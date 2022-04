Свежий кебаб и морковное поле навсегда: работы победителей международного конкурса фуд-фотографов

Автор фото, Debdatta Chakraborty

Работа индийского фотографа, на которой изображен уличный продавец кебаба, одержала победу на международном конкурсе Pink Lady Food Photographer этого года - одном из главных конкурсов фуд-фотографов.

Автор снимка - Дебдатта Чакраборти. Фотография торговца кебабной лавки была сделана в городе Сринагар, расположенном в подконтрольной Индии области Кашмира.

Дебдатта Чакраборти сделала этот снимок вечером, когда уже стемнело, на оживленной улице - продавцы разожгли угольные печи, чтобы приготовить кебаб и другую еду.

"В сегодняшнем мире мы нуждаемся в утешении и любви, как никогда раньше", - заявила основатель проекта Pink Lady Food Photographer Кэролайн Кеньон.

"Здесь так много всего, что нас умиротворяет - красиво запечатленные вздымающиеся клубы дыма, золотой свет, выражение лица человека, готовящего еду, - говорит Кеньон. - Этот образ, нежный и яркий, согревает нашу душу".

На участие в конкурсе были получены тысячи заявок из 60 стран мира.

Ниже представлены работы победителей в различных категориях.

"Традиционные навыки". Чен Ин, Китай

Автор фото, Chen Ying Подпись к фото, Этот снимок был сделан в небольшом фермерском доме в деревне Цяньлянь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. На нем - члены семьи, которые собрались, чтобы приготовить пельмени с начинкой из риса и бобов мунг. Во время приготовления используется деревянный штамп для отпечатки на красном тесте слов "счастье" и "удача". Эта традиция означает, что наступающий год будет полон процветания.

"Еда на столе" Джон Кери, Великобритания

Автор фото, John Carey Подпись к фото, Театрализованное приготовление блюда на глазах у посетителей всегда было большой частью культуры ресторана отеля Ritz в Лондоне

Награда Fujifilm Award за новаторское решение: "Сентрал-парк". Юрий Васильев, Болгария

Автор фото, Yuliy Vasilev Подпись к фото, "Этот снимок - часть моего проекта Foodtopia ("утопия еды"), посвященного изображению миниатюрного мира с использованием различных продуктов", - говорит Васильев

Приз Claire Aho Award женщинам-фотографам: "За столом". Маргерит Оэлофсе, Южная Африка

Автор фото, Marguerite Oelofse Подпись к фото, "Прославление африканского культурно-исторического наследия с небольшим оттенком стиля французского художника-постимпрессиониста Анри Матисса, - комментирует автор работы. - Художественная эстетика в моих фотографиях создает трехмерное ощущение благодаря использованию смелых оттенков, форм и текстур. Эти элементы - часть разнообразной южноафриканской культуры"

Категория "На телефон": "Сушка вяленой рыбы". Кася Цизельска-Фабер, Великобритания

Автор фото, Kasia Ciesielska-Faber Подпись к фото, "На архипелаге Лофотенские острова в Норвегии стеллажи вяленой рыбы стали частью городского ландшафта. Треска сохраняется путем сушки на больших стеллажах без соли или дыма, так как температура здесь чуть ниже нуля. Здешний климат идеально подходит для хранения вяленой рыбы на открытом воздухе"

Категория "Продовольственная политика": "Место, где исчезают мечты". К. М. Асад, Бангладеш

Автор фото, K M Asad Подпись к фото, "Маленькая девочка собирает воду со старшей сестрой в трущобах столицы Бангладеша, Дакке, в сентябре 2021 года. В трущобах, подобных этим, чистую воду можно получить два раза в день - утром и вечером".

Награда "Кулинарный стилист": "Летний пирог с овощами". Каролин Штрот, Германия

Автор фото, CAROLIN STROTHE Подпись к фото, "Празднуем приход лета этим замечательным пирогом с овощами"

Категория "Дети": "Разделка рыбы". Рупкота Рой Барай, Бангладеш

Автор фото, RUPKOTHA ROY BARAI Подпись к фото, "Деревенская женщина разделывает свежую рыбу, которую поймали здесь же"

Премия Errazuriz Wine Photographer of the Year (фотографу вина и виноделия): "Сбор веток после обрезки на Кортон-Хилле", Джон Уайэнд, Великобритания

Автор фото, JON WYAND Подпись к фото, "Сбор веток после зимней обрезки на винограднике в Бургундии"

Награда One Vision Imaging Cream of the Crop: "Морковное поле навсегда". Паоло Гринца и Сильвия Ваула, Италия

Автор фото, PAOLO GRINZA AND SILVIA VAULÀ Подпись к фото, "Этот снимок - часть серии, основанной на концепции "руки за работой", разработанной для ресторана Etiko Bistrot (Турин, Италия)

Номинация Pink Lady Food Photographer of the Year (Юго-Восточная Азия): "Лов кильки", Тиен Нгуен Нгок, Вьетнам

Автор фото, THIEN NGUYEN NGOC Подпись к фото, "Мягкий свет нового дня подсвечивает дымок мотора рыбацкой лодки и позволяет увидеть зеленые сети, погруженные в воду, когда их вытаскивают местные рыбаки. Соленая килька - важный ингредиент традиционной вьетнамской кухни"

