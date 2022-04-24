Алфавит войны. Главные слова первых двух месяцев вторжения России в Украину

Андрей Козенко

Би-би-си

38 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Уничтоженные многоэтажные дома советской постройки в таком же уничтоженном городе у Черного моря; маленькие городки в Киевской области с сотнями убитых жителей; миллионы беженцев; военная цензура и репрессии в России. То, что произошло за время войны между Россией и Украиной еще будет осмысливаться годами. Пока же Русская служба Би-би-си собрала главные слова первых двух месяцев боев: новые для всего мира и старые, но по-новому зазвучавшие.

Автор фото, Getty Images

"Азов"

Батальон "Азов" был создан в 2014 году в ходе военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Первоначально он был добровольческим, в него входили ультраправые (не только из Украины), футбольные фанаты - часто это синонимы. Российская пропаганда заметила создание "Азова", его даже признали "экстремистским объединением", но медийно в государственных СМИ России он в 2014-м сильно проигрывал малозначительному политическому движению "Правый сектор".

С началом войны в 2022 году российская пропаганда стала возлагать на "Азов" ответственность примерно за все. Обстрелы жилых домов, бомбардировка роддома в Мариуполе, убийства мирных жителей в самых разных местах Украины - во всем этом "Азов" обвиняли российские государственные СМИ. В украинских медиа это боевое соединение далеко не так популярно, про него говорили, в основном, в контексте защиты Мариуполя, где он базировался.

К началу войны "Азов" уже вошел в состав вооруженных сил Украины и стал отрядом специального назначения. Его бойцы по состоянию на 23 апреля все еще остаются в Мариуполе вопреки заявлениям российских официальных лиц, что город полностью перешел под их контроль.

"Азовсталь"

Металлургический комбинат в украинском Мариуполе, одно из самых больших промышленных предприятий страны. Занимает площадь около 11 кв. км, кроме цехов там разветвленная сеть подземных туннелей, бомбоубежища.

Именно здесь последнюю оборону Мариуполя держат отряд "Азов" и 36-я бригада морской пехоты Украины. Кроме того здесь, по данным украинских властей, прячутся не меньше 1 тыс. мирных жителей.

У бойцов к началу 20-х чисел апреля заканчивались еда, вода и боеприпасы. Часть из них сдалась в плен, часть осталась внутри "Азовстали". По состоянию на 23 апреля украинские власти не могли их эвакуировать или навязать российской армии бой.

Утром 21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что "Азовсталь" падет не позже обеда. Российский министр обороны Сергей Шойгу в этот же день доложил Владимиру Путину, что на штурм предприятия нужно еще несколько дней. Российский президент приказал не штурмовать "Азовсталь", но оцепить предприятие так, чтобы "ни одна муха не пролетела".

Арестович

"Коллективная ответственность - это подрыв основ европейской цивилизации. Не может быть никакой коллективной ответственности", - говорил в интервью Би-би-си 30 марта Алексей Арестович. Он настаивал, что за каждым военным преступлением стоят конкретные люди, занимающие конкретные должности.

Арестович занимает сравнительно скромную должность советника главы офиса президента Украины, но с началом войны он стал одним из самых популярных политиков в российском и украинском сегментах социальных сетей. У него есть боевой опыт в Донбассе, он популярный военный эксперт, который еще в 2019 году предсказал не просто сам факт войны России и Украины, но и конкретный ее сценарий, реализующийся в 2022 году. Как еще и популярный блогер он умеет общаться с аудиторией - как правило, успокаивая ее.

"Посмотрим чисто на российские источники: на следующий день после начала кампании они просят нас о переговорах. Я неплохо знаю военную историю и не могу припомнить случая, когда агрессор с превосходящими силами на следующий день просит о переговорах. Это значит, что в первые же сутки все пошло не так", - говорил, в частности он.

Автор фото, ROMAN PILIPEY/EPA

Беженцы

Их подсчет ведет Агентство по делам беженцев при ООН, и оно говорит, что такого количества переселенцев не было со Второй мировой войны. Точное число в условиях боевых действий установить невозможно. Кроме того, тысячи людей, бежавших из Киева и области, уже возвращаются назад.

Но по последним данным, Украину покинули 5,1 млн человек. Больше всего - 2,8 млн человек - перешли украинско-польскую границу. 769 тысяч человек уехали в Румынию, Молдова и Венгрия приняли примерно 440-470 тыс. человек, Словакия - почти 350 тыс. человек. Внутри самой Украины беженцами стали 7,7 млн человек при общем довоенном населении страны 37 млн человек (не считая аннексированного Крыма и территорий, находящихся под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

Около 500 тыс. человек бежали на территорию России. Украинские власти настаивают, что далеко не все эти люди покинули страну добровольно, российские власти отрицают такие обвинения.

Буча и Бородянка

Между двумя этими населенными пунктами к северо-западу от Киева около 20 км. В Буче жили около 36 тыс. человек, в Бородянке - 13 тыс. Рядом с ними поселки дачников из Киева. Дача в Буче была еще у семьи писателя Михаила Булгакова.

В первые же дни войны Бучу и Бородянку оккупировали российские войска, шедшие в одном из ключевых для них направлении военного аэропорта Гостомель. Оба этих населенных пункта постоянно упоминались в сводках, но весь мир заговорил про них после того, как в начале апреля оттуда ушла российская армия.

Все главные мировые новостные агентства передали фото и видео, где видно тела безоружных гражданских людей. Они лежали прямо на улицах, в подвалах, домах и квартирах. Тела хоронили в наспех сделанных могилах или пытались сжечь. Позже появились свидетельства, что российские солдаты занимались изнасилованиями - в том числе, групповыми. По последним данным, число жертв в Буче - более 400 мирных жителей, в Бородянке число погибших все еще устанавливается, но речь тоже идет о сотнях людей.

Всего в населенных пунктах Киевской области, которые были под контролем российской армии, к 22 апреля найдены тела 1084 погибших мирных людей. Власти области говорят, что у 75% из них - огнестрельные ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее "геноцидом". Российские власти настаивают на формулировках "постановка", "фейк" и "провокация", но эта позиция не подкреплена доказательствами.

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Волноваха

Был районным центром в части Донецкой области, контролируемой Украиной. Крупный железнодорожный и промышленный узел, здесь жили около 22 тыс. человек. Город построили в XIX веке, явных достопримечательностей в нем не было.

С первых же дней войны подвергся ежедневным и ежечасным обстрелам и бомбардировкам. К 11 марта перешел под контроль самопровозглашенной ДНР.

Волноваха стал первым украинским населенным пунктом, который практически полностью разрушен и непригоден для жизни. Здесь уничтожено до 90% всего жилого фонда. Точное количество погибших, раненых и эвакуированных в условиях войны пока установить невозможно. Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко 12 марта сказал, что "города Волноваха больше не существует". Президент Украины Владимир Зеленский присвоил райцентру звание "города-героя".

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Гуманитарный коридор

Так называют дороги, по которым люди могут уйти или уехать из обстреливаемых населенных пунктов на мирную территорию. В обычные дни открывалось от 9 до 13 таких коридоров в местах, где идут боевые действия.

С украинской стороны об их открытии рассказывает вице-премьер Ирина Верещук. С российской стороны за переговоры отвечает министерство обороны.

Открытие гуманитарных коридоров часто срывается из-за того, что стороны не выполняют обязательство прекратить огонь, бывают дни, когда сторонам вообще не удается о них договориться. Отдельное раздражение украинских властей вызывает то, что иногда Россия открывает гуманитарные коридоры на свою территорию.

Гостомель

Населенный пункт примерно с 17 тыс. жителей в 7 км от Киева. Стал первым украинским городом, который несколько дней не исчезал из новостей. Дело в том, что в двух километрах от него находится аэродром Антонов, одна из главных целей российской армии с первых же часов войны. Его планировалось завоевать и использовать для принятия войск и грузов.

Сообщения о том, что аэропорт - а вместе с ним и Гостомель - то взят под контроль российской армией, то отбит украинскими войсками появлялись почти каждый день с 24 февраля. 27-го февраля стало известно, что в Антонове уничтожен самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Рассказы выживших: как Буча и Гостомель возвращаются к мирной жизни

Сам Гостомель был взят российской армией 26 февраля и находился под оккупацией до 1 апреля. 7 марта поселковый совет сообщил, что российские солдаты застрелили главу администрации Гостомеля Юрия Прилипко. Он и волонтеры Руслан Карпенко и Иван Заря ехали на машине по главной улице, и по ней открыли огонь.

Владимир Зеленский присвоил Гостомелю звание "города-героя". Сейчас устанавливается, что произошло примерно с 400 людьми, они пока числятся пропавшими без вести.

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Денацификация

"Денацификация" Украины - по сути, официальный повод для российского вторжения. Это слово придумали не российские власти, оно впервые прозвучало на Потсдамской конференции летом 1945 года, где СССР, США и Великобритания решали судьбу послевоенной Германии. И тогда стороны договорились о трех главных "де" - денацификации, демилитаризации (это слово российские власти тоже использовали в адрес Украины) и демократизации (об этом российские власти про Украину говорить не стали).

Что означает "денацификация" в контексте современной Украины - не очень понятно. Российские власти и пропагандисты не конкретизируют это слово. Иногда они упоминают отряд "Азов", иногда просто абстрактных "нацистов". Тогда как реальное влияние ультраправых в украинской политике близко к нулю и сопоставимо со значимостью российских ультраправых.

18 марта глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский был вынужден признать, что с денацификацией Украины "ситуация довольно странная, потому что украинские коллеги считают, что на Украине нет никаких нацистских образований".

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Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский - один из самых популярных политиков мира прямо сейчас. Его обращения к гражданам страны цитируют ведущие мировые СМИ. Он пользуется полной поддержкой Евросоюза, США и многих других стран.

Запад отказал ему лишь дважды: во вступлении Украины в НАТО (по уставу организации, туда невозможно вступить стране с неразрешенными территориальными конфликтами) и в закрытии неба над Украиной (это резко бы повысило вероятность прямого столкновения России и европейских стран).

Зеленский по видеосвязи выступал в парламентах ведущих стран мира - и часто это происходило впервые в их истории. Внутри страны его рейтинг вырос с 41% до 93%.

Змеиный

Украинский остров Змеиный в западной части Черного моря расположен в 35 км от суши, он одинаково близок к Украине и Румынии. Упоминался как Белый остров еще в древнегреческих мифах. Здесь есть крохотный поселок Белое, отделение почты, банкомат, научная станция и пограничный отряд.

В первый же день войны, 24 февраля, появилась запись, на ней слышно обращение: "Я русский военный корабль и предлагаю вам сдаться". В ответ один из пограничников в грубой форме посылает корабль. Запись мгновенно разошлась по социальным сетям и стала призывом к сплочению для украинцев.

Сначала украинская сторона сообщила, что все 13 пограничников, которые были на острове, убиты. Российская сторона опровергла это, в минобороны заявили, что пограничников было 82, и все они сдались, отправлены в Севастополь и в дальнейшем вернулись в Украину после обмена пленными.

Автором же знаменитой фразы был пограничник Роман Грибов. После плена он приехал в свою Черкасскую область, получил медаль "За заслуги перед Черкащиной" и вернулся на службу.

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Изнасилования

После ухода российских войск из Киевской области правозащитники и СМИ начали записывать рассказы мирных жителей. Из них быстро стало понятно, что солдаты занимались изнасилованиями мирных жителей. Появились первые цитаты от жителей местных городков и деревень: "14-летняя девочка изнасилована пятью оккупантами, сейчас она беременна", Или: "Они просто молча повалили меня на кровать, молча раздели. В четыре часа утра они просто ушли. Они между собой не разговаривали. Просто обзывали хохлушкой, бандеровкой. И потом сказали: ладно, все, нам на пост заступать. Мы пошли". 17-летняя девушка рассказывала, что потеряла сознание - "и была этому рада".

