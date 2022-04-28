Во имя Эшу. На карнавале в Рио победили адепты древней африканской религии
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Победителями танцевального конкурса в Рио-де-Жанейро стали представители школы самбы Гранде Рио. Их танец был посвящен афро-бразильскому богу Эшу, Это главный бог во многих африканских культурах, он умеет держать связь между мирами живых и мертвых. Многие адепты этой религии в XVII-XIX веках оказались в странах Южной Америки, где подвергались преследованиям со стороны христианских конфессий.