Без буквы Z и антивоенных митингов. Как страны Центральной Азии пытаются выдержать нейтралитет в войне

Наргиза Рыскулова

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Кыргызстане обычно торжественно отмечают 9 мая - но не в этом году

Война в Украине поставила страны Центральной Азии в неудобное положение: экономическая зависимость от России с одной стороны и нежелание оказаться в международной изоляции с другой не позволяют им ни однозначно осудить, ни открыто поддержать действия Москвы. Би-би-си рассказывает о том, как власти региона пытаются сохранять нейтралитет, запрещая одновременно и символику в поддержку войны, и протесты против нее.

Казахстан: "не стать вторым Лукашенко"

Наибольшее беспокойство российское вторжение в Украину вызвало в Казахстане, имеющем самую протяженную границу с Россией. В последние годы - на фоне попыток местных властей усилить позиции казахского языка в республике - российские официальные лица и государственные СМИ обвиняли страну в притеснении русских.

На седьмой день войны президент Касым-Жомарт Токаев заявил о нейтралитете Казахстана и призвал стороны к переговорам. Власти также разрешили провести антивоенный митинг в Алма-Ате 6 марта - впрочем, дальнейшие акции они не согласовывали.

В начале марта Казахстан воздержался от голосования по резолюции ООН с требованием вывода российских войск из Украины, однако вскоре заявил о том, что не признает независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Автор фото, ALEXEY NIKOLSKY/AFP Подпись к фото, Владимир Путин выручил казахского президента Касым-Жомарта Токаева, послав военных для подавления январских протестов

В конце апреля власти решили не проводить традиционный масштабный военный парад 9 мая, объяснив это тем, что средства лучше потратить на оборону страны. Правда, последний раз парад проходил там в 2019 году - в последние два года его отменяли из-за коронавируса.

Это неизбежно заметили в России: телеведущий Тигран Кеосаян в обращении к "казахам-братьям" назвал решение "неблагодарностью".

В январе этого года Россия вместе с другими партнерами по военному союзу ОДКБ выручила президента Касым-Жомарта Токаева, направив солдат и военную технику для подавления антиправительственных протестов и беспорядков.

"Возникло беспокойство, что в России появится риторика о некоем "долге" Казахстана перед Россией, что и происходит сейчас на российских пропагандистских провокационных площадках", - отмечает казахстанский политолог Досым Сатпаев.

"Сейчас празднование Дня Победы - это сигнал распознавания: свой или чужой, - сказал Кеосаян. - Я очень надеюсь, что наше государство... не пропустит все эти сигналы".

Многие казахи восприняли это как угрозу, некоторые в ответ высказали поддержку Украине, назвав Россию агрессором. "Мы вам не младший брат, не братский народ", - сказала в видеообращении местная блогер и активистка Тогжан Кожалиева.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Антивоенный митинг в Казахстане 6 марта

"В Казахстане уже давно были антипутинские и антиевразийские настроения, еще задолго до войны, - отмечает Сатпаев. - Большинство населения выступали против вступления в ЕАЭС, несмотря на то, что государственные опросы говорили о другом".

Хотя организаторам антивоенных митингов отказывают в согласовании, к открытой поддержке войны в Казахстане тоже относятся критично. Так, ГАИ штрафуют за наклейки с буквой Z на автомобилях, ссылаясь на нарушение эксплуатации транспортных средств.

"Для Токаева это [косвенное неодобрение действий России] - шанс реабилитироваться в глазах Запада и продемонстрировать свою независимость и автономность от Кремля, - считает Сатпаев. - Он дипломат, и стратегически ему важно оставаться "рукопожатным политиком", а ни в коем случае не стать вторым Лукашенко".

Кыргызстан: раскол мнений

В Кыргызстане тоже штрафуют за букву Z на машинах, а Государственный комитет безопасности попросил участников празднований 9 мая не использовать эту символику.

Киргизские власти тоже отменили военный парад, но разрешили шествие "Бессмертного полка", в котором до пандемии принимали участие десятки тысяч человек.

В Бишкеке проходили митинги, в том числе у посольства России, и за, и против войны - и те, и те не слишком многочисленные. В начале апреля власти целиком запретили связанные с войной акции, за исключением официальных мероприятий. В тот же день президент Садыр Жапаров заявил, что мирные митинги можно проводить в сквере имени Горького. "Есть лишь одна просьба: оставьте посольства в покое", - написал Жапаров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Бишкеке проходили акции в поддержку Украины...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ...и России

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"На постсоветском пространстве мы наблюдаем раскол мнений по нескольким линиям, - говорит исследовательница и доктор политических наук Асель Доолоткельдиева. - Во-первых, возрастной: участники антивоенных митингов что в Кыргызстане, что в Казахстане - в основном молодежь: казахи, русские и другие. Более старшее поколение не только смотрит российское телевидение, но и зачастую ностальгирует по СССР. Во-вторых, языковой, что объясняет выбор СМИ на определенном языке: казахском/киргизском или русском". Впрочем, оговаривается она, это лишь наблюдения, так как социологических исследований еще не проводилось.

