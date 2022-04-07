Псков, Краснодар, Южная Осетия: сколько военных и откуда отказываются воевать в Украине

17 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

С начала вторжения России в Украину появляются сообщения о том, что российские военные из разных регионов отказываются ехать на войну и подвергаются за это наказаниям. Есть информация и об отказе воевать в Украине некоторых военных из Южной Осетии. Как правило, об этом сообщают независимые СМИ со ссылкой на свои анонимные источники.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о тех, кто отказался воевать в Украине.

Увольнение за отказ воевать

Последнее по времени сообщение о военнослужащих, отказавшихся ехать в Украину, опубликовало издание "Псковская губерния". Со ссылкой на свои источники издание 6 апреля сообщило, что 60 псковских военных в начале войны были переброшены в Беларусь, откуда их собирались вновь направить в Украину. Они отказались и вернулись в Псков. "Сейчас большую часть из них увольняют, но некоторым угрожают и уголовными делами", - сообщает издание.

О том, что "отказников" увольняют с работы и применяют к ним давление, сообщила правозащитная организация "Агора" во главе с Павлом Чиковым. Он рассказал, что 25 февраля 12 сотрудников краснодарского ОМОНа из роты "Пластун" отказались выполнять требования командования о выезде в Украину.

"Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации", - писал Чиков.

По его словам, никто из бойцов ОМОНа не давал согласие на работу в Украине и не был уведомлен об условиях и задачах такой переброски.

После отказа росгвардейцев уволили, они оспаривают это решение в суде. Адвокат Михаил Беньяш, представляющий их интересы, сообщил, что девять из 12 омоновцев отозвали свои иски о незаконном увольнении из-за "работы спецслужб". В суде заявили, что дела об их увольнении содержат государственную тайну.

На данный момент история 12 краснодарских омоновцев - единственное сообщение об "отказниках", подтвержденное судебными документами.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

О похожей истории 4 апреля рассказало региональное хакасское СМИ "Новый фокус". Со ссылкой на несколько источников издание сообщило, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину.

Причиной отказа послужили сообщения о том, что в самом начале войны бойцы хакасского и кузбасского СОБРа, следовавшие в колонне, попали под обстрел на территории Украины. Издание утверждает, что они были плохо вооружены и не могли оказать сопротивление украинским ударам с воздуха.

"Как выяснилось, разведка вообще не проводилась, командиры Росгвардии никак не занимались предстоящим выходом и анализом обстановки. А когда произошла трагедия, высокие начальники попросту попытались заткнуть рты полицейским спецназовцам", - утверждает издание.

После этого 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать на войну. Руководство Росгвардии пытается их уволить по отрицательным мотивам. По данным издания, командир ОМОНа из Новочеркасска, который отказался вести свой отряд на войну, оказался под следствием.

"Нас просто на смерть посылали"

12 марта украинское издание "Грати" сообщило, что около 80 российских срочников и контрактников из числа морских пехотинцев отказались принимать участие в войне. Издание ссылается на источник в "системе правоохранительных органов минобороны в Крыму" (аннексирован Россией у Украины в 2014 году).

По данным издания, в начале войны военных перебросили в Херсонскую область и "они осознали, что им предстоят не учения, как говорили командиры, а участие в боях против украинских сил". После этого они заявили об отказе воевать, и их вернули в Крым.

"Грати" утверждает, что среди 80 "отказников" были и срочники, которые прослужили всего несколько месяцев, а некоторые даже еще не успели принять присягу. Сотрудники военной прокуратуры принуждали их к боевым действиям, угрожая уголовными делами, но это давление прекратилось после заявления Путина о том, что срочники не будут участвовать в военных действиях в Украине.

Издание отмечает, что тех, у кого был уже подписан контракт на военную службу, несмотря на отказы "задействовали в войне".

Известно о похожей ситуации с военными из Южной Осетии. В конце марта южноосетинские телеграм-каналы сообщали, что контрактники 4-й гвардейской военной базы возвращаются в столицу этого отколовшегося от Грузии региона, Цхинвали. Позже эту информацию подтвердил бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, но не назвал число вернувшихся и их причины.

"Медиазона" (внесена минюстом России в реестр СМИ-"иноагентов") со ссылкой на источник сообщает, что южноосетинских военных отправили в Украину "пустыми": солдаты на свои деньги покупали защиту и снаряжение.

По словам источника, в республику после пяти дней боевых действий вернулись около 300 южноосетинских военных. Такое решение они приняли после того, как один из солдат подорвался на мине, а командующий отказался отправлять его тело на родину.

Источник настаивает, что говорить, что военные из Южной Осетии сбежали от войны, нельзя: "Мы пять дней воевали по-настоящему. А нас потом просто на смерть посылали. Каждый это знает. И мы это докажем".

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: