Многомиллионная британская недвижимость попавших под санкции российских олигархов. Расследование Би-би-си

Джеймс Оливер, Нассос Стилиану и Стив Суонн

BBC Panorama и BBC News

16 минут назад

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Как показал проведенный Би-би-си анализ, около десятка россиян, попавших под международные санкции, владеют в Британии собственностью примерно на 800 млн фунтов.

Действительно, за последние два десятилетия так называемые олигархи, которые считаются близкими к Кремлю, вложили немало средств в роскошную собственность за пределами России.

В ходе расследования Би-би-си было выявлено, что многие из этих людей считают Британию своим домом. Так, в числе собственности, которую скупали люди, имеющие связи с российским президентом Владимиром Путиным, оказались многомиллионные загородные особняки на юге Англии и роскошные квартиры в самых дорогих районах Лондона.

В общей сложности США, Великобритания и Евросоюз наложили санкции более чем на тысячу российских физических и юридических лиц, причем большинство из них попало под санкции после вторжения России в Украину.

Эти меры были приняты с целью нанести урон российской экономике и наказать самого президента Путина, его высокопоставленных чиновников и людей, которые извлекают выгоду из путинского режима.

В результате во всем мире тщательной проверке подверглись активы тех, кто связан с ближним окружением Путина.

Как показало расследование, выявление истинных владельцев британской недвижимости часто осложняется тем, что эти люди владеют собственностью через подставные компании, зарегистрированные в засекреченных офшорах.

Чтобы докопаться до информации о том, кто и чем владеет, Би-би-си тщательно изучила ставшие достоянием общественности офшорные документы, записи земельного кадастра Великобритании и судебные документы, а также предыдущие отчеты по этой теме.

Некоторые лица при этом отрицают, что владеют особняками, а значит, до этой недвижимости с нынешними санкциями не дотянуться.

Среди недвижимости, имеющей отношение к российским гражданам, находящимся под санкциями, имеется:

Портфель недвижимости стоимостью £230 млн ($302 млн) Романа Абрамовича

Викторианский особняк за £65 млн на севере Лондона с разрешением на строительство в нем сигарной комнаты и винного погреба

Особняк в Саррее, который находится в центре судебного разбирательства с участием бывшего спарринг-партнера Путина по дзюдо

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В начале марта правительство Великобритании наложило санкции на Романа Абрамовича, который неделей ранее попытался выставить на продажу футбольный клуб "Челси".

Миллиардер владеет обширным портфелем британской недвижимости, который включает свыше 50 роскошных резиденций, в основном на Фулхэм-роуд на западе Лондона. Кроме того, через британскую компанию Fordstam Limited он владеет десятками квартир в Челси Вилладж. Плюс, как следует из записей земельного кадастра, ему принадлежит гостиница и жилой комплекс рядом со стадионом "Стэмфорд Бридж" в Челси.

Но его самая дорогая лондонская собственность - это дом с 15-ю спальнями на улице, прозванной Миллиардерской. На ней стоят огромные особняки в итальянском стиле, которые так любит аристократия, послы, ну и олигархи.

Абрамович приобрел эту собственность на западе Лондона через офшорную компанию в 2011 году, предположительно заплатив за нее £90 млн. В 2016 году он получил разрешение провести там реконструкцию за £28 млн, которая включала строительство подземного бассейна, однако проект так и не был осуществлен.

В документации, которая была подана на одобрение в местный совет, уже существовавший в особняке бассейн был описан как крошечный и не позволяющий с комфортом заниматься плаванием.

В 2017 году Абрамович воспользовался все той же Fordstam Limited, чтобы купить квартиру рядом с Кингз-роуд за £8,7 млн. В 2019 он заплатил £22,3 млн за трехэтажный пентхаус в заднии бывшей электростанции на Лотс-роуд в Челси.

Абрамович отказал Би-би-си в просьбе дать комментарий по поводу его недвижимости.

3 марта правительство Великобритании полностью заморозило активы и запретило въезд в страну Алишеру Усманову из-за "тесных связей миллиардера с Кремлем". Ранее такой же шаг предпринял в отношении российского олигарха и Евросоюз.

