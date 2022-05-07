"Они не виноваты в этой войне": как "Уимблдон" попал под шквал критики из-за отстранения теннисистов из России и Беларуси

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

49 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ограничения затронут вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева

На этой неделе сразу несколько ведущих теннисистов мира осудили решение руководства "Уимблдона" об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в турнире из-за войны в Украине. Запрет коснется более десятка игроков, многие из которых занимают первые строчки рейтингов ATP и WTA. "Уимблдон" стал первым и пока единственным турниром "Большого шлема", прибегшим к подобным ограничениям.

Руководство одного из самых престижных теннисных турниров в мире называет свое решение стремлением "ограничить глобальное влияние России", однако многие спортсмены считают это дискриминацией. Федерация тенниса Украины приветствовала решение турнира.

Ограничения среди прочего затронут вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева, а также белорусскую теннисистку Арину Соболенку, занимающую четвертую позицию в рейтинге WTA.

От нейтрального статуса до полного запрета

1 марта в ответ на российское вторжение в Украину международные ассоциации тенниса выпустили совместное заявление, в котором выразили беспокойство по поводу происходящего и заявили, что теперь российские и белорусские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях (включая турниры "Большого шлема") только в нейтральном статусе - без упоминания своей страны и ее флага.

В конце марта британское правительство рекомендовало английским спортивным организациям прибегнуть к специальному заявлению, подтверждающему "нейтралитет" белорусских и российских спортсменов в отношении войны.

Как рассказали Русской службе Би-би-си в Департаменте культуры и спорта Британии, теннисистам и другим спортсменам из этих стран предлагалось подтвердить отсутствие финансирования от российского руководства и отказаться от публичной поддержки военных действий и Владимира Путина в обмен на свободное участие во всех соревнованиях на территории Соединенного Королевства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На "Уимблдон" в июне не поедут 17 представителей России и Беларуси из топ-рейтингов ATP и WTA, выступающих в мужском и женском одиночном разрядах

Однако, несмотря на предложения властей, 20 апреля Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, AELTC (на кортах этого частного клуба проходит "Уимблдон"), принял решение о полном отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире в этом году.

В AELTC считают недопустимым "позволить российской пропагандистской машине использовать площадку турнира для продвижения своих интересов". Руководство "Уимблдона" также выразило опасения по поводу безопасности игроков и их семей (о каких именно игроках идет речь, в заявлении не уточнялось).

"Если обстоятельства существенно изменятся в период с настоящего момента по июнь, мы рассмотрим заявки российских и белорусских теннисистов и отреагируем соответствующим образом", - говорится в заявлении AELTC.

Белорусским и российским спортсменам также запретили принимать участие во всех турнирах, запланированных на территории Соединенного Королевства на летний период.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Четвертая ракетка мира Арина Соболенко также не сможет принять участие в "Уимблдоне"

Запрет "Уимблдона" не нашел поддержки ни среди международных теннисных организаций, ни среди самих теннисистов.

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал решение британского клуба безумным, а обладатель 21-го титула турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль - несправедливым по отношению к спортсменам.

"Когда политика вмешивается в спорт, результат не может быть хорошим", - заявил Джокович.

"Они не виноваты в том, что сейчас происходит вокруг войны", - отметил Надаль.

"Я не поддерживаю запрет на участие игроков, - заявил в понедельник британский теннисист Энди Маррей. - Я говорил с некоторыми российскими и украинскими игроками. Мне очень жаль спортсменов, которым не разрешают играть, и я понимаю, почему это кажется им несправедливым".

"Опасный прецедент"

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Руководящие органы мужского и женского профессионального тенниса - ATP и WTA - выступили против запрета и сейчас решают, как поступить в данной ситуации. Один из возможных вариантов - отменить рейтинговые очки за участие в "Уимблдоне " (за каждый пройденный круг в турнире теннисистам начисляют очки, которые в конечном счете определяют их позицию в рейтинге).

Мужская теннисная ассоциация (ATP) заявила, что одностороннее решение руководства "Уимблдона" может создать "опасный прецедент для тенниса в будущем".

"Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с "Уимблдоном", согласно которому участие игроков в турнире основывается исключительно на их ATP-рейтинге", - отметили в ассоциации.

По словам руководителя отдела спортивного права JMW Solicitors Стивена Тейлор Хита, участие игроков в британском чемпионате определяется их позицией в рейтинге, однако последнее слово - за руководством турнира.

