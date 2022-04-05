Позывной "Есенин": россиянин, воюющий за Украину в полку "Азов", попал в плен под Бучей и видел, что там происходит

56 минут назад

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Автор фото, shirobokov.art/Facebook

Би-би-си рассказывает историю российского гражданина, который выбрал воевать за "Азов" против России, воевал под Бучей, попал там в плен и затем, еще до выхода российской армии из-под Киева, говорил в интервью Би-би-си о военных преступлениях, которые видел.

В 2017 году самарец Артем Широбоков стал первым гражданином России, заочно осужденным на родине к пяти годам заключения за то, что воевал в составе добровольческого батальона "Азов" в Донбассе. В феврале 2022 года Широбоков вновь стал добровольцем, отправился защищать Киев от наступления российской армии и даже успел попасть в плен, где находился некоторое время.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов говорил с Артемом Широбоковым с 16 по 28 марта - до отступления российской армии из-под Киева. Би-би-си не публиковала это интервью, поскольку в тот момент не могла провести самостоятельное расследование и найти подтверждение его рассказа.

После отхода российской армии появившиеся в мировых СМИ многочисленные фотографии из Бучи показали, что рассказ Широбокова совпадает с показаниями большого количества людей, находившихся под Киевом. Окончательно факт военных преступлений может подтвердить полноценное расследование этих событий.

Как Широбоков попал в Бучу и что он там увидел

Отряд, в котором оказался Артем, выехал в Киевскую область, в город Ворзель, что в 2,5 км от Бучи. На эти города, через Чернобыль, с территории Беларуси наступала российская армия.

"Там у нас и был бой, - вспоминает Широбоков. - Группа разбилась на несколько маленьких. Я и еще пара бойцов в поиске удачной позиции переместились в бок противника. Контакт с командиром мы потеряли - русские войска полностью кладут связь на оккупированной территории. Пришлось выбираться самим, через два населенных пункта под контролем орков (Ворзель и Буча)".

Выходя из окружения, Артем с товарищами закопали оружие и переоделись в гражданскую одежду, но в Буче все равно ненадолго попали в плен. В этом городе, по словам Артема, российские военные создали центр для пленных и задержанных местных мужчин, куда и повели Широбокова.

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"Перед этим деду из нашей группы [задержанных] прострелили ногу, поэтому особо никто по дороге в центр не рыпался, - говорит он. - Но уже у самого центра нашу группу кто-то начал обстреливать. Все разбежались по дворам частных домов и через калитки и заборы сначала убежали вглубь Бучи, а затем смогли и обойти скопление российских войск у Ирпеня, чтобы вернуться в Киев".

Артем рассказывает, что их взяли в плен на улице Яблонской в Буче. В плен его вместе с товарищами брали не "кадыровцы", "на вид это были славяне, не знаю: десантура или разведка", а передать пленных планировали Росгвардии.

Военные выборочно осматривали задержанных, особенно их интересовали люди с татуировками, которых у Артема нет. Широбоков уточняет, что когда он попал в этот короткий плен, 4 марта при нем российские военные застрелили только одного пожилого мужчину, но когда они их вели в центр для задержанных, он утверждает, что "шли по улице, заваленной телами. Той, что сейчас показывают на фото".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Свежих могил в Буче становится все больше по мере того, как обнаруживаются новые тела убитых мирных граждан

Из окружения Артем выходил в итоге четыре дня, а когда вернулся в столицу, начал планировать, в составе какого подразделения дальше будет воевать за Украину. "Извини, что долго пишу, вроде вернулся в Киев сейчас, но дел все равно куча перед другим выездом, а времени мало", - отрывисто отвечает он, вопросы я задаю через мессенджер, и отвечает он с задержкой в несколько часов.

Выбравшись из российского окружения, Артем создал документ в Google.doc, где описал свои приключения, а ссылку на него разослал всем знакомым журналистам. После того как российские войска покинули Бучу, свидетельства местных жителей, опубликованные крупнейшими мировыми СМИ, оказались очень похожими на его рассказ.

"Если в Херсоне и Мелитополе люди бросаются на технику и выходят на митинги, то это потому, что там осталась связь. В городках, через которые я пробирался, где нет мобильной связи и интернета, все выглядит гораздо иначе, - описал Артем свой выход из окружения. - Мирных стреляют. Просто по приколу. В свое удовольствие. Независимо от возраста и пола. Улица, по которой меня вели под прицелом на "базу пленных", усыпана трупами бабушек и дедов. Проведывали соседей, шли за водой, остались без еды - ….. [все равно]. Лежат через каждые 10 метров".

"Население тотально ненавидит русских. Мой русский говорок вызывал у людей дикий гнев, когда я с ними заговаривал. Потому что русские сейчас им в 2022 году устроили …… [ужасный] геноцид. Не нашлось ни одного человека, кто не называл бы русских, на технике под своим домом, ублюдками. Я хочу конца войны, чтоб украинских детей перестали убивать, чтоб не сбрасывали авиабомбы на мирный город. Россияне хотят конца войны, чтоб сожрать бигмак и купить тумбочку в "Икее". Мы разные. Я не знаю, как всё должно закончиться, чтоб я перестал вас ненавидеть".

Буча, Ворзель, Ирпень - ближайшие пригороды Киева, которые были заняты российскими войсками в первые дни войны после высадки десанта на аэродром концерна "Антонов" в Гостомеле. Одновременно с высадкой российские войска пытались наступать через эти населенные пункты на Киев со стороны Чернобыля. В общей сложности оккупация этих пригородов Киева продолжалась больше месяца, пока российские войска не отступили в сторону Беларуси, покинув Киевскую область.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и российское министерство обороны отрицают причастность России к убийствам мирных граждан в Буче. Минобороны РФ назвало провокацией опубликованные фото и видео о "преступлениях российских военнослужащих в городе Буча Киевской области" и утверждает, что "ни один мирный житель не пострадал", пока город находился под контролем российских военных. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, будто произошедшее в Буче - инсценировка.

Война не в первый раз

Когда одна украинская коллега сказала мне, что может поделиться контактом гражданина России, который воюет за Украину, попал в российский плен, а потом из него еще и убежал, поверить было непросто.

А когда мне прислали телефон Артема и мы списались, то я удивился еще больше, когда он меня узнал. Спустя еще час выяснилось, что пять лет назад я уже записывал с ним интервью для Русской службы Би-би-си, но из-за событий последнего месяца тот сюжет просто вылетел у меня из головы.

В июне 2017 года Советский районный суд Самары вынес заочный приговор Артему Широбокову. Он был признан виновным по уголовной статье о наемничестве и получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело на него завели из-за того, что в 2014 году после начала боевых действий на востоке Украины Артем стал бойцом батальона "Азов" и получил позывной "Есенин".

В Киев Широбоков приехал в том же 2014 году из Самары, ему тогда было 20 лет. Он участвовал в протестах на Майдане, пока из Киева не сбежал Виктор Янукович, а с началом боевых действий на востоке страны стал добровольцем: "В 2014-2016 годах я воевал в составе полка "Азов" и принимал участие в боевых операциях в Мариуполе, Марьинке, Широкино и Иловайске", - вспоминает он то время.

Автор фото, INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA Подпись к фото, Артем Широбоков два года принимал участие в боевых действиях в Донбассе

Если в 2014 году российское телевидение пугало зрителей "Правым сектором", а визитки Дмитрия Яроша "находили" у многих задержанных по подозрению в экстремизме, то после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года даже в Москве наконец поняли, что никакого "Правого сектора" давно не существует.

Запрещенный в России "Правый сектор" появился во время протестов на Майдане в 2014 году, тогда его лидером был Дмитрий Ярош. Изначально в "Правый сектор" объединились активисты нескольких украинских националистических ультраправых организаций. С началом боевых действий на востоке Украины на основе "Правого сектора" был сформирован добровольческий корпус, принимавший участие в боевых действиях.

В ноябре 2015 года Ярош покинул эту организацию, а сама она перестала быть хоть сколько-то заметной. Так что теперь главным злом в эфире российских федеральных телеканалов стал полк "Азов", который объявлен главным символом того самого "нацизма", от которого российская армия, как утверждают в Кремле, должна освободить Украину.

В 2014 году батальон "Азов" и правда формировался как добровольческий и записывались туда в основном украинские националисты, некоторые из которых открыто называли себя неонацистами. Однако руководство "Азова" никогда не поддерживало такие взгляды и держалось от них в стороне.

Со временем батальон был переформирован в полк и переведен в состав Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения военнослужащие полка "Азов" в основном выполняют задачи по защите Мариуполя, который уже почти три недели находится в окружении российских войск.

Хотя российские официальные СМИ сообщают, будто в составе "Азова" воюют исключительно неонацисты, которые ненавидят всех россиян, гражданина России Широбокова в 2014 году приняли в состав батальона без каких-либо проблем.

Автор фото, shirobokov.art/Facebook Подпись к фото, Артем Широбоков: "Сейчас я пошел на войну как гражданин Украины, я защищаю свою страну"

Артем рассказывает, что пока жил в России, он участвовал в оппозиционных акциях, но говорит, что никогда не причислял себя к неонацистам и не состоял ни в каких подобных объединениях.

"Я участвовал в разных оппозиционных акциях, меня вносили в разные списки центра по борьбе с экстремизмом: националистов, несогласных, оппозиционеров и так далее, - рассказывал он о своей жизни в Самаре до отъезда в Киев. - Организовывали травлю по моей учебе, устраивали обыски дома. Я участвовал в оппозиционной деятельности, но не состоял ни в одной организации, потому что в России, на мой взгляд, нет достойных оппозиционных организаций. Я лишь посещал отдельные митинги, которые я поддерживал".

"Поэтому никаким ультраправым я не был. Так любого несогласного с российской властью можно обвинить в том, что он ультраправый, фашист какой-то, нацист".

Во время протестов на Майдане Артем вступил в организацию "Патриот Украины", из активистов которой после начала боевых действий на востоке страны начали формировать добровольческий батальон "Азов": "Но здесь "националист" не равно "фашист". Здесь к национализму, если это просто любовь к своей нации, относятся нормально. Только в России национализм уравняли с фашизмом", - рассказывал тогда Широбоков.

При этом в "Правом секторе", про который тогда много писали российские государственные СМИ, он не состоял: "Я видел, что про меня это пишут, но тут всё просто: кто в России знает "Патриот Украины"? Никто не знает. А "Правым сектором" уже какой год пугают всех, поэтому следователям и выгодно было подавать это как суд над активистом "Правого сектора". Точно так же в российских СМИ писали, что позывной "Есенин" я получил якобы еще от самарских скинхедов, а на самом деле - только на Майдане, потому что привез с собой том стихов".

Подпись к фото, У себя в "Фейсбуке" Широбоков откровенно пишет о том, что он думает о происходящем

На фронте тогда Артем пробыл два года, пока "Азов" не вывели с передовой: "Сейчас на гражданке живу, работаю дизайнером в гражданском корпусе "Азова". Я посчитал, что полезнее уйти, заняться документами, работой, девушка у меня появилась. Сейчас езжу только на разные праздничные мероприятия батальона, а так живу в Киеве и на Донбасс давно не ездил" - рассказывал он о своей жизни в 2017 году.

"Я хочу конца войны"

Сейчас Артем продолжает нести службу в ВСУ: "Сейчас происходит контрнаступление и зачистка населенных пунктов. Недавно я участвовал в освобождении Лукьяновки", - оценивает он текущее положение дел на фронте. "Учитывая масштабы и силы, брошенные Россией против Украины", он уверен, что Украина побеждает - как на фронте, так и в информационном плане, а такие большие города, как Киев и Харьков, стоят и не падут.

"В экономическом плане война уже давно перешла на территорию России и наносит урон на долгие годы вперёд", - считает Артем.

"В 2014-м я воевал как иностранный доброволец, выражая поддержку украинцам и несогласие с политикой Путина. Сейчас я пошел на войну как гражданин Украины, я защищаю свою страну, на которую напала Россия и ее преступный режим", - говорит он.

Как только случится перерыв между боевыми действиями, Артем хочет жениться. "Не успели в мирный период отношений, решил сейчас сделать предложение, - объясняет он. - Я когда на связи не был несколько дней, меня объявили 200-м, девушка с ума сходила. Новыми красками заиграли отношения, короче, стали ценнее относиться к моментам, когда мы вместе".

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