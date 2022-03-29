Шойгу впервые за полмесяца комментирует войну: главная цель - Донбасс, призыв увеличивать не будут

28 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, TASS/Ministry of defence of Russia Подпись к фото, Во вторник спустя долгого перерыва Сергея Шойгу снова показывали по российскому телевидению

Министр обороны России Сергей Шойгу, который не делал публичных заявлений с 11 марта, что дало повод СМИ строить предположения о его здоровье, во вторник подробно прокомментировал ход военных действий в Украине. Он пообещал в эфире телеканалов не увеличивать призыв и продолжить боевые действия в Украине "до достижения поставленных целей", несмотря на переговоры в Стамбуле, а главной целью назвал "освобождение Донбасса".

Еще 11 марта министерство обороны России распространило видео из Центрального военного клинического госпиталя, в котором Шойгу вручал награды военнослужащим, воевавшим в Украине. Кроме того, упоминалось о его участии в совещании президента с Совбезом России, но тогда по телевидению показали лишь кадр с поправляющим галстук Шойгу в углу экрана.

Потом он исчез из публичного поля. СМИ обратили на это внимание на прошлой неделе. Во вторник, 22 марта, российский журналист Дмитрий Трещанин обратил внимание, что министр обороны напавшей на соседнее государство страны уже 11 дней отсутствует в публичном пространстве. На следующий день издание "Агентство" выступило с утверждением, что у Шойгу могут быть проблемы с сердцем, а газета Washington Post сообщила, что глава Пентагона Ллойд Остин не смог связаться ни с Шойгу, ни с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, несмотря на неоднократные попытки.

Отвечая на вопрос журналистов, где Шойгу, представитель Кремля Дмитрий Песков днем 24 марта, говорил, что "у министра обороны сейчас много забот - идет специальная военная операция". Вскоре на лентах появилось сообщение об участии Шойгу в совещании президента с Совбезом - на этот раз Кремль проиллюстрировал это нечетким кадром с экрана видеосвязи в кабинете Владимира Путина, которые многие сочли неубедительным. А вечером появилось сообщение о разговоре Шойгу с министром обороны Армении.

25 марта появился отчет о совещании Шойгу с министром финансов Антоном Силуановым. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию с Шойгу: "Говорят, куда-то исчез министр обороны России".

В итоге версию о нездоровье Шойгу пришлось комментировать главе МИД России Сергею Лавров, хотя он и не хотел этого. "Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины. Как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей", - сказал Лавров в понедельник сербским СМИ, отвечая на вопрос о якобы готовящемся в России госперевороте и "исчезновении" Шойгу (цитаты по Интерфаксу).

"Все живы, все здоровы, все работают, - заявил Лавров. - Регулярно это можно видеть на экранах телевизоров и в соцсетях".

Что сказал Шойгу

Во вторник Шойгу действительно можно было увидеть на экранах - он провел селекторное совещание, сообщают информационные агентства. Начал он с оценки российского вторжения на 34-й день военных действий.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Министр обороны при этом повторил - в некоторых случаях дословно - утверждения, высказанные в пятницу, 25 марта, первым замначальника российского генштаба Сергеем Рудским.

По словам Шойгу, "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", что "позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса". Генерал Рудской говорил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены".

Из длинного брифинга, на которым российские военные второй раз с 24 февраля назвали официальные данные о потерях в Украине, западные СМИ выбрали именно этот момент: Россия заявила, что первая фаза войны завершена, и теперь она сосредоточится на "полном освобождении" Донбасса, что может рассматриваться как потенциальное изменение стратегии после того, как вторжение захлебнулось.

В Пентагоне также считают, что наступление России на Киев застопорилось и Москва, по всей видимости, смещает внимание на боевые действия в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США. Последние маневры российской армии на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования, сказал он журналистам.

"Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены ВВС и система противовоздушной обороны", - сказал, читая по бумажке, Шойгу. Зеленский не оспаривает это утверждение и на протяжении месяца просит западные страны передать Украине боевые самолеты и другое оружие. "Перестали существовать ВМС страны", - добавил министр обороны.

Рудской в пятницу использовал такие же выражения: "В течение первых двух суток было завоевано господство в воздухе". "В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать ВМС страны", - говорил на брифинге генерал.

Россия утверждает, что наносит "высокоточные удары" по военной инфраструктуре. Многие города Украины при этом разрушены, с начала боевых действий погибли как минимум 1119 мирных жителей, страну покинули больше 3,9 млн человек, следует из данных ООН.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ирпень. Что происходит в разрушенном городе под Киевом через месяц с начала боев?

Из нового - Шойгу сказал, что российские военные отслеживают заявления "лидеров отдельных стран НАТО" о намерении поставлять самолеты и системы ПВО в Украину, пригрозив "адекватно прореагировать" в случае реализации этих планов.

Кроме того, новым в российской риторике стало заявление о ликвидации "около 600 наемников" за последние две недели, еще более 500 приехавших защищать Украину якобы покинули страну. Украинская сторона не комментировала эти цифры, Би-би-си не может оперативно их проверить. Минобороны России в своих отчетах ранее заявляло о ракетных ударах по базам, где могли находиться иностранные граждане, прибывшие для участия в боевых действиях на стороне Украины.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Иностранцы и украинцы: кто вернулся воевать за Украину?

Кроме того, новым стало заявление Шойгу о том, что Россия не будет увеличивать в этом году призыв на фоне опасений, что призывники могут оказаться на войне (такие случаи официально признавал Кремль, сообщая о прокурорской проверке). Дословно он сказал так: "В вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года".

Неделю назад стало известно, что Госдума отложила до апреля рассмотрение законопроекта, облегчающего властям призыв в армию - он обяжет призывников являться в военкомат без личного вручения повестки.

На фоне переговоров

Первые за полмесяца подробные заявления, которые передавало в эфире государственное телевидение, прозвучали на фоне первых за долгое время очных российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Переговоры в очном формате стали первыми более чем за две недели. Переговоры проходят при посредничестве турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган, выступая перед началом переговоров, призвал к перемирию и сказал, что продолжение боевых действий не выгодно никому. Российский бизнесмен Роман Абрамович, выступающий в качестве посредника, перед началом встречи переговорил с Эрдоганом.

"Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации", - сказал журналистам Песков.

Обсуждения за закрытыми дверями продолжатся два дня, сообщает турецкое агентство Анадолу. Переговоры идут во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Первый день переговоров завершился.

Россия рассчитывает на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной и на то, что получится достичь "первого этапного результата", передает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. По его словам, дальнейшие переговоры могут снова продолжиться по видеосвязи, если в Стамбуле не получится достигнуть "окончательного результата".

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры "прошли конструктивно". Ранее он говорил, что заявление по итогам переговоров может быть сделано уже через несколько часов.

Шойгу при этом на селекторном совещании сказал, что российские вооруженные силы "продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей" (цитата по ТАСС).

Пророссийские вооруженные формирования взяли под контроль меньшую часть Донецкой и Луганской области после 2014 года. После 24 февраля 2022 года эти формирования и российская армия перешли в наступление на подконтрольные Киеву территории, захватив несколько городов. Генштаб украинской армии утром во вторник заявил, что вооруженным силам Украины на луганском и донецком направлениях удалось отбить семь атак российских военных. Минобороны России это не комментировало.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: