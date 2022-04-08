"Только капюшон, голову не задело". У мальчика из Бучи российские военные убили отца, он сам едва уцелел

44 минуты назад

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Автор фото, Family picture Подпись к фото, Юрий и его отец Руслан - жители Бучи. 17 марта они ехали в Горсовет за гуманитарной помощью

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Свидетельства военных преступлений в Буче множатся, и одни из самых важных таких свидетельств - это рассказы выживших. Команда корреспондента Би-би-си Хьюго Бачеги поговорила с матерью и сыном жителя Бучи Руслана, убитого, как утверждает его семья, российскими военными на улице города.

Мы приводим максимально полную версию рассказа 14-летнего сына убитого, Юрия, и его жены, Аллы.

17 марта около 11 часов утра Юрий и Руслан поехали на велосипедах к зданию городской администрации. Воду, газ и электричество в Буче к тому времени давно отключили. Предметов первой необходимости в городе не хватало. По словам Аллы, у семьи была информация, что в Бучанским горсовете будут раздавать гуманитарную помощь.

Руслан и Юрий ехали за лекарствами и продуктами. Как рассказывает молодой человек, когда на улице Тарасовской их остановил российский военный, они сразу же подняли руки и сказали, что угрозы ему не представляют. На них были белые повязки, которые в Буче носили мирные жители.

Все произошло очень быстро.

"Мы ехали на велосипедах, с них сразу сошли. Отец начал поворачиваться ко мне и встал боком к этому российскому военнослужащему. И он начал стрелять, в сердце, две пули. В сердце, с левого бока, в левую сторону груди. Отец упал", - рассказывает Юрий.

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После этого солдат выстрелил в палец левой руки самому Юрию, а потом, когда он тоже упал - прострелил ему руку - это был уже четвертый выстрел.

"Когда я уже лежал головой к асфальту, то есть животом к асфальту, и ничего не видел, что было вокруг, вышло так, что у меня немного спал капюшон, и расстояние между головой и капюшоном было приблизительно 5 см, может 10. Российский военнослужащий выстрелил в голову еще одной пулей, но у меня задело только капюшон, голову не задело", - говорит он.

Потом солдат выстрелил еще раз, в голову отцу Юрия.

"Сначала у меня была такая паническая атака. Я лежал, не двигался, боялся, и левая рука, которая была раненой в двух местах, лежала подо мной. То есть я лежал на животе, правая рука - по шву, левая была прижата к сердцу".

"Я увидел, что у меня начала течь кровь. Подождал - может минуту, может две. Начал поворачиваться направо. Справа лежал отец мертвый... Еще через какое-то время начал поворачивать голову - и там российский военнослужащий бегал от танка к танку... у них там техника стояла во дворе", - рассказывает мальчик о том, что произошло дальше.

"Я подождал еще немного, пока его не будет видно - чтобы и он меня не видел, и я его не видел. Поскольку я лежал на дороге, то меня было видно с этого блок-поста. Я подождал до того момента, пока он забежит за какой-то танк, он забежал за этот танк, я поднялся и начал бежать".

Преследователей за собой он не увидел.

Недалеко от места расстрела находится детский сад, в котором работает мама Юрия, Алла. "Я понимал, что там будут ее коллеги, будут ее знакомые, которые на тот момент сидели в подвале. И я перелез забор детского сада, побежал сразу в подвал. Забежал в подвал, мне там предоставили первую медицинскую помощь, - рассказывает он. - Потом побежал в частный сектор рядом с детсадом".

Автор фото, Family picture Подпись к фото, Раны на руке Юрия

Би-би-си не имеет возможности подтвердить рассказ Юрия из других, не связанных с ним источников, однако число свидетельств военных преступлений, совершенных в Буче и других городах под Киевом российскими военными, нарастает.

В Буче после ухода оттуда российских войск на улицах были найдены тела мужчин, многие с обширными ранами. Некоторым стреляли в упор в висок. У других были связаны руки за спиной или ноги. Некоторых явно раздавили бронетехникой.

Многие из тел были найдены на улице Яблонской, примерно в двух километрах от того места, где, по словам Юрия, был убит его отец.

Фотография частично прикрытого тела Руслана, которая есть в распоряжении Би-би-си, косвенно подтверждает рассказ Юрия - на ней видно огнестрельное ранение на левой стороне его груди.

