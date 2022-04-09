Виза на остров свободы? Как в Грузии спорят о наплыве российских мигрантов

35 минут назад

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Автор фото, Reuters

В начале марта Тбилиси накрыла волна миграции - пользуясь безвизовым режимом, тысячи россиян выбрали Грузию в качестве временного или постоянного пристанища. Это не первый, но самый массовый за последние годы приток россиян в страну, которая считает Россию оккупантом 20% своей территории. Би-би-си рассказывает о том, как в Грузии спорят о последствиях политики "открытых дверей".

Восемнадцатилетний Роман Пэрн держит в руках бело-сине-белый флаг- символ антивоенного протеста россиян. В России, где антивоенные лозунги приравнены к фейкам о "спецоперации", его, скорее всего, задержали бы, но здесь, в Грузии, против войны в Украине можно выступать открыто.

Акция проходит у здания посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов России - российского посольства в Грузии нет. После российско-грузинской войны 2008 года и признания Москвой независимости отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.

Участники акции - преимущественно россияне и белорусы - требуют вывода российских войск как из Украины, так и из Абхазии и Южной Осетии. Они разворачивают перед посольством огромный украинский флаг. Протестующим в знак поддержки сигналят проезжающие мимо автомобили.

Подпись к фото, Роман со своей женой Светланой (в масках слева) на антивоенном митинге в Тбилиси 12 марта

Роман говорит, что с 14-ти лет ходил на митинги Алексея Навального. В России - до тех пор, пока Владимир Путин у власти, - они с женой не видели будущего. Заявление президента о начале "специальной военной операции" в Украине стало последней каплей.

"Причиной [решения уехать из России] был в первую очередь вопрос нашей безопасности, ну и само по себе существование в стране-агрессоре крайне неприятно. Мне не хочется платить ни копейки на бомбы, которые убивают людей в Украине", - объясняет Роман.

На следующий день они купили билет в Тбилиси через Стамбул, взяв с собой из Санкт-Петербурга, где Роман родился и вырос, только самые необходимые вещи и рыже-белого кота Банана.

"Грузию мы выбрали потому, что здесь безопасно, сюда довольно легко попасть из-за либерального законодательства и здесь много людей, которые разделяют наши ощущения в связи происходящим сегодня в Украине", - объясняет он.

По данным МВД Грузии, только за первые три с половиной недели c начала войны в Грузию въехали более 35 тысяч граждан России - более 14 тысяч из них остались. Сколько из них намерены жить в Грузии постоянно, пока непонятно: российские граждане могут находиться здесь без визы в течение года.

Подпись к фото, В Тбилиси сегодня почти повсеместно слышна русская речь

Европейская страна по доступной цене

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У IT-специалиста Ильи Пушкина, как и у многих живущих в Грузии россиян, флаг Украины на аватарке в "Фейсбуке". В Батуми - город на черноморском побережье Грузии - Илья переехал из Москвы еще шесть лет назад. Его решение тоже было связано с войной в Украине - той, что началась в 2014 году.

"Я понял, что хочу уехать из России, потому что видел, как люди к этому относились и радовались всем этим военным действиям. Выбор у меня был между Грузией и Украиной. Так как в Грузии у меня уже жили знакомые несколько лет и мне показалось, что в Грузии лучше в плане реформ, я решил поехать сюда", - рассказывает он.

К моменту его переезда здесь уже жило немало россиян. Несмотря на скромные масштабы местного рынка и экономики, многие открыли здесь свой бизнес - кафе, салоны красоты и туристические компании. Кто-то работал из Грузии удаленно. Сам Илья зарегистрировал индивидуальное предпринимательство и продолжает работать здесь по специальности.

"Грузия, мне кажется, в первую очередь привлекала россиян свободой, - говорит он. - В России живут либо в полном страхе, либо в полном неведении. [...] Уехать в Европу сложно для россиян, а Грузия как некая европейская страна по доступной цене".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Акция в Тбилиси после того, как мир узнал о массовых убийствах мирных жителей в украинской Буче

Ряды российских иммигрантов значительно пополнились после признания структур Алексея Навального экстремистскими организациями в России и роста числа "иноагентов". Сюда, опасаясь преследований со стороны властей, устремились российские оппозиционные активисты, правозащитники и журналисты.

Приняли не всех: в конце августа 2021 года в Грузию, например, не пропустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Она тогда связала это с нежеланием грузинских властей портить отношения с Москвой.

Эти подозрения - что грузинские власти не хотят пускать критиков Владимира Путина из боязни разозлить Кремль - высказывают и часть грузинских оппозиционеров и правозащитников. В грузинском правительстве это отрицают.

"Я не могу себе представить, чтобы в какой-нибудь стране был бы пограничник, который спрашивал - извините, вы из оппозиции или позиции?"- заявил в парламенте министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопрос об отказах во въезде россиянам, в том числе журналисту Михаилу Фишману. Ранее министр заявлял, что решение об отказе принимал пограничник, у которого есть для этого прописанные правила.

"Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники. Они 14 часов куда-то звонили, разводили руками и иногда даже извинялись, что они сами не знают и ждут откуда-то наверху ответа. В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван", - написал 10 марта в "Твиттере" журналист "Медиазоны" (признана в России СМИ-иностранным агентом) Давид Френкель - еще один из тех, кого не пропустили в Грузию.

Оба журналиста направлялись в Грузию в начале марта, на фоне самой масштабной волны за последние годы миграции из России в Грузию.

