Война в Украине: три сценария возможной эскалации и втягивания НАТО в конфликт

Фрэнк Гарднер

Военный обозреватель Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

На прошлой неделе министры НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить, как и сколько военной техники им следует поставлять Украине.

Задача НАТО с начала войны заключалась в том, чтобы оказать Украине достаточную военную поддержку для защиты страны, но при этом не втянуться в конфликт и не оказаться в состоянии войны с Россией.

Украинское правительство настойчиво требует поддержки.

В Киеве говорят, что для того, чтобы иметь шанс отразить предстоящее наступление России на Донбасс, украинской армии срочно необходимо пополнить запасы противотанковых и зенитных ракет Javelin, Stinger и Starstreak - украинцы с немалым успехом применяли их с начала конфликта.

Поставки идут. Но Украина требует большего.

Ей нужны танки, боевые самолеты, беспилотники и передовые системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять российским ударам с воздуха, неуклонно истощающим стратегические запасы топлива и других предметов первой необходимости Украины.

Что именно сдерживает страны НАТО? Возможная эскалация.

Есть опасность, что Россия прибегнет к использованию тактического ядерного оружия или что конфликт перекинется за границы Украины в более широкую европейскую войну. На Западе это хорошо понимают, и ставки здесь опасно высоки.

Чем Запад поделился к этому моменту

Украина получила военную помощь от более чем 30 стран, в том числе 1 млрд евро от ЕС и 1,7 млрд долларов от США;

Поставки пока ограничиваются оружием, включая противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, боеприпасами и защитным оборудованием;

Javelin - переносные противотанковые ракеты с инфракрасным самонаведением;

Stinger - переносные зенитные комплексы, широко применявшиеся в Афганистане против советской авиации;

Starstreak - переносная система ПВО британского производства;

Члены НАТО опасаются, что поставка более тяжелой наступательной техники - танков и истребителей - может привести к прямому военному конфликту с Россией;

Это не помешало чехам передать Украине советские танки Т-72.

Президент Путин в самом начале войны напомнил миру, что Россия является ядерной державой и что он переводит ее средства стратегического ядерного сдерживания в более высокую степень готовности.

США не последовали примеру России, поскольку не обнаружили перемещения российских ядерных боеголовок из бункеров, где они хранятся. Но свою мысль до западных стран Путин донес. По сути, он сказал: "У России огромный ядерный арсенал, так что не думайте, что можете нам угрожать".

Российская военная доктрина допускает применение тактических ядерных боеголовок малой мощности на начальных стадиях военных операций.

Специалисты НАТО по стратегическому планированию обеспокоены тем, что как только ядерное табу будет нарушено, даже если ущерб будет локализован и сравнительно невелик, риск эскалации вплоть до катастрофического обмена ядерными ударами между Россией и Западом неизбежно возрастет.

Getty Images What the US is sending Ukraine $800min new military assistance, including... 800 Stinger anti-aircraft systems that can shoot down planes

2,000 Javelins, shoulder-held anti-tank weapons that shoot heat-seeking rockets

6,000 AT-4 anti-armor systems, a Swedish-produced, single-use, unguided anti-tank weapon Source: BBC

И тем не менее, каждое новое преступление, совершенное российскими солдатами, укрепляет решимость НАТО. Чехия стала первой страной НАТО, отправившей Украине танки, пусть и заведомо устаревшие Т-72 советских времен. Словакия отправляет свои зенитно-ракетные комплексы С-300, также советского производства. В начале войны такие шаги казались невероятно рискованными.

Член британского парламента Тобиас Эллвуд, возглавляющий парламентский комитет по обороне - один из тех, кто считает, что Путин блефует, когда говорит о ядерном оружии. По его мнению, НАТО следует делать больше.

"Мы проявляли чрезмерную осторожность в отношении систем вооружений, которые были готовы предоставить, - говорит он. - Нам нужен более решительный подход. Мы даем украинцам достаточно, чтобы выжить, но не победить. Эту ситуацию надо изменить".

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Как именно российско-украинская война может перерасти в более широкий общеевропейский конфликт, в который втянется НАТО?

Есть несколько потенциальных сценариев, которые, несомненно, занимают умы западных министерств обороны.

Вот только три из них:

1. Противокорабельная ракета НАТО, выпущенная украинскими войсками в Одессе, поражает и топит российский военный корабль у берегов Черного моря, при этом гибнет около 100 моряков и десятки морских пехотинцев. Число погибших достаточно велико, и Путин вынужден в той или иной форме отреагировать.

2. Россия наносит ракетный удар по колонне снабжения военной техникой, направляющейся из страны НАТО, например Польши или Словакии, в Украину. Если на натовской стороне границы будут потери, это потенциально может привести к срабатыванию статьи 5 Устава НАТО, в результате чего весь альянс встанет на защиту подвергшейся нападению страны.

3. В разгар ожесточенных боев на Донбассе происходит взрыв на промышленном объекте с выбросом ядовитых газов. Такое уже случалось в ходе этой войны, но о смертельных случаях не сообщалось. Если число жертв будет столь же велико, как в Гуте, где отравляющие вещества применила Сирия, и если будет установлено, что российская армия сделала это умышленно, НАТО будет вынуждено отреагировать.

Вполне возможно, что ни один из этих сценариев не осуществится.

Но хотя западные страны продемонстрировали редкую степень единства в ответ на вторжение России, существуют предположения, что они просто реагируют на события и не имеют четкой стратегии на будущее.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Осторожно, шокирующие кадры! На этом видео, распространенном украинскими вооружёнными силами, видно, как российский вертолёт сбивают ракетой

"Более важный стратегический вопрос состоит в том, чем занято наше правительство: кризисным управлением или реальной стратегией, - говорит один из высокопоставленных британских военных, попросивший не называть его имени. - Мы пытаемся оказать Украине любую возможную помощь, за исключением Третьей мировой войны. Проблема в том, что Путин лучше нас играет в покер".

Тобиас Эллвуд согласен с такой трактовкой.

"Россия очень эффективно угрожает эскалацией. И мы напуганы. Мы потеряли способность контролировать степень эскалации".

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