Восточный фронт: как будет развиваться российское наступление в Донбассе?

Дэвид Браун

BBC News

час назад

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Конфликт в Украине переместился на восток страны, где украинские силы получили боевой опыт и хорошую подготовку.

Аналитики считают, что лучшие подразделения украинской армии находятся на востоке на подготовленных к отражению российского наступления позициях.

До сих пор украинские войска оказывали упорное сопротивление наступающей российской армии, но российские войска медленно продвигаются вперед в некоторых районах и могут значительно превосходить ВСУ по численности.

Где будут проходить ключевые сражения?

Российские официальные лица заявили, что в настоящее время их усилия сосредоточены на "полном освобождении" Донбасса - имеются в виду восточные области Украины, Луганская и Донецкая области.

Рельеф на востоке Украины представляет немалую проблему для наступающих российских войск.

Местность здесь менее лесистая, чем на севере страны, и аналитики предполагают, что это поможет украинским силам.

По данным Института изучения войны, битва за Славянск, вероятно, станет следующим ключевым этапом войны.

Если российские войска, наступающие из Изюма, смогут взять город, они получат возможность либо продвинуться на восток в сторону Рубежного, чтобы окружить относительно небольшую группировку украинских войск, либо двигаться дальше на юг, чтобы окружить более крупный украинский контингент.

Если Мариуполь падет, Россия сможет высвободить дополнительные силы для наступления на север, в район к западу от Донецка.

Как готовится украинская армия?

Отставной бригадный генерал Бен Барри из Международного института стратегических исследований утверждает, что у украинских сил были годы, чтобы подготовить свою оборону, и что российским войскам будет очень непросто вытеснить их с оборонительных позиций.

"На украинской стороне будут не только окопы в стиле Первой мировой войны, у них также будут укрепленные ключевые города и села, которые они собираются защищать", - говорит он.

По его словам, украинская бронетехника и артиллерия размещены в заранее подготовленных земляных укрытиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский солдат стреляет по беспилотнику из окопа под Харьковом

Многие украинские войска на востоке имеют большой боевой опыт - они сдерживают пророссийских сепаратистов с начала конфликта в 2014 году.

Их количество также может быть увеличено, если украинское военное командование передислоцирует подразделения, которые больше не нужны для защиты Киева после ухода российских войск с севера страны.

Как будет наступать российская армия?

Барри считает, что Россия, скорее всего, будет активно использовать артиллерию, попытается сломить хорошо укрепленные оборонительные позиции ВСУ с воздуха и лишь затем начнет наземное наступление.

Атака украинских войск пехотой в лоб, без предварительного артиллерийского обстрела, чревата для российской армии огромными потерями и значительно увеличивает риск поражения.

У России для этих целей есть достаточно средств. В частности, в российской армии традиционно много самоходных артиллерийских установок, и это будет весьма существенным фактором, считает бригадный генерал Барри.

Самоходное артиллерийское орудие похоже на танк. Стрельба из него ведется по навесной траектории, оно обладает лучшей защитой по сравнению с полевыми пушками и может быстро занимать новые позиции в случае прорыва обороны противника.

Однако таких возможностей для прорыва, скорее всего, будет немного - на многих участках линия фронта довольно статична.

Для обстрела украинских позиций с большего расстояния у российской армии есть реактивные системы залпового огня, и, вероятно, они будут широко применяться.

Система залпового огня "Град" может выпустить 40 ракет всего за 20 секунд. "Грады" уже нанесли катастрофический урон гражданскому населению в некоторых районах, превратив жилые кварталы Харькова, Мариуполя и других городов в руины.

По некоторым сообщениям, в некоторых частях Украины, в том числе в Мариуполе в Донецкой области и Изюме в Харьковской области, российская армия также применяла термобарическое оружие.

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Термобарические боеприпасы намного более разрушительны, чем обычные взрывчатые вещества аналогичного размера. Они распыляют горючую смесь в виде облака, которое затем детонирует, создавая огромный огненный шар и мощную взрывную волну.

Сэмюэл Крэнни-Эванс из Королевского объединенного института оборонных исследований считает, что эти боеприпасы в первую очередь предназначены для ведения боевых действий в городских условиях, потому что облако топливной смеси, которое распыляется после первоначального удара, способно проникнуть в щели в зданиях, прежде чем взорваться.

Если российской артиллерии удастся разрушить ключевые укрепления ВСУ, Россия, скорее всего, бросит вперед моторизованную пехоту при поддержке танков, чтобы быстрее пройти полосу местности, простреливаемую украинскими силами.

Для поддержки наступления с воздуха будут применяться истребители-бомбардировщики и ударные вертолеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что боевые действия на востоке будут похожи на операции времен Второй мировой войны.

Что может удержать Россию?

Аналитики пока не готовы утверждать, что российские войска решили серьезные логистические проблемы, с которыми столкнулись в первые недели кампании.

В войсках не хватало топлива, продовольствия, воды и необходимого оборудования, например, радиоприемников и зимней одежды.

"Ключевым моментом также будет боевая подготовка, мотивация и лидерство. Российские войска неважно показали себя в Киеве, и мы не знаем, усвоили ли они уроки", - считает бригадный генерал Барри.

По некоторым данным, к настоящему времени Россия потеряла более чем в три раза больше военной техники, чем Украина.

Пока неясно, как это может сказаться на ходе операций на востоке, однако замена утраченного оборудования может создать серьезные проблемы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Подбитый российский танк под Харьковом

Военный аналитический сайт Oryx отслеживает потери военной техники и включает только технику, уничтожение которой доказано документально - на фото или видео.

По его оценкам, Россия потеряла более 400 танков, 20 самолетов и 32 вертолета, а также сотни единиц бронетехники и других машин.

Меньшие украинские потери могут быть объяснены меньшими размерами украинских вооруженных сил - но могут быть интерпретированы и как свидетельство тактических успехов ВСУ.

Украина захватила значительное количество российской военной техники, но неясно, насколько она окажется полезной.

Майкл Кофман из американского Центра военно-морского анализа говорит: "Пройдет какое-то время, прежде чем вся эта техника будет пригодна для эксплуатации, укомплектована персоналом и развернута там, где она будет иметь ощутимое значение. Несколько захваченных танков или БМП - это еще не бронетанковая бригада".

В долгосрочной перспективе Россия может получить решающее преимущество, особенно если западные поставки в Украину по-прежнему будут ограничиваться только оборонительными вооружениями.

Крэнни-Эванс говорит: "Каждую уничтоженную украинскую ракетную установку "Град" или гаубицу в большинстве случаев нечем заменить. Но у России все еще есть производственные мощности, поэтому для российских войск эти потери не критичны. Чем дольше продолжает эта война, тем больше время работает на Россию".

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