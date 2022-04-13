"Русские русских не хоронят". Как арт-протест в России отвечает на войну с Украиной

час назад

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Автор фото, Party of the dead/VK.com

После вторжения России в Украину по всему миру проходят массовые антивоенные акции. В самой же России публичные акции протеста против войны редки и немногочисленны. Одна из причин этого - введенные российскими властями новые репрессивные меры, которые увеличивают угрозу задержания и уголовного преследования. На этом фоне особенно заметны акции арт-активистов. Би-би-си поговорила с их организаторами и участниками.

"Мертвым война не нужна"

Активисты художественного проекта "Партия мертвых" начали свою антивоенную кампанию еще до вторжения России в Украину. 22 февраля художники сфотографировались на Пискаревском кладбище Петербурга с плакатами "Мертвым война не нужна", "Мало им трупов" и "Российское могущество прирастать будет могилками".

При этом их лица - традиционно для акций "Партии мертвых" - были скрыты за масками в форме черепов.

Автор фото, PArty of the dead/VK.com

"Это нужно не мёртвым, это нужно живым - Путину и его друзьям, фсбшникам, единороссам и прочим желающим побряцать оружием вокруг газовой трубы", - говорилось в телеграм-канале "Партии мертвых".

"Партия мертвых" появилась в 2017 году. "Мы пытались как-то отвечать на милитаристскую политику российского государства. На использование "Бессмертного полка" в целях оправдания милитаристской политики, агрессивной политики смерти, которую ведет российское государство", - рассказывает представитель арт-проекта, попросивший об анонимности.

Помимо критики милитаризма, художники высказывались и на другие общественно-политические темы. Например, выходили на акцию протеста против пенсионной реформы с плакатом "Жизнь трудна, но, к счастью, коротка", устраивали "некропикет" на кладбище против поправок в Конституцию с лозунгами "Да, смерть! Да, поправки!", "За Конституцию - не чокаясь" и "Поправки - что мертвым припарки".

В ноябре прошлого года активисты "Партии мертвых" вышли с пикетом против ликвидации "Мемориала" (занесен властями России в список "иностранных агентов") с лозунгом "Не помним, не знаем, можем повторить".

По словам представителя "Партии мертвых", акция на Пискаревском кладбище 22 февраля была реакцией на признание Путиным самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которое, как почувствовали тогда художники, стало знаком скорого начала войны.

"Нам все это [признание самопровозглашенных "республик"] показалось в тот момент началом каких-то очень страшных, очень нехороших событий. В общем-то, так оно и вышло. Но в тот момент у нас было ощущение, что это все еще можно каким-то образом предотвратить", - рассказывает он.

"Во всяком случае, мы были уверены, что Россия введет войска в Украину, - продолжает он. - Но мы тогда не думали, что они станут бомбить Киев и другие украинские города. Нам казалось, что все это ограничится востоком Украины. То есть даже в тот момент при самых мрачных прогнозах мы всерьез не рассматривали такую возможность".

Автор фото, Party of the dead/VK.com

Место для акции - Пискаревское кладбище, по словам представителя "Партии мертвых", было выбрано неслучайно. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Пискаревское кладбище, место массового захоронения жертв блокады, приехал Путин и возложил венок к монументу "Матери-родины".

Делал он это в одиночестве - из-за приезда Путина кладбище временно закрыли, и петербуржцы, в том числе блокадники, которые в этот день ежегодно приходят на Пискаревское кладбище почтить память жертв блокады, были вынуждены ждать за забором, пока президент возложит цветы.

"Путин в такой пустоте, в вакууме ходил совершать этот ритуал, что тоже представлялось нам каким-то очень извращенным деянием, которое очень превратно истолковывает историческую память, проявлением приватизации этой исторической памяти со стороны российской власти. Мы решили, что надо на это ответить, надо как-то очень громко заявить этому всему "нет". Поэтому мы вышли на то же самое место, где незадолго до этого был Путин. Чтобы изгнать его оттуда, чтобы вернуть это кладбище мертвым", - объясняет собеседник Би-би-си.

"Русские русских не хоронят"

На одиннадцатый день войны, 7 марта, "Партия мертвых" провела очередной антивоенный перформанс - на этот раз он был посвящен российским военным потерям в Украине. Активисты сфотографировались с плакатами "Своих не бросаем (только их трупы)", "Матери! Ваши дети - фейк" и "Русские русских не хоронят".

