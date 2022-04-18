РПЦ перенесла сроки проведения Архиерейского собора. Как это связано с войной в Украине?

41 минуту назад

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Автор фото, PATRIARCHIA.RU Подпись к фото, Митрополит Онуфрий выступает на Архиерейском соборе в москве, 2017 год

Русская православная церковь перенесла свой Архиерейский собор на неопределенный срок. Собор - главный орган управления РПЦ - должен проходить раз в четыре года. Его уже переносили из-за пандемии, а теперь перенесли из-за "сложной международной обстановки". Русская служба Би-би-си рассказывает, что должно было решаться на соборе и как его отмена связана с войной в Украине.

Что такое Архиерейский собор?

17 апреля 2022 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви в дистанционном формате обсудили проведение Архиерейского собора. "В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, решено перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года", - говорится в итоговом решении заседания Синода. Кто принимал участие в заседании - не сообщается, хотя обычно имена участвующих оглашаются. Один из постоянных членов Синода - митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Архиерейский собор - это высший орган иерархического управления Русской православной церкви, в котором участвует только ее высшее руководство. Собор принимает все основополагающие решения, включая канонические, а также это высшая церковная судебная инстанция (включая оценку действий патриарха). По уставу он должен проводиться раз в четыре года - но в последний раз проходил в декабре 2017 года, его перенесли из-за пандемии на май 2022 года, а теперь сделали это еще раз.

Как поступят с участием в соборе украинских иерархов?

"Очевидно, что патриарх Кирилл твердо рассчитывает на участие в Архиерейском соборе всех епископов Украинской православной церкви. Судя по тому, что он долго медлил с переносом сроков проведения собора, можно предположить, что он до последнего надеялся, что война будет закончена быстро и не помешает провести собор в назначенный срок", - считает Сергей Чапнин, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордэмского университета. По его мнению, это дает возможность предположить, что патриарх был в курсе планов Кремля и не сомневался, что война будет краткой и непременно успешной.

"Новые сроки еще не определены, но явно будут выбраны с учетом того, что украинское епископы не просто смогут, но и согласятся приехать к патриарху Кириллу в Москву. На мой взгляд, действия патриарха снова и снова подтверждают, что он живет в информационном вакууме и продолжает совершать серьезные политические ошибки, - продолжает Чапнин. - Совершенно невозможно представить, что украинские епископы приедут в страну, которая напала на Украину и попыталась лишить ее независимости. Но даже если они решатся это сделать, я сомневаюсь, что власти Украины пустят этих епископов обратно. Участие украинских епископов уже на прошлом соборе было проблематичным, а теперь это просто невозможно".

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука сказал Би-би-си, что считает решение перенести Архиерейский собор правильным, потому что "часть архиереев (все из Украины и часть из зарубежья) не смогут приехать". По его мнению участие архиереев УПЦ возможно только после решения собора Украинской православной церкви, который не может пройти из-за военных действий. "Думаю, что пока не будет нашего решения, не будет решения о Соборе в Москве" - подчеркнул он.

Что будет обсуждаться на Соборе?

"Это первый собор после томоса Константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии Православной церкви Украины, - объясняет докторант школы теологии и религиоведения Тартуского университета Андрей Шишков. - Основная идея нового Архиерейского собора была в том, чтобы осудить всех, кто признал ПЦУ, призвать другие Церкви также не признавать ПЦУ и присоединиться к осуждению, а также окончательно легитимировать институции, которые появились в ответ на томос, такие как Африканский экзархат".

Патриарх Кирилл сам говорил об этом в сентябре 2021 года: "Предстоящий Архиерейский собор Русской православной церкви даст оценку тому, что мы сейчас наблюдаем в православном мире, и если это будет угодно Духу Святому и собравшимся архиереям, примет решение, касающееся позиции нашей Церкви в отношении деяний Константинополя". Шишков говорит, что готовился специальный документ про "экклезиологическую ересь" Константинопольского патриархата.

Но сейчас повестка определенно поменялась и первым вопросом на Архиерейском соборе, который, возможно, поставят украинские архиереи, будет вопрос об автокефалии. Разговор об этом постоянно ведется на Украине - сейчас верующие нескольких епархий собирают за это подписи.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, 1 февраля 2020 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время божественной литургии в храме Христа Спасителя

"Вопрос об автокефалии Украины - это катастрофа для патриарха Кирилла, - говорит Шишков. - На протяжении всего периода постсоветского существования РПЦ отделение ее частей было страшным сном для руководства. Это может запустить центробежные процессы - и вслед за Украиной отделятся другие поместные церкви в составе РПЦ, Япония и Молдова в первую очередь".

Андрей Шишков считает, что сейчас патриархия скорее всего ищет способ провести собор без украинских архиереев. "Возможно, будет формат архиерейского совещания, такое уже было в 2010 и 2015 годах и так уже принимались общецерковные документы", - добавляет он.

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