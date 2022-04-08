"Во-первых, они не воюют". Кто и зачем в России собирает помощь для российских военных в Украине

Амалия Затари

Би-би-си

23 минуты назад

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Автор фото, Volgograd 24/YouTube

После вторжения России в Украину в российских регионах начали собирать гуманитарную помощь для российских военных. Происходит это как при поддержке властей, так и по инициативе местных жителей. Би-би-си поговорила с людьми, которые самостоятельно решили собирать такую помощь, о том, что ими движет и как они объясняют для себя эту войну.

Эти разговоры состоялись еще до того, как стало известно о многочисленных убийствах мирных жителей и случаях мародерства в Буче и других украинских населенных пунктах, которые захватили, а затем оставили российские войска.

Саратовская область. "У нас проходит не война, а спецоперация"

Татьяна Плотникова из Новокуйбышевска в Саратовской области почти две недели собирала гуманитарную помощь для российских военных, находящихся в Украине. Открыть сбор было личной инициативой этой 48-летней женщины, на которую, по ее словам, откликнулось много людей.

"Я за всеми событиями наблюдала с первых дней, как началась эта военная операция. Очень переживала. У многих моих друзей в спецоперации участвуют мужья, у кого-то сыновья, братья. Мы вместе с ними ждем, и вот решили поддержать", - говорит она.

Автор фото, Tatiana Plotnilova/personal archive Подпись к фото, Татьяна Плотникова считает, что с помощью объявленного ей сбора "гуманитарки" она морально поддерживает российских военных

Откликнувшиеся на ее призыв жители Новокуйбышевска собрали для российских солдат полную "газель" гуманитарной помощи: консервы, тушенку, сгущенку, конфеты, пряники и печенье, чай и кофе, средства личной гигиены, трусы, футболки и носки, средства для оказания первой помощи, бутылки с водой и газировкой.

На вопрос Би-би-си о том, зачем она решила помогать военным, которые ведут войну на территории другой страны, Плотникова решительно отвечает, что происходящее - не война, а "спецоперация", и говорит, что сразу поддержала решение Владимира Путина ее начать.

"Во-первых, они не воюют. У нас проходит не война, а спецоперация по уничтожению нацистов", - говорит она (российские власти называют военные действия на украинской территории "спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины" - Би-би-си).

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"Тех, кто восемь лет долбил Донбасс, там гибли такие же мирные жители, и почему-то никто об этом никогда не задумывался, - добавляет Плотникова, повторяя один из главных мотивов российской пропаганды по оправданию этой войны. - А теперь, когда мирные жители попросили защиту у России и Россия встала на сторону мирных жителей, все почему-то начали говорить, что Россия напала на Украину и убивает жителей".

Президент России Владимир Путин в своем обращении 24 февраля, в день начала войны, оправдывал вторжение России в Украину необходимостью защитить жителей Донбасса, которые "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

При этом согласно данным миссии наблюдателей ОБСЕ, которая фиксирует всех погибших и раненых в Донбассе, наибольшее количество мирных жителей было там убито в 2014-2015 годах, а с 2016 года число жертв среди гражданского населения с каждым годом снижалось. В период с 1 января 2017 года по сентябрь 2020 года ОБСЕ зафиксировала гибель 161 мирного жителя в Донбассе: 81 человек погиб из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов, 77 - из-за обстрелов.

5 апреля ООН сообщила, что менее чем за полтора месяца с начала российского вторжению в Украину там погибли по меньшей мере 1480 мирных жителей. По данным украинской стороны, в одном Мариуполе, который более месяца находится в осаде российских войск, за это время погибли не менее 5 тысяч жителей.

Что касается инициативы помочь российским войскам, то Плотникова уверена, что государство обеспечивает российских военнослужащих в Украине всем необходимым, поэтому, по ее словам, главная цель объявленного ею сбора "гуманитарки" для них - морально поддержать солдат.

