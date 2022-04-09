Виза на остров свободы? Как в Грузии спорят о наплыве российских мигрантов
В начале марта Тбилиси накрыла волна миграции - пользуясь безвизовым режимом, тысячи россиян выбрали Грузию в качестве временного или постоянного пристанища. Это не первый, но самый массовый за последние годы приток россиян в страну, которая считает Россию оккупантом 20% своей территории. Би-би-си рассказывает о том, как в Грузии спорят о последствиях политики "открытых дверей".
Восемнадцатилетний Роман Пэрн держит в руках бело-сине-белый флаг- символ антивоенного протеста россиян. В России, где антивоенные лозунги приравнены к фейкам о "спецоперации", его, скорее всего, задержали бы, но здесь, в Грузии, против войны в Украине можно выступать открыто.
Акция проходит у здания посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов России - российского посольства в Грузии нет. После российско-грузинской войны 2008 года и признания Москвой независимости отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.
Участники акции - преимущественно россияне и белорусы - требуют вывода российских войск как из Украины, так и из Абхазии и Южной Осетии. Они разворачивают перед посольством огромный украинский флаг. Протестующим в знак поддержки сигналят проезжающие мимо автомобили.
Роман говорит, что с 14-ти лет ходил на митинги Алексея Навального. В России - до тех пор, пока Владимир Путин у власти, - они с женой не видели будущего. Заявление президента о начале "специальной военной операции" в Украине стало последней каплей.
"Причиной [решения уехать из России] был в первую очередь вопрос нашей безопасности, ну и само по себе существование в стране-агрессоре крайне неприятно. Мне не хочется платить ни копейки на бомбы, которые убивают людей в Украине", - объясняет Роман.
На следующий день они купили билет в Тбилиси через Стамбул, взяв с собой из Санкт-Петербурга, где Роман родился и вырос, только самые необходимые вещи и рыже-белого кота Банана.
"Грузию мы выбрали потому, что здесь безопасно, сюда довольно легко попасть из-за либерального законодательства и здесь много людей, которые разделяют наши ощущения в связи происходящим сегодня в Украине", - объясняет он.
По данным МВД Грузии, только за первые три с половиной недели c начала войны в Грузию въехали более 35 тысяч граждан России - более 14 тысяч из них остались. Сколько из них намерены жить в Грузии постоянно, пока непонятно: российские граждане могут находиться здесь без визы в течение года.
Европейская страна по доступной цене
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Конец истории Подкаст
У IT-специалиста Ильи Пушкина, как и у многих живущих в Грузии россиян, флаг Украины на аватарке в "Фейсбуке". В Батуми - город на черноморском побережье Грузии - Илья переехал из Москвы еще шесть лет назад. Его решение тоже было связано с войной в Украине - той, что началась в 2014 году.
"Я понял, что хочу уехать из России, потому что видел, как люди к этому относились и радовались всем этим военным действиям. Выбор у меня был между Грузией и Украиной. Так как в Грузии у меня уже жили знакомые несколько лет и мне показалось, что в Грузии лучше в плане реформ, я решил поехать сюда", - рассказывает он.
К моменту его переезда здесь уже жило немало россиян. Несмотря на скромные масштабы местного рынка и экономики, многие открыли здесь свой бизнес - кафе, салоны красоты и туристические компании. Кто-то работал из Грузии удаленно. Сам Илья зарегистрировал индивидуальное предпринимательство и продолжает работать здесь по специальности.
"Грузия, мне кажется, в первую очередь привлекала россиян свободой, - говорит он. - В России живут либо в полном страхе, либо в полном неведении. [...] Уехать в Европу сложно для россиян, а Грузия как некая европейская страна по доступной цене".
Ряды российских иммигрантов значительно пополнились после признания структур Алексея Навального экстремистскими организациями в России и роста числа "иноагентов". Сюда, опасаясь преследований со стороны властей, устремились российские оппозиционные активисты, правозащитники и журналисты.
Приняли не всех: в конце августа 2021 года в Грузию, например, не пропустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Она тогда связала это с нежеланием грузинских властей портить отношения с Москвой.
Эти подозрения - что грузинские власти не хотят пускать критиков Владимира Путина из боязни разозлить Кремль - высказывают и часть грузинских оппозиционеров и правозащитников. В грузинском правительстве это отрицают.
"Я не могу себе представить, чтобы в какой-нибудь стране был бы пограничник, который спрашивал - извините, вы из оппозиции или позиции?"- заявил в парламенте министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопрос об отказах во въезде россиянам, в том числе журналисту Михаилу Фишману. Ранее министр заявлял, что решение об отказе принимал пограничник, у которого есть для этого прописанные правила.
"Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники. Они 14 часов куда-то звонили, разводили руками и иногда даже извинялись, что они сами не знают и ждут откуда-то наверху ответа. В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван", - написал 10 марта в "Твиттере" журналист "Медиазоны" (признана в России СМИ-иностранным агентом) Давид Френкель - еще один из тех, кого не пропустили в Грузию.
Оба журналиста направлялись в Грузию в начале марта, на фоне самой масштабной волны за последние годы миграции из России в Грузию.
Политика, санкции, визы
В тбилисском аэропорту прибывающих россиян нередко поджидают журналисты. Некоторые открыто говорят о том, что выступают против вторжения в Украину и уехали из-за страха преследования. Но некоторые отказываются отвечать на вопросы о войне с Грузией и "политике".
"Мой самый главный совет [россиянам, которые едут в Грузию] это, чтобы они, в первую очередь, поняли боль Грузии. Чтобы они отказались от фразы: "Я вне политики", потому что это как раз и привело к тому, что мы сейчас видим. В политике нужно быть так или иначе, потому что от политики зависит буквально все. Когда приезжаешь в чужую страну, нужно понять, чем эта страна живет", - говорит Илья Пушкин.
Среди грузин нет единого мнения о том, нужно ли пускать в страну россиян в таком количестве. В оппозиции говорят о рисках такой политики - и требуют ужесточить контроль на границе.
В партии "Европейская Грузия" уверяют, что часть россиян, которые едут или уже находятся в стране, настроены враждебно к Грузии и представляют угрозу. В подтверждение приводятся скрины из разных русскоязычных групп в соцсетях, где некоторые пользователи в разговорах о проблемах с арендой жилья или требованиях банков пишут оскорбительные комментарии о Грузии и грузинах.
Приток российских эмигрантов вызывает настороженность и у части местных жителей. Тогда как многие отели, гостевые дома и обычные люди готовы бесплатно предоставить жилье беженцам из Украины, часть арендодателей и риэлтерских агентств принципиально отказываются сдавать жилье гражданам России, припоминая войны и оккупацию Абхазии и Южной Осетии. С отказами порой сталкиваются и белорусы из-за позиции Минска по поводу российской агрессии в Украине.
В соцсетях появляются призывы закрыть границу для россиян; более 15 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отмены для них безвизового режима. Многие недовольны позицией грузинских властей, обвиняя их в недостаточной поддержке Украины и попытках действовать в угоду Кремлю.
В правительстве говорят, что поддерживают Украину, но к западным санкциям против России присоединяться не будут, так как это нанесет ущерб населению и интересам страны. Позиция Тбилиси по санкциям стала одной из причин отзыва из Грузии украинского посла.
Эта же позиция, опасаются критики, приведет к тому, что прибывающие россияне превратят Грузию в "черную дыру" для обхода санкций. 4 апреля в украинском минобороны заявили о том, что российские агенты наладили каналы для контрабанды подсанкционных товаров через Грузию. При этом, утверждает ведомство, грузинские спецслужбы получили указания от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
В министерстве финансов Грузии назвали эти заявления абсурдными и беспочвенными, а в Службе госбезопасности (СГБ) пообещали реагировать на подобные случаи, при этом призвав Украину предоставить доказательства. В ином случае - предупредили в СГБ - такие заявления будут считаться дезинформацией и "крайне недружественным шагом" для провоцирования внутренних беспорядков в Грузии.
Часть правозащитников и экспертов тоже призывают относиться к притоку россиян с осторожностью. Одна из самых известных в Грузии НКО - Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) - предлагает правительству подумать о введении виз.
В организации напоминают, что гражданам Грузии для поездок в Россию нужны визы, поэтому отмена преференций для россиян оправдана принципом взаимности.
"Введение визового режима дало бы нашим службам безопасности больше возможности и времени разобраться, конкретный человек едет в Грузию действительно с туристическими целями или может нести определенную угрозу национальным интересам Грузии", - говорит представитель GYLA Георгий Антадзе.
При этом правозащитники призывают власти не создавать препятствий для тех, кого преследуют российские власти, и предупреждают, что волнения в обществе по поводу миграции из России не должны перерасти в ксенофобию.
"Остров свободы"
Приехавший из Москвы Илья Пушкин говорит, что большая часть россиян, которые покинули страну до войны в Украине, действительно, мало интересовалась тем, что происходит вокруг и жила на родине в информационном вакууме. Сейчас, когда они уехали из России, грузины могут попытаться донести до них свою позицию, считает он.
"Если сразу рубить с плеча и говорить, почему вы приехали и не свергаете в России Путина - это абсурд, потому что, когда ты живешь в КНДР - а Россия уже фактически КНДР, протестовать против этой власти нет никакого смысла. Тебя просто уничтожат, - говорит Илья. - На мой взгляд, не надо сразу отпугивать, нужно говорить с людьми, объяснять позицию и вот, если видно по человеку, что он упертый ватник и путинист, тогда уже посылать его до русского корабля".
В грузинском правительстве опасения по поводу миграции россиян не разделяют и вводить для них визы пока не спешат.
Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что Грузия - один из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих, в том числе соседних, стран.
"Если люди действительно бегут от режима и пытаются заниматься бизнесом в свободной среде, вне зависимости от национальности [...], мы должны дать людям возможность вести бизнес правильно, легально и в соответствии с законом", -заявил он.
Санкт-петербуржец Роман Пэрн к призывам ввести визы для россиян относится с пониманием, но согласен с тем, что это лишь поможет российским властям в преследовании несогласных.
Негативные комментарии в адрес россиян в соцсетях он видел, но в реальной жизни с агрессией или неприязнью, по его словам, ни разу не столкнулся.
"Наоборот, нас достаточно здесь поддерживают, потому что опять же понимают, что Владимир Путин вредит не только другим странам, но и собственному населению в своей стране, - говорит Роман. - Мы, пусть и не в таких масштабах, как Грузия в 2008-ом и Украина в 2014-ом и сейчас, но тоже жертвы его режима".
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