"Где вы были восемь лет" и "не все так однозначно". Антрополог Архипова о том, как и почему россияне оправдывают войну в Украине

46 минут назад

Би-би-си: Та кую аргументацию еще часто называют "вотэбаутизмом" (от английского what about...? , " какнасчетизм " , риторический прием, нацеленный на отвлечение внимания от неприятного вопроса путем критики оппонент а . - Би-би-си) . Это популярный инструмент российской пропаганды: например, Владимир Путин, когда его спрашивают про пытки в тюрьмах в России, говорит , что "в других странах проблем не меньше". Почему эта аргументация так распространена в российской культуре?

А.А.: Следующий блок - это "My country, right or wrong" ("Это моя страна, права она или нет"). "Я оправдываю Россию, неважно что она сделает". Сюда относятся цитаты актера Сергея Бодрова о том, что "во время войны нельзя плохо говорить о своих", это "своих не бросаем", "Россия не начинает войны, а их заканчивает", "Россия всегда всех спасает", "нас просто исторически не любят".