Автор фото, Party of the dead/VK.com

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Эта акция, по словам представителя "Партии мертвых", была реакцией на то, что он называет "некрополитикой России": "Некрополитика - это такая тенденция, которая продолжается уже многие годы. Когда жизнь граждан Российской Федерации особо высоко не ценится и эти граждане используются просто как ресурс, как расходный материал. Соответственно жизнь граждан других, соседних государств, также ни во что не ставится. Они превращаются просто в расходный материал этой некрополитики, которая уже не может удержаться в рамках одного государства".

"Нам казалось, что многое из того, что нам на тот момент было известно о происходящем в Украине, очень хорошо характеризует эту российскую некрополитику. То, что тела погибших солдат, и не только солдат, а самых разных военных, просто валяются в полях и гниют. И никто их не вывозит. Никто даже не сообщает, сколько там военных, сколько там погибло", - продолжает он.

С момента вторжения России в Украину российское минобороны сообщало о своих военных потерях лишь дважды: 2 марта ведомство заявило о 498 погибших военных, 25 марта - что погиб 1 351 военнослужащий.

По состоянию на 5 апреля Би-би-си на основе изучения официальных публикаций удалось установить имена 1083 российских военных, погибших в Украине (сейчас в этом списке уже более 1200 имен)

Во время этой акции художники снова скрыли лица за масками в форме черепов - анонимность была чертой "Партии мертвых" с момента ее создания. "В последнее время анонимность помогает оставаться более-менее в безопасности. По крайней мере, мы не делаем за ментов их работу", - добавляет представитель арт-проекта.

Местом проведения акции стало одно из кладбищ в Петербурге. "Кладбища - такое странное место в последнее время… - рассуждает собеседник Би-би-си. - Они превращаются в одно из немногих оставшихся публичных мест для возможности какого-то политического высказывания. Потому что они не особо охраняемые, там обычно нет камер наблюдения. Так что это такой safe space для протестной активности в России".

Автор фото, Party of the dead/VK.com Подпись к фото, Инсталляция "Партии мертвых" "Подснежники русской весны", март 2022 г.

"Люди увидят, что есть кто-то, кто не хочет молчать"

84-летний художник Владимир Овчинников из Боровска Калужской области после вторжения России в Украину сделал серию антивоенных работ на улицах города: международный символ мира на автобусной остановке, голуби мира на воротах, украинский флаг с надписью "Нет войне", девочка в одежде цветов украинского флага и надписью "Остановиться".

Автор фото, VLADIMIR OVCHINNIKOV/PERSONAL ARCHIVE

По мнению Овчинникова, такое уличное искусство гораздо более действенно, чем, например, подписание петиций против войны, так как оно наглядно, заметно и заставляет прохожих задуматься.

"Почему на улицах? Это мой формат обращения к общественности. Я 20 лет занимаюсь настенной живописью. И все, что хочу сказать, заявить гражданскую позицию, я это делаю на стене. Так очень удобно. Все доходчиво очень, наглядно и очень действенно. Все горожане, все приезжие могут увидеть. Таким образом я обращаюсь и выражаю свою гражданскую позицию по этому вопросу", - говорит он.

Владимир Овчинников широко известен в Боровске. На протяжении последних десятилетий он занимался в городе настенной живописью и расписал за это время более сотни домов. Начинал Овчинников с пейзажей, но затем обратился к теме массовых репрессий. В 2015-2016 годах он предпринял несколько попыток создать мемориальную галерею, изобразив на стенах города портреты убитых в сталинские годы боровчан, но оба раза работы уничтожали вандалы.

В октябре 2021 года Овчинников сделал в Боровске новую работу ко Дню жертв политических репрессий 30 октября - надпись "Помните, 1937 может повториться" на стене одного из домов. Ранее за подобные работы он уже получал штрафы по административной статье о порче имущества.

Художник почти 20 лет добивался установки в Боровске памятника жертвам политического террора с именами репрессированных жителей. По этому вопросу он встречался с калужским губернатором, который после той встречи дал распоряжение поставить в городе такой мемориал.

В октябре 2017 года памятник открыли - на центральной площади города установили большой гранитный валун, привезенный с Соловков. Власти обещали позже сделать полноценный памятник с именами и фамилиями жертв репрессий, но пока это обещание не выполнено.