Родившийся в Узбекистане предприниматель и бывший акционер футбольного клуба "Арсенал" является компаньоном мажоритарного акционера клуба "Эвертон" Фархада Мошири, который, в свою очередь, является председателем компании Усманова USM Holdings. Клуб "Эвертон" приостановил все сделки с компаниями Усманова, в том числе отказался от спонсорства тренировочных площадок клуба со стороны USM.

Состояние Алишера Усманова оценивается в $18,4 млрд (£14 млрд), что, по данным британского правительства, включает резиденцию Бичвуд-хаус в Хайгейте на севере Лондона и поместье XVI века Саттон Плейс в Саррее.

Однако как заявил представитель Усманова, большая часть недвижимости миллиардера в Британии, а также яхта стоимостью $600 млн (£456 млн) ранее были "переданы в безотзывный траст", что потенциально вывело их из-под санкций.

Определить, кому принадлежат два дома, на которые обратили внимание британские власти, будет чрезвычайно сложно. Владение ими осуществляется через сложную сеть трастов и компаний, зарегистрированных в таких местах как Виргинские острова, которые до недавних пор не требовали раскрывать имя истинного владельца.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Резиденция Бичвуд-хаус в Хайгейте на севере Лондона

Усманов приобрел Бичвуд-хаус в 2008 году за £48 млн при помощи офшорной компании.

В рамках расследования, проводимого совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей, Би-би-си ознакомилась с документом, из которого следовало, что в 2005 году Усманов через две кипрские компании получил ипотеку на частичное финансирование покупки Саттон Плейс.

Двое племянников Усманова также владеют собственностью на севере Лондона на миллионы фунтов стерлингов.

Вводя санкции против Олега Дерипаски, правительство Великобритании назвало его владельцем состояния в 2 миллиарда фунтов и "некогда деловым партнером" Романа Абрамовича.

В начале марта во время судебных слушаний сообщалось, что Дерипаска - владелец многомиллионного портфеля недвижимости в Великобритании, в том числе особняка Hamstone House в Вейбридже, в графстве Саррей. В 2001 году кипрская компания Edenfield Investments Limited приобрела расположенный на восьми акрах земли особняк за 7,1 млн фунтов.

Дерипаска также владеет большим домом на Белгрейв-сквер - тем самым, который заняли протестующие против войны в Украине. Однако представитель миллиардера тогда заявил, что имущество принадлежит членам семьи.

Существуют доказательства того, что Дерипаске принадлежит здание в пяти минутах ходьбы от Букингемского дворца. Дом с террасой XVII века был куплен в 2004 году за 4,7 млн фунтов компанией Astibe Limited - офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компания фигурирует в годовой отчетности EN+ (энергетическая и металлургическая группа, в которой Дерипаска имеет долю). Согласно исследованию Transparency International, здание указано как адрес компании,

Судья заморозил банковские счета в Великобритании, которыми управлял британский бизнесмен, на фоне обвинений в том, что они имеют отношение к Дерипаске. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью полагают, что счета использовались, чтобы помочь олигарху избежать санкций.

Пресс-секретарь Дерипаски назвал санкции "глубоко ошибочными" и заявил, что они основаны на "необоснованных и пустых обвинениях".

"Г-н Дерипаска никогда не занимался политикой. Неверно предполагать, что г-н Дерипаска близок к правительству России и/или Владимиру Путину, - говорится в заявлении. - Решение о наложении на него санкций не имеет ничего общего с правосудием или законом, равно как и замораживание активов, принадлежащих ему или его семье".

После того, как ЕС наложил на него санкции после вторжения России в Украину, живущему в Великобритании миллиардеру Михаилу Фридману заморозили акции в инвестиционной компании LetterOne, владеющей международной сетью магазинов здорового питания Holland & Barrett. 15 марта на него наложило санкции и британское правительство, заявив, что он "тесно связан с президентом Владимиром Путиным".

Фридман сказал Би-би-си, что введение санкций правительством Великобритании повергло его в шок и что заявление о его тесной связи с Владимиром Путиным "абсолютно неверно".

LetterOne, чуть менее 50% которой принадлежит Фридману и Петру Авену (см. ниже), объявила, что они "прекратили какое-либо участие в деятельности компании".

Фридман, состояние которого оценивается примерно в 12 миллиардов долларов, владеет огромным домом Athlone House на севере Лондона, за который в 2016 году он заплатил 65 миллионов фунтов.