Российских военных в Украине Плотникова довольно неожиданно сравнивает с детьми в пионерском лагере: "Пример. Отправляют люди своих детей в пионерский лагерь. Их там кормят, пятиразовое питание, фрукты-овощи, все им дают. Но тем не менее родители через два-три дня уже волнуются, едут к своим детям и везут им какие-то вкусняшки. Не потому что они голодные там сидят, а потому что они их любят и таким образом хотят поддержать и чем-то угостить вкусненьким. Так же и мы хотим".

С момента вторжения России в Украину российское минобороны отчитывалось о количестве погибших в этой войне российских военнослужащих лишь дважды: во второй раз, 25 марта, ведомство сообщило, что в Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 военных получили ранения.

Среди погибших военных, чью смерть официально подтвердили российские власти, есть солдаты 2000, 2002 и 2003 годов рождения. В некоторых случаях региональные власти, сообщая о гибели в Украине своих солдат-земляков, вспоминали в некрологах, что те активно участвовали в школьной жизни.

26 марта российский Первый канал показал сюжет с церемонии награждения российских военных, получивших ранения в Украине, орденами Мужества и медалями "За отвагу". Церемония прошла в подмосковном госпитале. Показанные в сюжете военные во время церемонии сидели в инвалидных колясках, большинство из них лишились на войне ног или ступней.

Автор фото, YouTube/Vremya na Pervov kanale

Украинская сторона также нечасто сообщает о своих потерях. 17 марта президент страны Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля погибло около 1300 украинских военных.

Ямал. "Мы сейчас находимся все в одной лодке"

Все посты о сборе гуманитарной помощи военным Татьяна Плотникова из Новокуйбышевска публикует с хэштегом #ЗаРоссию. 36-летний Игорь Заборовский из города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе, который тоже организовал у себя в регионе сбор "гуманитарки" для российской армии, использует в своих постах аналогичные хэштеги, но заменяет в них букву "з" на Z: #ZaРоссию, #ZaПобеду, #ZаПрезидента. На аватаре во "ВКонтакте" у Заборовского стоит большая буква Z.

Автор фото, Igor Zaborovsky/Personal archive Подпись к фото, Игорь Заборовский на пути в Новочеркасск, куда он вез гуманитарную помощь для российских военных в Украине

Сбор "гуманитарки" для российских военных велся в девяти населенных пунктах Ямала - в частности, в Надыме, Лабытнанги и Салехарде. По словам Заборовского, в итоге было собрано 4 тонны гуманитарного груза.

Для Заборовского это первый такой опыт: "Почему решил? Сейчас много беженцев, беженцам много людей помогает. Нам захотелось поддержать наших российских военнослужащих. Им тоже собирают, но это все равно капля в море по сравнению с тем, сколько сейчас собирают беженцам. Поэтому мы решили поддержать солдат".

20 марта Заборовский выехал на грузовом автомобиле из Надыма в сторону Новочеркасска. Дорога заняла больше недели: несколько раз у автомобиля лопались шины, один раз он сломался и пришлось делать остановку для ремонта.

28 марта Заборовский сообщил, что вся собранная помощь отправлена российским военным в Луганск и в осажденный Россией Мариуполь.

Российские военные более месяца осаждают Мариуполь, главный украинский порт на Азовском море. Маурипольцы, которые смогли покинуть город во время осады, рассказывают, что после прихода российских военных он оказался в ситуации гуманитарной катастрофы: в городе нет связи и электричества, не хватает еды и лекарств.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские военные уже больше месяца осаждают Мариуполь и регулярно обстреливают в том числе жилые кварталы города (хотя российская сторона это отрицает)

Часть Мариуполя контролируют российские войска, часть - украинские. В городе продолжаются ожесточенные бои. По данным местных властей, город разрушен практически полностью - от обстрелов пострадало 90% зданий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам местных жителей, трупы погибших при обстрелах лежат прямо на улицах Мариуполя. Люди хоронят погибших во дворах домов

Игорь Заборовский - депутат надымской Думы от "Партии роста", а также создатель и руководитель регионального подразделения "Лизы Алерт" на Ямале, состоящего из девяти филиалов ("Лиза Алерт" - добровольческий поисково-спасательный отряд, который занимается поиском пропавших людей; подразделения "Лизы Алерт" работают по всей России).

