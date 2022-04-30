Новое "дело врачей": за что арестовали 35 травматологов в Беларуси

Олеся Остапенко

Би-би-си, Лондон

20 минут назад

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Автор фото, President.gov.y Подпись к фото, О задержании 35 врачей-травматологов Лукашенко заявил 18 апреля

В Беларуси задержаны десятки травматологов, которых обвиняют в получении взятки от зарубежных компаний за установку импортных протезов. Некоторые из них уже признали свою вину. Это второе массовое "дело врачей" в стране за последние четыре года. Эксперты считают, что оно может быть связано с конкуренцией в сфере дорогостоящих платных операций или попыткой властей отвлечь внимание граждан от проблем в здравоохранении.

Впервые о массовом задержании травматологов стало известно в конце марта. Тогда объявленное в Беларуси экстремистским издание "Зеркало" писало, что речь идет об аресте до 50 медиков по всей стране - их подозревали в получении взяток.

18 апреля на совещании с министром здравоохранения, генпрокурором и главой КГБ Александр Лукашенко заявил о задержании 35 врачей-травматологов, которые "не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить ортопедические, а приличные получали за это от иностранцев взятки".

"У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома", - заявил Лукашенко, добавив, что среди задержанных есть врач, лечивший его самого.

Следственное управление КГБ расследует дело по статьям УК о получении и даче взятки, а также незаконном денежном вознаграждении. Максимальное наказание по этим статьям - до 15 лет лишения свободы.

Что известно об этом деле

Обыски с участием КГБ по этому делу прошли не только в кабинетах врачей (об этом сообщало "Зеркало"), но и в нескольких офисах представителей зарубежных поставщиков медицинских изделий в Минске.

Би-би-си об этом рассказал Рустам Айзатулин, координатор Белорусского фонда медицинской солидарности, созданном для поддержки репрессированных врачей после протестов 2020 года. Айзатулин более 10 лет проработал в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии - крупнейшем центре своего профиля в стране - и, по его словам, лично знает большинство задержанных врачей.

Подпись к фото, О задержании травматологов сделал расследование провластный телеканал ОНТ

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Как утверждает Айзатулин и еще один знакомый с материалами дела источник Би-би-си, который не может комментировать дело публично, обыски затронули в том числе ООО "Медлинк" - поставщика протезов и металлоконструкций, которые производит немецкая компания Waldemar Link.

По словам Айзатулина, на одном из компьютеров "Медлинка" якобы был обнаружен список врачей, которым компания выплачивала бонусный процент за установленные протезы. Другой собеседник Би-би-си называет этот список "черной бухгалтерией".

Представители "Медлинка" и врачи были задержаны в кафе в момент передачи взятки, говорит он.

Видео, снятое в кафе, фигурирует и в расследовании провластного телеканала ОНТ, который 18 апреля рассказал, как белорусские врачи якобы получают взятки от западных компаний на установку импортных протезов в ущерб отечественным. В сюжете говорилось о задержании пяти представителей коммерческих структур, но их названия не упоминались.

Русская служба Би-би-си обратилась в "Медлинк" за комментарием, но не получила ответа. По словам источника Би-би-си, руководство и учредитель компании арестованы.

В главном офисе Waldemar Link в Германии пояснили, что напрямую не взаимодействуют с белорусскими врачами и больницами - это работа поставщика. В компании уточнили, что "после развязывания Россией войны в Украине при участии Беларуси" Waldemar Link полностью прекратила бизнес с этими странами.

После начала войны в Украине страны Запада ввели против Беларуси ряд санкций. Регламент Совета ЕС запрещает европейским компаниям предоставлять финансовую помощь для торговли и инвестиций в Беларусь. Исключениями стали сфера торговли продуктами питания, а также сельскохозяйственные, медицинские и гуманитарные направления. По данным белорусских властей, несмотря на это страна испытывает перебои с поставками медицинского оборудования. Некоторые производители сами принимают решение о прекращении работы в Беларуси.

Автор фото, SERGEI GAPON/AFP Подпись к фото, В Беларуси, как и в России, пациентам бесплатно устанавливают отечественные протезы, но по их желанию могут установить импортные - в этом случае они приобретаются за счет пациента.

