Бонгбонг Маркос: сын экс-диктатора пытается вернуть свою семью к власти на Филиппинах

Ховард Джонсон и Вилма Симонет

Новости Би-би-си, Манила

14 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, 64-летний Фердинанд Маркос лидирует в президентской гонке на Филиппинах

Его отец был безжалостным диктатором, свергнутым революцией. Его мать получила сомнительную мировую известность благодаря огромной коллекции туфель.

Вполне резонно задать вопрос: как при такой семье 64-летний Фердинанд Маркос-младший, более известный под прозвищем Бонгбонг, стал главным претендентом на пост президента Филиппин на выборах 9 мая?

Ответ кроется в хитросплетенной паутине, состоящей из династических связей, преданности, уходящей корнями в прошлое, и манипулировании в соцсетях.

Золотая корона и белый жеребец

Автор фото, David Stanley Подпись к фото, Северный Малаканьянг, бывшая резиденция Маркоса-старшего, ныне - музей

В политическом оплоте Маркосов, провинции Северный Илокос, располагается бывшая президентская резиденция - Северный Малаканьянг, в которой часто проживала семья Маркоса-старшего.

Основной Малаканьянг - официальная резиденция президента Филиппин - удален от северного собрата на сотни километров и располагается в столице страны, Маниле. Маркос получил Северный Малаканьянг от Управления по туризму Филиппин в 1960-х годах в свою бытность президентом.

Теперь эта семейная святыня открыта для публики. Поклонники бывшего президента и его сторонники делают селфи рядом с царственными портретами Фердинанда и его жены Имельды и бродят по комнатам, где когда-то жили супруги.

В детской Бонгбонга рядом с богато украшенной кроватью под балдахином висит необычный портрет потенциального лидера.

Бонбонг в золотой короне на белом коне то ли скачет, то ли летит куда-то сквозь облака. В одной руке у него филиппинский флаг, в другой Библия. Ссылка на псалом в углу картины помогает расшифровать, что же имелось в виду: Откровение Иоанна 21:1 "И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали".

Подпись к фото, Бонгбонг на белом коне с флагом Филиппин и Библией. Очевидно, что его готовили к власти с самого начала

Любопытная аллегория, учитывая, что свергнутая в результате народной революции в 1986 году семья Маркосов стала синонимом коррупции.

Независимые расследования и судебные документы полны неопровержимых доказательств массовых злоупотреблений и нарушений прав человека во время их правления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Знаменитая коллекция туфель. Многие из них потом попали в специальный музей

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Глазам ворвавшихся в президентский дворец революционеров, свергнувших в 1986 году Фердинанда Маркоса с поста президента, предстали фантастические портреты семьи, написанные маслом, джакузи с позолоченными кранами, 15 норковых шуб, 508 платьев "от кутюр" и, что стало самым известным, - более 3000 пар дизайнерской обуви г-жи Маркос.

Но сейчас, когда Бонгбонг стал главным претендентом на пост следующего президента страны, и по мере того, как его избирательная кампания набирает обороты, сторонники Маркоса-младшего пытаются посеять сомнения в истинности этих фактов.

Его противники же обвиняют Маркоса-младшего в использовании соцсетей для распространения дезинформации и обеления истории, что семья Маркоса, конечно, отрицает.

Однако на протяжении многих лет "Фейсбук" был наводнен пропагандистскими постами и анонимными аккаунтами, защищающими семью бывшего и, возможно, будущего президента.

Это манипулирование прошлым было настолько широко распространено, что люди поверили дезинформации и стали повторять ее с абсолютной убежденностью.

Главный тезис заключается в том, что тираническое правление Маркоса на самом деле было "золотым веком" для страны - несмотря на неудобную правду о том, что экономика была на грани краха, а страна - по уши в долгах перед иностранными банками.

Преданность и наследие

Подпись к фото, Хесус Батиста - непоколебимый сторонник семьи Маркосов

71-летний Хесус Батиста из столицы страны Манилы - убежденный сторонник Бонгбонга.

Батиста зарабатывал тем, что сортировал мусор на свалке, получившей название "Дымная гора" - из-за того, что время от времени воспламеняющиеся материалы в отходах загорались, и над нею поднимались огромные клубы дыма.

В 1983 году ему предложили постоянную работу и пенсию в городской дорожной полиции.

Как раз в это время назначенным губернатором Манилы была жена президента Имельда Маркос.

Откидываясь на сломанный бамбуковый стул, Батиста говорит, что он перед ней в долгу (utang na loob - "долг благодарности") за то, что она предоставила ему работу, оплачиваемую государством.

