Как фальшивые профили и чужие лица используются в "Твиттере" для поддержки действий Путина

Джулиана Граньяни, Медхави Арора и Серадж Али

Отдел по борьбе с дезинформацией Всемирной службы Би-би-си

час назад

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Автор фото, ER Yamini Подпись к фото, Э. Р. Ямини хотела бы оставаться нейтральной в отношении российско-украинской войны - но в "Твиттере" аккаунт с ее фотографией поддерживает Владимира Путина

Индийская инфлюэнсер Э. Р. Ямини никогда в жизни не писала в "Твиттере" - она предпочитает общаться с поклонниками в "Инстаграме" и YouTube.

Однако в начале марта аккаунт в "Твиттере", использующий ее фотографию, опубликовал пост: "#ЯСПутиным. Настоящая дружба", сопровождаемый видео, на котором обнимаются двое мужчин, представляющих Россию и Индию.

Ямини говорит, что не поддерживает ни одну из стран в российско-украинской войне и беспокоится о своих подписчиках.

"Если они увидят этот твит, что они подумают обо мне? - спрашивает она. - Я бы хотела, чтобы мою фотографию в этом аккаунте не использовали".

Фальшивая учетная запись - это одна из ячееек сети, поддерживающей президента России в "Твиттере", которая использовала хэштеги #IStandWithPutin и #IStandWithRussia ("Я с Путиным" и "Я с Россией") 2 и 3 марта.

Хэштеги быстро вышли в топ, особенно в Азии и Африке - в Индии, Пакистане, Южной Африке и Нигерии, - якобы демонстрируя поддержку российского вторжения в Украину.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Хэштеги #IStandwithPutin и #ISStandwithRussia стали популярными в нескольких странах, однако среди продвигавших их аккаунтов нашлось немало фальшивых

Часть этих твитов оказалась написанной реальными людьми, что свидетельствует о существовании поддержки Путина и России в некоторых странах.

Но многие другие профили оказались фальшивками. В основном они распространяли чужие твиты, практически ничего не писали от себя и были созданы совсем недавно.

"Вероятно, эти твиты были написаны ботами, поддельными профилями или скомпрометированными учетными записями, искусственно усиливающими поддержку Путина в этих странах", - говорит Карл Миллер, соучредитель компании CASM Technology, занимающейся исследованием дезинформации в интернете.

Компания отследила 9907 профилей, распространявших твиты в поддержку России 2 и 3 марта на нескольких языках. CASM обнаружила, что более тысячи из этих учетных записей имеют все признаки спама.

Би-би-си также исследовала сотни этих профилей. Наше исследование подтверждает выводы Миллера - эти аккаунты и в самом деле фальшивые.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, В одном из аккаунтов в поддержку Путина использовалась фотография рэпера Nipsey Hussle, убитого в Лос-Анджелесе в 2019 году

С помощью реверс-поиска по изображениям мы обнаружили, что фотографии, используемые в этих профилях, были взяты с аккаунтов знаменитостей, влиятельных лиц и обычных пользователей, которые понятия не имели, что их портреты теперь украшают страницы сторонников войны России против Украины.

Нам не удалось установить, кто открыл эти учетные записи и имеют ли они какое-либо отношение к российскому правительству.

В учетной записи на имя Прити Шармы, например, говорится, что она "модель и предприниматель" родом из Индии, живущая сейчас в Майами. Аккаунт создан 26 февраля, через два дня после вторжения России. "Путин - хороший человек", - говорится в одном из ретвитов.

Однако женщина, изображенная на аватарке аккаунта - это Николь Торн, австралийская инфлюэнсер, у которой 1,5 миллиона подписчиков в "Инстаграме", и она лишь изредка использует свой аккаунт в "Твиттере".

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Изображение Николь Торн оказалось на совершенно чужом профиле в "Твиттере"

Другой аккаунт пытается выдать себя за индийского певца Раджу Гуджара. Его первый твит был опубликован 24 февраля, в первый же день вторжения. И все 178 постов аккаунта - ретвиты, что заставляет задуматься, а не бот ли это.

Би-би-си связалась с Николь Торн и Раджой Гуджаром, и оба подтвердили, что эти аккаунты им не принадлежат.

Однако не все исследованные нами учетные записи оказались ботами.

Вот, например, аккаунт, созданный в феврале 2022 года, твиты начинаются со 2 марта. У него нет подписчиков. В реверс-поиске по аватарке мы наткнулись на учетную запись молодого индийца в LinkedIn.

Аккаунт подлинный и создан Сентилом Кумаром, авиационным инженером. Мы спросили, почему он создал аккаунт только для того, чтобы ретвитить пророссийские сообщения.

"Обычно я открываю "Твиттер" и смотрю, что в тренде. Я видел эти посты и просто ретвитнул их", - ответил он. Он считает, что, поскольку Россия в прошлом поддерживала Индию, индийцы теперь должны поддержать Россию. А новую учетную запись он объяснил тем, что забыл пароль от старой.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Этот аккаунт был создан в январе 2022 года, но первый твит в нем был опубликован 24 февраля, в день вторжения России в Украину

Не Запад

Аккаунты в "Твиттере", о которых мы рассказываем, содержат критику в адрес западных стран, выражают солидарность между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и напрямую поддерживают действия Владимира Путина.

"Мы по умолчанию исходим из того, что информационные кампании по идее должны быть направлены против Запада. Однако ни один из аккаунтов не был адресован Западу и его владелец не живет на Западе", - говорит Миллер.

Чтобы определить, можно ли считать аккаунт ботом, добавляет он, исследователи изучают даты создания учетных записей, распределение твитов по времени суток (например, учетная запись, которая твитит 24 часа в сутки - это вряд ли живой человек) и диапазон тем, на которые они пишут.

"Ни один из этих параметров не является неопровержимым доказательством, но, сложенные воедино, они позволяют нам считать ту или иную группу учетных записей подозрительными", - объясняет Миллер.

Отсутствие подлинной фотографии в профиле также может быть признаком фальшивки.

В выборке из 100 учетных записей, отслеживаемых CASM, Би-би-си обнаружила, что у 41-й в профиле не было изображений. Еще на 30-ти были иллюстрации или изображения, например, Путина или главы Facebook Марка Цукерберга. Только четверть этих аккаунтов содержала изображения людей, и часть из них была украдена.

Правила "Твиттера" запрещают выдавать себя за "других лиц, группы или организации, чтобы вводить в заблуждение, сбивать с толку или обманывать других пользователей".

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Компания Twitter удалила 11 из 12 учетных записей, в которых Би-би-си обнаружила использование чужих фотографий, в том числе и эту учетную запись индийской актрисы Назрии Назим

Компания сообщила нам, что с начала войны удалила более 100 тысяч учетных записей за нарушение политики платформы, в том числе заблокировала десятки учетных записей, связанных с хэштегами #IStandWithRussia и #IStandWithPutin.

Комания Twitter сообщает, что расследовала и заблокировала сотни учетных записей, указанных в исследовании CASM, в том числе 11 из 12 учетных записей, в которых мы обнаружили использование фотографий с профилей других людей.

Однако в Twitter заявили, что не нашли доказательств координированной кампании для искусственного раздувания общественных настроений в связи с войной в Украине.

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