Политика, санкции, визы

В тбилисском аэропорту прибывающих россиян нередко поджидают журналисты. Некоторые открыто говорят о том, что выступают против вторжения в Украину и уехали из-за страха преследования. Но некоторые отказываются отвечать на вопросы о войне с Грузией и "политике".

"Мой самый главный совет [россиянам, которые едут в Грузию] это, чтобы они, в первую очередь, поняли боль Грузии. Чтобы они отказались от фразы: "Я вне политики", потому что это как раз и привело к тому, что мы сейчас видим. В политике нужно быть так или иначе, потому что от политики зависит буквально все. Когда приезжаешь в чужую страну, нужно понять, чем эта страна живет", - говорит Илья Пушкин.

Среди грузин нет единого мнения о том, нужно ли пускать в страну россиян в таком количестве. В оппозиции говорят о рисках такой политики - и требуют ужесточить контроль на границе.

В партии "Европейская Грузия" уверяют, что часть россиян, которые едут или уже находятся в стране, настроены враждебно к Грузии и представляют угрозу. В подтверждение приводятся скрины из разных русскоязычных групп в соцсетях, где некоторые пользователи в разговорах о проблемах с арендой жилья или требованиях банков пишут оскорбительные комментарии о Грузии и грузинах.

Приток российских эмигрантов вызывает настороженность и у части местных жителей. Тогда как многие отели, гостевые дома и обычные люди готовы бесплатно предоставить жилье беженцам из Украины, часть арендодателей и риэлтерских агентств принципиально отказываются сдавать жилье гражданам России, припоминая войны и оккупацию Абхазии и Южной Осетии. С отказами порой сталкиваются и белорусы из-за позиции Минска по поводу российской агрессии в Украине.

Подпись к фото, В Тбилиси на многих зданиях вывешен флаг Украины

В соцсетях появляются призывы закрыть границу для россиян; более 15 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отмены для них безвизового режима. Многие недовольны позицией грузинских властей, обвиняя их в недостаточной поддержке Украины и попытках действовать в угоду Кремлю.

В правительстве говорят, что поддерживают Украину, но к западным санкциям против России присоединяться не будут, так как это нанесет ущерб населению и интересам страны. Позиция Тбилиси по санкциям стала одной из причин отзыва из Грузии украинского посла.

Эта же позиция, опасаются критики, приведет к тому, что прибывающие россияне превратят Грузию в "черную дыру" для обхода санкций. 4 апреля в украинском минобороны заявили о том, что российские агенты наладили каналы для контрабанды подсанкционных товаров через Грузию. При этом, утверждает ведомство, грузинские спецслужбы получили указания от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

В министерстве финансов Грузии назвали эти заявления абсурдными и беспочвенными, а в Службе госбезопасности (СГБ) пообещали реагировать на подобные случаи, при этом призвав Украину предоставить доказательства. В ином случае - предупредили в СГБ - такие заявления будут считаться дезинформацией и "крайне недружественным шагом" для провоцирования внутренних беспорядков в Грузии.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, Россияне могут находиться в Грузии без визы один год

Часть правозащитников и экспертов тоже призывают относиться к притоку россиян с осторожностью. Одна из самых известных в Грузии НКО - Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) - предлагает правительству подумать о введении виз.

В организации напоминают, что гражданам Грузии для поездок в Россию нужны визы, поэтому отмена преференций для россиян оправдана принципом взаимности.

"Введение визового режима дало бы нашим службам безопасности больше возможности и времени разобраться, конкретный человек едет в Грузию действительно с туристическими целями или может нести определенную угрозу национальным интересам Грузии", - говорит представитель GYLA Георгий Антадзе.

При этом правозащитники призывают власти не создавать препятствий для тех, кого преследуют российские власти, и предупреждают, что волнения в обществе по поводу миграции из России не должны перерасти в ксенофобию.

"Остров свободы"

Приехавший из Москвы Илья Пушкин говорит, что большая часть россиян, которые покинули страну до войны в Украине, действительно, мало интересовалась тем, что происходит вокруг и жила на родине в информационном вакууме. Сейчас, когда они уехали из России, грузины могут попытаться донести до них свою позицию, считает он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Разговор россиянина, украинки и белоруса в Тбилиси

"Если сразу рубить с плеча и говорить, почему вы приехали и не свергаете в России Путина - это абсурд, потому что, когда ты живешь в КНДР - а Россия уже фактически КНДР, протестовать против этой власти нет никакого смысла. Тебя просто уничтожат, - говорит Илья. - На мой взгляд, не надо сразу отпугивать, нужно говорить с людьми, объяснять позицию и вот, если видно по человеку, что он упертый ватник и путинист, тогда уже посылать его до русского корабля".

В грузинском правительстве опасения по поводу миграции россиян не разделяют и вводить для них визы пока не спешат.

Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что Грузия - один из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих, в том числе соседних, стран.

"Если люди действительно бегут от режима и пытаются заниматься бизнесом в свободной среде, вне зависимости от национальности [...], мы должны дать людям возможность вести бизнес правильно, легально и в соответствии с законом", -заявил он.

Санкт-петербуржец Роман Пэрн к призывам ввести визы для россиян относится с пониманием, но согласен с тем, что это лишь поможет российским властям в преследовании несогласных.

Негативные комментарии в адрес россиян в соцсетях он видел, но в реальной жизни с агрессией или неприязнью, по его словам, ни разу не столкнулся.

"Наоборот, нас достаточно здесь поддерживают, потому что опять же понимают, что Владимир Путин вредит не только другим странам, но и собственному населению в своей стране, - говорит Роман. - Мы, пусть и не в таких масштабах, как Грузия в 2008-ом и Украина в 2014-ом и сейчас, но тоже жертвы его режима".

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