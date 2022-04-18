Арест главного пророссийского политика Украины. Мог ли Медведчук остановить войну?

Илья Абишев, Святослав Хоменко

Би-би-си

46 минут назад

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Автор фото, Reuters

Арест Виктора Медведчука закрывает в украинской политике эпоху, строившуюся на соперничестве западного и российского векторов. Пока политики и родственники депутата Рады обсуждают варианты его обмена на украинских военнопленных, корреспонденты Би-би-си рассказывают, как и почему Виктор Медведчук стал главной фигурой "пророссийской партии" и главным коммуникатором с Москвой. Действительно ли он мог предотвратить войну? Или своей деятельностью он приближал конфликт?

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 12 апреля. "Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства", - заявил в тот же день президент Украины Владимир Зеленский.

На фотографиях, распространенных спецслужбой, Медведчук был в камуфляжной форме украинских вооруженных сил. "Если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - сказал Зеленский.

В пятницу генпрокурор Ирина Венедиктова добавила: обмен Медведчука на украинских военных может состояться даже до суда, если согласие на него даст сам задержанный политик. А супруга Медведчука Оксана Марченко заявила, что он согласился на обмен, по которому его выдадут на территорию России.

В понедельник Службой безопасности Украины обнародовала видеообращение Медведчука, в котором тот предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президенту России Владимиру Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

И, несмотря на то, что в Кремле перспективы обмена Медведчука оценили крайне сдержанно, многие в Украине восприняли бы его отъезд в Москву как закономерный финал карьеры этого старожила украинской политической сцены.

Уникальный товар

Виктор Медведчук был лидером "российской партии" в украинской политике. Прокремлевскую риторику в Киеве могли использовать многие деятели, но только Медведчук мог предлагать уникальный "товар" - близкие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Другое дело, что после начала войны спрос на такой товар в Украине напрочь исчез и, возможно, больше никогда не появится снова. В этом смысле уход Медведчука из украинской политики (а в перспективе - и из страны) очень символичен: с ним уходит эпоха соперничества прозападного и пророссийского векторов развития. Запад победил, Россия проиграла.

В последние годы Медведчука записывали в пророссийские политики просто на основании его близких личных отношений с Владимиром Путиным. Но украинская патриотическая общественность невзлюбила Медведчука намного раньше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путин и Медведчук в июле 2019 года

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Дело в том, что в политику Медведчук пришел из адвокатуры. В 1980 году его, на то время 25-летнего юриста, назначили защитником Василия Стуса, поэта и переводчика, одного из самых активных представителей украинского диссидентского движения, обвиненного в антисоветской деятельности.

По воспоминаниям друзей Стуса, адвокат Медведчук не сделал практически ничего для облегчения участи своего подзащитного. Стуса приговорили к десятилетнему заключению, во время которого он умер в лагере.

Широкое признание и звезда Героя Украины пришли к Стусу после распада Советского Союза. Тогда же Медведчук стал в глазах многих соотечественников врагом всего украинского, олицетворением верного солдата коммунистического режима, который вовремя "перекрасился" и успешно встроился в жизнь независимой Украины.

Сам Медведчук оправдывался тем, что в делах такого характера роль адвоката была сведена к минимуму, а приговоры писались в кабинетах КГБ. Его противников эти доводы не убеждали - но и помешать Медведчуку строить успешную карьеру они не могли.

Так или иначе, в 90-х Медведчук возглавлял Союз адвокатов Украины, а заодно - входил в "Киевскую семерку", неформальную финансово-промышленную группу времен "дикого капитализма". Именно тогда был заложен фундамент бизнес-империи Медведчука. По данным журнала Forbes, в 2021 году он занимал 12-е место в списке богатейших украинцев, его состояние оценивалось в 620 млн долларов. Ему принадлежали предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургии, медиаструктуры и дорогая недвижимость.

"Князь тьмы и темников"

В большую политику Виктор Медведчук пришел в 1997 году, избравшись в Верховную раду по мажоритарному округу в Закарпатской области. Тогда же он стал одним из сооснователей Социал-демократической партии Украины (объединенной) и на выборах 1998 года прошел с ней в парламент. Товарищем Медведчука по фракции тогда был молодой винницкий бизнесмен, будущий президент Украины Петр Порошенко.

Именно тогда впервые в полной мере проявились таланты Медведчука как мастера закулисных интриг, создателя сложных схем и самых неожиданных коалиций в мутных водах украинской политики. В 2000 году он был одним из организаторов "бархатной революции" в Верховной раде: тогда от руководства парламентом были отстранены коммунисты и их сателлиты, а сам Медведчук получил пост первого вице-спикера Рады.

В 2002 году Виктор Медведчук возглавил Администрацию президента Леонида Кучмы. В это время за ним окончательно закрепляется реноме "серого кардинала" украинской политики. Тогда говорили, что Медведчук имеет едва ли не большее влияние на политические процессы, чем сам Кучма. Публицист Вахтанг Кипиани стал автором еще одной клички Медведчука, назвав его "князем тьмы и темников". "Тьма" - потому что Медведчук значительно лучше чувствует себя в тайных переговорах, чем в публичной политике. "Темники" - это инструкции, какие именно события должны или не должны освещаться на национальных телеканалах, которые исходили, как считалось, из кабинета Медведчука.

С тех пор Медведчук стабильно оставался одним из самых нелюбимых народом политиков Украины. Менялись президенты, приходили и уходили премьеры, избирались новые парламенты, а личный антирейтинг Медведчука все так же в разы превышал показатели его поддержки. Сам политик относился к этому с иронией. В ответ на утверждение о том, что люди относятся к нему отрицательно, он как-то ответил: "Ну и прекрасно, я тоже к ним отрицательно отношусь".

Кум номер один

Именно в бытность главой администрации Кучмы Медведчук по долгу службы пересекается с президентом России Владимиром Путиным и главой его администрации Дмитрием Медведевым.

По словам политика, идея обратиться к Путину и жене Медведева, Светлане, с просьбой стать крестными его младшей дочери, Дарьи, исходила от супруги Медведчука, известной украинской телеведущей Оксаны Марченко.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жена Медведчука Оксана Марченко, находясь в Москве, обратилась к президенту Путину с просьбой помочь обменять ее мужа.

"Это - по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году", - рассказал он в июле 2019 года в эфире канала "Россия 1".

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. Одна из встреч произошла на его даче в Крыму, еще до аннексии полуострова. Путин тогда подарил крестнице букет и подарок - плюшевого медведя.

Вскоре после крестин дочери Медведчук надолго окопался в оппозиции. К Виктору Ющенко, ставшему президентом в результате "первого Майдана" Медведчук относился с плохо скрываемым презрением. К сменившему Ющенко Виктору Януковичу и его команде тоже относился без лишнего пиетета.

"Янукович никогда не был пророссийским. Так думали. Он был проянуковичский… Я с ними не общаюсь. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой", - говорил он Би-би-си в 2019 году.

Поговаривали о том, что Медведчук закулисно тесно сотрудничает с Юлией Тимошенко и ее "Батькивщиной", однако оба политика отвергали эти слухи.

Собственные околополитические проекты Медведчука того периода особого успеха в Украине не имели. В 2006 году его избирательный блок "Не так!" не сумел пройти в парламент.

А основанное им позже движение "Украинский выбор" запомнилось разве что крайне расточительной рекламной кампанией за проведение референдума о вступлении Украины в Таможенный союз.

Неформальный посол

В 2014 году после бегства из Украины Виктора Януковича и начала вооруженного конфликта в Донбассе Медведчук неожиданно стал посредником на переговорах между Киевом и самопровозглашенными лидерами Донецка и Луганска. По словам Медведчука, с просьбой помочь в переговорном процессе к нему обратился тогдашний и.о. президента Александр Турчинов, а после победы на выборах Петра Порошенко от его услуг решили не отказываться.

Медведчук не скрывал, что рассказывал об этих переговорах и Владимиру Путину.

"(Путин) считает, что мое участие в этих переговорах… эффективно и должно продолжаться. Если бы кто-то считал, что надо идти по пути, допустим, признания независимости ДНР и ЛНР или присоединения их к России, то в моих возможностях и услугах отпала бы необходимость", - объяснял он летом 2014 года.

Вскоре у Медведчука появилось новое поле деятельности: Петр Порошенко поручил ему вести переговоры с Москвой об обменах пленными. Участие в этих переговорах с украинской стороны пророссийского политика с тесными связями в Москве многие в Украине встретили в штыки. "Прилетало" за это, в первую очередь, Петру Порошенко. Он оправдывался: мол, ради освобождения из плена украинцев он согласен вести переговоры хоть с самим дьяволом, что уж говорить о каком-то там Медведчуке.

Самый большой обмен пленными, который состоялся в конце 2017 года, действительно связан с фамилией Медведчука: старт ему был дан после того, как Медведчук попросил об этом Владимира Путина в присутствии Московского патриарха Кирилла. Однако потом его посредническая деятельность имела все меньше и меньше зримых результатов.

Тем не менее, Медведчук оставался главным - если не единственным - коммуникатором между Киевом и Москвой. В 2018 году, когда отношения Москвы и Киева были фактически заморожены, Медведчук соглашался, что он фактически выполняет функции неформального посла Украины в России. Показательный момент: Медведчук был единственным человеком, которому украинские власти разрешали осуществлять прямые перелеты между Украиной и Россией, авиасообщение между которыми было закрыто после аннексии Крыма.

И Медведчук регулярно летал в Москву, встречаясь с Владимиром Путиным "по мере необходимости". Так же регулярно он встречался с Петром Порошенко, в том числе дома у экс-президента.

Взлет перед падением

В 2018 году Виктор Медведчук вступил в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - пророссийскую политическую силу, выступавшую за восстановление связей с Россией, прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском, отмену законов о декоммунизации, языке, образовании, люстрации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В мае прошлого года суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Кум президента России Владимира Путина обвинялся среди прочего в государственной измене.

В 2019-м ОПЗЖ заняла второе место выборах в Верховную раду, набрав 11,4% голосов избирателей. В основном ее поддержали жители русскоязычных областей юго-востока Украины. На территории подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей партия Медведчука и вовсе заняла первое место по числу голосов, опередив "Слугу народа" Владимира Зеленского.

Со второй по численности фракцией в парламенте и контролем над медиа-группой, в которую входили три информационных телеканалы ОПЗЖ имела все шансы на наращивание своего влияния в украинской политике. Осенью 2020 года социологи фиксировали, что за эту партию готовы проголосовать около четверти украинских избирателей. Сам Медведчук говорил, что по его данным, ОПЗЖ - чистый лидер электоральных симпатий Украины.

Но тут у Медведчука начались проблемы. Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский отказался от его услуг посредника в контактах с Москвой - эту роль взял на себя ближайший соратник нового президента Андрей Ермак.

А в начале 2021 года Владимир Зеленский издал указ о санкциях против связываемых с Виктором Медведчуком телеканалов. Исчезновение из эфира трёх каналов мгновенно обрушило рейтинги его партии.

Госизмена или дело про Порошенко?

В мае 2021 года уголовное дело по обвинению в госизмене было возбуждено против самого Медведчука.

В том деле было три эпизода: они касались передачи российской власти данных о газовом месторождении на крымском шельфе, незаконной передачи российской стороне информации о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и создания некой сети агентов влияния России на внутреннюю политику Украины.

Глава СБУ Иван Баканов тогда говорил, что в отношении Медведчука расследуются и другие дела, но подробности он не сообщил. Медведчук отвергал обвинения в свой адрес. Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу, но суд решил ограничиться домашним арестом.

На следующий день после избрания Медведчуку меры пресечения президент России Владимир Путин заявил, что в Украине происходит "совершенно очевидная зачистка политического поля" - фамилии своего кума он, впрочем, не назвал.

В октябре 2021 года Медведчуку было объявлено ​​новое подозрение - в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, Медведчук подрывал энергетическую независимость страны и организовывал "незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий" в Украину.

В декабре 2021 года украинские правоохранители предъявили подозрение по этому же делу бывшему президенту Петру Порошенко: следователи считали, что экс-глава государства координировал действия, направленные на отказ Украины от южноафриканского угля и закупку топлива из непризнанных республик.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывшего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене. В январе суд в Киеве не стал арестовывать Порошенко, а отпустил его под личное обязательство по первому требованию явиться в суд или на допрос.

Возбуждение дела против Порошенко вызвало огромный скандал, а ряд политических экспертов высказали предположение о том, что настоящая цель преследования Виктора Медведчука силовиками Зеленского - это показательно осудить Петра Порошенко, чьи позиции как главного конкурента действующего президента продолжали усиливаться.

Побег и арест

Впрочем, вторжение России в Украину обнулило все политические расклады, которыми жил довоенный Киев.

Автор фото, Офис президента Украины

На момент начала войны Виктор Медведчук находился под домашним арестом.

