"Цепочка порвалась, ваш сын остался на корабле". Еще один срочник, пропавший после гибели "Москвы"

45 минут назад

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Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Хотя минобороны России не сообщало о гибели членов экипажа, на церемонии прощания в "Москвой" на одном из траурных венков была лента с надписью "Кораблю и морякам"

Би-би-си узнала имя еще одного матроса срочной службы с крейсера "Москва". Это Сергей Грудинин - 21-летний уроженец Амурской области. Его судьбу сейчас пытаются выяснить родственники. По словам его матери Тамары Грудининой, сотрудники горячей линии минобороны России говорят, что ее сын "жив, здоров и выйдет на связь при первой возможности", в то время как люди, представившиеся командирами, несколько дней назад сказали ей по телефону, что ее сын погиб.

Грудинин родился в Ильиновке - селе в Амурской области с населением меньше 200 человек. В армию он ушел по призыву. На крейсер "Москва" его распределили сразу после учебной подготовки. По словам Грудининой, когда началась "эта спецоперация", она предполагала, что сына как срочника должны были отправить в безопасное место. "Нет, мам, мы все на корабле", - сообщил ей матрос. Контракта Сергей Грудинин не подписывал.

Последний раз Грудинин выходил с родителями на связь 10 апреля. Обычно он звонил или писал близким каждые две недели. "Сказал, что уходит в море, мы ему денег отправили на карту. Я еще спросила: сынок, там страшно? Я же понимаю, что война. Он говорит: ничего, мам, все нормально", - рассказывает мать матроса.

Сразу же после появления новостей о происшествии на крейсере "Москва" Грудинина позвонила на горячую линию минобороны, где ей сказали, что сын жив и здоров, и посоветовали ждать от него звонка. "Я и успокоилась. Не могут же они врать, это ж минобороны", - говорит она.

Автор фото, Personal archive

Через некоторое время матери Грудинина позвонил по мобильному телефону человек, представившийся Павлом Вакулой - так зовут заместителя командира крейсера "Москва", сообщали СМИ. Мать еще одного срочника Ирина Шкребец ранее рассказывала журналистам, что одного из командиров "Москвы" зовут Павел Борисович Вакула.

Вакула сообщил, что Сергей Грудинин пропал без вести. Еще некоторое время спустя позвонил мужчина, также представившийся командиром матроса, и сообщил Тамаре Грудининой о гибели сына.

"[Командир] их выводил цепочкой, цепочка порвалась, и ваш сын остался на корабле, - пересказывает она услышанное. - В общем, он затонул вместе с кораблем".

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Женщина еще раз связалась с горячей линией минобороны, чтобы ей официально подтвердили информацию о гибели сына, но услышала то же самое, что в первый раз: Грудинин "жив, здоров, скоро выйдет на связь".

В последний раз ей сообщили, что сын жив, здоров и позвонит при первой возможности, непосредственно перед звонком корреспондента Би-би-си. "Как они так нагло врут в минобороны?" - плачет по телефону женщина.

Би-би-си направило запрос в министерство обороны России с просьбой прояснить судьбу Сергея Грудинина и ожидает ответа.

Двоюродная сестра Грудинина в свою очередь пыталась получить информацию о судьбе матроса в военкомате в Благовещенске. По ее словам, там также не смогли ничего сообщить, отправив ее на горячую линию.

"Я [командиру] Вакуле говорю, - продолжает Грудинина, - как же так, я же вам сына доверила, как вы могли так поступить сами, нам как теперь жить? А он говорит: виноват. И знаете, они еще таким голосом разговаривают, как будто: вы знаете, отстаньте от нас. Даже никакого сожаления. Как будто мы какие-то собаки".

Гибель "Москвы" и пропавшие срочники

В ночь на 14 апреля российское минобороны сообщило о пожаре на крейсере "Москва" - флагмане Черноморского флота России. По версии российских военных, из-за пожара произошла детонация боеприпаса, и корабль получил серьезные повреждения. До этого глава Одесской областной администрации заявил, что по крейсеру был нанесен ракетный удар.

Минобороны России также утверждало, что экипаж "Москвы" был эвакуирован, а сам крейсер затонул при буксировке в порт.

17 апреля житель Ялты в аннексированном Крыму Дмитрий Шкребец написал во "ВКонтакте", что его сын Егор Шкребец, призванный на срочную военную службу, находился на "Москве". Сославшись на "непосредственных командиров крейсера", он сообщил, что среди погибших и раненых его сын не числится и был внесен в список пропавших без вести.

В понедельник, 18 апреля, Шкребец написал, что с ним связались еще несколько семей, "у которых дети тоже пропавшие без вести, тоже срочники". Он заявил, что они написали заявления в военкомат с требованием дать ответ о том, где их дети.

Минобороны России до сих пор не сообщило ничего о численности экипажа крейсера, а также о возможных жертвах или пострадавших. Однако свидетельства того, что в результате крушения есть погибшие и пропавшие без вести, публикуют СМИ.

В частности, Русская служба Би-би-си поговорила с родными 20-летнего Никиты Сыромясова и 19-летнего Андрея Цывова.

Мать Сыромясова Ольга Дубинина рассказала, что ее сына призвали на срочную службу в июне 2021 года, а затем распределили на крейсер "Москва" рядовым матросом. По словам женщины, после крушения крейсера ей сообщили, что ее сын числится среди пропавших без вести, но "положительный исход равен практически нулю", поскольку температура воды в море "несовместима с жизнью".

Андрею Цывову, по словам его матери Юлии, оставалось до окончания срочной службы два с половиной месяца. Женщина рассказала Би-би-си, что приезжала в Севастополь, где командование сообщило ей, что операция по поиску пропавших моряков еще продолжается. Список пропавших без вести, по словам Цывовой, "приличный" - несколько десятков человек.

Би-би-си направила в российское минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию о нахождении Андрея Цывова, Никиты Сыромясова и других военнослужащих срочной службы на борту "Москвы". На момент публикации материала ответ получен не был.

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