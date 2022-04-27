Среди санкций против России есть и спортивные. Такие применялись против ЮАР из-за апартеида. Апартеида больше нет

51 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

С началом вторжения в Украину многие российские спортсмены лишились возможности принимать участие в международных соревнованиях.

Под санкции попали российские футбольные и баскетбольные клубы и сборные, гимнасты, легкоатлеты, пловцы, у России отобрали право на проведение чемпионата мира по хоккею и Гран-при Формулы-1 в Сочи - список можно продолжать.

В истории спорта такое случается не впервые. В свое время с похожими санкциями столкнулась и Южноафриканская Республика - и, как считается, они сыграли свою роль в падении режима апартеида.

Южноафриканцы не понаслышке знают о спортивных санкциях - спортсмены ЮАР в различной степени были изолированы от мирового спорта с 1960-х годов и до начала падения апартеида в 1991 году.

Санкции, особенно в области спорта, экономики, образования, искусства и культуры, сыграли решающую роль в ликвидации апартеида и установлении демократического порядка в Южной Африке в 1994 году.

"Санкции, в том числе спортивные, помогли свергнуть режим апартеида, поэтому имеет смысл применить их и к России", - сказал в интервью Би-би-си бывший глава объединенного совета по крикету ЮАР Али Бахер.

"К сожалению, российским спортсменам приходится страдать из-за своего лидера, но то же самое произошло и с нами, южноафриканцами. Многие, в том числе и я, не поддерживали апартеид, но и нам пришлось страдать от последствий изоляции", - говорит Бахер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Али Бахер (фото 2003 года) организовывал туры спортсменов в Южную Африку во время апартеида, но впоследствии возглавил объединенный совет по крикету страны.

79-летний Бахер - неоднозначная фигура в южноафриканском спорте. В 1980-х годах он организовывал спортивные туры в страну из Великобритании и Австралии в попытке поддерживать крикет в ЮАР на должном уровне.

Эти туры не раз попадали в гневные заголовки западных газет, однако Бахер занимался не только ими: параллельно он предпринимал усилия для развития крикета в поселениях чернокожих.

В 1991 году при его деятельном участии на свет появился объединенный совет по крикету. Бахер наладил контакты и подружился с главой спортивного отдела Африканского национального конгресса. В результате Южную Африку допустили к международным соревнованиям по крикету более чем за два года до официального прекращения режима апартеида.

"Разумеется, в свержении апартеида сыграли роль не только спортивные санкции, - говорит Бахер. - Экономические и другие санкции также помогли, но влияние спортивных санкций было очень важным, учитывая, насколько популярен спорт среди южноафриканцев. В 1970 году у нас была лучшая команда по крикету в мире, и мы вернулись в мировой спорт лишь в 1991 году, так что в течение 21 года мировые санкции влияли на южноафриканский крикет. В этом нет никаких сомнений".

Санкции, однако, не смогли положить конец режиму апартеида быстро .

Три десятилетия спортивной изоляции

К тому времени, когда южноафриканские спортивные организации "только для белых" начали выдавливать из мирового спорта, законы об апартеиде, введенные после победы Национальной партии на выборах в 1948 году, действовали уже более 10 лет.

В конце 1950-х годов футбольную ассоциацию Южной Африки, в которую принимали исключительно белых, лишили права участвовать в первом Кубке африканских наций. В 1961 году приостановили ее членство в ФИФА, а в 1976 ее исключили полностью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация возле стадиона Lord's Cricket Ground в Лондоне во время турне южноафриканской сборной по Англии в 1965 году

В 1968 году правительство ЮАР не разрешило сборной Англии, в которую входил Бэзил Д'Оливейра — выходец из Южной Африки, бежавший от апартеида, — совершить запланированное турне по стране. Разразился грандиозный скандал, спровоцировавший международную спортивную изоляцию Южной Африки.

Национальный олимпийский комитет, представлявший исключительно белых, был отстранен от участия в Олимпиадах 1964 и 1968 годов. В 1970 году Южную Африку полностью исключили из олимпийского движения и запретили ее спортсменам принимать участие во многих соревнованиях, от легкой атлетики до борьбы.

Визит австралийской сборной по крикету в 1969-70 годах, когда белая команда под командованием Бахера разгромила ее со счетом 4:0, стал последним официальным туром, организованным Южноафриканской ассоциацией крикета. Вскоре после этого ее деятельность была приостановлена на неопределенный срок.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов мир требовал от ЮАР освободить Нельсона Манделу, приговоренного к пожизненному заключению в 1964 году после признания его виновным в заговоре с целью свержения правительства.

Митинги против апартеида прошли по всему миру, а переполненный концерт на лондонском стадионе Уэмбли в честь 70-летия Манделы транслировали в 60 странах.

Учитывая интересы многих стран в Южной Африке в то время, спорт превратился в мощный инструмент давления на руководство страны.

"Растущее международное движение за освобождение Манделы чрезвычайно помогло изолировать режим апартеида — спорт сыграл в этом очень важную роль", - сказал в интервью Би-би-си профессор Андре Одендаал, один из ведущих историков спорта Южной Африки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент России Владимир Путин чествует Тагира Хайбулаева, завоевавшего золотую медаль для сборной России по дзюдо на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне

Одендаал напоминает, что у западных стран были серьезные экономические интересы в ЮАР, поэтому Великобритания и США, в числе прочих, в 1970-х и начале 80-х годов поддерживали борьбу режима против освободительного движения.

"Мягкие санкции, например, в спорте, были более приемлемыми, чем громкие призывы к экономическим санкциям и прекращению поставок нефти, - говорит он. - Ключевым в успехе спортивного бойкота стало то, что он затронул общественное измерение, оказавшее огромное влияние на белых южноафриканцев. Они всегда чувствовали себя частью колониального мира, любили говорить о "превосходстве западной цивилизации в самой черной Африке".

Есть ли от санкций польза?

Все время своего долгого пребывания на посту президента России Владимир Путин продвигал спорт: потратив огромные средства, страна провела зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году, не считая соревнований меньшего масштаба.

Допинговый скандал в легкой атлетике, помимо всего прочего, подчеркнул важность спортивных побед для российского режима - и для чувства национальной гордости россиян в целом.

Российские власти запрещают говорить о войне в Украине, называя ее "спецоперацией". Но как объяснить гражданам, почему российские спортсмены и спортивные организации оказались не у дел?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обменивается рукопожатием с президентом России Владимиром Путиным накануне открытия Игр в Сочи в 2014 году. С тех пор у Владимира Путина отозвали Орден Международного олимпийского комитета - высшую награду олимпийского движения

Профессор Одендаал напоминает, что спортивным организациям следует демонстрировать последовательность в применении санкций.

"Я солидарен с теми, кто пытается использовать санкции, чтобы помочь спасти положение украинского народа, - считает он. - Но если вы собираетесь использовать начало войны как повод для введения санкций, надо быть последовательным".

"Если начать поддерживать ту или иную страну в зависимости от того, где какая война происходит, может случиться так, что Олимпийских игр больше не будет, - продолжает Одендаал. - Есть много конфликтов, как, например, Саудовская Аравия в Йемене, или конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии, но о введении санкций для нормализации этих ситуаций речи не идет".

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