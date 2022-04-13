"Российские военные убили моего мужа, а меня изнасиловали"

Йогита Лимайе

Би-би-си, Киев

52 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

+18

В освобожденных украинской армией городах Киевской области есть немало людей, которым вряд ли суждено когда-либо полностью оправиться от пережитого ужаса. Корреспондент Би-би-си встретилась с женщинами, которые стали жертвами российских солдат, и ознакомилась с уликами совершенных преступлений.

ВНИМАНИЕ: в тексте подробно описаны случаи сексуального насилия

С 50-летней Анной (имя изменено) мы встретились в тихом сельском районе, в 70 км к западу от Киева.

Когда 7 марта к ним с мужем в дом ворвался вооруженный мужчина в форме российской армии, дома были оба супруга.

"Под дулом пистолета он отвел меня в соседний дом, приказал: "раздевайся, или я тебя расстреляю". А потом начал меня насиловать", - сквозь слезы вспоминает женщина.

Анна называет нападавшего "кадыровец" - молодой худощавый боец.

"Пока он меня насиловал, вошли еще четверо солдат. Я думала, что конец мне - но они его увели. Больше я его не видела", - говорит Анна.

Сама она считает, что спасшие ее бойцы - из другого подразделения российских войск.

Вернувшись домой, женщина нашла там раненого мужа. Когда тот бросился спасать Анну, боец выстрелил ему в живот.

Из-за непрекращающихся боев отвезти мужа в больницу не получилось, и через два дня он умер от полученного ранения.

Рассказывая свою историю, Анна почти непрерывно плачет. Особенно сильно - когда показывает место, где похоронила мужа. Пока вместо памятника или надгробия в изголовье могилы, вырытой самостоятельно, при помощи тех же соседей, - простой деревянный крест.

По словам Анны, с ней поддерживают связь сотрудники местной больницы, оказывая психологическую поддержку.

Подпись к фото, Мужа Анна похоронила в саду

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Военные, спасшие Анну от насильника, сами несколько дней прожили в ее доме. Взяв ее на мушку, требовали отдать им вещи убитого мужа.

Вели себя странно, словно были пьяные, вспоминает она, а когда ушли, Анна нашла и возможное объяснение, наткнувшись на оставленные мужчинами димедрол, клей и... женскую виагру. "Они на наркотиках сидят, - уверена женщина. - Большинство из этих людей - убийцы, насильники и мародеры. Нормальных там мало".

Уже после встречи с Анной мы услышали еще одну жуткую историю. По словам соседей, перед тем как изнасиловать Анну, тот же боец изнасиловал и убил еще одну женщину, лет примерно 40, жившую в одном из соседних домов.

Как рассказывают соседи, женщину вывели из дома и заперли в соседнем, стоявшем пустым, поскольку в начале войны его жители успели эвакуироваться.

Спальня, красиво оформленная комната, оклеенная богатыми обоями, - теперь место преступления. На матрасе и одеяле - большие пятна крови. В углу зеркало с надписью губной помадой, из которой можно узнать, где похоронена жертва.

Подпись к фото, На зеркале написано: "Замучена неизвестными людьми, похоронена российскими военными"

Другая соседка, по имени Оксана, говорит, что надпись оставили другие бойцы - тоже из числа российских военных. Они нашли женщину уже мертвой и похоронили ее тело.

"[Эти военные] сказали мне, что ее изнасиловали и то ли перерезали горло, то ли закололи - умерла она от потери крови. Много было крови, говорят", - вспоминает Оксана.

Могилу вырыли в саду ее дома. На следующий день после того, как мы там побывали, полиция извлекла останки погибшей, чтобы провести экспертизу. Одежды на теле не было, поперек горла шел длинный глубокий разрез.

Глава Киевской региональной милиции Андрей Небытов рассказал еще об одном случае, который расследуют его сотрудники. На окраине села, расположенного примерно в 50 км к западу от Киева, жила семья из трех человек: супружеская пара лет тридцати пяти с маленьким ребенком.

"9 марта к ним ворвались несколько российских бойцов. Мужчина пытался защитить жену и ребенка. Поэтому его вывели во двор и расстреляли, - говорит Небытов. - После этого двое солдат несколько раз насиловали его жену. Вроде уйдут, но потом вернутся - и всё по новой. Трижды возвращались - и каждый раз насиловали".

"Запугали женщину, мол, будешь сопротивляться - сыну твоему не поздоровится. Она от страха за ребенка и не сопротивлялась".

Перед уходом бойцы подожгли дом и застрелили хозяйских собак.

Подпись к фото, Так теперь выглядит дом, где жила семья. Тела собак лежат во дворе (на фото не попали)

Женщине с ребенком удалось бежать и добраться до полиции, говорит Небытов. Сотрудники записали ее показания.

Поехали собирать в доме улики - а дома и нет: один кирпичный каркас остался. Чудом уцелевшие следы прежней мирной жизни лежат в обугленных руинах.

На пепелище мы увидели детский велосипед, плюшевую лошадку, поводок для собаки и пару зимней мужской обуви.

Подпись к фото, Детская игрушка у пепелища

Застреленного мужчину похоронили соседи, в саду. Сейчас его тело эксгумировано для экспертизы: дело планируется передать в международный суд.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова говорит, что документы сейчас собирают сразу по нескольким аналогичным делам.

"В подвале одного из домов в Буче во время оккупации держали и регулярно насиловали примерно 25 девушек и женщин, в возрасте от 14 до 24 лет, - рассказывает она. - Девять из них забеременели".

"Российские военные сказали, что будут продолжать их насиловать, пока те больше даже думать не смогут о сексе - чтобы они никогда не родили украинских детей".

Подпись к фото, Людмила Денисова говорит, что случай Анны не уникален: убийства и изнасилования на войне - дело обычное

По словам Денисовой, с пострадавшими работают операторы службы психологической поддержки, информация о доступной помощи распространяется в мессенджерах типа Telegram.

"Одна из позвонивших по горячей линии - женщина 25 лет - рассказала, что прямо у нее на глазах, на улице, российские военные изнасиловали ее 16-летнюю сестру. Пока насиловали, кричали, мол, так будет с каждой нацистской проституткой", - говорит Денисова.

В ответ на вопрос, можно ли оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации, омбудсмен пожимает плечами.

"На данный момент это совершенно точно невозможно: не все пока готовы рассказать, что с ними произошло. Большинство из пострадавших сейчас обращается за поддержкой к психологам, а чтобы зафиксировать преступление, они должны дать показания в полиции", - объясняет она.

По ее словам, в Украине хотят, чтобы был создан специальный трибунал ООН, для суда лично над Владимиром Путиным - по обвинениям в военных преступлениях, включая и изнасилования.

"Как такое вообще может происходить в XXI веке? - плачет Анна. - Во имя чего? Вот что я хочу спросить у Путина".