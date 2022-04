"Куски здания летят над моей головой". Как Ирпень выстоял под обстрелами российской армии

“Недооценили ситуацию”

Бои слева и справа от дороги

Два дня спустя российские войска продвинулись в Бучу - всего в пяти километрах от центра Ирпеня. В тот же день украинские власти рассказали, что российские военные попытались прорваться в Ирпень - в городе шли танковые бои. C 27 февраля, по данным вашингтонского аналитического центра Institute for the Study of War, российские военные уже входили в город.