Судя по всему, в первые дни вторжения украинским властям было не до арестанта - армия Путина приближалась к Киеву, столица готовилась к обороне. О побеге Медведчука из-под домашнего ареста стало известно лишь на четвертый день войны. Адвокат политика, впрочем, заявила, что он покинул свой киевский дом из-за угроз, но остается в городе в безопасном месте, где "продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности".

Судя по всему, следователи с этой трактовкой ситуации не были согласны, так как Служба безопасности и прокуратура занялись розыском депутата, который ранее в своих интервью не раз утверждал, что не собирается покидать пределы Украины, что бы ни случилось. Предполагалось, что Медведчук скрывается дома у кого-то из однопартийцев, поэтому в домах депутатов от ОПЗЖ проходили обыски.

В офисе генпрокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу, а 18 марта суд вынес решение о его заочном аресте.

Где именно и при каких обстоятельствах был задержан Медведчук, неизвестно. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что сообщники должны были вывезти его в Приднестровье, но контрразведчики остановили автомобиль с беглецом на выезде из Киевской области. Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов рассказал Би-би-си, что конечным пунктом путешествия Медведчука была Россия, но "взяли" его на западной границе Украины.

Супруга Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве - она покинула территорию Украины за неделю до вторжения - заявила, что украинские власти и правоохранительные органы все это время знали о местонахождении ее мужа и "сфабриковали его побег".

Реакция Москвы

Сообщение СБУ о задержании Виктора Медведчука и предложение президента Зеленского обменять его на попавших в плен украинцев, было встречено в Москве с нескрываемым раздражением.

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Киева в отношении Медведчука "британской схемой". "Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно", - заявила Захарова.

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал перспективы обмена Медведчука сдержанно: "Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации"

При этом Песков добавил, что если бы идеи Медведчука и его партии легли в основу государственной политики Украины, то никакой российской военной операции в Украине не было бы.

"Медведчук всегда был за мир, всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе", - заявил Песков.

Во всех своих публичных заявлениях Виктор Медведчук действительно неизменно повторял, что видит решение конфликта в Донбассе только мирным путем.

Автор фото, СБУ

"Я считаю, что никакая логика по поводу противостояния и эскалации насилия на Донбассе не может инициироваться ни одной из сторон, потому что это будет крах во всем… И хотя мира нет и не предвидится, лучше пусть будет так, чем будут жертвы, тяжелые последствия для людей и для инфраструктуры", - говорил он в интервью Би-би-си менее года назад.

За словами Медведчука о том, что между Россией и Украиной должны установиться "братские", "прагматичные", "взаимовыгодные", "добрососедские" взаимоотношения, стоят не просто голые идеологические конструкты.

Медведчук жил в Украине, он прекрасно знал, что многие украинские дети после аннексии Крыма и конфликта на востоке играют в войну по схеме "наши против русских", что с начала конфликта в Донбассе значительная доля украинцев видела именно Россию ответственной за потерю жилья, здоровья, близких людей - на вопросы об этом ему приходилось отвечать в том числе в интервью Би-би-си. И уж точно как опытный политик, видящий данные соцопросов, смотрящий украинские телеканалы, пусть даже не ходящий по украинским улицам, понимал, что вопросы о будущих взаимоотношениях России и Украины не терпят простых ответов.

"Конечно, я далек от мысли о том, что завтра мы объявим, что мы с Россией добрые соседи, мы дружим - и сразу все наладится", - говорил он.

"У нас (у Украины) когда-то были плохие отношения с Польшей из-за событий 1942 года (имеется в виду резня на Волыни - ред.). Но они же нормализовались", - доказывал он в другом интервью.

Транслировал ли он эту позицию Владимиру Путину во время своих разговоров о настроениях в украинском обществе, неизвестно. Сам Медведчук говорил, что не раз высказывал российскому лидеру свою позицию по поводу того, что Крым продолжает оставаться частью Украины - вероятно, будучи одним из очень немногочисленных собеседников Путина, способных сказать ему это в лицо.

В 2015 году российский публицист Михаил Зыгарь называл Медведчука "главным для Кремля источником информации о происходящем в Украине, главным советником и каналом связи", а сам Медведчук реагировал на эту цитату репликой: "Я бы хотел, чтобы их (каналов) было больше, чтобы не только я этим занимался, но и другие".

Поэтому вопрос о том, мог ли Виктор Медведчук остановить войну России против Украины или наоборот, ее приблизил, не в последнюю очередь зависит от того, появились ли в Кремле новые способы осознать происходящее в Украине после того, как в прошлом году кум Владимира Путина оказался под домашним арестом.

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