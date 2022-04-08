Школьная методичка о "пользе" санкций - разбираем ее с экономистами Сониным и Гуриевым

Анастасия Стогней, Наталия Зотова

Би-би-си

8 апреля 2022

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

В российских школах начались уроки о влиянии санкций на экономику. Би-би-си внимательно изучила методички, по которым их ведут, и попросила экономистов Константина Сонина и Сергея Гуриева разобрать каждый тезис.

"В 1990-е внедрялась идея превосходства любой импортной продукции. К 2022 году ситуация существенно изменилась", - бодрый закадровый голос с дикторскими нотками воспевает успехи российского импортозамещения. В доказательство сказанного в нарисованную тележку падают зубные пасты SPLAT, пачки чая Greenfield и шампуни Natura Siberica.

Это - фрагмент одного из трех роликов, которые российские школы получили вместе с другими материалами для урока по "антисанкциям" (эта методичка есть у Би-би-си).

Автор фото, Russian Ministry of Education

Урок проходит в рамках курса обществознания и призван рассказать, как государство поддерживает экономику в условиях санкций, которые, дескать, не так уж ему и страшны.

Методисты предлагают учителям такую канву. Для начала процитировать слова Владимира Путина: "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление". Объяснить, что это - ответ "стран Запада" на "специальную военную операцию", которая "вызвана необходимостью защитить жителей Донбасса". Санкциями страну "наказывают" за ее действия, должен растолковать учитель.

Затем можно перейти к роликам, а после просмотра обсудить их, ответив на вопросы: "как изменилась ситуация в промышленности и сельском хозяйстве за последние 20 лет?", "какие отрасли получили наибольшее развитие" из-за контрсанкций?

Автор фото, Russian Ministry of Education

Основная задача - научить старшеклассников "аргументировать позицию об устойчивости экономики в условиях санкций" (от детей помладше требуют только запомнить "меры поддержки"). Завершить урок методисты рекомендуют просмотром речи Путина об "адаптации к санкциям" и заполнением анкеты. В ней школьника ждут каверзные вопросы. Например: "кто больше пострадает от санкций - Россия, страны НАТО или весь мир?"

В минпросвещения "Коммерсанту" подтвердили, что школы действительно получили методические рекомендации для такого урока. Их разработал Институт стратегии развития образования, подведомственный министерству. Русская служба Би-би-си направила в министерство дополнительные вопросы и ждет ответа.

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Судя по десяткам постов в соцсетях, уроки по "антисанкциям" начались в конце марта. Но почти все сообщения о них появились 7 апреля, тогда же прошла и большая часть самих занятий. И фото, и тексты постов написаны как под копирку.

Вот ученики 7-го "А" в Сызрани "участвуют в обсуждении происходящих событий в мире экономики", в их сердцах живет "чувство гордости и любви к своей стране". Вот школьники из Зуевки "вспоминают, что санкции 2014 года послужили толчком для развития отечественного производства".

А вот старшеклассница из Мордовии помогает детям помладше "сделать вывод, что импортозамещение является устойчивой тенденцией экономической политики России". "Учащиеся работают с видеоматериалами и инфографикой", - подчеркивают авторы постов.

По просьбе Би-би-си экономисты - профессор Чикагской школы Константин Сонин, профессор парижской Школы политических наук Сергей Гуриев, а также главный экономист крупного международного банка (на условиях анонимности) - прокомментировали главные тезисы из этих материалов.

Тезис: "Санкции послужили толчком для развития отечественного производства"

Ограничения не могут способствовать развитию экономики.

"Представьте, что человек, который курил и имел лишний вес, вдруг ломает ногу. В больнице он решает начать новую жизнь, отказывается от фастфуда и сигарет. Стал ли он здоровее? Да. Мог ли он все это сделать, не ломая ногу? Тоже да. Но еще и нога была бы цела", - проводит аналогию Константин Сонин, комментируя "благотворный эффект" санкций.