23 марта, уже в пути из Надыма в Новочеркасск с "гуманитаркой" для военных, Заборовский объявил, что ямальский отряд "Лизы Алерт" прекращает свое существование из-за разногласий регионального руководства с официальной позицией движения относительно "спецоперации" в Украине. Вышедшие из "Лизы Алерт" ямальские активисты продолжат работу в рамках поискового отряда "Ямал", сообщили они.

Как позже объяснил Заборовский изданию Ura.Ru, центральное руководство "Лизы Алерт" призывало руководителей отрядов в регионах сохранять нейтралитет и не высказываться по поводу войны в Украине. По словам Заборовского, его посты в поддержку действий российских властей и сбор гуманитарной помощи российским военным вызвали недовольство центрального руководства.

"Моя позиция простая, что страну нашу, в которой мы живем, в трудное время, когда принимаются такие шаги как спецоперация, нужно поддерживать, нельзя держать нейтралитет. Но опять же, это мое мнение. Я до глубины души патриот, и я понимаю, что мы сейчас находимся все в одной лодке. И мы должны сплотиться, быть сильными, быть одним целым. Русский человек в сложные моменты объединяется. И я хочу заметить, что большинство людей как раз придерживаются моей позиции", - заявил Заборовский Би-би-си.

С 24 февраля - начала российского вторжения в Украину - по всей России продолжают проходить антивоенные акции. Правоохранительные органы разгоняют эти акции и задерживают их участников. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (признан в России "иностранным агентом"), всего в связи с антивоенными акциями по всей России задержали 15 413 человек.

Кроме того, в марте в России приняли поправки, вводящие административную и уголовную ответственность за распространение фейков о действиях российской армии и ее "дискредитацию". За месяц заведены сотни административных дел о "дискредитации" военных, причем основанием для их возбуждения часто становились антивоенные высказывания, в том числе в соцсетях.

По данным на 7 апреля, по новой статье о фейках в России возбудили уже 21 уголовное дело, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По всей России. "Za наших"

Плотникова и Заборовский - не единственные, кто решил самостоятельно организовать сбор "гуманитарки" для российских военных. Подобные инициативы возникли, например, в граничащих с Украиной Белгородской и Ростовской областях.

В начале марта "Медуза" (издание внесено властями России в реестр СМИ-"иностранных агентов") написала о супругах Елене и Геннадии Жуковых, которые открыли пункт сбора помощи для военных в своем магазине хозтоваров в поселке Красная Яруга под Белгородом и призвали местных жителей приносить помощь уже на второй день после начала войны. По данным издания, жители поселка собрали для солдат. среди прочего, средства гигиены, свечи и соленья.

"Нам просто жалко. Они [солдаты] голодные. То есть не голодные, а в походе", - заявил "Медузе" Геннадий Жуков. Когда он первый раз поехал отвозить собранную помощь к границе, то увидел, как солдаты ремонтируют технику в грязи, поэтому жители поселка потом принесли в пункт сбора помощи также ковры и паласы, чтобы военным было что постелить на землю.

Би-би-си попыталась связаться с Жуковыми, но не получила ответа. Жители Ростовской области, которые организовали сбор помощи военным у себя в регионе и собирают на это деньги в специальной группе во "ВКонтакте", отказались общаться с Би-би-си.

13 марта партия "Справедливая Россия - За правду" в Архангельской области запустила акцию "Поддержим своих", заявленная цель которой - собрать помощь для находящихся в Украине российских военных из региона. Партия призвала местных жителей приносить перчатки и носки, чай, кофе, шоколад, спички, бинты, пластыри, а также письма, рисунки и стихи.

