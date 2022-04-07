"Близкая знакомая Путина" Кривоногих сдает квартиру с лифтом за 700 тысяч рублей в месяц. Фотографии

Андрей Захаров

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Engel & Völkers Подпись к фото, Спальня в квартире (здесь и далее - фото агентства недвижимости Engel & Völkers)

Одна из героинь утечки Pandora Papers Светлана Кривоногих пытается сдать квартиру в доме на Каменном острове в Санкт-Петербурге за 700 тысяч рублей в месяц. Благодаря фотографиям из объявления на ЦИАН, можно увидеть, как выглядят апартаменты женщины, которую называли близкой знакомой Путина. Это жилье площадью в 447 кв.м она приобрела на следующий год после рождения дочери, удивительно похожей на президента.

Каменный остров в Петербурге - тихое и одновременно элитарное место в центральной части города. Большую часть острова занимает парк, но сквозь деревья проглядывают то дореволюционные дачи, то советские правительственные резиденции. Новое жилье появилось тут в путинские времена.

"Один из самых приватных комплексов Санкт-Петербурга", - так описывает один из таких новых домов петербургское агентство недвижимости Engel & Volkers - подразделение одноименной немецкой фирмы. Комплекс расположен по адресу 2-я Березовая аллея, 19, и агентство предлагает арендовать в нем квартиру площадью почти в полтысячи кв.м.

Автор фото, Engel & Volkers Подпись к фото, Дом на Каменном

До революции здесь была усадьба купцов Елисеевых - тех самых, что владели знаменитыми "Елисеевскими магазинами" на Невском проспекте в Петербурге и на Тверской улице в Москве. После 1917 года усадьбу отдали под нужды копировальной кинофабрики, а уже в нулевые на ее месте появилось несколько жилых комплексов.

Комплекс на Березовой аллее, где и сдается квартира, окружен рвом и отличается добротной классической архитектурой. Своими благородными фронтонами и колоннами он напоминает все ту же дореволюционную усадьбу. Но поселились тут не дворяне и не купцы, а люди, приближенные к президенту Владимиру Путину.

Кто живет в комплексе

Комплекс на Березовой аллее был построен в начале нулевых компанией, связанной с банком "Россия", который власти США называли банком ближнего круга российского президента.

В комплексе всего 21 квартира. В начале нулевых их раскупили люди из ближнего окружения Владимира Путина - спарринг-партнеры по дзюдо (Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг) и соседи по дачному кооперативу "Озеро" (Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Сергей Фурсенко).

К ним, например, присоединилась семья совладельца "Северстали" Алексея Мордашова, попавшего недавно под санкции ЕС - в том числе за связь с банком "Россия".

Впрочем, это не значит, что по вечерам они встречались во дворе и обсуждали последние новости. Нравы в "самом приватном комплексе Петербурга" несколько иные.

Автор фото, Engel & Volkers Подпись к фото, Внушительные колонны, благородные фронтоны...

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"Там люди не контактируют друг с другом. Приехали на машине, у каждого свой вход, зашли в свою квартиру - и все. Никто и никуда особенно друг к другу в гости не ходит. Сами понимаете, что никто во дворе не гуляет", - рассказал один из обитателей этого дома.

Квартиры на рынке не продавались: их предлагали через знакомых, добавил он.

Одни из апартаментов приобрела в 2004 году Светлана Кривоногих, сейчас их рыночная стоимость - около 300 млн рублей.

Имя Кривоногих не было известно широкой публике до ноября 2020 года.

Тогда издание "Проект", признанное впоследствии "нежелательной организацией", опубликовало расследование, из которого следует: Кривоногих якобы была подругой Владимира Путина, получала подарки от друзей президента России и стала акционером банка "Россия" (3%), а ее дочь похожа на главу государства. Никакого бизнеса и иных источников дохода, достаточных для приобретения акций банка и другой элитной недвижимости, у нее до знакомства с Путиным не было.

Примерно в одно время с квартирой в Петербурге Кривоногих приобрела элитные апартаменты в Монако с видом на море за 3,6 млн долларов, следует из глобальной утечки офшорных документов Pandora Papers.

Дмитрий Песков ранее называл расследование "Проекта" "провокационной желтизной". Массив Pandora Papers он назвал набором "голословных утверждений и передергиваний".

Какая квартира сдается

В объявлении агентства Engel & Volkers, естественно, не указана фамилия собственника. Но зато есть точная площадь: 447,4 кв.м.

Это единственная квартира с такой площадью в комплексе, и именно она принадлежит Светлане Кривоногих (данные Росреестра).

Первый раз агентство пыталось выставить ее к аренде еще в 2021 году через популярный портал ЦИАН. Но тогда, после звонка Би-би-си в Engel & Volkers и самой Кривоногих, объявление было снято. Оно сохранилось в архиве.

В конце марта 2022-го квартиру вновь выставили к аренде.

Как выглядит квартира

Что ждет тех, кто готов отдавать 700 тысяч рублей в месяц за теоретическую возможность встретить во дворе знакомых президента?

Автор фото, Engel & Völkers Подпись к фото, Гостиная

Апартаменты раскинулись на четырех этажах. Их связывает лифт. На первом этаже - гостиная и терраса с видом на Неву, на втором - спальня и детская, на третьем - бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой.

В цокольном этаже - гараж и комната ожидания для охранников и водителей.

Автор фото, Engel & Völkers Подпись к фото, Детская

Автор фото, Engel & Völkers Подпись к фото, Холл

К 700 тысячам за аренду нужно приплюсовать 90 тысяч, которые придется отдать за коммунальные услуги. "Без счетчиков", - отдельно оговаривалось в объявлении на ЦИАН.

Автор фото, Engel & Völkers Подпись к фото, Бар

"Конечно, ни о каком стиле, применительно к этому интерьеру говорить не приходится. Это очень незрелое понимание роскоши. Видно, что дизайнер освоил хороший бюджет к удовольствию заказчика, чье самолюбие, безусловно, польщено. Дорогая отделка, хорошие бренды, но трактовка архитектурных элементов и деталей отделки навевает воспоминания об интерьерах конца 1990-х: "Ты меня пригласил в ресторан, я надела все лучшее сразу", - так прокомментировал для Би-би-си фотографии этой квартиры редактор специализированного издания по дизайну и интерьерам. Он попросил об анонимности из соображений безопасности.

Автор фото, Engel & Völkers Подпись к фото, Бар

В головном немецком офисе Engel & Volkers отказались отвечать на вопросы Би-би-си, сославшись на то, что не предоставляют конфиденциальную информацию о клиентах.

Автор фото, Engel & Völkers Подпись к фото, Ванная

Светлана Кривоногих, узнав, что ей звонит Би-би-си, бросила трубку. Когда квартира сдавалась в первый раз в 2021 году, она заявила корреспонденту, что впервые слышит об этом.

В сервисе Getcontact, который показывает записи в телефонных книжках, номер Кривоногих часто указан в привязке к адресу недвижимости, которая находится у нее в собственности. И даже к предмету мебели, например: "Светлана Диван Ричард" или просто "Комоды".