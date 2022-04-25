Выборы президента Франции: победа Макрона стала исторической, в ЕС довольны. Но Франция разделена как никогда

Хью Скофилд

Корреспондент Би-би-си в Париже

3 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Макрона в счастье, но не толкнули ли он своих противников в объятия крайне левых и правых партий?

Несмотря на все возможные оговорки, следует признать масштаб победы Эммануэля Макрона. Об этом редко вспоминают, но в истории Пятой французской республики это первый случай, когда обладавший всей полнотой власти президент сумел избраться на второй срок.

Формально такое уже случалось. Но и Франсуа Миттеран в 1988 году, и Жак Ширак в 2002 году в период, предшествующий голосованию, фактически находились в оппозиции. В обоих случаях (после промежуточных парламентских выборов) правительство оказывалось в руках противников президента. Поэтому Миттеран и Ширак, хотя формально и были у руля, считались политически бессильными. Лишь на следующих выборах они сумели стать реальными руководителями страны.

Что касается победы Шарля де Голля в 1965 году, то до этого он не избирался народом.

Итак, Эммануэль Макрон - первый президент современной Франции, который, проработав полный срок и управляя всеми аспектами внешней и внутренней политики, вновь завоевал доверие народа.

Для Франции, где отношения с граждан с правительством, по сути, заключаются в том, чтобы сначала шумно приветствовать нового президента, а затем при первой же возможности от него избавиться, это существенное достижение.

Макрон добился этого главным образом благодаря двум обстоятельствам, одно из которых окажется полезным в следующий президентский срок, а второе - не очень.

Если отвлечься от массы карикатур в социальных сетях, то по результатам выборов можно считать, что миллионы французов считают Эммануэля Макрона неплохим президентом. Эти люди понимают, что безработица больше не является политической проблемой, во многом благодаря реформам Макрона. Они считают, что он умело справился с пандемией, и согласны с тем, что отсрочка пенсионного возраста неизбежна.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Макрон набрал около 58,5% голосов против 41,5% Ле Пен. Этот разрыв гораздо меньше, чем на выборах 2017 года

Им нравится лидер, который вполне способен постоять за себя на международной арене. Они рады, что в Елисейском дворце сидит кто-то, способный напрямую поговорить с Путиным, даже если переговоры эти не увенчаются успехом.

И они считают, что при Макроне Франция может претендовать на лидерство в Европе, а его видение большей военной и экономической автономии ЕС выглядит все более актуальным. В этом Макрон глубоко отличается от Марин Ле Пен.

Этим людям Эммануэль Макрон не обязательно нравится - он слишком не похож на них - но вызывает достаточно уважения.

Франция разделена, ЕС в восторге

Катя Адлер, редактор Би-би-си по вопросам европейской политики

Накануне воскресных президентских выборов французы, с которыми мы говорили, повторяли нам: "Я буду голосовать за Макрона, но только для того, чтобы не допустить к власти Ле Пен".

Согласованные общественные усилия, призванные не допустить кандидата от крайне правых или правых националистов на пост президента, для Франции не новость.

Однако результат голосования должен заставить Эммануэля Макрона задуматься. Лозунг его кампании "Pour Tous" ("Для всех") выглядит чуть ли не насмешкой, если попытаться оценить реальное число его сторонников. Ведь к ним нельзя отнести тех, кто голосовал за действующего президента только, чтобы не допустить к власти Ле Пен, 40% сторонников лидера "Национального объединения" - и еще миллионы испортивших свой бюллетень или вообще отказавшихся голосовать.

В своей речи Макрон уже признал, что страна разделена и что он сделает все возможное, чтобы устранить эти разногласия.

Сделать это будет нелегко - и он это знает.

Франция раздроблена по не только партийным линиям. Поляризация везде: между богатыми городскими центрами (особенно Парижем) и небольшими городами и деревнями; между националистами и интернационалистами; между богатыми, бедными и маргиналами.

Став президентом пять лет назад, Макрон пообещал не благоволить ни правым, ни левым, поддерживать социальную справедливость и запустить притормозившую экономику.

Но тут началась пандемия, а за ней - экономический спад и вторжение России в Украину, не говоря уже о постоянном давлении на Макрона из-за растущего внимания к проблемам иммиграции и правопорядка, традиционно приоритетных для правых и крайне правых политиков. Обещанные социальная справедливость и экологические реформы отошли на второй план.

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Однако в Брюсселе Макрона любят. По крайней мере, по сравнению с его соперницей в борьбе за пост президента.

Глядя на твиты лидеров ЕС - от президента Еврокомиссии до премьер-министров Испании и Португалии и канцлера Германии Олафа Шольца, возникает ощущение, что они не только поздравляли Макрона, но и трубили о вотуме доверия Европе, который они обнаружили в его победе.

Ле Пен - страстный евроскептик, Макрон же поддерживает ЕС с большим энтузиазмом. Его давно обсуждаемые предложения сделать Европу более независимой - с точки зрения производства продуктов питания, энергетики и обороны - стали очень популярны среди лидеров ЕС после вторжения России в Украину и пандемии Covid-19, нарушившей глобальные цепочки поставок.

Будучи второй по величине экономикой в ЕС и единственной (после Брексита) крупной военной державой, Франция долгое время играла ведущую роль в Брюсселе и в НАТО.

Исторически тесные связи Ле Пен с Москвой и ее намерение вывести Францию из-под военного командования НАТО обеспокоили американских и европейских союзников.

Теперь они значительно менее озабочены. "Мы можем рассчитывать на Францию еще на пять лет", - написал президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье вечером.

Впереди новое испытание

Однако другое обстоятельство, второй раз приведшее Макрона в Елисейский дворец, может в будущем обернуться против него.

Автор фото, Getty Images

Пять лет назад Макрон прекрасно использовал состояние современной французской политики. Он занял центристскую позицию и тем самым разрушил традиционное противостояние консерваторов и социал-демократов. И используя полномочия, заложенные де Голлем в системе власти Пятой республики, создал очень замкнутую на свою личность централизованную систему президентского правления.

Оппозиции пришлось уйти на правый и левый края политического спектра, где, как полагал Макрон, она не могла представлять реальной угрозы его власти. До сих пор эта схема работала - что и показали прошедшие выборы.

Однако они продемонстрировали и другое: все больше французов готовы заигрывать с крайними политическими силами, в том числе и потому, что, объединив центр, Макрон лишил их альтернативы: если им не нравится президент, им больше не за кого голосовать.

Многие из этих избирателей, особенно миллионы, голосовавшие за крайне левого кандидата Жана-Люка Меланшона, теперь не прочь отыграться на недавно переизбранном главе государства.

Они надеются, что смогут сделать это на парламентских выборах в июне. А если это не сработает, они с удовольствием примут участие в уличных демонстрациях против Макрона в сентябре, особенно если к тому времени он начнет новый пакет реформ.

Эммануэль Макрон начнет свой второй срок с обещания создать новый тип правительства. Он будет больше слушать. Он знает, что нужно залечить раны. Проблема в том, что он уже говорил это раньше - и многие ему просто не верят.

"Эти выборы не только показали, что есть две противостоящие друг другу Франции. Они также выявили растущую тенденцию людей считать противостоящий политический лагерь просто не имеющим право на существование, - говорит обозреватель Наташа Полони. - В прошлом выборы всегда заканчивались победой кандидата, которого граждане признавали президентом всех французов. В этот раз я не уверена, что это так".

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