"Наша задача - поднять им [военным] настроение, передать тепло и сопереживание земляков", - объяснила смысл акции руководитель архангельского отделения партии Ирина Чиркова.

Масштабную акцию по сбору "гуманитарки" для российских военных организовали в Волгоградской области. Ее координирует "Волгоградский областной союз женщин", который возглавляет Нина Черняева, депутат Госдумы прошлого созыва от "Единой России". Черняева не ответила на запрос Би-би-си.

В рамках акции жители Волгоградской области собирали для российских военных вязаные вещи, сладости, предметы первой необходимости, а также поделки и письма школьников. Судя по отчетам во "ВКонтакте", в акции приняли участие и различные областные организации, и учебные заведения.

К сбору помощи жителей призвал и волгоградский губернатор Андрей Бочаров, акцию поддержали все фракции областной Думы. Первые два грузовика с посылками для российских военных в Украине выехали из Волгограда 23 марта. На обеих машинах большими буквами было написано: "Za наших. "Тепло из дома". Сталинград".

Автор фото, jensovet34

В одном из интервью местным СМИ Черняева сказала, что в российской армии все есть, "но всегда не хватает сладостей, печенья". Организаторы сборов "гуманитарки" для российских военных в разных регионах России так или иначе оговариваются, что военные ни в чем не нуждаются и что главный смысл подобных сборов - поддержать их морально.

Многие, помимо сладостей и консервов, собирают для военных и теплые вещи - варежки, шарфы, перчатки, теплые носки.

"Я по своему роду деятельности занимаюсь поисками людей, пропавших в городской и природной среде. Я часто бываю в лесу в разное время года и в разную погоду. И знаю, что сколько бы у тебя теплой одежды ни было, в весеннем лесу она вся будет мокрая. И ее надо сушить. Поэтому я думаю, что если передать ребятам запасной комплект термобелья или запасной комплект теплых носков, то им будет приятно", - объясняет смысл отправки российским военным теплых вещей ямалец Игорь Заборовский.

В середине марта тамбовские СМИ сообщили, что медики тамбовской больницы имени Архиепископа Луки выступили с инициативой перечислить свой однодневный заработок для нужд российских военных в Украине.

Координатором сбора с медиков однодневного заработка на нужды военных стало региональное отделение "Единой России". В партии подчеркнули, что участие в акции будет исключительно добровольным. Одна из сотрудниц больницы подтвердила Би-би-си, что деньги действительно собирали, но сдавать их никто не заставлял, и сама она участвовать в акции не стала. На вопрос о том, было ли инициатором акции руководство больницы, она не ответила.

"Заставили достать листочки и писать письма русским солдатам"

В марте российское военно-патриотическое движение "Юнармия" при поддержке минобороны и министерства просвещения запустило акцию "Письмо солдату". В рамках акции школьникам и студентам в разных регионах России было предложено написать письма российским военным, воюющим в Украине.

Автор фото, rdhkyshtovka/vk.com Подпись к фото, Письма российским солдатам от учеников третьего класса одной из российских школ

В соцсетях стали распространяться сообщения школьников, в которых те жалуются, что учителя принуждают их принять участие в этой акции. Как рассказала Би-би-си ученица 10 класса одной из школ Амурской области, их класс заставили писать такие письма на уроке обществознания.

"Учительница заставила нас достать листочки и писать письма русским солдатам, защищающим нас там, на Украине. На любые вопросы про "От чего они нас там защищают?" или "Можно не писать?" учителя отвечали очень агрессивно и пытались выставить нас изменниками родины", - рассказала она.

По ее словам, отказаться от участия в акции не было возможности, так как "наседали психологически".

"Да и класс у нас такой, что почти все сразу были согласны в этом поучаствовать, - добавила она. - Лично я только сделала вид, что что-то писала, а потом спрятала листок в нужный момент, и никто не заметил, что я не сдала".

"У каждого своя правда"

В субботу 26 марта Татьяна Плотникова вместе со своим партнером Владимиром привезла собранную гуманитарную помощь из Новокуйбышевска в Белгородскую область. Уже на месте они приготовили военным горячий обед - тушеное мясо с картошкой, а затем начали развозить помощь солдатам (конкретные военные части и их местоположение Плотникова уточнять не стала).

Автор фото, Tatiana Plotnikova/personal archive Подпись к фото, Татьяне и Владимиру удалось немного пообщаться с российскими военными

"Было в их глазах смешанное чувство: и радость, и восторг, и удивление, - описывает она встречу с военнослужащими. - Сначала молчали, особо не рассказывая ничего. А потом все же удалось расположить к себе. У ребят боевой настрой: все хотят поскорее завершить операцию и вернуться домой с победой".

В Белгородской области они заехали в госпиталь, где лежат раненые российские солдаты (уточнять, в какой именно, Плотникова не стала), и оставили часть собранной "гуманитарки". Там они пообщались с одним из военнослужащих. "Его радость нашему приезду не знала границ. Я не смогла сдержать слез", - вспоминает Плотникова.

Сколько раненых военных она видела в госпитале, Плотникова говорить отказалась, сказав лишь, что надеется на то, что потери российской стороны "намного меньше украинских".

Отвечая на вопрос о гибели мирных жителей, Плотникова говорит, что "у каждого своя правда": "Украинцы будут доказывать, что это русские их убивают, русские будут доказывать, что это украинцы. Бесполезно что-то кому-то доказывать. Каждый видит своими глазами".

"Когда происходят военные действия, всегда понятно, что будут потери и с одной стороны, и с другой стороны. Возьмите Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Всегда страдали и мирные жители. Без этого никак не обойтись", - уверена она.

Автор фото, Tatiana Plotnikova/personal archive Подпись к фото, Российские военные несут коробки с "гуманитаркой", которую привезла Плотникова

По мнению Плотниковой, стороны несут потери, потому что "украинские войска не сдаются":

"Я считаю, что украинские войска должны сложить оружие и просто сдаться. И на этом закончатся все эти действия. И жертв больше никаких не будет".

"Если украинцы не хотят сдаваться, то просто будет больше жертв и с их стороны, и с нашей. Но Россия-то все равно победит, всем это понятно", - уверена Татьяна Плотникова.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно заявляет о готовности украинской стороны отражать российскую агрессию на своей территории.

"Делайте все, что вы можете, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу независимость. За то, чтобы Украина жила", - обратился он к украинцам 3 апреля.

"Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - сказал он 30 марта.

В начале апреля мир потрясли фотографии из Бучи в Киевской области, где на улицах оставались лежать десятки тел убитых жителей после того, как город покинули российские военные, контролировавшие его в течение месяца. Из Бучи и других оставленных российскими вооруженными силами населенных пунктов поступают также сообщения о мародерстве со стороны российских военных. В Кремле отвергли причастность российских военных к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

31 марта "Левада-центр" (внесен в реестр "иноагентов" в России) опубликовал результаты социологического опроса об отношении россиян к "спецоперации" в Украине. Согласно его данным, большинство респондентов поддерживает действия российских вооруженных сил: 53% опрошенных заявили, что "определенно поддерживают", 28% - что "скорее поддерживают". 14% опрошенных заявили, что не поддерживают.

По данным государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения, показатель одобрения президента Владимира Путина среди россиян на неделе с 21 марта по 27 марта составил 79%. Причем, согласно ВЦИОМ, с начала войны в Украине рейтинг Путина неуклонно растет: если до начала войны (14-20 февраля) он составлял 64,3%, то уже на следующей неделе, когда началось российское вторжение в Украину, он составлял 70,4%, а а в начале марта достиг 74,6%.

В то же время независимые эксперты указывают, что результаты исследований общественного мнения могут значительно варьироваться в зависимости от формулировок вопроса. Кроме того, в условиях войны участники опросов зачастую опасаются отвечать откровенно.

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