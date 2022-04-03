Война в Украине: улицы Бучи усеяны сгоревшими танками и телами погибших

Джереми Боуэн

Би-би-си, Буча

14 минут назад

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Автор фото, BBC/LEE DURANT Подпись к фото, Разгромленная российская колонна в Буче

Через два или три дня после вторжения российских войск украинские силы уничтожили колонну российских танков и бронетранспортеров, двигавшуюся через город Буча по направлению в Киев.

Команда Би-би-си смогла добраться до Бучи, после того как в пятницу ее покинули последние подразделения российских войск. В Кремле отступление объяснили решением сфокусировать сила на восточном направлении "силовой операции" в Украине.

В Москве заявила, что военные цели в центральной части Украины достигнуты, а захват Киева в эти планы никогда и не входил - однако в чем заключались эти планы и какие именно цели достигнуты, российское командование не уточнило.

На самом деле вторгнувшиеся россияне явно не ожидали столь ожесточенного и хорошо организованного сопротивления со стороны украинцев, которые не дали противнику дойти до столицы, и доказательство тому - разгромленная колонна российской военной техники, до сих пор остающаяся на улице.

Элитные подразделения ВДВ въехали в город на бронетранспортерах. По мере продвижения колонны через Бучу в какой-то момент силы россиян оказались плотно сгруппированы на узком участке прямой дороги - и превратились в идеальную мишень.

По словам очевидцев, удар по колонне украинцы нанесли турецкими беспилотниками "Байрактар", каждый из которых может нести по две противотанковые ракеты с лазерным наведением или четыре высокоточные авиабомбы.

Есть информация, что помощь беспилотникам оказывали украинские добровольцы из местного подразделения территориальной обороны. Так или иначе, украинцам удалось вывести из строя головную и замыкающую машины, и основная часть колонны оказалась запертой с обеих стороны.

Местные жители вспоминают, как из захлопнувшейся ловушки разбегались российские солдаты-призывники, умоляя не сдавать их бойцам теробороны.

"Жалко их было, - рассказывает мужчина лет 70, представившийся дядей Гришей. - Такие молодые - лет по 18-20, у них еще вся жизнь впереди!"

Подразделения российских войск, готовившиеся к отступлению из Бучи, жалости, кажется, не испытывали.

Войдя в оставленный россиянами город, украинские военные насчитали на этом участке трассы по меньшей мере 20 тел. Погибшие мужчины лежали прямо посреди улицы, у некоторых из них за спиной были связаны руки. Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что 280 человек пришлось в срочном порядке захоранивать в братских могилах.

Би-би-си об этом уже рассказывала. Министерство обороны России не стало комментировать сообщения о гибели мирных жителей в Буче и страшные фотографии, опубликованные в субботу. Ранее в Москве заявляли, что делают все возможное, чтобы при проведении боевых действий не допустить гибели мирных граждан.

Автор фото, BBC/KATHY LONG Подпись к фото, Местные жители говорят, что у них неделями не было хлеба

Несколько мирных жителей, которые остались в Буче, рассказывают, что старались не попадаться российским военным на глаза. Поскольку городе уже месяц нет ни воды, ни газа, ни электричество, еду готовят на улице, на костре - из продуктов, которые добровольцы подвезли из Львова.

"Первый раз за 38 дней хлеб вижу", - говорит местная жительница, представившаяся Марией.

В условиях войны Би-би-си не всегда может оперативно подтвердить информацию, которую сообщают официальные лица и очевидцы тех или иных событий.

Автор фото, BBC/KATHY LONG Подпись к фото, В многоквартирном доме в Буче взламывали двери

В нескольких километрах от Бучи - аэропорт Гостомель, который в ходе наступления на Киев российские десантники пытались использовать в качестве перевалочной базы.

Здесь можно увидеть то, что осталось от "Мрии" - крупнейшего в мире грузового авиалайнера, которым еще недавно гордилась украинская промышленность.

Автор фото, BBC/JEREMY BOWEN Подпись к фото, "Мрии" больше нет