Листовки вместо ценников, "Война и мир" вместо лозунгов. Какие антивоенные акции проходят в России и как преследуют их участников

19 минут назад

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Автор фото, Bumaga

В среду суд в Петербурге отправил в СИЗО художницу Александру Скочиленко, которая заменила ценники в супермаркете на листовки с протестом против начатой Россией войны в Украине. Акции с ценниками проходили и в других российских городах и стали одной из форм публичного протеста против войны. Такие акции стали поводом для уголовного и административного преследования со стороны властей. Би-би-си собрала примеры некоторых прошедших в России резонансных антивоенных акций и рассказывает истории их участников.

Антивоенные ценники

По данным "ОВД-Инфо" (правозащитный проект признан в России "иностранным агентом"), с 24 февраля в связи с антивоенными акциями в России были задержаны более 15 тысяч человек. Активисты выступают против войны в Украине не только на улицах или в соцсетях, но и в продуктовых магазинах. Для наглядной агитации они используют держатели для ценников, размещая в них листовки такого же размера.

Одна из первых акций, по данным Sota, прошла в казанском магазине "Ашан" 2 апреля. Активисты Азат Сабмров и Ирина Бадердинова вставили листовки на место ценников с текстами о действиях российских военных. Например, о разрушениях в Мариуполе. Спустя несколько дней полиция прислала активистам уведомление с вызовом в отдел для составления протокола.

Автор фото, t.me/protest_kzn

7 апреля стикеры с надписями "Не стреляй", прикрепленные к детским игрушкам, появились в петербургском магазине "Лента". Сотрудники увидели, как одна из посетительниц снимала листовки на телефон, и сочли, что она организовала акцию, писало издание "Ротонда". Женщину задержали, в отношении нее составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Наиболее жесткие последствия вызвала акция петербургской художницы Александры Скочиленко. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы по делу о распространении "фейков" о российской армии. У нее прошел обыск, затем ее допрашивали ночью, а 13 апреля суд в Петербурге отправил ее в СИЗО до 1 июня.

По версии следствия, 31 марта Скочиленко размещала поверх ценников в магазине "Перекресток" листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе. Сотни мирных жителей использовали здание мариупольского драматического театра в качестве бомбоубежища. 16 марта по нему был нанесен авиаудар, который, по данным городского совета Мариуполя, привел к гибели около 300 человек.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мариуполь: как выглядел город до и после начала войны

С начала войны в этом портовом городе на Азовском море завязались самые тяжелые бои между вооруженными силами Украины и объединенными силами российской армии и самопровозглашенных "республик". В начале марта Мариуполь фактически оказался в блокаде и в итоге - на грани гуманитарной катастрофы. Российские власти настаивают, что армия не обстреливает мирных жителей, а погибшие - жертвы "провокаций украинских националистов".

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Именно с содержанием листовок связано уголовное, а не административное, как за аналогичные акции, преследование петербургской художницы. "Потому что в тех ценниках [у других активистов] были просто высказывания против войны, а в Сашиных - информация о якобы действиях Вооруженных сил РФ", - объяснил Би-би-си ее адвокат Дмитрий Герасимов.

Александре Скочиленко инкриминируют ч.2 207.3 УК РФ - "распространение заведомо ложной информации" по мотивам "политической вражды" в отношении социальной группы. Уголовное преследование по этой части статьи подразумевает более жесткий состав преступления, чем только за факт "распространения".

Из-за расстановки листовок с надписью "Нет войне" в гипермаркете "Лента" 12 апреля был задержан реаниматолог роддома в Петербурге Андрей Македонов. Он рассказал Би-би-си, что утром после ночной смены в больнице он разместил 16 листовок в свободных местах между ценниками - "чтобы кто-нибудь увидел и задумался". Это увидел охранник и на выходе из магазина сдал врача полиции.

На Македонова составили протокол по статье 20.3.3. КоАП - о дискредитации вооруженных сил. В документе (есть у Би-би-си) говорится, что мужчина "искажал и дискредитировал задачи использования Вооруженных сил РФ и сами Вооруженные силы", при этом его действия "не содержат уголовно-наказуемого деяния". Македонов записал в протоколе, что не согласен с такой трактовкой, отметив, что факт сопротивления войне не приравнивается к дискредитации военных.

