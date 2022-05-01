Страны, где на войну в Украине смотрят иначе, чем на Западе. Почему?

Фрэнк Гарднер

Военный обозреватель Би-би-си

49 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За 20 дней до начала вторжения в Украину Путин прилетел на открытие Олимпиады в Пекине и встречу с Си Цзиньпином

"Украина и ее союзники, включая Лондон, угрожают России последние 12 лет. Подводят НАТО к нашим границам, отменяют нашу культуру - они нас унижают уже много, много лет".

Это слова Евгения Попова, депутата российской Госдумы и влиятельного телеведущего, который дал интервью подкасту Би-би-си Ukrainecast.

"Конечно, планы НАТО касаемо Украины - это прямая угроза для граждан России", - заявил он.

Для жителя западных стран взгляды, высказанные Поповым, удивительны. Но они также открывают нам глаза на то, насколько сильно нарратив Кремля отличается от видения ситуации на Западе.

Для ушей европейцев и остального Запада подобные заявления не просто непостижимы, но и представляют собой вопиющее пренебрежение тщательно задокументированными доказательствами.

И тем не менее, в эти вещи верят не только сторонники Кремля и вообще многие россияне, но и жители некоторых других частей мира.

После того, как 24 февраля Россия напала на Украину, Генассамблея ООН провела срочное голосование о немедленном осуждении российской агрессии. Резолюцию поддержала 141 из 193 стран-членов ООН.

В числе государств, которые предпочли воздержаться от осуждения России, оказались такие крупные державы как Китай, Индия и Южная Африка. Поэтому западные лидеры не должны тешить себя иллюзиями, что абсолютно весь мир готов полностью возложить вину за катастрофическую войну в Украине на Россию.

Так почему же столько стран не решаются на жесткую позицию по вторжению России в Украину?

Причин много: от беспокойства за свою экономику и собственных военных интересов до обвинений Запада в лицемерии и колониального прошлого Европы. У каждой страны свои конкретные причины на то, чтобы воздержаться от публичных обвинений России и не отталкивать президента Путина.

Сотрудничество без границ

Начнем с Китая, самой населенной страны мира, где живут более 1,4 млрд человек. Большинство из них черпают новости об Украине из контролируемых государством СМИ - так же как и большинство жителей России.

Во время Зимней Олимпиады в Пекине, незадолго до начала вторжения в Украину, в Китай приехал высокопоставленный гость - Владимир Путин. В официальном сообщении китайской стороны тогда было сказано, что возможностям сотрудничества двух государств нет никаких границ.

Предупредил ли тогда Путин своего китайского коллегу Си Цзиньпина о готовящемся полномасштабном нападении на Украину? Абсолютно точно нет, уверяет Китай. Однако довольно трудно себе представить, что не был проронен даже и намек - настолько-то важному соседу.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему китайского блогера из Одессы называют предателем на родине?

Китай и Россия однажды могут оказаться стратегическими соперниками, но сегодня они партнеры, которых связывает, в том числе, и презрительное, если не враждебное, отношение к НАТО, Западу и демократическим ценностям.

Западные правительства уже осуждают Китай из-за милитаризации Южно-Китайского моря, исправительных лагерей для уйгурского населения, подавления демократии в Гонконге и регулярного обещания "вернуть Тайвань в родную гавань" - силой, если придется.

Таким образом, Китай и Россия считают своим общим врагом НАТО, и взгляд на мир правительств этих двух стран передается и их гражданам. В результате большая часть жителей Китая и России просто не разделяют того отвращения и ужаса, которые испытывают люди на Западе по отношению к нападению России на Украину и к свидетельствам о военных преступлениях российских военных.

У Индии и Пакистана есть свои причины не желать неприятностей с Россией. Индия получает большую часть своего оружия от Москвы, а после недавнего пограничного конфликта с Китаем из-за спорного региона в Гималаях Индия рассчитывает, что однажды Россия может стать защитницей ее интересов.

В Пакистане недавно отстранили от дел премьер-министра Имрана Хана, который был жестким критиком Запада и в особенности США. Пакистан также получает оружие от России и нуждается в ее поддержке для установления торговых маршрутов в свои северные регионы.

Имран Хан приехал с визитом в Москву 23 февраля, когда отношения России со странами Запада уже были накалены из-за Украины. Второй день его поездки пришелся на 24 февраля, когда российские войска начали вторжение в Украину и уже обстреливали украинские города.

И Индия, и Пакистан воздержались при голосовании по резолюции ООН, осуждающей агрессию России против Украины.

"Лицемерие и двойные стандарты"

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В некоторых странах, особенно с мусульманским большинством, распространены и обвинения в лицемерии и двойных стандартах в адрес США и Запада.

В 2003 году США и Великобритания, не запросив разрешения ООН и не приняв во внимание мнение большинства стран мира, начали на сомнительных основаниях вторжение в Ирак. Последовали годы разрушительной войны.

Сейчас Вашингтон и Лондон подвергаются критике и за снабжение оружием Саудовской Аравии, что продлевает гражданскую войну в Йемене. Саудиты наносят удары в поддержку официального правительства Йемена, воюющего с повстанцами-шиитами. Война в Йемене длится с 2014 года и привела к крайне тяжелой гуманитарной ситуации.

Что касается стран Африки, то многие из них имеют свои, часто исторические, причины не осуждать Россию, как это делает Запад.

В советские времена Москва заваливала континент оружием от Сахары до Мыса Доброй Надежды, чтобы сопротивляться влиянию США и Запада. А в некоторых частях Африки до сих пор ощущается неприязнь, которую оставило наследие западно-европейской колонизации XIX-XX веков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протест в Мали против французских войск, которых сменили российские наемники

Когда в 2013 году Франция отправила своих солдат в Мали, чтобы предотвратить захват страны боевиками Аль-Каиды, французы не пользовались там большой популярностью. Теперь, когда основная часть французских военных покинула страну, их место заняли наемники из группы Вагнера, поддерживаемые Кремлем.

Какова позиция стран Ближнего Востока? Ничего удивительного, что Сирия поддержала агрессию России, как это сделали Северная Корея, Беларусь и Эритрея. Президент Сирии Башар Асад во многом обязан России своим выживанием после того, как в 2015 году его чуть не свергли боевики "Исламского государства".

Но и такие давние партнеры Запада как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты - хотя и поддержали резолюцию ООН - особо не критикуют Москву.

Фактический правитель ОАЭ наследный принц Мухаммад ибн Заид поддерживает хорошие отношения с Путиным: предыдущий посол ОАЭ в Москве даже бывал с президентом России на охоте.

Кроме того, не стоит забывать, что между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и президентом США Джо Байденом весьма натянутые отношения - до такой степени, что они отказываются напрямую разговаривать по телефону.

Ранее, в 2018 году, когда мировые лидеры собрались в Буэнос-Айресе на саммит "Большой двадцатки" - всего через несколько недель после того, как Запад обвинил саудовского принца в зверском заказном убийстве журналиста Джамаля Хашогги, - большинство из них демонстративно проигнорировали ибн Салмана.

Путин же тепло приветствовал принца жестом "дай пять" - хлопнув по открытой ладони. Вряд ли лидер Саудовской Аравии такое забудет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Владимир Путин приветствует наследного принца Саудовской Аравии.

Все это не значит, что вышеупомянутые страны активно поддерживают вторжение - кроме Беларуси. 2 марта в ООН всего пять государств проголосовали за него, включая Россию.

Однако подобные аргументы говорят о том, что Запад не может принимать как должное, что весь остальной мир так же относится к Путину, к санкциям и к поставкам оружия Украине.

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