Когда Россия начала войну с Украиной, высказаться против нее Овчинникова просили местные жители, рассказывает он: "Я хотел заявить свою позицию. Меня здесь хорошо знают, и были даже ко мне обращения людей, что я должен от своего имени, но в то же время от имени многих людей, сделать такое заявление. Чтобы это было у всех на виду, и все могли подумать на эту тему".

Автор фото, Vladimir Ovchinnikov/Personal archive

2 марта он сделал первую работу своей антивоенной серии - нарисовал две каски, с российским и украинским флагами, пробитые пулями. 5 марта художник вернулся к работе, чтобы дополнить ее словами "Остановите войну": "Но когда подошел, увидел, что там уже ничего нет - закрасили. Я тут же восстановил эти каски и написал - "Остановите войну".

"Тут же на месте оказался полицейский. Меня взяли, посадили в машину, привезли [в отделение]", - рассказывает Овчинников. В отделении полиции, по его словам, ему выписали предостережение: "Там было сказано, что я испортил фасад, и чтобы я этого больше не делал".

4 марта Госдума приняла поправки, которые вводят уголовную и административную ответственность за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил и их дискредитацию. В тот же день соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, и уже на следующий день поправки вступили в силу.

В результате в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появилась новая статья 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации). Для простых граждан она предполагает в качестве наказания штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тыс. рублей.

Если после первого задержания Овчинникова за антивоенный рисунок полицейские ограничились предупреждением, то в конце марта в отношении него уже завели дело по новой административной статье. Поводом стала работа, которую он сделал 25 марта: девочка в платье цветов украинского флага, на которую падают бомбы, и надпись "Остановиться".

Автор фото, Vladimir Ovchinnikov/Personal archive

"За эту работу на меня на следующий день завели дело. Полицейский приехал ко мне домой, уже с готовым протоколом. В протоколе сказано, что я нарисовал такую картинку и что это мое деяние подпадает под действие статьи 20.3.3 часть 1 КоАП", - рассказывает Овчинников.

При этом на тот момент, по словам художника, он даже не знал, что в административном кодексе появилась такая статья: "Я не знал про этот пункт КоАП. Я узнал о нем только из протокола, когда вчитался в него. Мне объяснили, что я дискредитирую армию. Но в моем рисунке нет дискредитации армии как таковой - что она мародерствует, что она неправильно ведет себя по отношению к гражданскому населению, в моем рисунке этого нет. Но когда я вчитался в текст, я увидел, что речь идет о дискредитации использования армии".

Автор фото, Vladimir Ovchinnikov/Parsonal archive

8 апреля суд в Боровске назначил Овчинникову 35 тыс. рублей штрафа.

"Как только появились сообщения, что меня оштрафовали, мне сразу стали писать: "мы хотим вам помочь, оплатить штраф", "мы с вами единомышленники" и так далее. Я не стал отказываться от этих денег, потому что люди тоже хотят как-то выразить свою позицию перечислением этих денег", - рассказывает он.

В итоге, по его словам, он получил около сотни переводов, и собранные деньги покрыли бы оплату нескольких таких штрафов. Остаток собранных средств художник планирует потратить на выпуск альбома со своими работами, в том числе антивоенными.

"У нас наглядная агитация всегда считалась очень действенной. Если многие увидят, что есть кто-то, кто не хочет молчать, то, может, и сами что-то скажут, выступят. Что-то поймут, начнут обсуждать. Думаю, что это должно действовать", - рассуждает Овчинников.

"Прорвать городское пространство"

30 марта масштабную акцию "Мариуполь 5000" запустило "Феминистское антивоенное сопротивление". Поводом для акции стало происходящее в Мариуполе, украинском портовом городе на Азовском море, который более месяца находится в осаде и непрерывно обстреливается российскими войсками.

Украинская сторона ранее заявляла, что за время блокады в городе погибли не менее пяти тысяч местных жителей. А 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью CNN заявил, что, по новым предварительным данным, в Мариуполе погибло до 22 тысяч человек (что в условиях продолжающихся боевых действий невозможно независимо подтвердить - более точные цифры, возможно, станут известны только после окончания войны, и украинские власти уже предупредили, что действительность превзойдет кошмар Бучи).

Автор фото, femagaimstwar/telegram Подпись к фото, Крест, установленный в одном из городов России в рамках акции "Мариуполь 5000"

По рассказам жителей Мариуполя, трупы погибших при обстрелах лежат прямо на улицах города, и люди хоронят мертвых прямо во дворах домов. Мировую прессу обошли фотографии свежих могил с наспех поставленными крестами во дворах мариупольских многоэтажек.

