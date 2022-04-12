Почему Россия потеряла в войне с Украиной так много танков?

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский танк, подбитый под Киевом

Согласно подсчетам, Россия за два месяца с начала вторжения в Украину потеряла уже сотни танков.

Военные эксперты относят это на счет современных противотанковых систем, которыми Запад снабжает украинскую армию, и на неумелое использование бронетехники российскими военными.

Насколько велики российские потери в танках?

Украинская сторона утверждает, что Россия потеряла уже более 680 танков. Военно-аналитический блог Oryx, который ведет учет российских потерь в Украине на основе фотографий с места событий, считает, что с уверенностью можно сказать о потере более чем 460 танков и более чем 2 тыс. бронемашин.

По данным Rand Corporation Международного института стратегических исследований (IISS) на начало конфликта у России было в общей сложности 2700 танков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Десятки российских танков были подбиты с помощью ПТРК "Джавелин"

Насколько эффективны противотанковые комплексы?

В самом начале конфликта США поставили Украине 2 тыс. противотанковых ракетных систем (ПТРК) "Джавелин" и с тех пор прислали туда еще 2 тыс. этих систем.

Траекторию ракеты "Джавелин", как утверждает производитель, компания Lockheed Martin, можно задать так, чтобы боеголовка взорвалась над верхней, наиболее уязвимой броней танка.

Многие российские танки снабжены системой реактивной динамической защиты, которая при подрыве призвана поглощать удар ракет. Однако "Джавелин" оснащен сразу двумя боеголовками. Одна подрывает динамическую защиту, вторая пробивает собственно танковую броню.

Великобритания отправила Украине не менее 3600 противотанковых систем нового поколения NLAW, которые также сконструированы так, чтобы подрываться над относительно слабо защищенной сверху танковой башней.

"Джавелин" и NLAW - это очень мощное оружие, - говорит эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнолдс. - Без этой убойной силы ситуация в Украине была бы совсем иной".

Кроме того, США поставляют в Украину 100 противотанковых беспилотников.

Эти аппараты, именуемые "дронами-камикадзе", могут быть задействованы за многие километры от оператора. Они зависают над танком и падают на него сверху, уничтожая с помощью встроенной в них боеголовки.

В чем недостатки российской военной тактики?

Сегодня российская армия предпочитает действовать на уровне так называемых батальонных тактических групп (БТГ), которые являются подразделениями, имеющими все силы и средства для самостоятельного выполнения поставленной боевой задачи, в составе которых есть танки, артиллерия и пехота.

Точный состав этих подразделений может варьироваться. Они снабжены танками и бронемашинами, однако в них сравнительно мало стрелков.

"Дело в том, что Россия испытывает нехватку солдат, а БТГ позволяют создать боеспособное подразделение, обладающее сильным ударом," - говорит профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен. - Они предназначены для быстрых атакующих ударов с применением большой огневой мощи. Однако у них слабое пехотное сопровождение, которое не может защитить их и отвести удар в случае нападения на бронеколонну. Так что российская армия в этом смысле напоминает боксера, обладающего отличным правым хуком и "стеклянной челюстью".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Танк наименее защищен от удара сверху, именно эту особенность используют современные противотанковые системы

По словам профессора O'Брайена, отсутствие у российской армии воздушной разведки привело к тому, что украинские войска легко устраивали засады на российские танковые колонны.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел колонны российских танков. Видео

"В начале конфликта Россия не смогла добиться полного превосходства в воздухе, поэтому они не могли вести воздушную разведку и отмечать передвижения украинских войск, - говорит эксперт. - А это значит, что украинские войска могли занимать выгодные огневые позиции для засад и нанести российской армии большой ущерб".

Хорошо ли обучены российские танкисты?

По данным Oryx, половина потерь российских танков приходится не на подбитые или поврежденные противником, а на захваченные в плен или брошенные машины.

Эксперты списывают это на промахи с обеспечением и некомпетентность российских солдат.

"Мы видели фото российских танков, которые буксируют тракторами украинские фермеры, - отмечает профессор O'Брайен. - Некоторые из этих танков были брошены просто потому, что у них кончилось горючее. Это прокол с обеспечением. Другие застряли в весенней грязи, потому что командование просчиталось со сроками наступления".

Подпись к фото, Такие картины стали привычными в Украине: трактора тянут на буксире российскую военную технику

"Российские сухопутные части комплектуются в большой степени из призывников, а это боевая сила низкого или среднего качества", - поясняет Ник Рейнолдс.

"Многие танки были брошены из-за того, что водители не справились с управлением. Некоторые съехали с мостов, другие попали в канавы, и у них слетели гусеницы. Войскам недостает умения обращаться с техникой. Но часто солдаты просто бросают технику и бегут. Так что желание воевать тоже отсутствует".

Украинские власти вынуждены были даже выпустить инструкции о том, как гражданам следует сдавать покинутую военную технику.