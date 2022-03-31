"Лично я еду на смерть". Россия собирает сирийских наемников на войну в Украине - ради чего они готовы рисковать жизнью?

15 минут назад

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Автор фото, Zvezda TV Подпись к фото, Сирийские военные с портретами Путина

Россия утверждает, что набрала на Ближнем Востоке уже около 16 тыс. добровольцев, готовых отправиться в Украину и сражаться на стороне российских войск. Большинство из них - сирийцы.

По данным украинского правительства и некоммерческой организации по мониторингу состояния прав человека в Сирии (Syrian Observatory for Human Rights), в разных городах Сирии, включая Дамаск, Ракку и Алеппо, по инициативе России уже некоторое время действуют 14 центров по набору бойцов.

В сирийских соцсетях также можно найти множество предложений с указанием конкретной оплаты услуг: 7 тыс. долларов за участие в боевых действиях на передовой и 3,5 тыс. долларов за работу в тылу.

Российские СМИ утверждают, что сирийцы чувствуют себя в долгу перед Россией, которая помогла им в гражданской войне, и готовы таким образом отплатить этот долг.

Между тем, Арабская служба Би-би-си провела собственное расследование и поговорила с некоторыми из тех, кто подал заявку. Из их рассказов следует, что порядка 80% добровольцев решили ехать в Украину буквально ради куска хлеба.

Все собеседники Би-би-си общались с журналистами на условиях анонимности.

Плата за смерть

"Хассан" вместе с женой и тремя детьми живет в городе, контролируемом сирийским правительством. Мы не называем его настоящее имя и точное место проживания семьи из соображений их безопасности.

Девять лет своей жизни этот человек прослужил в сирийской армии и сейчас готов снова вернуться на поле боя в качестве добровольца на стороне России, хотя убежден, что Россия в данном конфликте - агрессор.

Подпись к фото, "Лично я еду на смерть..." - так видит свое участие в войне в Украине один из собеседников Би-би-си. Все герои общались с журналистами на условиях анонимности

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"Россия убивает людей в Украине, а из Сирии привлекает тех, кто не может себя прокормить. За небольшую плату им предлагается сражаться и быть готовыми умереть", - говорит Хассан.

Он признает, что согласился поехать только из-за денег.

Би-би-си обнаружила в арабоязычном сегменте "Фейсбука" множество групп, анонсирующих набор добровольцев. На одну из них, к примеру, подписаны более 20 тыс. человек.

Нажима на какие-либо патриотические или братские чувства по отношению к России в этих сообществах нет. Речь идет сугубо о работе с точным указанием вознаграждения.

На одной из страниц желающим обещают 1500 евро в месяц. Там сказано, что правительство России берет на себя все расходы за перелет, еду, обмундирование и прочие непредвиденные траты. В случае ранения российская сторона обещает компенсацию. А в конце войны каждый сражавшийся доброволец получит от России 50 тыс. евро в качестве благодарности за оказанную помощь. По крайней мере, так обещано в соцсетях.

"Лично я еду на смерть, но самое важное - обеспечить моего сына и жену. Будет как в Ливии… Мы получим деньги, поедем и погибнем в чужой стране", - говорится в одном из постов.

По словам "Хассана", он лично знает по меньшей мере 200 человек, собравшихся в Украину ради денег.

"Набор в Сирию проходит точно так же, как в свое время в Ливию, - говорит другой собеседник Би-би-си, с которым журналисты связались через "Фейсбук". - В разных регионах [страны] есть специальные пункты. Вы можете отказаться ехать, даже после подачи заявки. Никто не заставляет силой".

На грани голода

Сирия импортирует почти весь свой запас пшеницы из Украины и России. В прошлом месяце правительство ввело нормы на розничную покупку определенных видов товаров, в том числе на муку, изделия из пшеницы и сахар, объяснив это конфликтом между странами-экспортерами.

Автор фото, AFP Подпись к фото, По словам сирийцев, с началом войны в Украине цены на продовольствие в стране выросло в разы

"Из-за войны в Украине очень выросли цены на топливо, еду, питье - на всё", - говорит "Хассан".

Российские государственные СМИ распространяют идею, что сирийские солдаты хотят помочь России в украинском вопросе в благодарность за поддержку, оказанную Москвой сирийскому правительству в ходе недавней гражданской войны.

На самом деле, говорит "Хассан", он сам и другие волонтеры, которых он знает лично, едут исключительно, чтобы заработать. "Россия не хочет терять своих бойцов, когда можно нанять чужих за деньги", - считает он.

По его словам, отобранные кандидатуры пройдут курс обучения в лагере боевой подготовки Хмеймим недалеко от Латакии, после чего их перебросят в Россию.

Би-би-си пока не удалось проверить по независимым источникам, находится ли уже на Украине какая-то часть сирийских боевиков.

По оценкам разных международных организаций, после 11 лет гражданской войны более 60% населения Сирии - порядка 12 млн человек - столкнулись с голодом. И ситуация будет ухудшаться.

Семья "Хассана" не хочет, чтобы он уезжал, но, по его словам, у него нет выбора: "Я должен ехать, мне нужны деньги. Скорее всего, 90% из нас погибнет".

Обычная практика

Привлечение наемных бойцов со стороны во время военных конфликтов - распространенная практика. Правда, чаще всего страны-наниматели стараются это не афишировать.

К примеру, во время второй Карабахской войны в сентябре-ноябре 2020 года журналисты Би-би-си узнали о том, что из подконтрольных Турции сирийских районов в Нагорный Карабах было переправлено несколько сотен наемников, сражавшихся на стороне Азербайджана.

Об этом Арабской службе Би-би-си в самом начале военных действий рассказал один из таких сирийских наемников. Полностью подтвердить его слова журналисты не могли, но он утверждал, что мужчины в возрасте от 17 до 30 лет из северных анклавов Сирии, преимущественно из бедных семей, были завербованы охранять военные посты на границе Афганистана за жалованье до 2 тыс. долларов в месяц.

Баку тогда категорически отвергал эту информацию. Однако к началу декабря Би-би-си располагала свидетельствами уже четырех наемников, побывавших в Нагорном Карабахе.

В России есть и свои наемники, используемые в операциях по всему миру, - в Сирии, странах Африки, а также на Украине. По данным СМИ, для этого используется "ЧВК "Вагнера", которая, согласно многочисленным публикациям, участвовала в операциях на востоке Украины, в Судане, ЦАР и Сирии. Также планировалась отправка подразделений "ЧВК Вагнера" в Ливию, но, судя по всему, она так и не состоялась.

По данным собеседников Би-би-си среди наемников, после российского нападения на Украину начался большой набор бойцов на украинскую войну в "ЧВК Вагнера", причем в штат стали брать даже тех, с кем раньше контракты не подписывали, а основу ЧВК стараются сохранить для выполнения прежде подписанных контрактов в других странах.

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