"Залезь, генерал, со мной в окоп. И сына своего сюда посади"

Илья Барабанов, Андрей Захаров

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Zvezda TV

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, наградил своего сына-танкиста, который руководил наступлением на украинские Сумы и Чернигов - наступлением неудавшимся, как уже было ясно к тому времени. В день выхода на телеканале "Звезда" сюжета о награждении российская армия отступала с черниговского и киевского направлений. Из телефонных перехватов Службы безопасности Украины и рассказов российских военных известно о плохом состоянии российской техники, недостаточном снабжении армии и потерях при наступлении на киевском и черниговских направлениях в первые дни войны.

Двое очень похожих друг на друга мужчин в полной боевой амуниции, современных касках и бронежилетах пожимают друг другу руку на фоне сломанного забора и белых украинских мазанок в одном из сел Черниговской области. По периметру стоит оцепление.

"Поздравляю от всей души, за стойкость, мужество и отвагу. Поздравляю", - энергично говорит тот, что постарше. "Служу России", - тихо отвечает ему награждаемый, его форма выглядит чуть более потертой, на правом рукаве наклеен кусок красного скотча.

Утром 29 марта на сайте телеканала министерства обороны России "Звезда" появился сюжет: командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) российский генерал-полковник Александр Лапин вручает военнослужащим государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации в Украине. Церемония награждения прошла где-то на "черниговском направлении". Чтобы ее провести, генерал-полковник Лапин лично прибыл на территорию Украины.

Автор этого сюжета телеканала "Звезда" рассказывает, что ордена Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Отечеством", медаль Жукова командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области".

Однако никаких военных успехов на этом направлении российская армия не добилась. В тот день (после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле) Россия объявила об отступлении с киевского и черниговского направлений.

В Москве этот маневр потом начали называть "шагом доброй воли", в Киеве же заявили об успешном отражении агрессии.

Как стало понятно, что Лапин - сын генерала Лапина

В российской армии есть подполковник Денис Александрович Лапин. Мы выяснили, что этот 36-летний подполковник - сын генерала Александра Лапина.

Денис Лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, который входит в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии. Это воинская часть №58198. Главное управление разведки министерства обороны Украины называло 1-й танковый полк среди тех частей, которые принимают участие во вторжении.

Родственники военнослужащих, проходивших службу в этой части, ознакомившись со скриншотами сюжета телеканала "Звезда", подтвердили Русской службе Би-би-си, что генерал Лапин награждает именно подполковника Лапина.

Подпись к фото, В распоряжении Би-би-си оказалась фотография, сделанная в расположении 1-го танкового полка

Судя по доступной информации о Лапине-младшем, отец всегда имел возможность присматривать за карьерой сына.

Лапин-старший в нулевые служил сначала начальником штаба, а потом и командиром 20-й гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Волгограде. В одной квартире с ним какое-то время был зарегистрирован и Лапин-младший.

Автор фото, Egor Aleev/TASS Подпись к фото, Генерал Лапин на учениях ОДКБ "Несокрушимое братство-2021" в Казани

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Именно в Волгограде, скорее всего, начинал свою военную карьеру и Лапин-младший: в 2009 году он (или его полный тезка) получил благодарственное письмо главы Волгограда — за "образцовое исполнение воинского долга, повышение авторитета и престижа военной службы". Этот самый полный тезка Лапина-младшего в звании лейтенанта командовал тогда танковой ротой отдельного танкового батальона в другой местной части.

Спустя шесть лет, в 2015 году, полный тезка уже командует танковым батальоном в той самой 20-й бригаде, которой тогда командовал Лапин-старший (к тому времени уже начальник штаба Восточного военного округа).

"Чтобы на отлично выполнить упражнение, экипажу нужно уложиться в три минуты. Произвести первый выстрел не позднее чем через 20 секунд и поразить все цели, причем танк - не более 2 снарядами", - комментировал Денис Лапин учения в репортаже местного филиала ВГТРК.

В 2016 году имя Лапина-младшего упоминается в ведомственной "Красной звезде". Там он рассказывал про "новый тактический прием" - "танковая карусель".

Сервис GetContact, который показывает, как номер абонента записан у его знакомых, отражает карьеру Дениса Лапина: у кого-то он был указан как капитан, у кого-то - майор, а кто-то знает его уже как подполковника.