То есть формально санкции и антисанкции действительно приводят к развитию отечественного производства, говорит экономист. Но по сравнению с ситуацией свободной торговли положение ухудшается.

Потребители всегда теряют от санкций и антисанкций больше, чем выигрывают внутренние производители, добавляет Сонин.

Не существует примеров того, чтобы страна под санкциями развивалась быстрее, чем при прочих равных, без них. Например, уровень жизни в Иране, против которого санкции ввели 40 лет назад, сейчас ниже, чем тогда. А санкции, которые введены против России, гораздо серьезнее. Они беспрецедентны.

Тезис: "Экономическая политика России в последние годы была направлена на обеспечение устойчивости в условиях внешних кризисов. Благодаря ей некоторые отрасли получили "наибольшее развитие"

Политика России привела ее в изоляцию. Экономика уже много лет еле-еле растет, как и доходы людей.

Российская внешняя политика в последние годы уничтожала возможности развития экономики, говорит Гуриев.

После присоединения Крыма в 2014 году годовые темпы роста ни разу не достигали даже 3%. По официальному прогнозу ЦБ, к концу 2022-го мы и вовсе увидим снижение ВВП на 8%. Это цена войны как таковой и разрушенной из-за нее логистики, санкций, падения рубля и ухода сотен компаний из России.

Отсутствие экономического роста - главное отличие застойных 2010-х от тучных 2000-х. Для сравнения, в первое десятилетие XXI века Россия вошла с колоссальными темпами: 10% - в 2000 году, по 5-8% - в последующие.

Но экономический рост - довольно абстрактное понятие. А вот более бытовые величины. Даже до войны доходы россиян с поправкой на инфляцию были гораздо ниже, чем в 2013-м, говорит Гуриев.

Рубль с тех пор обесценился к доллару в 2,5 раза (если смотреть на нынешние значения, которые экономисты считают нарисованными), а то и в 4 раза (если смотреть на пиковое значение, 138 рублей за доллар в марте 2022-го).

Накопленная инфляция с 2013 года - 71%. То есть товар, который тогда стоил 5 тысяч рублей, теперь может стоить 8 550.

"Это никакая не успешная экономическая политика и не развитие", - констатирует Гуриев.

Тезис: "В 1990-е и 2000-е годы на отечественном рынке преобладала импортная продукция. Внедрялась идея ее превосходства и неспособности России создавать аналоги. Была установка: "импортные товары - самые модные, престижные, качественные"

СССР технологически отставал от развитых стран. Особенно сильно - в области потребительского производства. Когда Союз распался, в Россию хлынули товары, которые чаще всего были качественнее и дешевле отечественных. А некоторых в СССР просто не было. Их не надо было "навязывать".

Идея превосходства импортных товаров, конечно, никому не навязывалась, говорит Сонин. Вот что было на самом деле: после распада СССР исчезли ограничения на торговлю, которые он сам на себя наложил. И оказалось, что в стране просто не слышали о множестве товаров, которые были за границей.

"Вот сейчас все обсуждают женские прокладки. В СССР их выпускали только в качестве эксперимента, они были доступны единицам. Остальные обходились как-то по-другому. Тем, что в СССР называлось презервативами, современный человек тоже не стал бы пользоваться", - объясняет Сонин.

А за границей все это было: и товары гигиены, и одежда, и разнообразные продукты. Они пришли на российский рынок, и стало понятно: всего этого у нас либо вообще не производили, либо это было хуже по качеству и дороже. Люди делали рациональный выбор. Им не надо было ничего "пропагандировать".

Тезис: "К 2022 году ситуация изменилась. В ряде отраслей доля отечественной продукции достигла 50%"

В каких-то отраслях доля российских товаров и правда выросла. Но почему? Во многом из-за искусственных запретов - например, продуктовых контрсанкций, введенных в ответ на санкции "за Крым". Они ударили по карману обычных людей. Это подтверждают цифры.

