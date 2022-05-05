Богатые россияне скупают недвижимость в Дубае. Рекордная сделка с начала года - $76 млн за дом

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images

По данным дубайских компаний, занимающихся анализом рынка жилья, в первом квартале этого года доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67%. Это связывают с западными санкциями, лишившими состоятельных россиян возможности вести дела во многих других странах.

По данным риелторской компании Betterhomes, в рейтинге самых активных инвесторов в дубайский рынок недвижимости Россия поднялась с 7 на 5 место, уступая только Великобритании, Индии, Италии и Канаде.

По мнению аналитиков рынка, вскоре Россия может подняться еще выше, а, возможно, и возглавить список. Это будет происходить по мере того, как начнут проявляться последствия санкций с отложенным эффектом.

Среди россиян, сделавших приобретения недано, ряд известных в России фамилий, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, заявляют источники в Дубае.

По данным компании Virtuzone, помогающей иностранным компаниям обосноваться в Дубае, с начала войны в Украине запросы на их услуги от россиян возросли в пять раз.

"Они боятся грядущего экономического кризиса и переезжают сюда, чтобы обезопасить свое богатство", - говорит генеральный директор Virtuzone Джордж Ходжидж

Роскошь по бартеру

По словам генерального директора Betterhomes Райана Махони, клиенты из России выбирают для покупки недвижимость в самых престижных районах Дубая, в элитных жилых комплексах, как правило, с видом на Персидский залив.

Автор фото, Frank DiMarco Подпись к фото, По словам специалистов, спрос на виллы класса люкс в Дубае скоро может превысить предложение

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По данным брокеров, за первые три месяца 2022 года россияне потратили в Дубае почти 12 млрд долларов. Также в этот период была зафиксирована рекордная сделка в 76,2 млн долларов за дом.

Для сравнения, один из самых дорогих объектов недвижимости, когда-либо приобретенных россиянином в Лондоне, стоил 34 млн фунтов стерлингов (более 42 млн долларов).

Этот дом в престижном районе Найтсбридж вместе с другими владениями россиян в Британии в настоящий момент выставлен владельцем на обмен.

По словам дубайских брокеров, лишившись возможности продать собственность за границей из-за персональных санкций или ограничений на банковские операции, многие богатые россияне предлагают агентствам по недвижимости в третьих странах бартер - например, обмен дома в Лондоне на дом в Дубае.

Эта схема сейчас активно рассматривается жителями ОАЭ, заинтересованными в приобретении жилья в Лондоне, но ее новизна и непроработанность на данном этапе многих отпугивает.

"Я очень скептично настроен, не уверен, что это жизнеспособная схема, слишком много документов надо предоставить в Лондоне, - сказал Financial Times попросивший об анонимности бизнесмен из Дубая, который ознакомился с предложением об обмене. - Но это показывает, как далеко они [россияне] готовы пойти, чтобы обойти финансовую систему".

По словам юристов, такой бартер возможен только в том случае, если ее владелец-россиянин не находится под санкциями.

При этом многие риелторы отмечают также резкий рост объемов денежных транзакций с начала года. С учетом того, что российский Центробанк запретил вывод из страны сумм, превышающих 10 тыс долларов, капиталы россиян, скупающих недвижимость в Дубае, находятся явно не в России.

Нейтральный Дубай

Российское присутствие на дубайском рынке недвижимости было заметно и раньше, но в последние пару лет спрос возрос очень ощутимо, говорит Махони.

Рынок недвижимости составляет одну треть экономики Дубая. Постоянный спрос на жилье, особенно съемное, обеспечивают многочисленные экспаты - сотрудники международных компаний, плотно обосновавшихся в Дубае.

С началом пандемии и массовым исходом иностранцев в свои страны этот рынок заметно пошатнулся, поэтому Объединные Арабские Эмираты в целом и Дубай как один из эмиратов приветствуют российских клиентов с большим энтузиазмом.

ОАЭ заняли нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной. По словам властей, услуги всех институтов страны, в первую очередь финансовых, в равной мере предоставлены россиянам и украинцам, бежавшим от войны и ее последствий.

"Мы наблюдаем приток российских клиентов с начала войны в Украине, и это побудило нас создать специальный российский отдел для их обслуживания", - говорит Майкл Кортбави, партнер юридической фирмы BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates.

Также, по его словам, из-за закрытия больших международных юридических фирм в Москве образовался пул талантливых юристов для найма.

Автор фото, Bloomberg Подпись к фото, ОАЭ не поддерживают большую часть санкций против России

Центробанк ОАЭ призывает банки к осторожности в операциях с российскими клиентами из-за "повышенных рисков, связанных с санкциями и ограничительными мерами, введенными другими странами". Однако на деле никакой осторожности не наблюдается.