"Игроки могут попытаться доказать, что запрет на участие со стороны AELTC не только лишит их потенциального призового гонорара, но и очков рейтинга, что, в свою очередь, может сказаться на участии в других турнирах и спонсорских бонусах", - цитирует издание Inews Хита.

Однако шансы на успех подобной инициативы невелики, считает он, поскольку AELTC будет утверждать, что действует в рамках своих полномочий.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в один из турниров "Большого шлема", Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), который проходит за пару недель до "Уимблдона". В пресс-службе турнира пояснили, что российские и белорусские спортсмены по-прежнему могут принимать участие в чемпионате "на условиях нейтральности".

"Не должно быть ни флага, ни вывески, ничего, связанного с упоминанием России или Беларуси - ни на корте, ни на площадке соревнований", - пояснили в пресс-службе.

"Нарушение прав человека"

Российская и белорусская федерации тенниса резко осудили решение руководства "Уимблдона" об отстранении своих спортсменов от соревнований.

"Это нарушение прав человека, нонсенс, - заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - В теннисе все нас поддерживают, но не Англия. Мы дали этот вопрос международникам на проработку".

Белорусская теннисная федерация обвинила организаторов турнира в "политике двойных стандартов" и "дискриминации спортсменов по национальному признаку".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая ракетка мира Новак Джокович назвал решение руководства "Уимблдона" безумием

"На протяжении всей теннисной истории в мире происходили вооруженные конфликты - в Иране, Афганистане, Сирии, Югославии и других странах, - говорится в заявлении федерации, - но никогда до настоящего момента организаторы турниров не отстраняли от участия спортсменов из США, Великобритании и других стран, а другие спортсмены не подталкивали общественность к разделению теннисистов по национальному признаку".

В комментарии Русской службе Би-би-си председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко отметил, что федерация неоднократно предлагала помощь и поддержку спортсменам из Украины, но безрезультатно.

"Мы готовы предоставить корты, проживание и всю теннисную инфраструктуру нашей страны, - заявил Рутенко. - Поскольку с украинскими представителями не было возможности общаться, мы пытались выстроить коммуникацию через международные структуры, однако ответа не последовало".

В федерации также добавили, что на данный момент консультируются с международными юридическими компаниями по спортивному праву. На вопрос о том, есть ли у спортсменов шанс принять участие предстоящем "Уимблдоне", в федерации не дали однозначного ответа, объяснив это "личными решениями международных спортивных структур".

Кто попадет под запрет?

Под запрет на участие в "Уимблдоне" попали по меньшей мере 17 теннисистов из Беларуси и России, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева и восьмую ракетку Андрея Рублева.

Среди женщин запрет коснется белорусских теннисисток Арины Соболенко и Виктории Азаренко (4-я и 18-я ракетки мира), а также россиянок Анастасии Павлюченковой, Дарьи Касаткиной и Вероники Кундерметовой - все они находятся в топ-30 рейтинга WTA.

"В причинах нашего недопуска на турнир нет никакого смысла и никакой логики, - заявил российский теннисист Андрей Рублев. - То, что происходит сейчас, это полная дискриминация".

"Если есть какое-то заявление, которое нам нужно подписать, и плюс к этому отдать все призовые на гуманитарную помощь - семьям, детям, которые страдают, - мы готовы это сделать", - добавил Рублев.

Комментируя войну в Украине, чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев ограничился обтекаемыми формулировками: он сказал, что выступает за мир и хочет продвигать теннис в своей стране (с 2018 года Медведев живет в Монако).

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что не понимает доводов организаторов "Уимблдона", Арина Соболенко отказалась комментировать этот вопрос.

Позиция украинской стороны

25-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина потребовала от теннисных ассоциаций при необходимости отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в других теннисных соревнованиях, как это сделал "Уимблдон".

"Мы требуем от WTA, ATP и ITF убедиться в том, чтобы представляющие Беларусь и Россию игроки ответили на следующие вопросы: поддерживают ли они российское и белорусское вторжение в Украину и происходящие там военные действия, поддерживают ли они режим Лукашенко и Путина"? - написала Свитолина у себя в "Твиттере".

"Приходит время, когда молчание становится предательством, и это время настало", - добавила она.

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин назвал решение руководства "Уимблдона" правильным.