“Дома для Украины”. Тысячи британцев предложили еду и кров беженцам из Украины

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Jacquie Clayton Подпись к фото, Светлана (слева) и Юлия (справа) вместе с Джеки Клейтон в ее доме в Эдинбурге

Около 150 тысяч жителей Великобритании подали заявку на участие в правительственной программе "Дома для Украины", в рамках которой каждый житель страны может на полгода приютить у себя людей, бежавших от российского вторжения. Почти 30 тысяч украинских беженцев уже оформляют британские визы.

Некоторые из них уже даже успели приехать в страну и встретиться со своими приемными семьями - как сестры Светлана и Юлия Дергач из Житомира, приехавшие в Эдинбург по приглашению Джеки Клейтон.

В конце февраля, узнав о том, что за рубеж хлынули сотни тысяч украинцев, бегущих от российского вторжения, Джеки решила помочь. Для начала она отправилась в Польшу, куда прибывает львиная доля вынужденных переселенцев, чтобы кормить беженцев в благотворительной столовой.

Однако там, по ее собственным словам, она стала свидетельницей таких душераздирающих сцен, что решила присоединиться к программе "Дома для Украины" и открыть свой дом для украинцев, которых война оставила без крыши над головой.

Что такое программа "Дома для Украины"

Правительственная программа "Дома для Украины" начала работать 18 марта. Ее суть состоит в том, что каждый гражданин Британии (и даже граждане других стран, проживающие в Британии на законных основаниях) может стать спонсором для оформления украинским беженцем гуманитарной визы.

Второе необходимое условие, чтобы принять участие в программе, - наличие у потенциального спонсора свободной комнаты или квартиры, где беженцы смогут бесплатно жить не менее полугода.

Правительство, в свою очередь, будет выплачивать спонсорам небольшие пособия из бюджета - по 350 фунтов на каждого приглашенного беженца (около 460 долларов) ежемесячно. В МВД Великобритании уточнили, что число виз, которые могут быть выданы по этой схеме украинцам, не ограничено.

Срок действия гуманитарной визы - три года. На протяжении этого времени взрослые беженцы имеют право работать, а при необходимости даже получать социальные выплаты, обычно положенные лишь гражданам страны (пособия для малоимущих, по безработице, уходу за ребенком и т.п.).

В первые же дни работы программы о своем желании стать визовыми спонсорами заявили более 100 тысяч британцев. В "Фейсбуке" тут же было организовано несколько волонтерских групп, помогающих спонсорам и беженцам найти друг друга. Самая многочисленная из них - UK accommodation for Ukrainian refugees ("Жилье в Соединенном Королевстве для украинских беженцев").

В группе состоит почти 50 тысяч человек, и потенциальные спонсоры жалуются на бюрократические сложности. В частности, многие уже помогли беженцам с подачей электронных заявок на визу, но не могут добиться от МВД страны ответа о статусе своих обращений, поскольку срок рассмотрения заявок официально не установлен.

Автор фото, Jacquie Clayton Подпись к фото, Родители девушек остались в Украине, так как им нужно ухаживать за престарелыми родственниками

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Еще одна проблема с которой столкнулись спонсоры и беженцы - это объем личной информации, которую нужно указать в заявке на визу и гостям, и хозяевам домов - у которых не всегда находятся ответы на все вопросы визовой анкеты.

Кроме того, многие спонсоры готовы предоставить комнату для одного или двух человек, а некоторые семьи беженцев могут состоять из трех поколений: например, женщина с родителями и детьми.

Тем не менее, многие графства в Великобритании уже начали организованную работу по приему и адаптации беженцев. Информационные памятки для приезжающих в страну с указанием всех основных служб, помогающих обустраиваться на месте, составляются не только на украинском, но и на русском языках, поскольку не все беженцы хорошо говорят по-украински.

Из Киева в Эдинбург

Несмотря на все сложности, украинским беженцам все же удается получить визу и приехать к своим британским спонсорам.

25-летняя Светлана и 18-летняя Юлия Дергач, уроженки Житомира, оказались в Шотландии благодаря Джеки Клейтон. В день начала российского вторжения, 24 февраля, сестры находились в Киеве, где старшая работала помощником юриста, а младшая училась в университете.

"Это был настоящий шок - проснуться от звонка отца в 5 утра, чтобы услышать: "Война началась. Собирай вещи и уезжай из города", - вспоминает Светлана.

После того, как Джеки Клейтон заполнила заявку на сайте "Дома для Украины", с ней связалась Светлана и они стали переписываться по WhatsApp. Джеки прислала девушке фотографии своей семьи и дома в Эдинбурге, а Светлана - их семейную фотографию.

Автор фото, Derkach family Подпись к фото, Светлана и Юлия Деркач с родителями в Украине еще до войны

Джеки тоже опасалась, что из-за британской бюрократии девушки не получат визы быстро, однако уже в конце прошлой недели сестры прилетели в Шотландию, в дом Джеки и ее мужа Колина.

"Я не ожидала такой доброты от незнакомых людей, с которыми познакомилась в интернете. Их поддержка невероятна", - признается Светлана.

"Когда я увидела наших спонсоров, я почувствовала настоящее облегчение. Нас встретили такой теплотой и любовью, какой я не ожидала", - соглашается Юлия.

Родители сестер по-прежнему остаются под обстрелами в Житомире, поскольку не могут бросить живущих там пожилых родственников, - но могут хотя бы не беспокоиться о дочках, зная, что те в безопасности.

"Эти люди не хотели войны, - говорит пригласившая сестер Джеки Клейтон. - Такого вообще не должно происходить в 21 веке. Все, что ищут это люди - это кров над головой в месте, где можно не опасаться за свою безопасность"

Джеки надеется подружиться с сестрами на всю жизнь - тогда когда-нибудь в будущем она сможет навестить их в Украине.

А пока она показывает им Эдинбург: на следующей неделе они идут на концерт английского певца Джека Саворетти.