Во имя Эшу. На карнавале в Рио победили адепты древней африканской религии

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Победителями танцевального конкурса в Рио-де-Жанейро стали представители школы самбы Гранде Рио. Их танец был посвящен афро-бразильскому богу Эшу, Это главный бог во многих африканских культурах, он умеет держать связь между мирами живых и мертвых. Многие адепты этой религии в XVII-XIX веках оказались в странах Южной Америки, где подвергались преследованиям со стороны христианских конфессий.

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Эшу в африканских культурах отвечает за связь между мирами живых и умерших

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Главной темой карнавала в Рио стало уважение к афро-бразильским религиям

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Пышный, тщательно сделанный парик у мужчин - важная часть обрядов в честь Эшу

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Точно так же для женщин при ритуалах важна белая одежда

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Маску бога Эшу можно изображать на одеждах во время танцев

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Длинные нитки крупного жемчуга - важная составляющая наряда танцоров на карнавале

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Танцевальная школа Гранде Рио была очень близка к победе на карнавале в 2020 году, в 2021-м его не проводили из-за карантинных ограничений

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Это первая победа школы Гранде Рио в истории карнавалов. Всего же в соревнованиях принимали участие двенадцать школ