Подпись к фото, Реаниматолог Андрей Македонов

Узнав об уголовном деле Александры Скочиленко за акцию с ценниками, Андрей Македонов сказал Би-би-си: "Конечно, это страшно. Такого не должно быть, любой мирный протест не подсуден".

С начала войны в Украине Македонов был трижды задержан в связи с акциями протеста.

За Толстого и даже за Путина

По всей России проходят серии одиночных пикетов с антивоенными заявлениями. На их участников составляют протоколы по статье о дискредитации российских вооруженных сил, а также о нарушении правил проведения акций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил была введена в начале марта. С этого момента в суды поступило более 600 материалов по этой статье, писал РБК со ссылкой на данные статистики ГАС "Правосудие".

10 апреля житель Москвы Константин Голдман был задержан в Александровском саду. Он держал в руках книгу "Война и мир" Льва Толстого у гранитного блока, посвященного Городу-герою Киеву. В отделе полиции на него составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции.

Адвокат Алан Качмазов, представляющий интересы Константина Голдмана, рассказал Би-би-си, что полдицейские обратили внимание на акцию после обращения прохожей. "Голдман не произносил ни слова. Он лишь держал книгу, том первый, в том виде, котором она была издана, без надписей или искажений", - рассказал Качмазов.

Суд рассмотрит дело в отношении Голдмана 18 апреля.

Суд в Уфе уже вынес решение за аналогичную акцию. 22-летнюю Елену Богданову оштрафовали на 30 тысяч рублей после того как 8 марта она вышла на площадь в национальном костюме, сообщал "Коммерсант". Ее тело было обмотано колючей проволокой, рот заклеен скотчем. Богданова держала в руках белые цветы и том "Войны и мира".

По мнению адвоката Алана Качмазова, подобные случаи - "правовой беспредел" в отношении граждан, которые имеют право выражать свои взгляды. "Люди выходят на акции со словами о том, что гибель мирных жителей - это большое зло, и эти заявления расценивают искаженно", - отмечает Качмазов.

А петербургский активист Артур Дмитриев был оштрафован после одиночного пикета с плакатом, на котором была цитата из выступления президента России Владимира Путина. "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - эту фразу Путин произнес на параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2021 году. 7 апреля Дмитриев провел одиночный пикет у станции метро "Парнас", держа в руках листовку с этими словами. Его задержали, мужчина провел ночь в отделе полиции, после чего суд назначил ему 30 тысяч рублей штрафа.

Против Z

В Бурятии за "публичную дискредитацию" российских вооруженных сил трижды оштрафовали тренера по стрельбе из лука Валерия Яковлева. В конце марта он несколько раз сорвал букву Z из георгиевской ленточки с двери Онохойской детской спортивной школы.

Символы поддержки российских военных появились на здании по инициативе директора школы Инессы Карпуковой, рассказал Яковлев изданию "Люди Байкала". Тренера возмутило размещение милитаристского знака на здании детской школы. "Я считаю, что дети вне политики, - сказал он. - Они тренируются. Все остальное им - до лампочки".

Директор школы объяснила обращение в полицию требованиями российского законодательства. "Сейчас федеральный закон вышел, и сам Путин сказал, что нужно пресекать все какие-то экстремистские действия, которые против российской армии и против военных операций. Поэтому мы пошли на данные моменты", - сказала она.

Заиграевский районный суд 5 апреля признал Яковлева виновным в двух эпизодах "дискредитации" ВС РФ и оштрафовал на 60 тысяч рублей. Через несколько дней ему вменили еще один эпизод, и общая сумма штрафа увеличилась до 90 тысяч рублей.

После публикации истории пользователи соцсетей начали сбор средств для Яковлева. За несколько дней ему на карту прислали около 200 тысяч рублей. Редакция издания "Люди Байкала" сообщила, что получила десятки писем от читателей с просьбой поделиться реквизитами тренера.

"Тот момент, когда у тренера из глубинки больше смелости и достоинства, чем у олимпийских чемпионов", - отмечалось в одном из сообщений.

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