Масштаб проблемы еще предстоит оценить и далеко не факт, что это получится сделать: не все жертвы готовы говорить, тем более давать официальные показания под своими именами. Пока же власти, правозащитники и СМИ продолжат фиксировать новые случаи.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал сообщения об изнасилованиях "ложью".

"К сожалению, сексуальное насилие - это практически традиционный аспект войны, - говорила Би-би-си украинская юристка и эксперт по международному праву Катерина Бусол. - Происходит дегуманизация противника, которая в сочетании с событиями на поле боя катализирует насилие, которое проецируется на женщин".

Изюм

Изюм - райцентр в Харьковской области с населением около 50 тыс. человек Важный железнодорожный узел и так же одна из главных целей российской армии из-за стратегически важного месторасположения. Один раз он уже был разрушен почти до основания - за время немецкой оккупации.

"Сочетание очаровательного, современного, испытанного и настоящего", - так про Изюм писал туристический сайт Tripadvisor.

Бои за Изюм начались в конце февраля, 5 марта город был окружен и ежедневно обстреливался, жители покидали его по гуманитарным коридорам. 1 апреля Россия объявила, что взяла город под контроль, а Украина подтвердила это. Сейчас российские СМИ пишут о том, что беженцев оттуда принимает Белгородская область, а украинские о том, что в Изюме идет принудительная мобилизация населения.

Бои вокруг города продолжаются и сейчас.

Автор фото, Stringer

Краматорский вокзал

Утром 8 апреля у вокзала в Краматорске (Донецкая область) тысячи людей ждали своей очереди, чтобы сесть в эвакуационные поезда и уехать на запад страны. За день до этого главы Донецкой и Луганской областей призывали жителей регионов к полной эвакуации из-за нарастающей активности российской армии на этом направлении.

В 10.30 утра по вокзалу был нанесен удар ракетой "Точка-У". Погибли 57 человек, 109 получили ранения. На хвосте ракеты, оставшемся на привокзальной площади, была видна надпись "За детей".

Ни одна из сторон войны так и не взяла на себя ответственность за этот удар. Украинские власти сразу обвинили Россию. Силовики непризнанной ДНР настаивали, что ракета - украинская. Минобороны России сделало заявление, что ракеты "Точка-У" сняты с вооружения в российской армии и есть только у украинской. Независимые наблюдатели из Conflict intelligence team указывали, что "Точка-У" только снимается с вооружения, и не все части российской армии оснащены ракетами нового поколения "Искандер".

Главы США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза, основываясь на данных их разведок, обвинили в ракетном ударе Россию.

Автор фото, Maxar Technologies

Мариуполь

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Город-порт на берегу Азовского моря, до войны здесь жило более 450 тыс. человек. В 2014-м здесь были разовые столкновения, но Мариуполь остался под контролем Украины и считался одним из самых динамично развивающихся городов страны.

С первого же дня войны здесь шли ожесточенные бои: взятие Мариуполя означало бы, что у российских войск появился бы сухопутный коридор из аннексированного Крыма на территорию непризнанных республик. Город сразу же был взят в блокаду.

Сейчас Мариуполя практически не существует: он уничтожен авиаударами и обстрелами с обеих сторон. По оценке украинских властей, внутри все еще остается около 120-140 тыс. человек, погибшими считаются 20 тыс. человек, но в условиях продолжающихся боев это еще не точная оценка.

Происходящее в Мариуполе считается главной гуманитарной катастрофой этой войны: люди здесь выживают под обстрелами без воды, газа, света и мобильной связи. Гуманитарные коридоры многократно анонсировались, но часто срывались из-за продолжающихся боев и обстрелов.

21 апреля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Мариуполь "взят под контроль" российскими войсками. Здесь же на фоне горящих развалин позировали чеченские бойцы во главе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Мародерство

Мародерство неизбежно существует там, где идут боевые действия. С первых же дней войны в социальных сетях появились видео, где мародеры в украинских городах грабят магазины, пользуясь неразберихой или воздушными тревогами. Вскоре появились видео и о том, как украинских мародеров наказывают - их приматывали полиэтиленом или скотчем к столбам и так оставляли на какое-то время.