Автор фото, JAY DIRECTO Подпись к фото, Драгоценности на руках Имельды Маркос в 2012 году, когда она уже вернулась на Филиппины из изгнания и даже стала членом парламента

По его словам, несмотря на то, что Имельду Маркос обвиняли в незаконном присвоении порядка 10 миллиардов долларов, он все равно будет голосовать за ее сына.

"Я c этой коррупцией никогда не сталкивался", - говорит Батиста с широкой улыбкой. - Это были просто слухи. Я думаю, что это враги запятнали их имена. Ведь верно?"

Американский журналист Джим Лори - один из немногих репортеров, ставших свидетелями штурма дворца Маркоса.

"Мы зашли в гардеробную Имельды, и у нее были сотни дизайнерских платьев, платьев с этикетками от Bergdorf Goodman в Нью-Йорке и других бутиков в Париже и Риме. Она даже никогда не носила их… Очень, очень бедная страна - и этот контраст казался просто неприличным", - говорит он.

Лишь верхушка айсберга

Автор фото, ROMEO GACAD Подпись к фото, Ванная комната в одном из дворцов, построенных Имельдой Маркос. Много золота

Судя по имеющимся документам, семья Маркосов перевела миллионы долларов незаконно присвоенных денег на счета в швейцарских банках и вложила их в многочисленную недвижимость, в том числе и в престижном и очень дорогом Манхэттене в Нью-Йорке.

Последовали многочисленные судебные дела против экс-диктатора и его семьи. Некоторые из них оказались успешными, другие же - нет. Самой большой неудачей для истцов стало дело о мошенничестве, которое слушалось в 1990 году в Нью-Йорке, где присяжные оправдали Имельду Маркос, что в дальнейшем позволило и ей, и ее семье вернуться на Филиппины.

В документальном фильме о ней под названием "Создательница королей" Бонгбонг объяснил, что для возвращения домой требуется соблюсти некоторые условия: "Я не могу вернуться в эконом-классе, - сказал он журналисту, бравшему у него интервью. - Я всегда летал только первым классом".

"Предназначен" для лидерства

Автор фото, Daniel SIMON Подпись к фото, Дочь, папа, мама, сын - семья Маркосов в 1977 году

Бонгбонга готовили к власти с юных лет.

На архивных кадрах 1986 года запечатлено, как 28-летний Бонгбонг в военной форме покорно стоит рядом с отцом в день, когда семья была вынуждена бежать из официальной президентской резиденции во время революции 1986 года.

Но еще в 1972 году его отец в одной из дневниковых записей выразил сомнения по поводу пригодности сына к высшей государственной должности: "Бонгбонг - наша главная забота. Он слишком беззаботен и ленив".

В 1975 году Бонгбонг обучался в Оксфордском университете по специальности "Философия, политика и экономика" - курс, который считается ключом к политической карьере. Однако закончить образование ему так и не удалось, хотя сам он это отрицает.

Автор фото, JOEL NITO Подпись к фото, Бонгбонг в 2007 году уже занимал должность губернатора своей родной провинции Северный Илокос

Согласно сообщению филиппинского новостного сайта Verafiles, дипломаты страны "уговорили" университет выдать Бонгбонгу "специальный" диплом по общественным наукам, несмотря на два провала на экзаменах.

Это, однако, не помешало ему начать блестящую политическую карьеру во время режима его отца - пока ее не прервала революция.

Тем не менее после возвращения домой его политический капитал рос день ото дня.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сара Дутерте, дочь уходящего президента Дутерте, стала напарницей Бонгбонга на президентских выборах

Напарницей Бонгбонга на предстоящих выборах стала 43-летняя Сара Дутерте, дочь действующего президента Родриго Дутерте.

Конституция страны не позволяет неоднозначному, но популярному Дутерте баллотироваться на второй шестилетний срок.

В 2016 году он развязал так называемую "войну с наркотиками", в результате которой тысячи дилеров и потребителей были казнены без какого-либо судебного разбирательства.

Его дочь пообещала работать с Бонгбонгом, чтобы объединить страну, чтобы та сумела "снова подняться".

Автор фото, RICHARD MADELO/PRESIDENTIAL PHOTO Подпись к фото, Сара Дутерте с отцом в 2017 году

Она хочет сделать военную службу обязательной для 18-летних, а Бонгбонг говорит, что готов выносить смертный приговор преступникам, которых невозможно исправить.

В телеграмме из посольства США в Маниле в 2009 году, опубликованной WikiLeaks, Сара Дутерте описывается как: "Упрямая женщина, которую, как и ее отца, трудно склонить к сотрудничеству".

Возможно, решающим моментом в ее карьере стал 2011 год, когда, будучи мэром, она несколько раз ударила по лицу судебного пристава за неподчинение ее приказу не сносить трущобы.

