Британский доброволец в Украине: "Иллюзий нет, я знаю, что могу погибнуть"

Эмма Варди

Би-би-си, Львов

42 минуты назад

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Подпись к фото, Аджай Спенс говорит, что, в отличие от Ирака и Афганистана, в Украине ведется полномасштабная конвенциальная война

"Я не какой-нибудь там военный турист", - сразу уточняет Аджай Спенс. Он расквартирован сейчас на военной базе под Киевом. Аджай родом из Северной Ирландии, в его речи ясно слышен ирландский акцент. Еще совсем недавно он участвовал в тяжелых боях, защищая украинскую столицу.

Аджай приехал сюда месяц назад, связавшись с украинским посольством в Дублине. Там он рассказал о своем боевом опыте в Ираке и Афганистане в составе британских вооруженных сил и вскоре уже ехал в Польшу, откуда добрался до Украины.

Он говорит, что принял это решение после новостей о вторжении российских войск.

"Вы знаете, это было слишком. Спокойно смотреть на это я не мог. Это как требовать от пожарного пройти мимо горящего дома и ничего не сделать", - говорит Аджай.

Аджая направили в украинский иностранный легион. В нем воюют добровольцы из примерно 50 стран, но больше всего там американцев и британцев.

Подразделение Аджая сражалось на передовой в пригородах Киева и участвовало в самых тяжелых боях, в том числе в Буче и Ирпене. Добровольцы украинского иностранного легиона помогали выбивать российские войска из населенных пунктов.

По словам Аджая, ему приходилось вести разведку, участвовать в наступательных боях и подавлять огонь противника.

Смерть боевых товарищей

"Иногда бывало очень нелегко, - признается Аджай, - в отличие от Ирака, это не война с партизанщиной, это традиционная война против механизированной пехоты".

Вскоре после того, как Аджай прибыл на передовую, у него на глазах погибли двое добровольцев из Грузии. Оба служили в его подразделении.

"Они погибли от обстрелов: один был убит наповал, другой потерял много крови. Мы пытались вынести его с поля боя под плотным обстрелом".

Это был тяжелый опыт. Не слишком ли велик риск для добровольцев?

"У меня на этот счет нет никаких иллюзий, - говорит Аджай. - Я к этому готов. Я здесь, чтобы делать дело - помогать украинскому народу. Так что мы просто делаем то, что нужно, а переживать все это можно будет потом".

Подпись к фото, Аджай с товарищем по иностранному легиону

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В самом начале российского вторжения в Украину позиция британских властей в отношении таких добровольцев была весьма туманной. МИД заявил, что не против, если кто-то хочет поддержать украинских военных. Но вскоре правительство выступило с заявлением, в котором оно предостерегло британцев от такого рода поездок.

Бойцы иностранного легиона получают столько же, сколько и украинские солдаты - 11-15 тыс. гривен (300-400 евро) в месяц. Это базовая ставка. Воюющим на передовой полагаются различные надбавки.

Особых проблем с общением, к счастью для Аджая, он не испытывает, поскольку в легионе много англоговорящих бойцов. Да и украинцы оказывают добровольцам теплый прием.

"Люди замечают нас, подходят, жмут руки. Мне кажется, им очень важно видеть нас. Им хочется видеть подтверждение того, что весь мир на их стороне", - говорит Аджай.

"Украина - чудесная страна, и больно смотреть на все эти разрушения и ненависть, обращенную против этих людей. Я рос в Северной Ирландии во времена так называемой смуты, так что я более чувствителен к подобного рода вещам".

После отступления российской армии от Киева подразделение Аджая, по его словам, переводят на новые рубежи. Теперь перед ними стоит задача по вытеснению российских войск с оккупированных ими территорий.

Прощай, Белфаст

Уже после нашего интервью Аджай не на шутку меня удивил, показав фото, на котором он тоже в военной экипировке, но совсем иного рода: вместо автомата у него в руках меч.

Аджай рассказал мне, что играл в массовке в "Игре престолов", этот сериал снимался в основном в Северной Ирландии.

Сегодня Аджай воюет совсем на другом поле боя и намерен оставаться в Украине до самого конца войны.

"Уезжая из Белфаста, я избавился от своей квартиры, так что могу находиться здесь столько, сколько понадобится", - говорит он.

Никто не знает, как долго продлится нынешний конфликт, но рано или поздно встанет вопрос о том, что будет с бойцами-добровольцами, когда они вернутся домой в Британию.