После распада СССР начался трансфер технологий в Россию, говорит Сонин. Производители стали их осваивать, и постепенно некоторые отечественные товары смогли конкурировать с импортными. Но в последние годы доля российской продукции росла в первую очередь из-за запрета импорта (контрсанкций).

Простой пример: раньше было шесть производителей шоколада, из них два российских. На них приходилась треть отрасли. Контрсанкции отрезали две иностранные фирмы - и две российских мгновенно превратились в 50% отрасли.

Непонятно, что авторы материалов включают в понятие "отрасли", говорит Гуриев. Например, фармацевтика - это весь цикл производства? Или разлив субстанций по ампулам? Или разработка формул?

Но самое главное: за "импортозамещение" всегда платит конечный потребитель, подчеркивает Сонин. Если запрещен импорт в какой-то отрасли, снижается общее предложение в ней. А цена растет. Проще говоря, люди "скидываются" на поддержку бизнеса (платя больше за товары, которых стало меньше и которые стало дороже производить). Покупатели не приобретают, они теряют - и деньги, и качественные товары.

Автор фото, Russian Ministry of Education

Введенные в 2014 году продовольственные контрсанкции обходятся россиянам в 500 млрд рублей ежегодно (выходит, каждый "скидывается" по 3 тысячи в год), оценивали экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР. Такой же вывод и у KPMG.

"Заместить" можно не все, напоминает Гуриев. Россия - северная страна. В ней всегда будут (если вообще будут) импортные бананы и кофе, приводит простой пример он. Чай можно раскладывать по пакетикам в России, но считать ли его российским товаром, учитывая, что листья импортные?

Би-би-си подробно рассказывала, что произведенные в России товары могут быть российскими довольно условно: российские прокладки делают из импортного сырья, российскую бумагу красят зарубежными красителями (поэтому все это так подорожало с конца февраля). Этот список можно продолжать очень долго.

Нынешняя Россия интегрирована в мировой бизнес не меньше, чем предприятия разных республик СССР перед его распадом, говорил Би-би-си генеральный директор INFOline Иван Федяков, который 30 лет изучает потребрынок в России.

Тезис: "В некоторых отраслях успех импортозамещения особенно заметен: зеленая энергетика, фармацевтика, машиностроение"

Это неправда. Все эти отрасли сильно завязаны на импорт исходных материалов, особенно фармацевтика. Ее даже странно приводить в пример.

Что такое успех в импортозамещении? Это когда в стране производится аналог заграничного товара, который по качеству не уступает иностранному и при этом стоит дешевле, говорит Сонин. Про фармацевтику в России такого сказать нельзя.

Практически нет новых методов лечения и лекарств, которые были созданы в России и стали конкурентоспособны за ее пределами. Этого нельзя сказать даже про вакцину "Спутник", хотя у нее был потенциал, говорит Сонин.

Все перечисленные сферы очень сильно завязаны на поставку импортных компонентов, говорит Гуриев. "Импортозамещение в зеленой энергетике звучит забавно. А что, у нас было много импортной зеленой энергетики когда-то?" - добавляет главный экономист крупного банка.

Но самое главное, что импортозамещение в одной отрасли ничего не говорит о состоянии экономики в целом, говорит Сонин. Но организовать полное импортозамещение невозможно, путь изоляции обречен. Он ведет в Северную Корею, на Кубу, к талонам на сахар и водку.

Тезис: "Импортозамещение приводит к развитию цифровизации российской экономики"

Цифровизация происходила в большинстве экономик, в том числе и в российской. Но теперь с ней будет хуже.

Российская экономика становилась более цифровизированной, как и большинство экономик, говорит Гуриев. Но этот процесс замедлит изоляция, к которой движется Россия. В частности - ограничения на использование иностранного ПО. "Как всегда при импортозамещении: больше российского производства, меньше суммарного потребления", - напоминает Сонин.