Автор фото, SWNS Подпись к фото, Athlone House, Лондон

В интервью местной газете Hampstead and Highgate Express Фридман говорил в 2016 году, что здание изначально было спроектировано для промышленника XIX-го века, добавив: "Казалось, что это судьба, что меня как бизнесмена, через столетия привлечет та же недвижимость".

Фридман получил разрешение на обстоятельную реставрацию здания - в нем появились винный погреб, кинозал, бассейн, помещение для занятий йогой и сигарная комната.

Санкционные документы ЕС называют Петра Авена "одним из ближайших олигархов Владимира Путина", который "не действует независимо от требований президента".

Его активы в LetterOne, как и принадлежащие Фридману акции, тоже были заморожены.

Записи земельного кадастра показывают, что в 2009 году некая кипрская компания заплатила 8 миллионов фунтов за его дом Ingliston House в Вирджиния-Уотер в графстве Саррей.

Автор фото, Rick Pushinsk Подпись к фото, Петр Авен на фоне принадлежащей ему скульптуры Генри Мура

Сообщается, что Авен владеет обширной частной коллекцией произведений искусства, в которую входят работы Кандинского, Луизы Буржуа и Генри Мура. В свое время корреспонденты Financial Times сделали ряд фотографий Авена в его доме на фоне некоторых экспонатов его коллекции.

После попадания в санкционные списки ЕС он ушел с поста попечителя Королевской академии, которая вернула ему его пожертвования.

Автор фото, Rick Pushinsky Подпись к фото, Коллекция Петра Авена

Авен рассказал Би-би-си, что его семья также владеет квартирой с двумя спальнями и однокомнатной квартирой-студией в центре Лондона.

Он сказал, что "категорически не согласен" с описанием правительством Великобритании, назвавшим его "прокремлевским олигархом".

По его словам, санкции против него "понятны, но несправедливы". Авен добавил, что не видит веских причин для применения санкций и что он никогда не действовал по требованию Владимира Путина.

"Я и мои партнеры всегда старались быть вне политики", - сказал он.

Родившийся в Киеве Герман Хан, по мнению властей Великобритании, является "близким соратником Владимира Путина, причастным к дестабилизации Украины". В марте он тоже попал под санкции.

Хан и его жена Анжелика владеют несколькими объектами недвижимости в Англии.

Из документов Панамского досье следует, что супруги владеют акциями сейшельской компании Apilosa Corporation. Документы земельного кадастра показывают, что в 2008 году компания заплатила 62 миллиона фунтов за две квартиры недалеко от Букингемского дворца.

Еще две квартиры в этом районе Герман Хан купил в 2005 году. По документам, в 2018 году они были переведены на имя его жены.

Пара также купила особняк в Вирджиния-Уотер в графстве Саррей за 26 миллионов фунтов в 2014 году. 24 декабря 2021 года особняк был продан компании Ravenmorrow Limited за 31 миллион фунтов.

Неясно, кому сейчас принадлежит это имущество. Ravenmorrow Limited была создана в декабре прошлого года, и в документах британской компании ни одно физическое лицо не указано в качестве бенефициарного владельца.

Хан не ответил на запрос Би-би-си о комментарии.

Вводя санкции против Игоря Шувалова в марте, правительство Великобритании заявило, что он "является ключевым членом ближайшего окружения Путина".

Официальные лица подтвердили, что его активы в Великобритании включают две роскошные квартиры в Уайтхолле стоимостью около 11 миллионов фунтов. Впервые об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Документы земельного кадастра показывают, что объекты недвижимости принадлежат российскому ООО "Сова Недвижимость", что, согласно документам, полученным Фондом борьбы с коррупцией, указывает на их принадлежность Шувалову и его жене.

В ответ на вопросы Би-би-си представитель Шувалова подтвердил, что в 2014 году право собственности на квартиры было передано российской компании, "подконтрольной семье Шуваловых".

Стоимость квартир значительно превышает стоимость совместного с женой имущества, которую Шувалов задекларировал в 2014 году - примерно 634 тысячи фунтов.

Представитель Шувалова сообщил Би-би-си, что эти вопросы "были предметом компетентных государственных проверок" и не вызвали никаких жалоб.

