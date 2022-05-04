Папа римский призвал патриарха Кирилла не быть "алтарником Путина". Патриархия ответила рассказом про НАТО

52 минуты назад

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Автор фото, TASS/Spaziani

Папа Римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о своем разговоре с патриархом Кириллом, состоявшемся еще 16 марта. В нем понтифик, по его словам, выслушал от главы РПЦ двадцатиминутную лекцию о причинах российского вторжения в Украину и призвал его "вместе искать путь к миру". Патриархия назвала изложение разговора папы римским "некорректным по тональности" и сопроводила его подробным разъяснением, включая "планы НАТО" и "подлетное время до Москвы".

Что сказал папа Римский?

Автор фото, TASS/Stefano Spaziani Подпись к фото, Папа римский Франциск 20 апреля 2022 года во время еженедельной аудиенции в Ватикане

Начиная с 24 февраля, папа римский Франциск призывает к миру. В интервью он рассказал, что в первый же день войны позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. С Владимиром Путиным понтифик не связывался, но через кардинала Пьетро Паролина на двадцатый день войны передал российскому президенту, что готов приехать в Москву. Говорил он и о визите в Украину, но конкретные даты не назывались. СМИ сообщали, что папа римский трижды просил Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, в том числе, на корабле под флагом Святого престола, но положительного ответа не добился.

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В релизе на сайте патриархии от 16 марта говорится, что "состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса". Стороны, согласно пресс-релизу, подчеркнули значение переговоров и выразили надежду на "скорейший справедливый мир".

Но полтора месяца спустя в интервью самой популярной итальянской газете папа Франциск рассказал, что разговор начался с двадцатиминутной лекции патриарха Кирилла о причинах войны.

"Он зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения. Я его выслушал и ответил: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса. […] Поэтому мы должны искать пути к миру, мы должны остановить войну. Патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника", - рассказал понтифик.

Папа римский сказал, что не знает, спровоцировали ли Путина и допустил, что такой провокацией мог быть "лай НАТО у ворот России".

Что сказала патриархия?

Автор фото, patriarchia.ru Подпись к фото, Патриарх Кирилл и Владимир Путин на Пасхальной литургии 24 апреля 2022 год

4 мая служба коммуникаций отдела внешних церковных связей Московского патриархата ответила на интервью папы римского длинным "разъяснением". В нем ведомство выразило сожаление, что "Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора" и подчеркнуло, что "такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога" между Церквами.

По всей видимости, в разъяснении патриархии и приводятся первые двадцать минут "оправданий российского вторжения". Патриарх начал разговор про жизнь в разных информационных полях - по его мнению, "западные СМИ не говорили или практически не говорили о некоторых из тех фактов, на которые позволю себе обратить Ваше внимание".

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В беседе патриарх Кирилл начал с 2014 года - событий на Майдане в Киеве с особым вниманием к майским событиям в Одессе: "Мы следили за всем этим по телевидению практически в прямом эфире. Этот ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права".

Потом патриарх, по данным пресс-службы, перешел к напоминанию о том, как "на излете советской эпохи Россия получила заверение, что НАТО ни на один дюйм не продвинется в восточном направлении". Он рассказал, что якобы данное обещание "было нарушено" и назвал "опаснейшей ситуацией" вступление в НАТО "бывших советских балтийских республик".

Он указал понтифику на то, что "подлетное время ракет составляет всего несколько минут" до Санкт-Петербурга, а "в случае, если в НАТО была бы принята Украина, то и подлетное время до Москвы также составило бы несколько минут". Он сказал, что Россия никак не могла и не может этого допустить.

Гуманитарному аспекту в "разъяснении" уделен всего один абзац - в нем говорится, что для патриарха "данная ситуация связана <...> с большой болью". "Моя паства находится по обе стороны противостояния, это в большинстве своем православные люди", - приводит его слова пресс-служба. Патриарх Кирилл задался вопросом, как Русская православная и Римско-католическая Церкви могут "достичь укрепления мира и справедливости".

Ответов на эти вопросы "разъяснение" не дает.

Встретятся ли главы РПЦ и Римско-католической церкви?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска в Гаване в 2016 году

Патриарх Кирилл и папа Франциск встречались в 2016 году на Кубе. Этому предшествовала долгая и нелегкая подготовительная работа. Тогда Кирилл сказал, что "результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две Церкви могут активно совместно работать, защищая христиан по всему миру, с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны".

Новая встреча двух предстоятелей планировалась в скором времени - 14 июня, в Иерусалиме. "Это была бы наша вторая встреча, она не имела отношения к войне. Но мы ее отменили - мы согласились, что она подаст миру не тот сигнал, который нам нужен", - сказал папа Франциск в своем интервью.

В заявлении патриархии о возможности новой встречи ничего не говорится.

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