В начале апреля появились первые свидетельства о том, что мародерством занимались российские солдаты. Камера наблюдения в отделении почтово-курьерской службы СДЭК в белорусском городке Мозырь зафиксировала российских солдат, которые отправляли плазменные телевизоры, другую бытовую технику, запчасти для машин и вещи.

Телеграм-канал "Белорусский гаюн" получил доступ к базе отправителей и обнародовал ее. Сервисы распознавания лиц, сопоставление имен и профилей в социальных сетях позволили установить имена военнослужащих на видеозаписи. Так, например, удалось выяснить, что сотрудник Росгвардии Евгений Коваленко отправил в свой город Рубцовск (Алтайский край) 450 кг вещей, включая самокат.

"Москва"

Флагманский ракетный крейсер военно-морских сил России стоимостью 700 млн долларов. Ориентировочно, его экипаж состоял из 510 человек.

В ночь с 13 на 14 апреля появились разрозненные и неподтвержденные сообщения о том, что на крейсере, находившемся более, чем в 100 км от Одессы, пожар.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко первым сказал, что крейсер поражен украинскими ракетами "Нептун". Рано утром 14 апреля минобороны России сообщило, что на крейсере "сдетонировал боезапас", а моряки эвакуированы. Вечером этого же дня минобороны признало, что "Москва" затонула в ходе буксировки в Севастополь.

Что происходит с экипажем - никаких официальных данных нет. СМИ, в том числе Русская служба Би-би-си, поговорила с матерями нескольких моряков, которые служили на "Москве" и пропали без вести - по официальной версии.

Автор фото, Reuters

Николаев

Николаев - областной центр на юге Украины с населением около 500 тыс. человек, порт и судостроительный центр. Судя по всему, также был одной из главных целей российских войск, его начали обстреливать с 24 февраля и продолжали практически ежедневно. 12-24 марта бои шли на территории города, потом председатель областной администрации Виталий Ким объявил, что российская армия отброшена к границе Николаевской и Херсонской областей.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Ким - краш". Как глава Николаевской области Украины влюбил в себя соцсети

В одной из последних атак, 29 марта, ракета ударила по зданию Николаевской областной администрации, разрушив ее центральную часть. Погибли 37 ее сотрудников, не менее 33 получили ранения.

Как и Арестович, 41-летний Виталий Ким стал одним из главных героев украинских и российских соцсетей. Он записывает видео и выкладывает его в свой телеграм-канал. Обычно, Ким начинает свое обращение со слов: "Привет, мы с Украины", после чего мягким голосом - часто с иронией - рассказывает о последних событиях. Сразу после взрыва в администрации он записывал видео прямо по дороге к ней, сказав, что проспал к началу рабочего дня.

Автор фото, Getty Images

Паляница

Паляница - это украинский белый хлеб домашнего приготовления, иногда в него добавляют укроп, творог, другие начинки.

В один из первых дней войны в соцсетях появилось видео, на котором мужчина снимает российских солдат. Он приветствует их словами: Слава Украине", а потом в ответ на их молчание произносит: "Ага, все понятно, скажи слово "паляница"!" Видео стало таким же популярным мемом как и "русский корабль".

Дело в том, что слово "паляница" невозможно правильно произнести без подготовки человеку, владеющему только русским языком. Оно произносится как [па-ля-ны-ця], плюс ко всему произношение звука [ы] в русском и украинском языке не одинаковое. Так слово стало для украинцев маркером определения свой-чужой при контакте с людьми в форме без знаков различия, например.

Протесты

Тысячи людей в российских городах после 24 февраля вышли протестовать против войны. Полиция ответила точно такими же массовыми задержаниями и даже уголовными делами.

По данным правозащитного проекта "ОВД-инфо" (в России он признан "иностранным агентом"), с 24 февраля по 23 апреля полиция задержала 15,4 тыс. человек, практически все из них получили административные штрафы и аресты.

Людей задерживали за одиночные пикеты с цитатами из Библии и речей Владимира Путина, за желто-голубые кроссовки и за плакат "*** *****" (здесь суд решил, что "звездочки" имеют устойчивую ассоциацию с вооруженными силами).

Известно о ста уголовных делах по антивоенным мотивам в диапазоне от вандализма (надпись "нет войне" на заборе) до новой статьи о "фейках" про вооруженные силы.

Переговоры

И российская, и украинская стороны с разной степенью готовности говорили о переговорах практически с первых дней войны. Но в реальности ничего сторонам добиться не удалось, кроме взаимных обвинений в отходе от первоначальных договоренностей (при этом, в чем заключались эти "договоренности", тоже сказать сложно - каждая из сторон давала свою версию).

Переговоры в Турции прошли на уровне глав МИД стран - Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Несколько раз прошли встречи групп переговорщиков, стороны говорили, что общаются по видеосвязи. С началом "второго этапа спецоперации" переговоры прервались.

Президент Зеленский ранее говорил, что готов к переговорам с Путиным, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это отвечал, что "еще не время". Аналитики полагают, что если российский президент и пойдет на переговоры, то только с позиций силы, а сейчас оснований для этого нет.

Потери

В условиях войны ни одна сторона не дает точных данных, но их масштабы огромны.

Россия свои потери озвучивала последний раз почти месяц назад, 25 марта. Тогда минобороны признало гибель 1351 военного. Украинская сторона оценивает российские потери в 21 тыс. человек. В Пентагоне предполагают, что с начала войны на конец марта погибли около 10 тыс. российских военных - столько же, сколько на обеих чеченских войнах вместе взятых, при том, что каждая занимала несколько лет.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью оценивал потери украинской армии в 2,5-3 тыс. человек. Советник главы его офиса Алексей Арестович обещал, что точное количество погибших будет названо только после войны. Российское минобороны говорит примерно о 23 тыс. убитых украинцах.

ООН 22 апреля дала минимальное подтвержденное количество жертв среди мирных жителей Украины - 2345 человек. Власти одного только Мариуполя говорят примерно о 21 тыс. погибших горожан, уточняя, что это тоже консервативная оценка.

Автор фото, UGC

Роддом в Мариуполе

Один из главных инцидентов этой войны. 9 марта в результате авиаудара по городской детской больнице №3 погибли 4 человека, в том числе беременная женщина, и как минимум 17 получили ранения. На следующий день от полученных ранений скончались еще женщина и ее новорожденный ребенок.

Да этого дня российские власти и пропаганда говорили о том, что Россия атакует военные цели высокоточным оружием - и начавшийся скандал имел мировой масштаб.

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Российский МИД, а вслед за ним и СМИ начали говорить, что роддом давно не использовался по назначению, из него якобы выгнали всех пациентов, а "Азов" устроил там свою базу. Однако российские чиновники - например постпред при ООН Виталий Небензя - и медиа говорили о роддоме №1 (либо не называли его номер) - тогда как это другое медицинское учреждение, оно находится далеко от места авиаудара.

13 апреля Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выпустила 108-страничный доклад, из которого однозначно следовало, что вина в ударе по роддому лежит на российской стороне.

Автор фото, EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

Срочники

После двух чеченских войн в российском обществе укоренилось мнение, что солдаты срочной службы не могут и не должны принимать участие в боевых действиях. Это не совсем так: по указу президента "О вопросах прохождения военной службы" говорится, что срочников можно отправить на войну, но при двух условиях. Они должны отслужить не менее четырех месяцев и получить воинскую специальность.

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С самого начала войны с Украиной в СМИ и соцсетях появились десятки утверждений о том, что в ней принимают участие срочники или молодые люди, подписавшие контракт прямо перед войной. Точно так же быстро появились и сообщения о первых похоронах солдат срочной службы, погибших в первые дни или даже часы войны (один из первых таких погибших прямо 24 февраля - 21-летний Максим Ханыгин из Саратовской области).

9 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент велел категорически исключить срочников из проведения "спецоперации", а виновных в том, что они оказались в Украине - наказать. О наказании с тех пор ничего не сообщалось, зато после затопления крейсера "Москва" стало известно, что на нем тоже погибли солдаты срочной службы.

