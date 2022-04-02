Украина заявляет, что в Киевской области больше нет военных РФ; жители Мариуполя эвакуируются сами. Главное за 38-й день войны

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные в Буче

В Энергодаре жители города вышли акцию протеста, но их разогнали российские войска; жители Мариуполя продолжают самостоятельно покидать город, но организованная эвакуация при содействии Красного Креста пока так и не началась. Украина сообщила о полном освобождении Киевской области от российских военных, стало известно о гибели во время военных действий известного фотографа Макса Левина.

В результате ракетного обстрела Днепропетровской области повреждена железная дорога, остановлено движение поездов. Погибших, по данным местных властей, нет.

Главные события 38-го дня войны - в нашем обзоре.

Украина: российские военные покинули Киевскую область

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в "Фейсбуке", что Киевская область полностью освобождена от российских войск. Официально в ведомстве или офисе президента Зеленского об этом пока не заявляли.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождена от захватчика", - пишет Маляр.

В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно проверять достоверность заявлений официальных лиц, однако ранее сообщалось, что российская армия покидает населенные пункты под Киевом.

В начале недели, после российско-украинских переговоров в Стамбуле, министерство обороны России заявило, что значительно снизит военную активность в Киевской и Черниговской областях. Это объяснялось необходимостью "повысить доверие между сторонами", но НАТО и Украина считают, что на самом деле российские войска перегруппируются для подготовки наступления на Донбассе, под Харьковом и, возможно, в других частях страны.

По мере того, как из населенных пунктов Киевской области выходят российские военные, появляется все больше данных о том, что происходило во время оккупации. В субботу журналисты агентства Франс-пресс увидели на одной из улиц города Буча недалеко от столицы по меньшей мере 20 тел погибших в гражданской одежде.

В сети были опубликованы кадры, на которых видно, как убитые лежат около дороги. У некоторых были связаны руки, на телах обнаружены пулевые ранения в голову.

Обстрел мирной демонстрации в Энергодаре

2 апреля началось с силового разгона мирной демонстрации в поддержку Украины в оккупированном российскими войсками городе Энергодар в Запорожской области. Здесь находится крупнейшая в Украине и всей Европе Запорожская АЭС, которую армия РФ заняла еще в начале марта.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Разгон мирной акции протеста в Энергодаре - выстрелы и дым

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Утром жители города пришли на митинг с украинскими флагами и пели гимн Украины. Ближе к концу акции на площади началась стрельба и прогремели взрывы. На кадрах с места событий видно, что площадь заволокло дымом, люди побежали врассыпную.

Уполномоченный украинского парламента по правам человека Людмила Денисова сообщила, что при разгоне акции протеста в оккупированном российскими войсками городе Энергодар пострадали четыре человека. По утверждениям Денисовой, военные "открыли огонь из минометов по жителям". "Четверо человек получили ранения и тяжелые ожоги", - написала омбудсмен в своем"Фейсбуке".

На видео с места событий, которое публикует украинская государственная компания "Энергоатом", видны разрывы, после них образуются облака газа. Судя по этим кадрам, площадь, где проходила акция протеста, была обстреляна гранатами со слезоточивым газом.

Денисова также пишет, что "часть людей захватчики силой посадили в автозаки и вывезли в неизвестном направлении".

Министерство обороны России не комментировало данные об акции протеста в Энергодаре.

Эвакуация из Мариуполя: международная миссия задерживается, Турция готова помогать

В осажденном российскими войсками Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, однако там по-прежнему находятся до 150 тысяч мирных жителей. По данным местных властей, их положение катастрофическое: в городе нет электричества, связи, водоснабжения и отопления. Эти люди уже больше месяца живут в подвалах и убежищах.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Мариуполь практически полностью уничтожен

При этом международные усилия по эвакуации людей пока не приводят к каким-либо результатам. В субботу Международный Красный Крест третий день подряд безуспешно пытался организовать гуманитарный коридор, однако представители миссии сообщили, что утром они выехали из Запорожья и теперь "переночуют на пути к Мариуполю; в город они пока не проехали".

Стороны уже неоднократно согласовывали гуманитарные коридоры для эвакуации людей, но договоренности регулярно срываются.

Вице-премер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что на собственном транспорте до Запорожья доехали 1263 человека, в том числе 765 - из Мариуполя. По ее словам, до занятого российскими войсками Бердянска доехали еще 17 автобусов, часть из которых в воскресенье "будет пытаться доехать ближе к Мариуполю".

В субботу свою помощь для эвакуации людей из Мариуполя предложила Турция - она готова предоставить суда для вывоза жителей осажденного города по морю.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Эвакуацию из Бердянска и Мелитополя организовал Международный Красный Крест совместно с украинским отделением организации

Свой ответ Анкаре по поводу вывоза людей из Мариполя морем Россия пока не дала.

Как заявил в субботу советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, в Мариуполе продолжаются тяжелые уличные бои, но российские войска подошли к той части города, где их очень долго могут удерживать силы ВСУ.

Погиб известный фотограф Макс Левин

Известный украинский фотограф Макс Левин перестал выходить на связь три недели назад. Было известно, что он отправился в район боев в Киевской области вместе с другом и коллегой Алексеем Чернышевым.

Автор фото, LB.ua

Накануне, 1 апреля, украинская полиция подтвердила, что Левин погиб. Об этом в субботу сообщила и редакция издания LB.ua, где он работал более 10 лет. О судьбе Чернышева пока ничего не известно.

Большинство документальных проектов Левина были связаны с агрессией России в Украине, начиная с 2014 года.

"Каждый украинский фотограф мечтает сделать фотографию, которая остановит войну", - вспоминает его слова редакция LB.ua.

У него остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители.

Число погибших детей растет

Генпрокуратура Украины обновила данные о погибших за время войны детях. По состоянию на субботу их 158, еще 254 ребенка ранены. Больше всего жертв насчитывается в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

По всей стране повреждено или полностью разрушено 869 учебных заведений.

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