По словам Айзатулина и другого собеседника Би-би-си, все обвиняемые работали в государственных клиниках по всей Беларуси, большинство из них были заведующими отделений.

"Зеркало" называло имена некоторых задержанных в Витебской области, а гомельское издание "Флагшток" сообщало об арестах травматологов в Мозыре.

"Гродно, Витебск, Волковыск - по всей республике эти врачи ставили протезы тазобедренных суставов различных марок. Это высококвалифицированные специалисты, которые умели ставить протезы при сильно запущенных ситуациях", - говорит Рустам Айзатулин, добавляя, что задержанные, насколько ему известно, не принимали участия в протестах против власти и прямо политических мотивов для их ареста, по его мнению, не было. Это подтверждает и источник Би-би-си.

Цена признания

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече с Лукашенко и силовыми структурами попросил изменить задержанным специалистам меру пресечения, если те признают свою вину и возместят ущерб.

Телеканал ОНТ утверждал, что "большинство сотрудничают со следствием и возмещают ущерб". В том же месяце издание "Зеркало" писало, ссылаясь на адвоката одного из задержанных, что некоторых врачей отпустили после выплаты "компенсации ущерба".

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече с Лукашенко попросил изменить задержанным специалистам меру пресечения, если те признают свою вину

Знакомый с делом источник сказал Би-би-си, что в первый же день после совещания пятерых врачей, которые признали вину и выполнили условия, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении. "Зеркало" пишет о "минимум восьми" таких фигурантах, работавших в крупных стационарах. Еще одного, по данным издания, отпустили под домашний арест.

По другим задержанным врачам, которые согласны выполнить условия, готовятся документы - принципиальное решение об их освобождении принято, говорит он. Но около пяти человек, по его словам, вину не признали - они останутся в СИЗО.

20 апреля один из задержанных медиков порезал себе шею, сообщало издание "Наша Нива" со ссылкой на его коллегу. Рана оказалась несмертельной.

Как протезируют в Беларуси?

В Беларуси, как и в России, пациентам бесплатно устанавливают отечественные протезы, но по их желанию могут установить импортные - в этом случае они приобретаются за счет пациента, и весь спектр услуг для него (работа врачей, палата и т.д.) так же становится платным. Пациент оплачивает их, заключив договор, в самой клинике - государственной или частной.

Как объясняют специалисты, государственные больницы через минздрав закупают не только отечественные, но и иностранные протезы. Все они хранятся на складе. Если то, что есть, пациенту не подходит - протез для него заказывается у поставщика дополнительно. Но и в том, и в другом случае пациенты переходят на платную основу.

Автор фото, Attila Husejnow/SOPA Images Подпись к фото, По данным властей, травматологи получали взятки от зарубежных компаний в крупном размере

Зарубежные протезы в Беларуси продают поставщики, сотрудничающие с иностранными производителями. Фигурирующая в деле врачей компания "Медлинк" эксклюзивно предлагает как серийные изделия Waldemar Link, так и индивидуальные под заказ. Купить такой протез самостоятельно нельзя - они поставляются только "по заказу врача для конкретного пациента", указано на сайте компании.

Крупные государственные центры травматологии и ортопедии, а также как минимум еще одна частная клиника, на своих сайтах сообщают, что устанавливают пациентам эндопротезы ряда иностранных производителей помимо Waldemar Link, в том числе американских, британских и швейцарских брендов.

Однако Би-би-си, изучив предложения поставщиков для медицинских клиник Беларуси на сайте "Медкаталог", выяснила, что из зарубежных эндопротезов на рынке есть только Waldemar Link, и предлагает ее продукцию исключительно "Медлинк".

Альтернативные предложения - только эндопротезы отечественной фирмы "Altimed", которая продает их сама.

В докладе стран СНГ о конкуренции на рынках медицинских изделий 2021 года говорится, что в Беларуси установлен факт "доминирующего положения на рынке эндопротезов". Компания, которая занимает такое положение, в докладе не указана. По мнению знакомого с делом источника Би-би-си, поводом для уголовного "дела врачей" могли стать "клановость и внутренние войны" на рынке медицинских изделий в республике.