Автор фото, Reuters

Тероборона

Территориальная оборона - часть Вооруженных сил Украины, в мирное время там служат контрактники, однако с началом войны была объявлена мобилизация, и количество желающих было столько велико, что, например, в Киеве или Одессе людей набирали чуть ли не на конкурсной основе.

Территориальная оборона занимается охраной порядка в широком смысле слова: патрулирование улиц, проверка документов, соблюдение условий комендантского часа, охрана инфраструктуры, помощь мирному населению.

Оценка их действий находится в диапазоне от "участников героического сопротивления" (украинские СМИ) до "боевиков, раздающих наркотики" (провластные российские СМИ). 21 апреля украинские власти попросили добровольцев практически во всех регионах сдать оружие - пока просто на хранение.

Автор фото, Reuters

Херсон

Херсон стал единственным областным центром Украины, полностью занятым российскими войсками. Это произошло уже 3 марта, город взяли превосходящие силы россиян, зашедшие со стороны аннексированного Крыма.

Едва ли не первое, что сделали российские военные - захватили телевизионную станцию и включили российские телеканалы. В городе с тех пор проходили проукраинские митинги и пикеты. Как минимум один из них был разогнан стрельбой и светошумовыми гранатами.

В Херсоне пытаются ввести в оборот российские рубли, городом параллельно управляют и российская военная администрация, и украинский мэр Игорь Колыхаев. Он говорит, что город "постепенно становится пустым" - люди уезжают и по редким гуманитарным коридорам, и просто на свой страх и риск. По данным украинских СМИ, уехали 40% из примерно 300 тыс. населения.

По городу ходят слухи о скором референдуме о создании "Херсонской народной республики". "Не спрашивайте о подробностях резонансных событий, деталей которых у меня нет и быть не может. Я так же, как и вы, жду комментариев от правоохранительных органов. Воздерживаюсь от сплетен и вам рекомендую", - говорил 22 апреля Колыхаев.

Автор фото, Getty Images

Цензура

Начавшаяся война радикально изменила телеэфир в обеих странах. По всем основным украинским каналам идет единый телемарафон с новостями, приглашенными героями, включениями из городов. Из эфира российских телеканалов исчезли развлекательные программы, и их основное наполнение сейчас - новости и пропагандистские ток-шоу с проклятиями в адрес Украины, Европы и Америки.

В интернет-СМИ Украины после войны больших перемен не произошло. В России независимые СМИ сначала оказались под угрозой нового закона о "фейках" про армию. Его сразу стали называть законом о военной цензуре. Дело в том, что под определение "фейк" могла попасть публикация любой информации, исходящей не от российских властей. Это привело к тому, что ряд редакций ("Эхо Москвы", "Новая газета", признанный "иностранным агентом" "Дождь", "Знак" и другие) прекратили или приостановили работу.

Те, кто решил продолжать, уехали из страны, так же, как и многие корреспонденты западных СМИ.

Затем Роскомнадзор начал блокировку неугодных медиа.

В России сейчас работают или государственные СМИ или те, кто вынужден выполнять новое законодательство, называя "войну" "спецоперацией" и занимаясь другими самоограничениями.

Автор фото, Reuters

Чернобыльская АЭС

Известная всему миру после аварии 1986 года Чернобыльская АЭС оказалась буквально на пути у российских войск, зашедших в Украину с территории Беларуси. Ее взяли под контроль уже вечером 24 февраля и оставили 2-3 апреля.

Российское минобороны заявило о том, что специалисты двух стран будут следить за станцией совместно. Украинские власти назвали это "фейком" и заявили, что уровень радиации в зоне отчуждения вокруг станции вырос в десятки раз - скорее всего, из-за того, что давно осевшие частицы подняла боевая техника.

Вскоре выяснилось, что посменный график работы на ЧАЭС невозможен из-за боев в соседних населенных пунктах, и смена, приехавшая работать на несколько дней, исполняла свои обязанности несколько недель.