Чем известен полк и как он оказался в Украине

1-й гвардейский танковый полк - исторический преемник 1-й танковой бригады, которой во время Великой Отечественной войны командовал маршал Михаил Катуков. Именно это соединение в 1941 году одержало первую крупную победу над танковой армией Хайнца Гудериана, а затем отличилось во время обороны Москвы.

Танки полка регулярно участвуют в московских парадах победы: "По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М Первого гвардейского чертковского танкового полка имени маршала Катукова Таманской дивизии, командует парадным расчетом капитан Расим Тагиев. За годы войны полк награжден шестью боевыми орденами", - рассказывал комментатор зрителям парада 9 мая 2021 года.

Автор фото, Rossiya 1 Подпись к фото, Капитан Расим Тагиев на московском параде в 2021 году

Капитан Тагиев, ехавший в прошлом году по Красной площади, в марте 2022 года оказался в украинском плену. В видеоролике, который украинские силовики разместили на Youtube 13 марта, капитан Расим Тагиев рассказывает, что в части 58198 служит командиром роты.

Своим командиром он называет подполковника Дениса Лапина. Уже находясь в плену, Тагиев рассказал, что 24 февраля он во главе колонны из примерно 30 танков пересек российско-украинскую границу.

По словам пленного, вплоть до границы с Украиной командование говорило военнослужащим, что речь идет исключительно об учениях. Когда танки границу пересекли, связь с командованием пропала, и танкисты поняли, что оказались на войне.

Потери полка: что рассказали сами российские военные

После того как Тагиев попал в плен, украинские спецслужбы опубликовали перехват разговоров военнослужащих этой части, где те обсуждают как раз пленение капитана, а также скорое награждение командира полка.

"Вам что-нибудь за это будет, нет? Ветеранские дадут вам удостоверения?" - спрашивает военнослужащий, предположительно с российской территории. "Должны ветеранку дать. То, что типа мы тут находимся, платить за это бабки должны. … (черт) его знает, будет это или нет, - отвечает его сослуживец, оказавшийся на украинской территории. - Короче говоря, хочешь поржать? Тут Лапину полковника дают и еще орден Мужества, а танкистов …. (много) погибло, в плену …. (много). Мы тут, короче говоря, застряли. Лапин говорит: ".... (наплевать) на артиллерию, едем дальше". Нас вообще за людей не считают".

В ходе этого же разговора один из военнослужащих говорит, что в плен попал также заместитель командира полка по вооружению, начальник технической части подполковник Евгений Стародубов.

В Youtube есть запись, сделанная сразу после попадания группы российских военных в плен. Они растерянно стоят посреди поля, никаких танков в кадре нет, и подполковник Стародубов говорит, что вместе с ним в плен попала группа из 18 военных, среди которых двое раненых и один командир взвода, и что российско-украинскую границу они пересекали в районе населенного пункта Мирополье.

Автор фото, Vadim Savickiy/TASS Подпись к фото, Министр обороны Сергей Шойгу и генерал-полковник Александр Лапин (справа) в Туве в 2019 году

Разговор с ефрейтором, старшим разведчиком Алексеем Савельевым записывался уже в помещении, похожем то ли на СИЗО, то ли на больницу. Савельев сидит на металлической лавке и рассказывает, что команду пересекать границу военнослужащие получили от полковника Лапина, но что последний раз он видел полковника с российской стороны границы.

Несколько российских военнослужащих, оказавшись в плену, рассказали, что их танки просто заглохли после пересечения российско-украинской границы в Черниговской области, после чего они попытались пешком дойти до ближайшего населенного пункта и попали в плен.

По словам лейтенанта Дмитрия Колоярцева, колонна, в которой он двигался, была разбита "Джавелинами" и "Байрактарами".

В телеграм-канале "Ищи своих", который был создан советником министра внутренних дел Украины Виктором Андрусивым и о запуске которого 26 февраля сообщил другой советник - Вадим Денисенко, опубликовано в общей сложности 19 записей допросов военнослужащих части 58198, включая подробные разговоры с подполковником Стародубовым и капитаном Тагиевым.

Капитан Василий Пичугин рассказал, что Денис Лапин в первый день вторжения заходил вместе с подчиненными на территорию Украины. По словам лейтенанта медицинской службы Даниила Пшеничного, командиры части скачивали на навигаторы карты Сумской и Киевской областей.

Русской службе Би-би-си известны, как минимум, три случая, когда военнослужащие 1-го танкового полка после начала вторжения на территорию Украины пропали там без вести. Их нет ни в списках погибших, ни в списках раненых.

Родственники этих военнослужащих пытаются сейчас добиться от командования части хоть какой-то информации о судьбе своих близких. Одна родственница утверждает, что командованием перед военнослужащими ставилась задача пройти маршем по территории Украины и занять киевский аэропорт "Борисполь".

Через Сумскую и Черниговскую области российская армия в первый месяц войны пыталась развивать наступление на Киев с северо-восточного направления. В какой-то момент передовые российские колонны достигли Броваров, но в двух этих областях завязли в позиционных боях, не сумев взять под контроль областные центры.

В конце марта после переговоров в Стамбуле российское министерство обороны заявило об отводе войск с севера и северо-востока Украины.

Телевидение приехало

С самого начала российского вторжения Служба безопасности Украины ежедневно публикует в своем Youtube-канале телефонные переговоры российских военнослужащих со своими родственниками и близкими в России. Обычно такие переговоры сложно геолоцировать, привязать к конкретному времени или месту, чтобы проверить их подлинность.

Автор фото, Zvezda TV Подпись к фото, Получил ли Лапин-младший вместе с медалью еще и повышение в звании, Би-би-си неизвестно

Но 6 апреля СБУ опубликовала очередной перехват разговора российских солдат с территории Украины, в котором слышно, как военные обсуждают приезд телевидения в расположение войск и то, как Лапин-отец награждает Лапина-сына:

"Тут телевидение приезжало сюда, нас не было, мы уезжали на выезд, генералы приехали, орден Мужества вручали, и пацаны генералам как начали мозги: мы сейчас оружие положим, идите вы на … (далеко), поддержки нет, обороны нет, залезь, генерал, со мной в окоп, побудь здесь сутки. - А они чего? - И сына своего сука сюда посади, которому он приехал орден Мужества вручать. Залезьте с нами в окоп и посидите. Как начали их … (выяснять отношения - Би-би-си), телевидение снимает…"

После этого мы и нашли сюжет телеканала "Звезда" о награждении.

6, 14 и 28 апреля генерал-полковник Лапин снова награждал военнослужащих, уже на территории воинских частей в России, причем к середине апреля министерство обороны начало скрывать лица тех, кто получает награды.

Взгляды генерала: о войне и карьере офицера

Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, ход боевых действий никак не комментирует.

(Зато 22 апреля громкое заявление сделал его заместитель - генерал Миннекаев. Выступая на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, он вдруг рассказал о целях России во время "второго этапа" войны. По словам генерала, это взятие под контроль всех областей юго-востока Украины, включая не только коридор в аннексированный Крым, но и выход к границам Молдовы и Приднестровья.)

Автор фото, Aleksey Druzhinin/TASS Подпись к фото, Генерал Лапин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в 2018 году

О Лапине-старшем, как и о любом высокопоставленном российском военном, известно немного. Однако иногда такие военные дают интервью, где и проливается свет на их взгляды.

"Война - неизбежность. Она была, есть и будет. Это беда, крест нашей цивилизации, - рассуждал Лапин, тогда еще генерал-майор, в интервью "Новой газете" в 2013 году. - Но когда размышляешь о жизни и смерти, о созидании и разрушении, обнаруживаешь во всем этом взаимосвязь. Это и есть война. Она очищает от накопившегося зла, позволяет разрушать старое и строить новое. Но вы сможете узнать ее смысл, ее силу и значение только тогда, когда поймете, что жертвы, ей принесенные, не напрасны".

В том же интервью Лапин рассказывает о том, что "в сегодняшнем материальном мире деньги абсолютное зло", и выпускник военного училища, чтобы стать генералом, должен иметь три важных свойства: полностью посвятить себя службе, суметь отказаться от множества соблазнов, которые окружают, и каждый день двигаться к совершенству.

"Именно в стремлении к совершенству и приобретении опыта - залог движения по карьерной лестнице. Все трудности, которые ложатся на плечи офицера - как испытания в компьютерной игре: там тоже есть преграды и барьеры. Если ты смог их пройти, пусть спотыкаясь, но нашел в себе силы подняться и идти, - выходишь на новый уровень. Примерно то же самое и в нашей офицерской службе. Разница только в том, что у тебя, в отличие от компьютерной игры, только одна жизнь", - говорил в 2013 году человек, который в 2022 году поехал под украинский Чернигов награждать медалью собственного сына после провалившейся военной операции российской армии в чужой стране.

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Русская служба Би-би-си попыталась получить комментарий у подполковника Лапина, но его телефон был выключен, а на электронное письмо он на момент публикации текста не ответил.