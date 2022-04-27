Свежий кебаб и морковное поле навсегда: работы победителей международного конкурса фуд-фотографов
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Работа индийского фотографа, на которой изображен уличный продавец кебаба, одержала победу на международном конкурсе Pink Lady Food Photographer этого года - одном из главных конкурсов фуд-фотографов.
Автор снимка - Дебдатта Чакраборти. Фотография торговца кебабной лавки была сделана в городе Сринагар, расположенном в подконтрольной Индии области Кашмира.
Дебдатта Чакраборти сделала этот снимок вечером, когда уже стемнело, на оживленной улице - продавцы разожгли угольные печи, чтобы приготовить кебаб и другую еду.
"В сегодняшнем мире мы нуждаемся в утешении и любви, как никогда раньше", - заявила основатель проекта Pink Lady Food Photographer Кэролайн Кеньон.
"Здесь так много всего, что нас умиротворяет - красиво запечатленные вздымающиеся клубы дыма, золотой свет, выражение лица человека, готовящего еду, - говорит Кеньон. - Этот образ, нежный и яркий, согревает нашу душу".
На участие в конкурсе были получены тысячи заявок из 60 стран мира.
Ниже представлены работы победителей в различных категориях.
"Традиционные навыки". Чен Ин, Китай
"Еда на столе" Джон Кери, Великобритания
Награда Fujifilm Award за новаторское решение: "Сентрал-парк". Юрий Васильев, Болгария
Приз Claire Aho Award женщинам-фотографам: "За столом". Маргерит Оэлофсе, Южная Африка
Категория "На телефон": "Сушка вяленой рыбы". Кася Цизельска-Фабер, Великобритания
Категория "Продовольственная политика": "Место, где исчезают мечты". К. М. Асад, Бангладеш
Награда "Кулинарный стилист": "Летний пирог с овощами". Каролин Штрот, Германия
Категория "Дети": "Разделка рыбы". Рупкота Рой Барай, Бангладеш
Премия Errazuriz Wine Photographer of the Year (фотографу вина и виноделия): "Сбор веток после обрезки на Кортон-Хилле", Джон Уайэнд, Великобритания
Награда One Vision Imaging Cream of the Crop: "Морковное поле навсегда". Паоло Гринца и Сильвия Ваула, Италия
Номинация Pink Lady Food Photographer of the Year (Юго-Восточная Азия): "Лов кильки", Тиен Нгуен Нгок, Вьетнам
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Все фотографии публикуются с разрешения оргкомитета конкурса Pink Lady Food Photographer of the Year 2022. Выставка работ финалистов пройдет в Королевском фотографическом обществе в Бристоле, Великобритания, с 20 ноября по 12 декабря 2022 года.
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