В конце апреля киргизские власти под давлением активистов отменили кинофестиваль "Время правды", организатором которого должен был выступить российский культурный центр "Гармония" - на фестивале собирались показывать российские фильмы о войне в Донбассе. Минкульт объяснил отмену "нынешней международной ситуацией и позицией нейтралитета Кыргызстана".

Впрочем, фильмы по-прежнему можно посмотреть на сайте организаторов, а основные российские каналы - "Первый" и "РТР-Планета" - доступны по всей стране.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На киргизском аэродроме Кант дислоцирована российская военная база

Кыргызстан и Россия - партнеры по экономическому союзу (ЕАЭС) и военному (ОДКБ). На территории Кыргызстана находится российская военная база, а сотни тысяч мигрантов живут и работают в России, обеспечивая домашнюю экономику денежными переводами. При этом Россия - основной торговый партнер Кыргызстана, и у Бишкека есть основания опасаться вторичных экономических санкций в случае открытой поддержки Москвы.

"Надо понимать, что выбор у стран СНГ на самом деле очень маленький: регион зависит от России не только энергетически, но и в других сферах, например, продовольствия, медикаментов и даже леса, - отмечает Доолоткельдиева. - Кроме того, иммиграция центральноазиатских граждан в Россию часто используется российскими властями как рычаг давления на страны СНГ".

Узбекистан: запрет на освещение войны

Узбекистан в отличие от соседей ни в одном из союзов с Россией не стоит, поэтому одним из первых призвал к прекращению войны и заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Но при этом власти "порекомендовали" местным СМИ воздержаться от освещения конфликта - в узбекских реалиях такую рекомендацию можно трактовать как запрет.

Проживающим в России узбекистанцам пригрозили уголовными делами за участие в военных действиях на любой стороне - о таких случаях рассказывало "Радио Свобода" (СМИ признано в России иностранным агентом). По данным издания, работу рекламу военных контрактов можно найти на сайтах, популярных среди узбекских мигрантов - их в России более трех миллионов.

С началом войны приток мигрантов ощутил на себе и сам Узбекистан, куда устремились несогласные с российским вторжением россияне. Узбекские власти ввели специальные рабочие визы для программистов и их семей, а также пообещали налоговые льготы при покупке недвижимости. Наплыв россиян привел к скачку цен на аренду квартир в Ташкенте.

9 мая в Узбекистане не отмечают военными парадами - эта дата в стране называется Днем памяти и почестей. В отличие от Казахстана и Кыргызстана войну 1941-1945 годов принято называть Второй мировой, а не Великой Отечественной. В целом ностальгия по Советскому союзу в Узбекистане ощущается намного меньше, чем у соседей.

Таджикистан: все же с парадом?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был единственным иностранным лидером, посетившим военный парад в Москве 9 мая 2021 года - его пригласили как председателя ОДКБ.

Но от комментариев на тему войны в Украине таджикские власти тоже воздерживаются. Как и Кыргызстан, страна зависит от России из-за мигрантов и военных баз - на территории Таджикистана их две.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмомали Рахмон стал единственным иностранным лидером, приехавшим в Москву на парад 2021 года

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, военнослужащие 201 военной базы примут участие в шествии 9 мая - о том, что парад состоится, пока известно только из российских источников.

Таджикские власти также "порекомендовали" местным СМИ не освещать события в Украине. Таджикистанцам тоже запрещено участвовать в военных действиях в других странах, однако журналисты периодически сообщают о гибели уроженцев Таджикистана - как минимум у некоторых их них были российские паспорта.

Только за прошлый год, по данным российского МВД, около ста тысяч таджикистанцев стали гражданами России. При этом, по данным таджикского МВД, за первые три месяца этого года домой вернулись более 60 тысяч - это в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Туркменистан: приглашение от Путина

Туркменистан даже не участвовал в голосовании по осуждающей войну резолюции ООН. Недавно ставший президентом Сердар Бердымухамедов (сын многолетнего президента Гурбангулы Бердымухамедова) закончил Дипломатическую академию при российском МИДе, и наблюдатели ожидали от него пророссийской позиции. Уже после начала войны - по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами - Бердымухамедов-младший поговорил по телефону с Владимиром Путиным и принял его приглашение посетить Россию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отец нынешнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный

Туркменские СМИ, полностью находящиеся под контролем государства, не освещают войну в Украине. Из-за закрытости страны понять, как к войне относятся местные жители, практически невозможно.

Военных парадов на 9 мая Туркменистан обычно не проводит - исключением, как можно судить из сообщения государственного агентства, стал парад на 75-ю годовщину победы в 2020 году.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: