"Бабушка для всей России". Кириенко приехал в Донбасс определяться с будущим ДНР и ЛНР

Петр Козлов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Denis-pushilin.ru

Кремлевский куратор внутренней политики готовит самопровозглашенные ДНР, ЛНР и оккупированные Россией украинские территории к празднованию 9 мая. Присоединять эти территории к России или нет, в Кремле пока не определились. Подготовка референдумов начата, но даты их проведения сдвинули на более поздний срок, выяснила Русская служба Би-би-си.

"Бабушка для Донбасса"

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в среду выступил в окрестностях завода "Азовсталь", который российская армия пытается взять штурмом уже много недель, установив блокаду территории, где обороняются подразделения украинской армии и укрываются мирные жители.

В ветровке, кроссовках, джинсах и под звуки отдаленных взрывов высокопоставленный чиновник вышел к микрофону на открытии памятника "украинской бабушке, которая вышла к украинским солдатам со знаменем Победы" на площади Ленинского Комсомола.

В поисках новых символов и смыслов вторжения в Украину (эту работу курируют как раз подчиняющиеся Кириенко подразделения администрации президента) не так давно кремлевские технологи начали продвигать в публичном пространстве этот новый образ.

За последнюю неделю граффити "бабушки со знаменем Победы" появились сразу в нескольких российских городах. Соответствующий пластиковый памятник появился и в еще не полностью оккупированном российскими войсками Мариуполе.

Кириенко в своей речи назвал эту пожилую женщину "живым символом" и "бабушкой для всей России".

Стоя неподалеку от покрытого красной тканью памятника, Кириенко заявил о "миссии России обеспечить мир, свободный от нацизма".

Автор фото, denis-pushilin.ru

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"Присоединение или независимость"

Визит Кириенко состоялся всего за несколько дней до 9 мая. В поездке по захваченным территориям его сопровождали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, несколько депутатов-единороссов и чиновники из российских регионов.

Целью визита Кириенко, как утверждают в его окружении, было оказание помощи пострадавшему населению и восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры, к чему Кремль как раз и планирует привлекать ресурсы российских регионов.

Помимо символических жестов, у Кириенко есть и две неофициальные задачи, поставленные перед ним Владимиром Путиным, рассказали Русской службе Би-би-си два близких к Кремлю собеседника, согласившиеся говорить только на условиях анонимности из-за опасений за собственную безопасность.

Первая - подготовка этих территорий к празднованию 9 мая. Вторая - анализ ситуации "на земле" для подготовки интеграции оккупированных территорий в российский контекст. Окончательное решение о том, как это будет сделано - по модели "независимых" Абхазии и Южной Осетии или по модели аннексированного Крыма - еще не принято, знают источники Би-би-си.

С первой задачей все более-менее очевидно. "Красные флаги, георгиевские ленточки и согнанные для празднования активисты МГЕР вперемешку с частью местного населения - создаст для Владимира Путина картинку, что спецоперация, хоть и с трудом, но достигает успеха. В настоящий момент это важная часть, которую нужно координировать", - говорит источник.

Сам Кириенко, правда, оговорился, что в этом году в ДНР и ЛНР придется обойтись без парадов и шествия "Бессмертного полка". Однако пообещал, что на улицы Донбасса "это придет скоро".

Вторая задача более сложная, поскольку ее выполнение зависит от положения дел на фронте. Ее усложняет и то, что окончательного решения о том, ограничится Москва признанием "независимости" или решит присоединить эти территории, пока не принято, отмечают источники Би-би-си.

Течение событий и медлительность публично объявляемых решений свидетельствует о возникшей в Кремле нерешительности, говорит бывший сотрудник Кремля.

"Процесс будет долгим. Сейчас решили, что территориальные приобретения создают какие-то дополнительные риски. Но какие? Все риски мы уже взяли и на все грабли, какие уже можно, мы наступили двумя ногами", - возмущается собеседник Би-би-си.

В конце марта лидер "ДНР", независимость которой Россия признала в феврале, Денис Пушилин заявлял, что решение о вхождении в состав России будет рассматриваться после "освобождения всей территории ДНР". В апреле "Медуза" (объявлена СМИ-"иноагентом") со ссылкой на свои источники сообщала, что в обеих республиках в середине мая планируется проведение референдумов о вхождении в состав России.

Два источника Би-би-си слышали о том, что работа по подготовке к проведению референдуму в ДНР и ЛНР действительно ведется. Один из собеседников рассказал, что ведется набор людей, готовых отправиться "наблюдателями" на избирательные участки. Однако после личного посещения территорий Кириенко было принято решение "отложить референдумы на 2-3 месяца".

"Ситуация на земле не позволяет. В мае референдумов не будет", - сказал собеседник Би-би-си.

В конце апреля СМИ сообщили, что в Кремле произошло перераспределение полномочий: ответственность за эти территории перешла от замглавы администрации президента Дмитрия Козака к Кириенко.

Автор фото, t.me/turchak_andrey

Тогда же Кириенко вместе со своими подчиненными, среди которых был начальник управления внутренней политики Андрей Ярин (в СМИ его называют выходцем из силовых структур), совершил первый визит на эти территории. В публикации РБК со ссылкой на источники в Кремле эта поездка была названа "ознакомительной, презентационной" и имела целью "познакомиться с теми людьми, с которыми внутриполитическому блоку предстоит работать в дальнейшем".

Позднее Кириенко провел совещание с представителями администраций российских регионов, где обратился к части из них с просьбой о направлении материалов и людей для помощи в восстановительных работах.

По своей должности в Кремле именно Кириенко курирует все выборы на территории России. Переход самоповровозглашенных ДНР и ЛНР в ведение Кириенко в своей публикации РБК называло свидетельством "как минимум об особом порядке взаимодействия с этими недавно признанными Россией республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум - о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России".

Причина приезда Кириенко в Мариуполь в том, что именно этот город должен стать "центром торжеств" в честь 9 мая, говорится в заявлении украинской разведки: "С этой целью производится срочная уборка улиц, разбор завалов, разминирование и вывоз трупов".

Именно Мариуполь, говорится в сообщении, должен стать центром пропагандистской кампании по демонстрации радости местных жителей от своего "освобождения" российской армией. В том числе с этой целью на днях Мариуполь посещал российский телепропагандист Владимир Соловьев.

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