В августе 2021 года Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании из-за его близких отношений с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Гуцериев - основатель промышленно-финансовой группы Сафмар. Гуцериев больше не участвует в работе Сафмара, который теперь частично принадлежит его сыну Саиду, гражданину Великобритании, не попавшему под санкции.

Архивы Пандоры показали, что Саид Гуцериев владеет многомиллионным офисным зданием в лондонском Сити, купленным более чем за 40 миллионов фунтов через секретную офшорную компанию.

Представители Саида Гуцериева сообщили Би-би-си, что у него нет "никаких деловых связей с отцом". На его роскошной свадьбе, попавшей в заголовки газет в 2016 году, выступили Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас.

Юрий Соловьев является высокопоставленным руководителем находящегося под санкциями российского банка ВТБ и попал под санкции правительства Великобритании 15 марта этого года. 51-летний Соловьев имеет российское и британское гражданство.

По словам представителей минфина США, его жена Галина Улютина "ранее была замешана в схеме получения золотых паспортов" в Болгарии. "Золотые паспорта" позволяют гражданам одной страны получить гражданство другой страны за счет инвестиций.

Соловьев владеет двумя объектами недвижимости в Лондоне на свое имя - пентхаусами в Хэмпстеде и в Вестминстере. Третья квартира рядом с Кенсингтонским дворцом в 2006 году была сразу куплена на имя родственника за 2,2 миллиона фунтов. Она обнаружилась в Панамском досье в 2016 году.

Представитель ВТБ сообщил Би-би-си, что Соловьев "покинул группу ВТБ 24 февраля 2022 года", в день, когда Россия начала вторжение в Украину.

"Соловьев не попадал под санкции ни одной страны во время работы в ВТБ", - отмечается в заявлении.

Председатель правления государственного Газпромбанка Андрей Акимов попал под санкции США в 2018 году. В апреле этого года он попал под санкции Великобритании.

Как утверждает Кэтрин Белтон в своей книге "Люди Путина", он бывший сотрудник разведки и "один из самых важных финансистов режима Владимира Путина".

В сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов Би-би-си обнаружила в архиве Пандоры документы, связывающие Акимова с недвижимостью в Лондоне.

Документы Земельного кадастра показывают, что партнерша Акимова Марианна Чайкина владеет квартирой в Найтсбридже, купленной в 2012 году за 10 миллионов фунтов компанией Inma Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Если верить просочившимся корпоративным отчетам, Чайкина также совладелица ряда фирм Акимова, и российские СМИ называют ее женой Акимова.

Акимов не ответил на запрос Би-би-си.

По данным правительства Великобритании, Полина Ковалева - падчерица министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров попал под санкции британского правительства одновременно с Владимиром Путиным. Месяц спустя, 24 марта, правительство Великобритании также наложило санкции на Ковалеву, заявив, что она владеет лондонской недвижимостью стоимостью 4 миллиона фунтов.

Документы земельного кадастра показывают, что Полина Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год.

Ковалева не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.

Аркадий Ротенберг - один из самых близких друзей Владимира Путина, они вместе занимались дзюдо в Санкт-Петербурге.

США и ЕС ввели против него санкции в 2014 году после аннексии Крыма. Он также находится под санкциями в Великобритании - британское правительство ссылается на его "тесные личные связи с президентом Путиным". Его брат Борис и сын Игорь попали в санкционные списки в марте.

В июле 2020 года расследование Сената США обвинило братьев Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций.

Особняк Upper Ribsden в деревне Виндлшем в 2012 году за 27,5 млн фунтов купила компания Ravendark Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания получила кредит на покупку в размере более 30 миллионов фунтов от другой компании, тоже на Британских Виргинских островах, которая, как утверждается, принадлежит Ротенбергу.

В ноябре 2021 года судья Высокого суда постановил, что дом находится в доверительном управлении Ravendark в пользу Ротенберга. Однако решение было обжаловано, и судебные слушания продолжаются. Ротенберг не ответил на запрос Би-би-си о комментариях.

Трудности, с которыми сталкиваются судьи и юристы, пытаясь выяснить, кому принадлежит та или иная недвижимость в Великобритании, иллюстрируют, насколько сложно отследить активы олигархов, находящихся под санкциями.

При участии Джона Келли и Уилла Далгрина