Издание "Белта" со ссылкой на главу минздрава Пиневича сообщает, что до 2020 года более 70% операций проводились с белорусскими протезами, при этом министр утверждал, что по качеству они не уступают зарубежным.

Однако по словам травматолога Рустама Айзатулина, за два года пандемии ситуация с установкой протезов заметно ухудшилась: плановые очереди просели, неряшливо велись госзакупки, на приобретенные заранее протезы истек срок годности.

"Пациентам, которые вынуждены годами стоять в очереди на бесплатные протезы из-за нехватки профильных учреждений и специалистов, намного легче заплатить пару тысяч долларов и поставить себе нормальный качественный с точки зрения биомеханики и стерилизации протез, чем ждать белорусского", - говорит Айзатулин.

На сайте Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии (МКГЦ) говорится, что к 1 марта 2022 года очередь жителей Минска на эндопротезирование превышала 4 тысячи человек. При этом коленный сустав заменяют пациентам, записавшимся в 2017 году, а тазобедренный - тем, кто встал в очередь в 2019 году.

Цены на импортные эндопротезы, опубликованные МГКЦ и больницей Скорой помощи в Минске, превышают 2 тысячи долларов, а вместе с установкой операция обходится вдвое дороже. На сайте МГКЦ уточняется, что "цена и качество эндопротезов от известных производителей примерно одинаковы".

При этом на сайте крупной частной клиники "Мерси" (эндопротезирование по цене более 5 тыс. долларов) прямо говорится, что пациент с хирургом согласовывают "модель эндопротеза, оптимальную для конкретного случая", обсуждая "преимущества и недостатки" возможных вариантов.

Почему врачам нельзя зарабатывать на продвижении медицинской продукции?

Медиков обвиняют в том, что они за вознаграждение от поставщика предлагали пациентам протезы определенных брендов.

На врачей, занимающих руководящие должности или имеющих право подписи медицинских документов, распространяется белорусский закон "О борьбе с коррупцией", и каждый из медиков подписывает антикоррупционные обязательства, объясняет адвокат Антон Гашинский, который ранее защищал медиков в Беларуси по делам о коррупции.

Врачам запрещено быть представителями третьих лиц, совершать с ними сделки и принимать подарки, за исключением официально полученных сувениров, предельная стоимость которых регламентирована законом.

Кроме того, вознаграждения медикам за назначение или рекомендацию пациентам лекарств запрещены и кодексом Ассоциации международных фармацевтических производителей, рекомендованным белорусским минздравом.

Однако зарубежные медицинские компании часто приглашают специалистов из других стран для обучения работе с их изделиями, после чего выдают сертификаты, например, на право проводить протезирование. Последствиями такой маркетинговой практики могут быть "откаты" за продвижение изделия, объясняет собеседник Би-би-си.

"Бонусы" (вознаграждение за рекламу и продажу пациенту того или иного препарата) воспринимают как взятку во всем мире, говорит ведущий исследователь в области медицинского права российской Национальной школы интеграционных исследований Елизавета Московкина.

"Регуляторы пытаются защитить слабую сторону - пациента, чтобы он имел доступ не к тем препаратам, которые рекомендует определенная фармкомпания, а к наиболее подходящим для конкретного заболевания", добавляет она.

Пациент всегда находится в зависимости от профессионального мнения врача, который должен выбирать для него самое лучшее - оплата такого выбора компаниями неэтична и незаконна, объясняет Ольга Зиновьева, глава петербургского адвокатского бюро "Онегин", специализирующегося в сфере медицинского права.

Автор фото, GAPON / AFP Подпись к фото, По данным Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии, к 1 марта 2022 года очередь жителей Минска на эндопротезирование превышала 4 тысячи человек

Впрочем, добавляет она, в России напрямую такие нарушения не являются уголовно наказуемыми - все зависит от состава деяния, причем с обеих сторон.

Врач рекомендует продукт на основании своего опыта, профессионализма и результатов клинических исследований, продолжает Елизавета Московкина, но часто в медицинской среде вознаграждение от фармкомпаний считается вполне приемлемым.