Влияние социальных сетей

Автор фото, TED ALJIBE Подпись к фото, Бонгбонг с сыном Сандро, которого представили публике в ходе предвыборной кампании. Династия может продолжиться

Чтобы понять, как Бонгбонг Маркос смог восстановить свою политическую карьеру, достаточно взглянуть на провинцию Северный Илокос, традиционную электоральную базу его семьи.

Многие жители провинции сохранили верность Маркосам, потому что она получала льготное финансирование даже тогда, когда остальная часть страны 14 лет подряд находилась под военным положением с 1972 года.

"Представьте себе, что по всей стране бушует страшный тайфун, а Северный Илокос остается нетронутым", - объяснил один журналист.

Люди этого района просто отказываются верить в то, что семья Маркосов виновна в коррупции и нарушении прав человека, и это мнение подогревается умными манипуляциями в соцсетях.

"В соцсетях просто игнорируют эту тему, вне зависимости от того, виновен ли он (Маркос) в коррупции или нет, говорят, например, что у него масса достижений, таких как создание инфраструктуры, которая у всех на виду. Спорить с ними бессмысленно", - объясняет адвокат-стажер Жа Жа Раваль, называющая себя частью "крошечного меньшинства", которое не будет голосовать за Маркоса.

"Боже мой. Я получаю много гневных посланий и меня даже преследуют", - говорит Раваль. "Они спрашивают меня, почему ты, илокано, голосуешь за кого-то другого? Но мой ответ прост. Это потому, что я - филиппинка".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Провинция Северный Илокос безоговорочно предана семье Маркосов. Так там отпраздновали столетнюю годовщину со дня рождения Фердинанда Маркоса

Бриттани Кайзер, бывший сотрудник проштрафившейся британской политической консалтинговой фирмы Cambridge Analytica, рассказала новостному сайту Rappler, что Бонгбонг обратился к их компании с просьбой о "ребрендинге" имиджа семьи в соцсетях. Правда, сама Cambridge Analytica это отрицает.

Однако речь идет не только о переписывании истории.

Анонимные аккаунты дают прекрасную возможность нападать на журналистов и вообще всех тех, кто пытается говорить правду.

Например, когда журналист Лори разместил в YouTube видео беспристрастных репортажей из первых рук о периоде военного положения, их правдивость была поставлена под сомнение на множестве анонимных аккаунтов.

"Там писалось что-то вроде того, что, мол, я в это не верю, это, скорее всего, фейковое видео, и вообще, это просто не может быть правдой", - рассказал он.

"Мне кажется, эта проблема существует во всем мире, когда есть очень поляризованные мнения, которые продвигаются разными голосами в соцсетях, что действительно создает огромное искажение истории и событий".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Памятная стена с именами жертв военного положения, введенного в 1970 году в одном из пригородов Манилы

Би-би-си обратилась к материнской компании Facebook Meta (признана в России экстремистской и запрещена) с просьбой об интервью, но получила лишь заявление, в котором говорилось, что "с 2017 года службы безопасности выявили и удалили более 150 завуалированных операций влияния нинформационного влияния на общественное мнение за нарушение политики, направленной против так называемого "скоординированного недостоверного поведения", включая и несколько соцсетей на Филиппинах".

Компания добавила, что "тесно сотрудничает с гражданским обществом, избирательными органами и отраслью, чтобы бороться с вмешательством в выборы, уменьшать дезинформацию и обеспечивать прозрачность политической рекламы".

А в январе "Твиттер" заблокировал сотни учетных записей, которые, как сообщается, были сделаны сторонниками Бонгбонга, за нарушение правил, касающихся организованного политического манипулирования.

При этом проблема манипулирования общественным мнением в соцсетях стоит на Филиппинах особенно остро, поскольку средний филиппинец проводит в них примерно в два раза больше времени, нежели, например, житель Великобритании.

Глава избирательной кампании Бонгбонга Вик Родригес пообещал "продолжать наш способ прямого общения с людьми", имея в виду как раз соцсети.

Однако независимые новостные организации считаются "предвзятыми" по отношению к семье Маркоса, и им не дают интервью. Би-би-си так и не получила ответа на свой запрос.

Другим способом прямого общения с людьми являются "щедрые" митинги Бонгбонга, на которых участникам бесплатно раздают браслеты, футболки и пакетики кофе "3-в-1" с ухмыляющимся лицом Маркоса и лозунгом: "Ваш союзник, на пути наверх".

Подпись к фото, Лицо Бонгбонга на пакетике с кофе

Толпу развлекают попурри из поп-музыки, комедии и танцев, а затем начинается парад политиков, поддерживающих Маркоса, которые произносят короткие и остроумные монологи. Политические вопросы обсуждаются крайне редко.

Противники Маркоса говорят, что его предвыборная кампания показала, что он не слишком придерживается правды, невосприимчив к критике и окружен друзьями и людьми, которые с ним во всем соглашаются.