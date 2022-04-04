"Святая Русь - это Киев". Запорожский митрополит Лука - о причинах войны и отношениях с РПЦ

Святослав Хоменко, Анастасия Голубева

Би-би-си

48 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, https://hramzp.ua/

Спустя несколько часов после начала войны предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил, что Россия напала на Украину и идет братоубийственная война. Украинская православная церковь (УПЦ) - это самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви. Глава РПЦ патриарх Кирилл, напротив, заявил, что война началась из-за глобальной геополитической ситуации и из-за того, что Донбасс отказался принимать у себя гей-парады.

Патриарх Кирилл провел службу, на которой присутствовал глава Росгвардии Виктор Золотов, чьи отряды участвует в военных действиях. Предстоятель подарил генералу икону, чтобы она "вдохновляла молодых воинов, принимающих присягу". "Победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу", - ответил Золотов.

После этого 16 украинских епархий из 53 отказались от молитвенного поминовения патриарха Кирилла (перестали упоминать его имя на литургиях), а официальный представитель УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что действия патриарха Кирилла - это "его личный грех".

Русская служба Би-би-си 30 марта спросила о разногласиях двух церквей и о том, можно ли их разрешить, у митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, иерарха УПЦ.

В 2018 году митрополит Лука входил в состав Священного синода Русской церкви, церковный орган управления. Тогда он был одним из самых ярких критиков предоставления независимости Православной церкви Украины, которую РПЦ и УПЦ считают раскольнической общиной. До сегодняшнего дня он остается убежденным противником украинской автокефалии и, несмотря на происходящее в Украине, продолжает поминать на богослужениях Московского патриарха Кирилла.

Война и грех

Би-би-си: Как вы встретили начало войны, 24 февраля?

Митрополит Лука: Я был очень далеко за пределами Украины, и для меня это был шок.

Зашли близкие мне люди и заявили: "Владыка, вы слышали новости?" Я говорю: "Нет, а что случилось?" - "Россия напала на нашу страну. Наши города бомбят. Наши люди погибают".

Я не могу спокойно говорить. Как это воспринять? Шок.

Би-би-си: Вы ожидали, что такое случится, или думали, что обойдется?

М.Л.: Не мог в это поверить никогда. Не мог.

Тот человек, который отдавал приказ начать войну, мы все прекрасно знаем, где он находится, - он поступил бесчеловечно. Я не думал, что этот человек способен на это.

Автор фото, https://hramzp.ua/ Подпись к фото, Митрополит Лука сопровождал гуманитарный груз для Мариуполя, но колонна не смогла проехать дальше Бердянска. 16 марта с его участием вывезли в Запорожье около пятисот мирных жителей Мариуполя, в том числе 130 детей из мариупольского интерната

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Би-би-си: Как вы для себя объясняете причины этой войны, почему это все случилось?

М.Л.: Я верующий человек, и могу сказать одно: причина - это грех. Всем этим движет грех - гордыня, желание властвовать.

И самое страшное, что мы просто расслабились. Когда человечество оставляет Бога, что Бог попускает? Мы это прекрасно знаем. И вот это, пожалуйста, попущение Божье.

Мы хотим мерить своими человеческими мерками, но никогда не думаем о духовном. Вы хотите услышать политические, социальные оценки, а я хочу, чтобы мы увидели духовные оценки.

Мы говорим: а дети наши в чем виноваты? Но простите, вспомните Евангелие: солнце всходит над кем, только над праведниками? Дождь идет только над теми, кто работает на земле? Над грешниками и над праведниками. Это ответ.

Священник скажет: каждый из нас вносит свою лепту в чашу зла. Неизвестно, чья капля была последней, что на нас сейчас пролился гнев Божий.

Би-би-си: Есть и другая точка зрения: нужно на фронт. Некоторые конфессии в Украине благословляют своих верных на то, чтобы с оружием в руках защищать свою землю.

М.Л.: Я не сказал, что не надо защищать свою Родину. Нет выше того подвига, чем душу свою положить за ближних своих. И церковь благословляет защищать свою Родину. И церковь молится о воинах своих. Ни в заявлениях нашего предстоятеля (митрополита Онуфрия), ни в заявлениях других наших иерархов вы не найдете, что не надо идти защищать Родину.

Мы ни на кого не нападали. Сейчас Россия напала на Украину. Мы должны четко это понимать.

1 февраля украинские делегаты в ПАСЕ проголосовали за принятие резолюции, защищающей права ЛГБТ-сообщества: государства, принявшие резолюцию, должны будут отказаться от законов, направленных на дискриминацию прав ЛГБТ-людей. Спустя две недели после начала войны митрополит Лука заявил, что одной из причин войны была как раз эта резолюция в ПАСЕ. "И до Содома и Гоморры жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения. Но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь из огня и серы пролился на их жителей… Может, кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву - колыбели православия Святой Руси - будут расхаживать содомиты?" - заявил он.

Би-би-си: У вас была яркая цитата, где вы сказали, что в причинах войны виновато ЛГБТ-сообщество. Можете вот эту ситуацию прояснить?

М.Л.: ЛГБТ - это была одна, может быть, это была последняя капля, когда уже чаша гнева Божьего на нас вылилась. Но это же просто безумие! Мы говорим "Русь Святая", мы говорим "златоглавый Киев"... Простите меня, а что это [за резолюция]? Это полное безумие. А нас кто-то спросил, хотим мы этого или нет?

Би-би-си: Под бомбы попадает не только Киев, в котором проходят ЛГБТ-парады, а и Святогорская лавра, в которой, очевидно, гей-парадов не было.

М.Л.: А вы внимательно меня слушали или нет? Солнце восходит над кем?

Би-би-си: Над всеми.

М.Л.: Вот.

Би-би-си: Ваше заявление очень перекликается с заявлением патриарха Кирилла, который заявил, что война началась из-за того, что Донбасс отказывался проводить ЛГБТ-парады.

М.Л.: (Смеется). Вы тоже считаете, что я сотрудник ФСБ?

Би-би-си: Мы просто спрашиваем, почему так получилось?

М.Л.: Понимаете, это моя оценка, потому что совершенно недавно же были эти заявления, принятие этой резолюции ПАСЕ, и наши депутаты, которых никто не уполномочивал от имени народа Украины делать такие заявления, подписывать такие документы.

Понимаете, что самое страшное - человек если дорвался до власти, то для него народ превращается не в источник власти, а в того, над кем можно властвовать. Вот что страшно. И значит: "Что скажем, то так и будет. Все равно послушают". И вот это отношение к народу, отношение к простым людям - ведь это тоже противоречит заповедям Божьим.

Разговор об ЛГБТ - это один из моментов. Можно же рассматривать с каждой точки зрения. Но в преломлении современного общества - просто общество пошло противоестественным путем, не своим путем. И в этом есть грех. И один из примеров проявления греха - это то, что было подписано в ПАСЕ.

Би-би-си: То есть нельзя сказать просто, что геи виноваты в том, что началась война, правда? Как вас трактуют: "Митрополит Лука сказал, что геи виноваты в том, что началась война". Это сильное упрощение?

М.Л.: Да. Однозначно. Это одна из причин. Но немаловажная.

"Я не поминаю гражданина России Владимира Гундяева. Я поминаю патриарха Московского"

Би-би-си: В первый день войны патриарх Кирилл утвердил текст особой молитвы, которая была разослана по всем епархиям. В ней были такие слова: "Иноплеменным же, языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, запрети. И замыслы их ниспровергни". Вот многие прочитали эти слова так, что Святая Русь - это, получается, Россия, поскольку патриарх Московский. А тот, кто на неё ополчился, - это, наверное, Украина в данном случае…

М.Л.: Во-первых, эту молитву я не читаю. Я не знаю об этой молитве. Я читаю другую молитву.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в начале войны утвердил текст особой молитвы, которая начинается так: "Еще молимся, о еже мир и тишину вселити в землю нашу, украинскую, и избавити нас от всякого врага и супостата".

Давайте так: Святая Русь, в первую очередь, это Киев. Не оттого, что националисты перетягивают на себя одеяло, ни в коем случае. Святая Русь, полнота - это то, что является Киевской Русью, в первую очередь.

Би-би-си: В первый день войны митрополит Онуфрий выступил с заявлением, которое показало большое разногласие в позициях Украинской и Русской церквей. Он четко назвал происходящее агрессией, войной. Патриарх Кирилл называет происходящее "спецоперацией", говорит, что к ней привели какие-то "геополитические игры Запада" и на праздник Торжества Православия, по сути, благословляет войну в присутствии командующего Росгвардией генерала Золотова. Как вы эти разногласия объясняете, почему так произошло?

Автор фото, PATRIARCHIA.RU Подпись к фото, 13 марта. Патриарх Кирилл передает главе Росгвардии Виктору Золотову икону

М.Л.: Отвечать за слова других, давать им оценку - я не считаю это корректным. Мы не знаем их контекста. Мы не знаем, о чем они думали.

Я знаю одно: что гибнут наши люди, гибнут украинцы. Гибнут и российские солдаты. Но разрушаются наши города. Поэтому я четко занимаю позицию своего предстоятеля, блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Би-би-си: Уже больше 15 епархий отказались поминать патриарха Кирилла после его заявлений, и вы назвали это смутой и раздором в церкви.

М.Л.: Однозначно. Я не поминаю гражданина России Владимира Гундяева. Я поминаю патриарха Московского. А те, кто не поминает, пусть почитают устав Церкви (основной документ, регламентирующий устройство и деятельность УПЦ - прим. Би-би-си).

Есть единство Церкви. В уставе Церкви четко написано: "Украинская православная церковь соединена через РПЦ со всей полнотой православия". В уставе четко написано, кого и как поминать.

Хорошо, даже если народ протестует, народ просит, не надо выносить сор из избы. Сегодня как раз на литургии читалась выдержка о том, как Хам осквернил своего отца. Он вынес сор из избы. Если бы он увидел недостаток своего отца и промолчал, не было бы греха. Но он вышел и насмеялся над своим отцом. Я считаю, [отказ от поминания патриарха Кирилла] - это грех Хама.

Будет решение собора - я приму решение собора (Архиерейский собор - орган высшего церковного управления - прим. Би-би-си).

В нескольких епархиях УПЦ идет сбор подписей за то, чтобы Украинская церковь в ближайшее время собрала Архиерейский собор, на котором объявила бы об автокефалии - разрыве духовной связи и зависимости от РПЦ. В частности, такое обращение опубликовало духовенство Львовской епархии.

Русская церковь также планирует провести свой Архиерейский собор в мае. Ожидается, что на него приедет и делегация Украинской церкви. Богослов Андрей Кураев заявлял, что сейчас в УПЦ идут разговоры о том, что на этом соборе Украинская церковь должна потребовать автокефалии. На фоне этих сообщений в РПЦ допустили, что даты проведения собора могут быть перенесены из-за "транспортных ограничений".

Би-би-си: Именно собор должен принять решение?

М.Л.: Однозначно. Не единолично. Мы не удельные князьки, сидящие у себя на кафедрах.

Мне звонят из других епархий и говорят: мы будем выгонять нашего архиерея, который отказывается поминать патриарха. Что я должен сказать? Я говорю: хоть вы не вносите раздор в нашу церковь. Может, его запугали, я не знаю, я не могу его осуждать.

Если ты не знаешь, как поступить, поступай по закону. У нас есть каноны Церкви, у нас есть устав: архиерея имеет право судить только Архиерейский собор. А у нас сейчас все умные, все духовники. Что ж вы делаете, люди добрые? Великий пост. Вы вместо того, чтобы каяться в своих грехах, хотите лайков побольше собрать и постов в соцсетях написать, всяких гадостей, скабрезностей и тому подобное. И думают, что они спасают православие, спасают церковь.

На обращение и митрополита Онуфрия, и синода УПЦ к патриарху Кириллу с просьбой "призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий" ответа не было.

Давайте зададим вопрос: а когда нас [священников] политики слушали?

Би-би-си: Вот может, сейчас был бы первый раз.

М.Л.: Не слушают. В том-то и оно. Они же - как нас укусить за то, что слово сказали не в их угоду, как нас осквернить, как нас унизить, как призвать нас убить...

Нас можно обвинять в том, что мы чего-то не делаем, что мы молчали о Донбассе восемь лет. Но мы никогда не молчали, мы делали, что могли, только кто нас слушал?

Я никого не защищаю, ни в коем случае, поймите. Я хочу просто донести: а услышат ли? А может быть, он там кричит, может, об стенку головой бьется?

Би-би-си: Вы несколько лет назад входили в синод РПЦ, у вас, очевидно, есть знакомые иерархи в России. Вы знаете их точку зрения на то, что происходит? Вы с ними общаетесь?

М.Л.: Скажу вам честно, я по телефону почти ни с кем не общаюсь. И думаю, вы понимаете, почему (смеется).

Я уверен, что мы с вами сидим втроем, но минимум человека четыре еще рядом с нами. Поэтому я стараюсь не общаться.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) (на фото справа) во время внеочередного заседания Священного синода в Москве

Би-би-си: В ряде епархий уже сейчас собирают подписи под заявлениями духовенства с требованием немедленно созвать Архиерейский собор, на котором объявить автокефалию УПЦ.

М.Л.: Этими заявлениями мы подливаем масло в огонь. Вот как они представляют себе, как мне из Запорожья доехать на собор?

Видеоформат - это не решение вопроса. Мы не сможем пообщаться. Это как мыть руки в перчатках.

Би-би-си: То есть до конца войны решений по отношениям с РПЦ, по позиции патриарха Кирилла от УПЦ ждать не стоит?

М.Л.: Я еще раз возвращаюсь к тому, что архиерея имеет право судить только архиерей. И поэтому, пока не будет найдена форма... может быть, она найдется, я ничего не могу утверждать.

Мы можем публично высказаться, можем писать письма, но все равно окончательное решение вопроса - это только удел собора.

Би-би-си: Когда вы называете отказ от поминания патриарха Кирилла смутой, вы имеете ввиду раскол? Это одно и то же?

М.Л.: Нет. Я скорее имел в виду смущение. Идут большое смущение в народе, я не спорю.

Даже у нас в Запорожье есть приходы, которые не поминают патриарха.

Надо найти золотую середину. Даже вот автокефалия (для УПЦ, которую требуют ее отдельные иерархи - прим. Би-би-си) - решит она вопрос или нет? Пан Архондонис (мирская фамилия Константинопольского патриарха Варфоломея - прим. Би-би-си), отпавший от православной церкви и называющий себя патриархом Варфоломеем, сослуживший с раскольниками, - как он нам даст автокефалию? Он скажет: "Я же уже дал вам томос, идите туда".

В 2019 году Константинопольский патриарх дал томос, то есть свидетельство об автокефалии, Православной церкви Украины. УПЦ и РПЦ после этого разорвали отношения с Константинопольским патриархатом.

Я прошу вас, не оценивайте церковь мирскими мерками. Это ж не в налоговую пошел, тебе дали свидетельство предпринимателя, и ты им стал. В церкви действует благодать Святого Духа, и то, что противоречит этой благодати, нарушает передачу благодати, является безблагодатным. Все то, что отпало от церкви, должно вернуться в церковь.

Кто признает эту автокефалию? Что она нам даст?

Мы будем тогда, как оторванный рукав. Нас никто не признает. Православная церковь едина во Христе. То, что отпало от церкви, не является церковью.

Сейчас целью врагов православия является распад православия на мелкие горошинки. Вот это страшно. Поэтому более глобально решать этот вопрос и давать каноническую оценку всему происходящему может только собор.

Би-би-си: Вы говорите о духовном единстве церкви, но есть же еще и контекстуальное единство, единство в мыслях, в послании, которое церкви несут. О каком единстве можно говорить, когда духовное единство между УПЦ и РПЦ сохраняется, а единства в мыслях больше нет?

М.Л.: Я все равно возвращаюсь к позиции о том, что наша позиция будет обсуждаться на соборе.

Приведу вам пример Второй мировой войны. Румынская православная церковь благословляла своих солдат уничтожать украинцев, русских, молдаван, потому что она это считала борьбой с коммунистами. Но при этом евхаристическое общение между Русской и Румынской церковью не разрывалось. Даже у Сталина хватило ума не требовать от католиков СССР, чтобы они отказались от папы, который жил в Риме, общался с Муссолини и тому подобное.

Я не знаю, что будет дальше, не знаю, что со мной будет через минуту. Но я знаю, что Бог нас вразумит и не оставит. Поэтому я так уповаю на собор.

Владимир Зеленский поблагодарил священников Украинской церкви, которые пытались организовать гуманитарный коридор из Мариуполя - среди них был и митрополит Лука. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что любые призывы к погромам УПЦ являются "информационно-психологическими операциями России".

С другой стороны, на днях в Верховную раду были внесены два законопроекта, предусматривающие запрет церкви Московского патриархата в Украине. Один из них был внесен представительницей националистической партии "Свобода", другой - группой депутатов от оппозиционной партии "Голос" в соавторстве с одним членом президентской партии "Слуга народа".

"В Украине продолжает свою деятельность по сути своей разветвленная всеукраинская разведывательно-диверсионная структура, которая все эти годы работала и продолжает работать в пользу Путина - Русская православная церковь в Украине", - сказано в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Митрополит Лука назвал эти проекты "предательским ударом в спину тех, кто защищает целостность нашей страны" и призвал СБУ дать правовую оценку действиям их авторов.

Би-би-си: В последнее время в Верховную раду были внесены два законопроекта о запрете вашей церкви. Скорее всего, они не будут приняты. Или у вас другое мнение?

М.Л.: После всех событий в украинском парламенте может быть все что угодно. Тем более что, вы посмотрите список авторов этих проектов, там есть хоть один реально православный?

Би-би-си: С другой стороны, владыка, вас же сейчас власть защищает. Глава офиса президента Андрей Ермак говорит, что любые призывы к погромам вашей церкви, которые можно найти в соцсетях и не только, - это информационно-психологические операции Кремля.

М.Л.: А я вам задам вопрос: вы читали, что в Смеле сделали со священником? Почти до смерти избили, тероборона с оружием, зашли мужики и избили священника.

Да, президент четко сказал: я благодарен священникам Украинской православной церкви, это он о нас говорит. Но слышат ли его? Вот в чем проблема.

Би-би-си: Если говорить о ситуации в Смеле, то есть информация прямо оттуда, "с низов", что часть тамошней общины захотела уйти из Московского патриархата…

М.Л.: Захотели уйти. Но взять за шкирку священника и волочить по земле? Так? Зашли мужики с автоматами и вытащили его.

27 марта члены украинской терробороны в храме города Смела Черкасской области схватили священника и силой вывели из храма. На сайте епархии произошедшее объяснили тем, что в городе действуют "раскольнические силы".

Би-би-си: Просто в российских государственных и прогосударственных СМИ история о том, что в Украине издеваются или унижают православную церковь - это же очень большой пропагандистский инструмент.

М.Л.: Я понимаю, но я не читаю российские газеты (смеется). Я очень люблю "Собачье сердце".

Би-би-си: Но их читают солдаты, которые сейчас убивают украинцев. Их читают люди, которые поддерживают агрессию в Украине.

М.Л.: В том-то и оно. Андрей Ермак четко сказал: [те, кто выступают за погромы УПЦ] - это враги Украины. Но мне интересно, его услышали или нет? Ведь каждый себя считает большим начальником на своем месте.

Наше руководство в Запорожье сейчас днем и ночью занимается обороной и людьми, а другие [авторы законопроектов против УПЦ МП] неизвестно где сидят и эти законопроекты пишут, писатели. Они приехали бы сюда и поработали немножко, посмотрели на это горе. А потом бы думали, на чью мельницу они воду льют.

"Я не знаю, что такое русский мир"

Би-би-си: В одном из своих недавних заявлений Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин проводит в Украине дерусификацию.

М.Л.: Я согласен со своим президентом. Мы [Украина и Россия] могли решать свои вопросы за столом переговоров, но не войной. Кровь раз и навсегда нас разделила на поколения.

Би-би-си: Я спрашиваю, скорее, про судьбу русского языка в Украине.

М.Л.: В бытовом плане - люди ведь и так общаются между собой [по-русски].

Но это вообще не тот вопрос, который нужно обсуждать. Я служу на церковнославянском языке. Если люди будут просить: мы не понимаем, говорите по-украински, я буду это делать. Поэтому я не считаю, что это тот вопрос, который является камнем преткновения.

И со мной можете розмовляти на державній мові. Это вообще не тот вопрос, который нужно обсуждать.

Автор фото, http://orthodox.org.ua/ Подпись к фото, Вознесенский храм в селе Бобрик в Украине

Би-би-си: То есть когда Россия заходит в Украину и говорит, что будет защищать русский язык и православную церковь…

М.Л.: Церковь не просила его о защите. Правильнее даже сказать, что я не знаю того момента, когда церковь бы его просила о защите. Мы просим защиты только у Бога.

И второе - я мог общаться в своем кругу или со своей паствой на русском языке. То есть это русский язык, а не российский.

Я думаю, что Достоевского читать лучше на русском языке, а не на каком-то другом…

Можете меня из-за этого назвать сторонником "русского мира", но это неправда. Я не знаю, что такое "русский мир". Я знаю, что такое православный мир.

И православный мир распространяется не только на Россию, Украину или Грецию - это вся полнота мира.

Би-би-си: Но когда патриарх Кирилл в своих официальных речах говорит о русском мире, который простирается везде, где есть Русская церковь и русский язык, вы поддерживаете этот концепт?

М.Л.: Еще раз говорю: я - православный человек, я вообще не знаю такого концепта, как русский мир.

Би-би-си: Патриарх Кирилл знает.

М.Л.: Это же теория, а не догмат.

Вот есть теория возникновения жизни на земле авторства Опарина (Александр Опарин - советский биолог, который предложил теорию о возникновении жизни на земле из "первичного бульона" органических веществ). Имеет она право на существование? А есть библейская теория возникновения жизни на земле и возникновения Вселенной.

Так и здесь: есть русская культура, есть украинская культура.

Но не надо, пожалуйста, притягивать культуру к религии и церкви. Я православный человек и вообще я гражданин Неба. Если на то пошло, я должен думать о Небе.

Би-би-си: Просто митрополит Онуфрий говорит, что сейчас идет война двух братских народов, вышедших из одной купели. А патриарх Кирилл сказал, что русские и украинцы - это, по сути, один народ. Вы с какой точкой зрения согласны?

М.Л.: (Смеется). Я согласен с точкой зрения моего предстоятеля, однозначно.

Мне как врачу по образованию это проще объяснить на примере из эмбриологии. Есть гладкая мускулатура, есть поперечно-полосатая, и есть кардиомиоциты. Это все - мышечные ткани, возникшие из одних определенных стволовых клеток.

Так и здесь: когда-то это был один народ, даже спорить об этом не хочу. Но сейчас исторически мы имеем два народа, два государства. И самое страшное - что вышедшие из одной купели друг друга убивают.

Би-би-си: 28 февраля синод УПЦ принял заявление с такими словами: "Если кровопролитие не будет немедленно остановлено, пропасть между нашими народами может остаться навечно". "Немедленно" - это, я так понимаю, несколько дней. Но после того прошло уже больше месяца. То есть пропасть останется навечно?

М.Л.: Эта пропасть увеличивается. Я полностью согласен с тем, что сказал наш синод, на тысячу процентов.

Церковь пытается как-то это сшить. Но те люди, которые знают, кто их бомбил, которые лишились всего - что они будут думать? И они это своим детям расскажут.