"Россия продолжает отрицать свою ответственность, а пропагандисты рассказывают в новостях, что Мариуполь разбомбила сама Украина. Это ложь и оскорбление памяти погибших. Власти РФ делают все, чтобы уничтожить у своих граждан эмпатию и сострадание. Гражданам не показывают фотографий убитых и раненых, они не видят фотографии могильных крестов возле детских площадок", - говорится в заявлении "Феминистского антивоенного сопротивления".

В рамках акции "Мариуполь 5000" активистки движения предложили всем желающим россиянам установить во дворе любого дома самодельные кресты с табличкой в память о погибших в Мариуполе. Таким образом активистки хотят показать россиянам, которые ничего не знают о происходящем в Мариуполе, "ландшафт войны".

"Цель акции - в первую очередь прорвать городское пространство. Когда в городе ты находишься, кажется, что всё вроде бы нормально, все живут как и раньше, машины ездят, люди ходят на работу. А такая акция может у кого-то срезонировать, на что-то повлиять, возможно. Хочется в это верить, по крайней мере", - объясняет одна из активисток движения, попросившая об анонимности.

По ее словам, на призыв откликнулись люди по всей стране. На данный момент, по информации движения, установлено около тысячи крестов в 50 городах России.

Сначала активистки анонсировали, что акция будет проходить 2-3 апреля, но потом решили сделать ее бессрочной. Такое решение они приняли после того, как стало известно о массовых убийствах в Буче - городе в Киевской области, который в течение месяца контролировали российские военные и в котором после их ухода на улицах остались лежать десятки тел убитых жителей.

"После Бучи стало появляться много крестов именно про Бучу. Мы решили поддержать это и написали пост о том, что можно писать не только про Мариуполь, но и про другие города", - рассказывает собеседница Би-би-си.

По ее мнению, акция вызвала такой отклик в том числе и потому, что в условиях, когда протестные митинги в России фактически оказались под запретом, людям хочется как-то высказывать свое мнение.

"В России перестали проходить какие-то массовые митинги, и люди хотят хоть как-то участвовать. А это довольно безопасный формат. Условно безопасный, конечно, потому что у нас как минимум три задержания, связанных с этой акцией. Это условно безопасный формат, в котором люди могут выразить свою точку зрения, свой взгляд на происходящее в Украине", - говорит она.

По ее словам, движению известно о трех случаях, когда в отношении участников акции заводили дела по административной статье о дискредитации российской армии - в Москве, Нижнем Новгороде и еще одном городе, назвать который собеседница Би-би-си отказалась. Там, по ее словам, дело завели в отношении несовершеннолетней девушки, которая установила крест рядом со своим общежитием. Суды по этим делам еще не прошли.

Автор фото, femagainstwar/telegram

"В Москве была история доноса жителя дома. Потом он вызвал полицию, они отследили по камерам и задержали [участниц]. Один случай был с несовершеннолетней девушкой, которая установила крест у своего общежития, не могу сказать город. К ней тоже пришли полицейские, выследили по камерам", - рассказывает собеседница Би-би-си.

По ее словам, в основном люди устанавливают кресты ночью. "Несколько раз нам писали, что мемориалы не убирают, что они еще стоят, что рука у кого-то не поднимается их убрать. Или, наоборот, пишут, что кто-то подошел, пнул, растерзал, разбросал. Сбивают прохожие, убирают коммунальщики. Все по-разному реагируют на это, но вызвать реакцию - это тоже одна из целей акции", - добавляет она.

"Феминистское антивоенное сопротивление" появилось на следующий день после вторжения России в Украину. На данный момент в телеграм-канале движения почти 30 тысяч подписчиков. По словам собеседницы Би-би-си, создание движения было "спонтанным решением некоторого числа активисток".

"Несколько активисток просто скоординировались друг с другом и решили запустить такое феминистское действие, создать сообщество, в котором феминистки могли бы объединиться, чтобы выражать свою точку зрения, делать акции, выступать против войны, - говорит она. - Мы позиционируем себя как горизонтальное движение. У нас есть координаторки, которые ведут соцсети и прочее, но активисткой ФАС может считать себя любая и любой, кто разделяет наши взгляды на происходящее и кто хочет таковым себя считать".

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