По словам Гуриева, ни одна страна не может заниматься цифровизацией в одиночку, даже Америка или Китай. Думать, что все западные технологии можно заменить китайскими - ошибка.

"Если Россия будет двигаться быстро в том направлении, о котором мечтают создатели этих методичек, через 10 лет отставание России будет серьезным, а через 20 - критическим", - говорит Сонин.

Тезис: "Иностранные компании, участвующие в санкциях против России, несут убытки. Ученикам предлагается ответить, кто больше всех пострадает от санкций: Россия, страны НАТО или весь мир"

Конечно, Россия и ее граждане. Компании тоже что-то потеряют, но россияне пострадают больше.

Компании, которые уходят из России, потеряют часть прибыли: если бы они тут не зарабатывали, их бы в России не было, говорит Сонин. Для некоторых из них Россия была заметным рынком, например, у McDonald's на Россию и Украину суммарно приходилось около 9% выручки. У других - порядка 2-3%. Это ощутимо, и эти потери будет трудно восполнить.

Но компании действуют из рыночного расчета. Для них эта потеря не так страшна, как то, что люди по всему миру увидят рядом новости о Мариуполе и о том, что бренд не ушел из России, объясняет Сонин.

Никто не думает, что после такого условному McDonald's объявят бойкот и в него перестанут ходить. Но даже если так поступит 1% клиентов по всему миру, это будет более серьезная проблема, чем потеря российского рынка. Потому что он маленький - порядка 1,5% мирового ВВП. Мир этого не заметит.

Автор фото, Lyudmila Pakhomova/TASS

А россияне уже замечают, потому что видят цены в магазинах, закрытые McDonald's, пропавшие товары. Из России уже ушло более 600 компаний (почти каждая из них имеет по несколько брендов).

"Многие думают, что из-за санкций Россия останется без каких-то "буржуазных", декадентских излишков. Но ведь это не так. Речь про потерю базовых товаров и возможностей. Россиянин будет вынужден работать больше, чтобы денег хватало. Он будет меньше времени проводить с детьми, не поедет в отпуск. Он не сможет поставить хорошую пломбу, когда будут болеть зубы, купить новую стиральную машину вместо плохой старой. Это все не про роскошь", - говорит Сонин.

Тезис: "У России есть целый комплекс мер "поддержки экономики" в условиях санкций, и они эффективны"

Есть хорошие меры, есть бессмысленные. Но они не решают главную проблему: идет война. Это убивает экономику.

"Все эти меры - рябь на воде. Один день бомбежки приносит российской экономике гораздо больше вреда, чем все эти меры - пользы", - говорит Сонин. Все это бессмысленно, пока не остановлена война и не начался вывод войск.

Гуриев называет все обнародованные меры скорее символическими, потому что на серьезные будет сложно найти деньги из-за ограничений на экспорт энергоресурсов из России.

"Во время борьбы с кризисом задачи развития всегда приносят в жертву стабилизации и компенсации ущерба", - говорит главный экономист крупного банка.

"Сейчас это понятно экономистам, через год это станет понятно всем. Конечно, Путин сдаст экономику в гораздо более плохом состоянии, чем принял в 1999-м. И по уровню жизни. И по условиям для дальнейшего роста: их просто нет, зато есть навороченные нерыночные законы и полностью разрушенные институты", - заключает Сонин.

Как со школьниками говорят о войне?

С начала марта школьникам рассказывают про "спецоперацию" российских войск в Украине.

Минпросвещения провело открытый урок "Защитники мира": на общедоступной трансляции детям рассказывали об опасности НАТО для России и о том, что "освободительная миссия" - необходимость. По официальным данным, его посмотрели 5 миллионов человек.

Школьников вовлекают и в патриотические акции: в марте они организованно писали письма солдатам и фотографировались с буквами Z, наклеивали их на стены и окна школ.