"Какая-то глупая ситуация, потому что мы ничем не угрожали. У нас были белые повязки, что означало, что мы мирные жители. Но он все равно начал стрелять", - говорит мальчик.

"Никого на велосипедах не расстреливали"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Найденные в Буче тела стараются вывезти или захоронить

Жена убитого, Алла, говорит, что ее муж до дня гибели не раз проезжал через российские блокпосты невредимым, с белой повязкой.

"У меня в Буче остались родители, жили недалеко от нас, телефонной связи не было, муж на велосипеде выезжал, проведывал их. Мы знали, что они живы, они знали, что с нами все в порядке. Приходилось ехать через российские блокпосты - они на тот момент мирных людей не трогали. Они разрешали мирному населению передвигаться. Понятно, что с белой повязкой, на требование остановиться останавливался, подтвердить документально, что он является жителем этого района. Потому такой большой угрозы мы не чувствовали", - рассказывает Алла.

Но в какой-то момент на Тарасовской улице в районе дома 8а появился блокпост, за который не пускали, открывая огонь. Алла говорит, что российские военные в Буче в эти дни несли потери, однако до их выхода из городов Киевской области (по официальным данным - 30 марта, по более реалистичным версиям несколькими днями позже) оставалось еще долго.

"Стоит блокпост на Тарасовской 8а, они разрешали к нему подходить, брать воду из бювета [уличной колонки с водой]. А дальше они не разрешали, стреляли по людям", - рассказывает Алла.

Женщина вместе с матерью отправилась на поиски тела мужа. "Тело лежало на дороге, я боялась, что они этой военной техникой просто раскатают его по асфальту", - говорит она.

"У нас с родителями была договоренность, что в 14 часов мы включаем телефоны. Меня набрал отец, я ему сказала, что случилось горе, что Руслана больше нет. И после некоторого времени ко мне пришла мама и сказала, что она шла через улицу Тарасовскую 8а, где стоял блокпост. Она надела на плечи белое полотенце. На свой страх и риск подошла к этому блокпосту и спросила, можно ли будет забрать тело. Там дежурили какие-то молодые солдаты, они сказали, что если ваши, то забирайте, но нужно успеть до комендантского времени. До 17 часов по украинскому времени", - говорит Алла.

"Мама попросила показать ей, где тело. Они подвели ее к телу мужчины, но это был не Руслан, это был гражданский мужчина, но другой. Мама сказала, что был мужчина на велосипеде. Они отрицали, говорили, что никого не велосипедах не расстреливали".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сейчас улицы Бучи выглядят так

В этот день тело Руслана так и не нашли. Его удалось привезти домой на садовой тачке ближе к обеду следующего дня.

"Уже когда ближе к обеду мама пошла в третий раз к этим военным, то парни с тачкой остались возле бювета в безопасном месте. Она пошла на переговоры. Она не знаю уже как упросила их сопроводить ее к телу мужа. Тело уже убрали, оно лежало на обочине. Подали знак молодым парням, они подъехали тачкой, погрузили тело мужа и привезли к нам во двор частного дома", - рассказывает Алла.

Руслана похоронили во дворе его дома 18 марта, через день после гибели. На следующий день Алла узнала, что из города ведется эвакуация. Вместе со свекровью и детьми с самодельным белым флагом она пошла по улице Тарасовской. После блокпоста, неподалеку от вокзала, их встретили двое российских военных.

"Они нас остановили, спросили, куда идем. Я говорю, на эвакуацию, очень спешим, с нами раненый ребенок, чтобы нас пропустили, не задерживали. Они спросили, а что случилось. Ребенок мой говорит: "в меня стреляли российские военные".

"Мы стоим под этом бетонным забором, и я думаю: "ну всё, сейчас нас тут всех пятерых они и положат, потому что предугадать, что у этих нелюдей в голове, нереально". Они говорят: "Мы сейчас закажем ребенку помощь, покажи, что с тобой" […] Я говорю: "Ребята, там есть больница, отпустите уже нас, нам там помогут, уже было больше 11 часов". "Ну и они такие: "ну, идите", - вспоминает Алла.

Ее рассказ, как и рассказ Юрия, невозможно проверить по независимым и не связанным с ней источникам.

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