Эдуард Подпись к фото, Вернувшись в Азербайджан, Муталибов ушел из политики

"Мы увидели не бывшего президента, а сломленного человека"

После ухода Муталибова к власти окончательно пришел "Народный фронт", а президентом был избран его глава Абульфаз Эльчибей. Но и он продержался лишь год, после чего президентом стал Гейдар Алиев, возглавлявший Азербайджан еще в 60-е.

Муталибов уехал в Москву, а на родине против него возбудили уголовное дело в связи с трагическими событиями января 1990 года. В Москве его несколько раз задерживали, а затем отпускали под давлением правозащитников.

"Он очень хотел вернуться в Баку, но его ненавидел Гейдар Алиев, так как когда Гейдар Алиев сам был в опале и пытался вернуться, его не пускали. В 1991-м, как раз во времена Муталибова", - вспоминает Ариф Юнус.

Опальный бывший президент вернулся на родину только в 2011 году, когда приехал на похороны собственного сына.

Возглавлявший заочно с 2003 года Социал-демократическую партию, он ушел и из нее, и из политики.