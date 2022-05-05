"Бабушка для всей России". Кириенко приехал в Донбасс определяться с будущим ДНР и ЛНР
- Петр Козлов
- Русская служба Би-би-си
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Кремлевский куратор внутренней политики готовит самопровозглашенные ДНР, ЛНР и оккупированные Россией украинские территории к празднованию 9 мая. Присоединять эти территории к России или нет, в Кремле пока не определились. Подготовка референдумов начата, но даты их проведения сдвинули на более поздний срок, выяснила Русская служба Би-би-си.
"Бабушка для Донбасса"
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в среду выступил в окрестностях завода "Азовсталь", который российская армия пытается взять штурмом уже много недель, установив блокаду территории, где обороняются подразделения украинской армии и укрываются мирные жители.
В ветровке, кроссовках, джинсах и под звуки отдаленных взрывов высокопоставленный чиновник вышел к микрофону на открытии памятника "украинской бабушке, которая вышла к украинским солдатам со знаменем Победы" на площади Ленинского Комсомола.
В поисках новых символов и смыслов вторжения в Украину (эту работу курируют как раз подчиняющиеся Кириенко подразделения администрации президента) не так давно кремлевские технологи начали продвигать в публичном пространстве этот новый образ.
За последнюю неделю граффити "бабушки со знаменем Победы" появились сразу в нескольких российских городах. Соответствующий пластиковый памятник появился и в еще не полностью оккупированном российскими войсками Мариуполе.
Кириенко в своей речи назвал эту пожилую женщину "живым символом" и "бабушкой для всей России".
Стоя неподалеку от покрытого красной тканью памятника, Кириенко заявил о "миссии России обеспечить мир, свободный от нацизма".
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"Присоединение или независимость"
Визит Кириенко состоялся всего за несколько дней до 9 мая. В поездке по захваченным территориям его сопровождали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, несколько депутатов-единороссов и чиновники из российских регионов.
Целью визита Кириенко, как утверждают в его окружении, было оказание помощи пострадавшему населению и восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры, к чему Кремль как раз и планирует привлекать ресурсы российских регионов.
Помимо символических жестов, у Кириенко есть и две неофициальные задачи, поставленные перед ним Владимиром Путиным, рассказали Русской службе Би-би-си два близких к Кремлю собеседника, согласившиеся говорить только на условиях анонимности из-за опасений за собственную безопасность.
Первая - подготовка этих территорий к празднованию 9 мая. Вторая - анализ ситуации "на земле" для подготовки интеграции оккупированных территорий в российский контекст. Окончательное решение о том, как это будет сделано - по модели "независимых" Абхазии и Южной Осетии или по модели аннексированного Крыма - еще не принято, знают источники Би-би-си.
С первой задачей все более-менее очевидно. "Красные флаги, георгиевские ленточки и согнанные для празднования активисты МГЕР вперемешку с частью местного населения - создаст для Владимира Путина картинку, что спецоперация, хоть и с трудом, но достигает успеха. В настоящий момент это важная часть, которую нужно координировать", - говорит источник.
Сам Кириенко, правда, оговорился, что в этом году в ДНР и ЛНР придется обойтись без парадов и шествия "Бессмертного полка". Однако пообещал, что на улицы Донбасса "это придет скоро".
Вторая задача более сложная, поскольку ее выполнение зависит от положения дел на фронте. Ее усложняет и то, что окончательного решения о том, ограничится Москва признанием "независимости" или решит присоединить эти территории, пока не принято, отмечают источники Би-би-си.
Течение событий и медлительность публично объявляемых решений свидетельствует о возникшей в Кремле нерешительности, говорит бывший сотрудник Кремля.
"Процесс будет долгим. Сейчас решили, что территориальные приобретения создают какие-то дополнительные риски. Но какие? Все риски мы уже взяли и на все грабли, какие уже можно, мы наступили двумя ногами", - возмущается собеседник Би-би-си.
В конце марта лидер "ДНР", независимость которой Россия признала в феврале, Денис Пушилин заявлял, что решение о вхождении в состав России будет рассматриваться после "освобождения всей территории ДНР". В апреле "Медуза" (объявлена СМИ-"иноагентом") со ссылкой на свои источники сообщала, что в обеих республиках в середине мая планируется проведение референдумов о вхождении в состав России.
Два источника Би-би-си слышали о том, что работа по подготовке к проведению референдуму в ДНР и ЛНР действительно ведется. Один из собеседников рассказал, что ведется набор людей, готовых отправиться "наблюдателями" на избирательные участки. Однако после личного посещения территорий Кириенко было принято решение "отложить референдумы на 2-3 месяца".
"Ситуация на земле не позволяет. В мае референдумов не будет", - сказал собеседник Би-би-си.
В конце апреля СМИ сообщили, что в Кремле произошло перераспределение полномочий: ответственность за эти территории перешла от замглавы администрации президента Дмитрия Козака к Кириенко.
Тогда же Кириенко вместе со своими подчиненными, среди которых был начальник управления внутренней политики Андрей Ярин (в СМИ его называют выходцем из силовых структур), совершил первый визит на эти территории. В публикации РБК со ссылкой на источники в Кремле эта поездка была названа "ознакомительной, презентационной" и имела целью "познакомиться с теми людьми, с которыми внутриполитическому блоку предстоит работать в дальнейшем".
Позднее Кириенко провел совещание с представителями администраций российских регионов, где обратился к части из них с просьбой о направлении материалов и людей для помощи в восстановительных работах.
По своей должности в Кремле именно Кириенко курирует все выборы на территории России. Переход самоповровозглашенных ДНР и ЛНР в ведение Кириенко в своей публикации РБК называло свидетельством "как минимум об особом порядке взаимодействия с этими недавно признанными Россией республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум - о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России".
Причина приезда Кириенко в Мариуполь в том, что именно этот город должен стать "центром торжеств" в честь 9 мая, говорится в заявлении украинской разведки: "С этой целью производится срочная уборка улиц, разбор завалов, разминирование и вывоз трупов".
Именно Мариуполь, говорится в сообщении, должен стать центром пропагандистской кампании по демонстрации радости местных жителей от своего "освобождения" российской армией. В том числе с этой целью на днях Мариуполь посещал российский телепропагандист Владимир Соловьев.
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