"Врачи воспринимают бонусы, как единственный способ для выживания, - говорит она. - На одну зарплату врача, как вы понимаете, жить сложно".

Израильский реаниматолог Михаил Фремдерман, работавший до 2014 года в России, приводит один пример исключения из запретов на вознаграждения - за участие в клинических исследованиях и испытаниях, а также за свою педагогическую и научную деятельность.

Фремдерман рассказывает, что более 10 лет назад заключил в Петербурге договор с фирмой, которая поставляла новый бета блокатор для кардиологии. Реаниматолог, по его словам, изучил образцы и данные испытаний, использовал эти бета блокаторы сам, и на основании своего опыта и убежденности продвигал этот препарат врачам скорой помощи в своих лекциях, которые фирма оплачивала.

Такие исключения прописаны и в кодексе, рекомендованном белорусским минздравом, и в российском законе "Об охране здоровья граждан", который регламентирует запреты именно для медиков.

Эксперты, с которыми пообщалась Би-би-си, считают, что суммы, которые были якобы обнаружены при обыске дома у задержанных травматологов - речь идет о сотнях тысяч евро, многократно завышены.

"Работая медсестрой, я зарабатывала больше, чем травматологи, - рассказала Би-би-си бывшая сотрудница белорусского Республиканского центра травматологии и ортопедии Ирина. - О каких 650 тысяч евро идет речь, когда эти врачи надрывались на трех работах одновременно, чтобы прокормить семью, и ездили на машинах, взятых в кредит?"

Стоимость протеза обычно достигает 1,5-2 тысячи евро, отмечает еще один врач на условиях анонимности: в этих условиях заработать на рекомендации такого изделия 350-600 тысяч евро малореально.

"Кого сделать виноватыми? Конечно, врачей"

В 2018 году белорусское КГБ возбудило еще одно громкое "дело врачей" - тогда высокопоставленных медиков и поставщиков массово задержали за взятки при госзакупках на рынке медоборудования.

Среди них был и создатель белорусских имплантов и металлоконструкций - бывший директор РНПЦ академик Александр Белецкий. При обыске у него изъяли полмиллиона долларов, и в 2019 году приговорили за коррупцию при ремонте медоборудования к 7,5 годам колонии с конфискацией имущества. В 2021 году он и бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий вышли на свободу. СМИ писали, что Белецкий помилован и после освобождения стал работать в одной из поликлиник Минска.

Похожее громкое дело есть и в России - в Нижегородской области с 2021 года судят трех сосудистых хирургов Максима Кудыкина, Андрея Васягина и Романа Дерябина по обвинению в мошенничестве при проведении платных операций. В защиту врачей выступила Ассоциация флебологов России.

По мнению Айзатулина, у новой волны задержаний белорусских врачей может быть несколько причин: желание "стрясти денег" с этого сектора и монополизировать рынок протезов или попытка властей отвлечь внимание граждан от проблем в медицине.

"Рано или поздно придут и к остальным - к пластическим хирургам, к урологам, офтальмологам, - говорит Рустам Айзатулин. - Ко всем, кто пользуется иностранными компонентами в своих операциях. Сейчас это травматологи. Очереди на получение протезов - по несколько лет, люди негодуют, кого сделать виноватыми? Конечно, врачей".

О кадровом дефиците, тормозящем проведение сложных операций, писал в связи с делом травматологов и белорусский телеграм-канал "Белые халаты".

Позиция защиты обвиняемых пока не известна. По словам Антона Гашинского, интрига в этом деле связана не с самим фактом получения денег от поставщика, а с вопросом, за что именно их получили врачи.

"Если врач по заранее выстроенной схеме получил сертификат конкретного производителя и умышленно обеспечивает закупку клиникой конкретного протеза - это взятка. Но если умысла не было, при этом врач получил деньги в подарок за рекомендацию, последствия могут быть менее тяжкими. Это можно квалифицировать как незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп или нарушение антикоррупционного законодательства, вообще не связанное с уголовным преследованием", - объясняет адвокат.